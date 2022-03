L’amministrazione Biden ha respinto una proposta polacca di trasferire i 28 caccia MiG-29 polacchi in Ucraina consegnandoli al controllo statunitense presso la base aerea di Ramstein in Germania. Secondo quanto riferito, funzionari statunitensi e alleati europei sono stati presi alla sprovvista dall’annuncio a sorpresa della Polonia e il Pentagono ha respinto la proposta in dichiarazioni pubbliche all’inizio di questa settimana.

Allo stesso modo, il governo tedesco non voleva farne parte. Il governo polacco potrebbe aver agito sulla base del ‘via libera’ che l’amministrazione Biden ha dato agli alleati europei per fornire all’Ucraina hardware militare aggiuntivo, compresi i caccia, ma non è riuscito a coordinare i suoi sforzi con Washington e altri alleati della NATO. Pochi giorni prima, la Polonia aveva negato qualsiasi intenzione di fornire i jet.

Il battibecco pubblico tra gli alleati sui jet riflette le difficoltà nel coordinare l’assistenza militare alleata all’Ucraina e mostra anche come l’amministrazione Biden stia cercando di bilanciare il suo sostegno allo sforzo bellico dell’Ucraina con la necessità di evitare il coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto.

Questa è la seconda volta dall’inizio della guerra che la possibilità di trasferire jet in Ucraina dai paesi alleati dell’Europa orientale è stata sollevata pubblicamente solo per essere bocciata dopo ulteriori considerazioni. Il primo schema è stato lanciato dal capo della politica estera e della sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell alla fine di febbraio, ma gli stati membri dell’UE che avrebbero dovuto fornire i jet hanno affermato che non stava accadendo. Il governo polacco non sembra nemmeno dover pensare a come avrebbe funzionato il suo piano di trasferimento. Spettava ai funzionari statunitensi sottolineare l’impraticabilità e il valore limitato di ciò che stavano cercando di fare.

Fornire all’Ucraina un hardware militare di alto profilo e di prestigio può fare bene ai titoli dei giornali, ma è improbabile che abbia un effetto molto positivo sul corso della guerra e potrebbe benissimo ritorcersi contro. Il trasferimento di questi jet corre il rischio di una potenziale escalation della guerra offrendo allo stesso tempo vantaggi molto limitati all’Ucraina. Il Pentagono ha concluso che il trasferimento sarebbe stato relativamente “ad alto rischio” e il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato: “Riteniamo che il guadagno derivante dal trasferimento di quei MiG-29 sia basso”.

L’aviazione russa è stata finora notevolmente assente dalla guerra, tanto da sollevare dubbi sul fatto che sia in grado di condurre operazioni complesse in tempo di guerra. Qualunque sia la ragione di quella strana assenza, significa che la principale minaccia per i civili ucraini non viene dall’aria. L’Ucraina conserva ancora una grande percentuale della propria forza aerea perché non utilizza molto i propri aerei. L’invio di più jet da combattimento che non sono necessari e non possono essere facilmente utilizzati non fa molto per fornire un vero aiuto alla difesa dell’Ucraina. Come le tanto discusse proposte per una no-fly zone, fornire all’Ucraina ulteriori combattenti è in gran parte irrilevante per affrontare i principali problemi militari che le forze ucraine devono affrontare.

Oltre a tutto questo, trasferire questi jet non sarebbe solo una semplice questione di trasportarli sul territorio ucraino e consegnarli. Prima che qualsiasi jet della NATO possa essere consegnato alla custodia dell’Ucraina, dovrebbero subire una revisione significativa per rimuovere gli aggiornamenti delle apparecchiature che sono specifici dell’alleanza e non possono essere dati ai non membri. Come ha detto al Wall Street Journal un funzionario dell’industria della difesa americana, “Se ci fosse un piano per farlo, questo sarebbe almeno un progetto di più mesi, che opera anche a velocità di curvatura”.

