L’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia avviata ieri è andata oltre ciò che molti osservatori pensavano che il Presidente russo Vladimir Putin fosse pronto a fare.

Ora, mentre la guerra continua a imperversare in tutto il Paese, si comincia a guardare al dopo e a come il conflitto potrebbe estendersi oltre i confini dell’Ucraina, o, eventualmente chiudersi con la resa dell’Ucraina. Una possibilità, quest’ultina che in queste ore sta emergendo dopo che il Presidente russo Vladimir Putin ha accolto la proposta del Presidente ucraino VolodymyrZelensky di trattare. Trattare si può, sì, ma a Minsk. Come dire: Putin prende all’orecchio Zelensky e lo riporta al banco a svolgere il compito, l’Accordo di Minsk 2, ovviamente emendato e migliorato a beneficio della Russia.

Merita appena ricordare che nelle scorse settimane, mentre la diplomazia provava lavorare facendo la spola stra Kiev e Mosca, la via d’uscita rappresentata dalla messa in campo di Minsk 2 era condivisa da quasi tutta la comunità internazionale, con il solo rifiuto di Kiev.

Andiamo per ordine.

Sebbene la Russia abbia lanciato un massiccio intervento, Ian Bremmer, politologo americano con un focus sul rischio politico globale, fondatore e presidente di Eurasia Group, società di ricerca e consulenza sui rischi politici, nonché tra i fondatori della società di media digitali GZERO Media, dubita che questa guerra durerà a lungo. «Il governo ucraino cadrà sicuramente,probabilmente fuggirà e finirà in esilio da qualche parte al di fuori dei confini dell’Ucraina», dice. Dubbi sulla capacità di tenuta del governo e dell’esercito ucraino nelle stesse ore sono stati espressi anche dall’Amministrazione Biden e dall’intelligence americana che ha detto di prevedere «Nel frattempo, si tratta di vedere cosa si può fare per aiutare gli ucraini a difendersi nel miglior modo possibile. Ed è anche ciò che si può fare per garantire che gli alleati della NATO si sentano come se fossero fortemente difesi se mai ci fossero ulteriori attacchi che li raggiungessero».



In un sondaggio di GZERO Media, il 20% degli americani afferma di ritenere che Washington non dovrebbe affatto essere coinvolta nel conflitto in Ucraina. Un quarto è favorevole all’assunzione di un ruolo importante nel conflitto da parte degli Stati Uniti e poco più della metà afferma che un ‘ruolo minore‘ è giusto.

Ian Bremmer rivolge l’attenzione all’opposizione russa, cercando di capire quanta opposizione ci sia oggi sul campo in Russia. «Non è come la Cina, dove il governo cinese ha enormi capacità di sorveglianza, hanno un sistema di credito sociale che stanno implementando e hanno anche provveduto così bene ai bisogni economici del popolo cinese che la volontà di essere fedele alla Cina politicamente non è considerata una tale difficoltà. La Russia è un Paese che ha un grado molto, molto più forte di scetticismo fondamentale, persino di opposizione, non solo al potere russo, a tutto il potere, a tutti i governi. E questo crea davvero dei rischi per Putin, non domani, ma mentre cambia l’ordine globale, mentre sovverte le capacità di sicurezza degli europei.

Agli ucraini non piacerà Putin dopo che ne ha uccisi migliaia, decine di migliaia con questa guerra brutale dopo aver costretto il governo all’esilio o peggio se li catturerà. E il popolo russo non sarà felice quando vedrà alcuni dei propri cittadini che prestano servizio nell’esercito russo, l’aviazione russa tornare nelle bare, e questo accadrà. E questo non sarà solo qualcosa che vedremo nei prossimi giorni, ma qualcosa che vedremo con combattimenti partigiani in corso per molto tempo. Stiamo assistendo all’inizio di una seconda Guerra Fredda».

In primo luogo, prosegue l’analisi di GZERO Media, la scommessa di Putin ha suscitato il timore che l’assorbimento dell’Ucraina possa essere il preludio alla ricerca di una fetta più grande d’Europa. Particolarmente preoccupati sono gli Stati baltici, che per decenni sono stati sotto il controllo di Mosca e ospitano grandi minoranze etniche russe. Così è anche la Polonia, non estranea alle invasioni russe.

La Polonia e i Paesi baltici sono membri della NATO. Una guerra russa contro il più piccolo esercito ucraino non NATO è molto diversa dall’aggrovigliarsi direttamente con una potente alleanza militare dotata di armi nucleari che ha rafforzato i suoi numeri nell’Europa orientale per mesi. Questa è una grande scommessa anche per un leader che pensa di avere la mano calda in questi giorni. Inoltre, supererebbe gli obiettivi dichiarati di Putin: distruggere la sovranità dell’Ucraina e trasformarla in uno Stato cuscinetto smilitarizzato e controllato dal Cremlino tra la Russia e la NATO.

