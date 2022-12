Ucraina – USA: uniti sulla guerra, ma divisi sulla pace?

Negli scorsi giorni, dopo essere apparso in visita alle truppe sul fronte di Bakhmut, nel Donbass, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato in visita a Washington, dove, fra l’altro, ha avuto un incontro con il Presidente Biden e ha tenuto un discorso di fronte al Congresso. Come è stato ampiamento sottolineato, è stato il primo viaggio all’estero di Zelensky dall’inizio della guerra e ha avuto luogo a trecento giorni esatti dall’inizio dell’invasione; una scelta fortemente simbolica, così come simbolica (ma anche pratica) è stata a scelta della destinazione. Negli scorsi mesi, gli Stati Uniti hanno svolto in ruolo centrale per lo sforzo bellico ucraino, sia attraverso gli aiuti materiali offerti a Kiev, sia attraverso un robusto sostegno diplomatico, che ha coinvolto anche gli alleati europei. Ancora poco prima dell’arrivo del Presidente ucraino a Washington, la Casa Bianca haannunciato l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti del valore di quasi due miliardi di dollari e che comprende le batterie di missili terra-aria Patriot il cui invio le autorità ucraine stavano sollecitando da tempo.

Che indicazioni si possono trarre, quindi, da questo viaggio? La principale è, forse, la conferma della solidità del rapporto che lega l’Ucraina agli Stati Uniti, rapporto che, nelle scorse settimane, agli occhi di alcuni osservatori, era apparso un po’ ‘scricchiolante’. Il valore di questa conferma è ancora maggiore se si tiene conto del fatto che, nelle prossime settimane, a Capitol Hill, si insedierà il nuovo Congresso, in cui la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti ha già espresso l’intenzione di porre fine all’epoca degli ‘assegni in bianco’ a favore di Kiev. Ciò non significa che – fra Biden e Zelensky – non ci siano problemi. Anche nel corso della visita a Washington, per esempio, il Presidente ucraino ha affermato di non ritenere sufficiente il sostegno sinora offerto dagli USA e ha chiesto più armi in vista di una possibile nuova offensiva russa; una richiesta che ha è stata causa di imbarazzo per l’amministrazione, che, dal canto suo, ha già mostrato in più occasioni di guardare con favore al possibile avvio di negoziati di pace, anche se nei modi e nei tempi che Kiev troverà più opportuni.

Lo sfondo è la nuova fase in cui la guerra pare essere entrata. La controffensiva ucraina, avviata intorno alla metà di settembre, ha portato alla riconquista di buona parte dei territori occupati dalle forze russe nei primi mesi dell’invasione. Le forze ucraine hanno, inoltre, dimostrato una buona capacità di colpire in profondità nel territorio nemico. Le condizioni dello scenario appaiono, quindi, profondamente diverse rispetto a quelle iniziali. Parallelamente, l’azione di Mosca sembra essersi sempre più orientata a colpire le infrastrutture e la popolazione civile, anche in questo caso proseguendo una strategia in qualche modo anticipata già all’inizio dell’autunno. Infine, la coesione del blocco occidentale sembra mostrare segni di debolezza, a mano a mano che i tempi della guerra si allungano, i suoi costi diretti e indiretti crescono e il rischio di uno stallo strategico si fa più concreto. Questi elementi, se da una parte spingono sempre più Kiev a inquadrare la sua guerra in termini di guerra dell’‘Occidente’, dall’altra ripropongono la questione di quale possa essere una via d’uscita credibile dal conflitto.

Al di là dei suoi aspetti pubblici, il faccia a faccia fra Biden e Zelensky può essere letto anche in quest’ottica. Nelle dichiarazioni dei due Presidenti, sono emerse in modo chiaro le visioni diverse che Stati Uniti e Ucraina hanno riguardo a quale possa essere questa ‘via d’uscita credibile’. Di contro, trovare un punto di convergenza sui termini della ‘pace giusta’ cui entrambi hanno fatto riferimento è un passaggio indispensabile per la ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto. Su questo sfondo, l’importanza che l’aiuto militare statunitense ha per Kiev (aiuto che non verrà meno con l’insediamento del nuovo Congresso) rappresenta, per Washington, uno strumento ‘di peso’ nell’orientare le scelte della controparte. La fornitura delle batterie Patriot sul breve periodo e, sul lungo, la promessa di una garanzia di sicurezza ‘bipartisan’ protratta nel tempo potrebbero, quindi, concorrere ad aprire spazi di trattativa; trattativa che, comunque, per la Casa Bianca, non può arrivare al punto di mettere in discussione i principi di un ordine internazionale che l’invasione dello scorso febbraio ha sfidato esplicitamente.