La posizione dell’amministrazione Biden su questo tema sembra solida e il suo ragionamento è difficile da contestare, ma ciò non ha impedito agli interventisti della linea dura di denunciare la decisione. Il rappresentante Adam Kinzinger, un sostenitore vocale della creazione di una no-fly zone sull’Ucraina, ha dichiarato: “Questa è una risposta assolutamente folle e incredibile da parte del Pentagono”. In modo tipicamente iperbolico, Garry Kasparov ha commentato: “I civili ucraini vengono massacrati e la NATO si sta ancora chiedendo come rendere felice l’uomo che li massacra”. Come fa con tutto, il senatore Tom Cotton ha prevedibilmente accusato Biden di “debolezza”. Melinda Haring del Consiglio Atlantico ha criticato l’amministrazione per presunta codardia: “Qualcuno potrebbe inviare un po’ di coraggio al 1600 di Pennsylvania Avenue ora?” L’ex funzionario dell’amministrazione Trump Marshall Billingslea ha definito assurdamente la decisione “autodeterrenza”. Il senatore Ben Sasse è intervenuto con una vuota spavalderia, dicendo: “Carica questi MiG e portali ai piloti ucraini che possono ancora fare la differenza”.

Nonostante tutte le loro spavalderie, nessuno dei critici falchi dell’amministrazione è stato in grado di spiegare perché l’invio di questi jet fosse così critico o quale differenza pratica avrebbero fatto. Preferirebbero che gli Stati Uniti e la NATO fossero visti fare qualcosa di audace ma inutile piuttosto che fornire all’Ucraina un’assistenza efficace in modi più prudenti e poco appariscenti.

Come con altre opzioni più aggressive, inviare all’Ucraina più jet è diventata una cartina di tornasole da falco per “fare di più” e per loro non importa se quel “di più” è saggio o utile. I falchi hanno il vantaggio che le loro richieste di azioni sciocche per ora verranno ignorate, quindi possono continuare ad agitarsi per politiche irresponsabili e mal concepite senza doversi preoccupare o assumersi le conseguenze di metterle in pratica. Il pericolo è che la costante agitazione per politiche sconsiderate a cui abbiamo assistito nelle ultime due settimane indebolisca gradualmente la resistenza dell’amministrazione. Scrivendo sulla possibilità di un’escalation, Spencer Ackerman avverte che “questo tipo di irresponsabilità d’élite si intensificherà e cercherà uno sbocco”.

Invece di cercare modi nuovi e pericolosi per intensificare il conflitto, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero collaborare con ogni governo disposto a garantire un cessate il fuoco e premere per un compromesso diplomatico che possa porre fine alla guerra prima che causi ulteriore devastazione. Se il governo ucraino è aperto a un compromesso, questa è l’opzione che gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiarli a perseguire. C’è sempre la tentazione a Washington di riversare una scorta infinita di armi in un conflitto in corso, soprattutto quando può essere presentato come un modo per indebolire uno stato rivale o ostile, ma bisogna ricordare che l’Ucraina è il paese che sarà danneggiato più gravemente più a lungo che questa guerra continua.

Immaginare che l’Ucraina possa essere trasformata in “un altro Afghanistan” significa aprire la strada a quelli che potrebbero essere decenni di violenze e privazioni per il popolo ucraino.

Le proposte insostenibili e crescenti continuano ad arrivare in gran parte perché il governo ucraino continua a chiedere forme di supporto militare da parte di Stati Uniti e NATO che vanno oltre ciò che l’alleanza è disposta a dare. Sebbene sia comprensibile che il governo ucraino desideri tutto il sostegno che può ottenere, ci sono alcune opzioni che semplicemente non hanno senso per la NATO se l’alleanza vuole evitare il coinvolgimento diretto nella guerra. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno già fatto di tutto per aiutare la difesa dell’Ucraina, ma ci sono limiti a quanto lontano si spingeranno e questo deve essere compreso da tutti gli interessati.