Anche se Putin non intende andare oltre l’Ucraina, c’è la possibilità di un errore di calcolo che potrebbe portare Russia e NATO in rotta di collisione. Le guerre sono nebbiose. I missili vanno male. Gli obiettivi sono confusi. I combattimenti aerei possono riversarsi nello spazio aereo vicino. A volte gli aerei passeggeri vengono abbattuti dalle truppe russe.

Sia la NATO che la Russia devono esercitare la massima cautela per evitare un’escalation accidentale nei prossimi giorni e settimane.

Il cyber rende tutto molto, molto peggio. Anche se le armi convenzionali urlano in tutta l’Ucraina, anche la guerra informatica si sta riscaldando. Nelle ore precedenti l’invasione della Russia, gli hacker hanno bloccato diversi siti web del governo e delle banche ucraine.

Un problema immediato è che le armi informatiche sono difficili da controllare: come abbiamo appreso nel 2017, un virus rilasciato in Ucraina può mettere fuori combattimento ospedalilontani come negli Stati Uniti e Regno Unito. Una lotta tra hacker ucraini e russi potrebbe devastare altrove, costringendo i governi più lontani a rispondere.



Ma c’è un rischio più grande e molto più spaventoso quando si tratta di cyber, afferma Rafal Rohozinski, principale di SecDev Group, una società di sicurezza informatica. In uno scenario di escalation del conflitto convenzionale, avverte, la Russia e gli Stati Uniti potrebbero usare le armi informatiche per ostacolare a vicenda la capacità di rilevare e comprendere anche i movimenti di armi nucleari.

Parlare di armi nucleari sembra un terrificante anacronismo. Ma quando giovedì Putin ha minacciato di colpire gli intrusi con “conseguenze maggiori di quelle che hai affrontato nella storia”, è stato inteso da molti, incluso Rohozinski, come una minaccia implicita ad usare le armi nucleari.

Nel frattempo, la scorsa settimana il vicesegretario generale della NATO ha dichiarato, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che un grave attacco informatico a uno Stato membro potrebbe essere sufficiente per far scattare gli obblighi di difesa collettiva dell’articolo 5 dell’alleanza, ma nessuno sa come sarebbe.

Un grosso problema qui è che quando si tratta di cyber, a differenza della guerra convenzionale o nucleare, non ci sono regole chiare, precedenti o comprensioni su ciò che costituisce un attacco o una risposta proporzionale.

Quindi questo conflitto è una ‘capsula di Petri’, dice Rohozinski, per come il cyber interagisce con le forze convenzionali e nucleari in una grande guerra.

Infine, c’è una crisi umanitaria attraverserà i confini. I rifugiati sono già in movimento. L’Ucraina, un Paese di oltre 40 milioni di abitanti, condivide le frontiere con quattro Stati membri dell’UE, tra cui Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Ben 5 milioni di persone potrebbero cercare sicurezza nell’UE, a seconda dell’entità del conflitto, e gli arrivi sono già in corso.

La buona notizia è che, a differenza della crisi dei migranti siriani del 2016, quando l’UE ha esitato e molte capitali dell’Europa orientale si sono rifiutate di accettare qualsiasi migrante, questa volta Bruxelles e gli Stati membri UE hanno rapidamente steso il tappeto rosso. Stanno allestendo campi e mobilitando risorse in tutta la regione.

Questo, dice Mujtaba Rahman, il principale analista europeo di Eurasia Group, è perché questa volta ci sono “affinità culturali e religiose” con i rifugiati.Sono europei cristiani, mentre i siriani no. Insieme alla “forte solidarietà dell’Europa orientale con l’Ucraina”, afferma, questo rende molto più facile per l’UE accogliere un gran numero di persone disperate senza provocare una reazione populista».



Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in queste ore ha nuovo invitato Vladimir Putin a sedersi ad un tavolo delle trattative. Dopo che nella giornata di ieri Mosca aveva taciuto, oggi il Cremlino, attraverso il portavoce, Dmitry Peskov, ha affermato che Putin «è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell’amministrazione presidenzialeper negoziati con una delegazione ucraina».

Che l’obiettivo di Putin sia quello di proporre un riformulato accordo di Minsk 2? Umiliare Zelensky, che ha sempre rifiutato di mettere in atto l’accordo, e metterlo nelle condizioni di dover accettare un Minsk 3?