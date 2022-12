Ucraina: USA – Russia, quel dialogo mai interrotto

Negli ultimi giorni, mentre sul campo proseguono le operazioni militari e mentre la popolazione civile appare sempre più chiaramente il vero bersaglio della campagna in corso, intorno al teatro ucraino sembrano affacciarsi timidi segnali di distensione. In particolare, dopo l’incontro fra i vertici dei servizi di intelligence russi e statunitensi che si è svolto alla metà di novembre ad Ankara, il rilascio della cestista Brittney Griner nel quadro di uno scambio concordato di detenuti ha messo in luce come – nonostante gli scambi di accuse e i toni duri della retorica di guerra – i canali di dialogo fra Mosca e Washington non si siano mai davvero interrotti. Parallelamente, sono tornate a farsi sentire le voci di chi preme per una soluzione diplomatica della crisi. Ciò non significa che l’apertura di un tavolo negoziale sia prossima. È, tuttavia, un’altra indicazione di come l’approssimarsi dell’inverno e l’affacciarsi della possibilità concreta di uno stallo strategico possano favore l’apertura di una finestra di dialogo, come sostenuto, nelle scorse settimane, dal Capo degli stati maggiori congiunti statunitensi, generale Mark Milley.

Con il passare dei mesi, le voci a favore di una soluzione diplomatica dalla crisi ucraina si sono, infatti, moltiplicate e anche l’amministrazione Biden sembra essere diventata più possibilista sull’eventualità di trattative. Nonostante le autorità ucraine lo neghino e nonostante il basso profilo tenuto da Washington sulla questione, l’amministrazione avrebbe esercitato, fra l’altro, la sua opera di ‘moral suasion’ sul governo di Kiev perché esprimesse pubblicamente la sua disponibilità all’apertura di negoziati. Per gli USA, comunque, modi e tempi con cui condurre i negoziati sono rimessi alle stesse autorità ucraine. Su questo sfondo, ai primi di novembre, il Presidente Zelensky ha presentato un proprio programma di pace basato il ripristino dell’integrità territoriale Ucraina, il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, il risarcimento di tutti i danni materiali subiti, la punizione per i responsabili di crimini di guerra e garanzie future per la sicurezza del paese. Il pacchetto è stato, tuttavia, giudicato irricevibile da parte di Mosca, che ritiene non negoziabile soprattutto lo status dei territori annessi a settembre alla Federazione.

Le posizioni delle parti rimangono, quindi, distanti. Di fatto, dall’inizio della guerra, il solo accordo raggiunto fra Mosca e Kiev è stato quello dello scorso luglio sull’export di grano attraverso il Mar Nero (Black Sea Grain Initiative). Promosso dalle Nazioni Unite e mediato dal Presidente turco Erdogan, l’accordo ha avuto vita non facile ed è stato sospeso più volte, prima di essere rinnovato, a metà novembre, per altri quattro mesi. Le autorità russe hanno definito il rinnovo un gesto di buona volontà, compiuto sebbene alcune loro richieste non siano state accettate. Si tratta, comunque, di un altro segnale del dialogo in corso. Significativamente, anche dopo la firma dell’accordo di luglio, il Presidente Erdogan è rimasto molto attivo sulla scena diplomatica, forte anche del fatto di non essere figura sgradita a nessuna delle parti. Questo attivismo, unito al fatto che Ankara ha deciso di non aderire alle sanzioni imposte contro Mosca, ha sollevato le riserve di alcuni membri della NATO; tuttavia, la posizione turca sembra comunque incontrare il favore di Washington, come già accaduto nelle prime settimane delle crisi.

L’interrogativo riguarda la capacità di Ankara (ai cui sforzi si sono aggiunti, di recente, quelli di alcune monarchie del Golfo) di offrire alle parti gli incentivi che servono a portare avanti un dialogo credibile. Lo stesso vale per i Paesi europei che – come la Francia o la Germania – hanno sostenuto con le autorità russe la necessità di giungere al più presto a una soluzione negoziata del conflitto. In Europa (ma anche negli Stati Uniti), l’opinione pubblica appare, infatti, sempre più stanca della guerra e sempre meno disposta a sostenere i costi che questa comporta. Parallelamente, il graduale esaurirsi delle scorte rende sempre più difficile, per i Paesi della NATO, continuare ad alimentare lo sforzo militare di Kiev, che finirebbe così per ricadere sulle spalle di Washington ancora più di quanto non lo faccia oggi. Sono fragilità che giocano a favore di Mosca, per cui la ricerca di una per ora remota soluzione diplomatica potrebbe rappresentare – più che un serio tentativo di trovare una soluzione alla crisi – una scelta tattica per guadagnare tempo e per lasciare agire a proprio favore le fratture che attraversano il fronte pro-Kiev.