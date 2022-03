Tra le sue conseguenze ad ampio raggio per l’ordine internazionale, l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin e l’attivazione di ampie sanzioni occidentali contro la Russia hanno stimolato la speranza di una rinascita della leadership degli Stati Uniti e dell’unità occidentale negli affari globali.

Come ha scritto Stewart Patrick del Council on Foreign Relations: “In un fatidico passo, il presidente russo è riuscito a far rivivere la solidarietà occidentale, a rivitalizzare la leadership globale degli Stati Uniti, a catalizzare l’integrazione europea, a esporre le debolezze della Russia, a minare l’alleanza di Mosca con Pechino e a gli imitatori autoritari sembrano sciocchi”.

Putin ha dato una nuova vita all’idea di “Occidente”, almeno nelle società occidentali. “I sentimenti filo-ucraini alla ricerca di un principio organizzativo”, secondo Lili Loofbourow di Slate, si stanno fondendo attorno a una categoria di identificazione che non gode di una reale rilevanza internazionale popolare da molto tempo: “l’Occidente”, una categoria Vladimir Putin ha inveito a lungo contro, ma che gli stessi occidentali non hanno, almeno negli ultimi anni, rivendicato con molto attaccamento personale o lealtà ideologica”.

Ma gli analisti occidentali non sono i soli a valutare una possibile rinascita occidentale. Dalla Cina, Hu Wei, vicepresidente del Centro di ricerca sulle politiche pubbliche dell’Ufficio del consigliere del Consiglio di Stato, si aspetta che, a seguito della crisi ucraina, “[il]potere dell’Occidente crescerà in modo significativo, la NATO continuerà espandersi e l’influenza degli Stati Uniti nel mondo non occidentale aumenterà … [Non importa come la Russia realizzerà la sua trasformazione politica, indebolirà notevolmente le forze anti-occidentali nel mondo … L’Occidente possederà più “egemonia” sia in in termini di potere militare e in termini di valori e istituzioni, il suo hard power e il suo soft power raggiungeranno nuove vette”.

Non così in fretta. C’è un’altra scuola di pensiero, che mentre l’invasione russa è profondamente autolesionista, potrebbe accelerare il declino dell’Occidente, o almeno creare un campo di gioco più equo tra l’Occidente e il resto quando si tratta di leadership morale dell’ordine internazionale .

“Una delle caratteristiche distintive della nuova era è che è post-americana”, ha accusato Fareed Zakaria dopo l’inizio dell’invasione. “Con questo intendo dire che la Pax Americana degli ultimi tre decenni è finita”. Lo stesso Zakaria aveva scritto di un “mondo post-americano” almeno dalla crisi finanziaria del 2008, ma si riferiva allora all’ascesa di altre potenze rispetto agli Stati Uniti. Finora aveva rifiutato di accettare lo scioglimento del dopo 1945 Ordine internazionale liberale costruito dagli USA. In realtà, come ha affermato questo autore nel 2014, il sistema globale guidato dagli Stati Uniti si stava muovendo verso il supporto vitale. E il conflitto in Ucraina l’ha avvicinata a staccare la spina.

A parte il fatto che Cina, India e Sud Africa si sono astenute dal voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo di condanna della Russia, i paesi in via di sviluppo che hanno votato a favore della risoluzione non hanno, così facendo, esprimendo il loro sostegno al rilancio di questa Ordine guidato dagli Stati Uniti. Tra i paesi subsahariani, ad esempio, il voto su tale risoluzione è stato di 28 voti favorevoli e 17 astenuti.

Allo stesso tempo, non importa quanto ai leader occidentali non piaccia il termine, si sta tracciando un'”equivalenza morale” tra l’invasione russa e gli interventi passati degli Stati Uniti. Per citare Amin Saikal, studioso afghano-australiano e una delle principali autorità in Medio Oriente: nell’invasione dell’Ucraina, “il presidente Vladimir Putin ha abilmente osservato e sfruttato le malefatte passate e gli attuali limiti degli Stati Uniti… I fiaschi di Vietnam, Iraq e Afghanistan sono un potente promemoria degli errori morali e delle tragedie umane di cui gli Stati Uniti e alcuni dei suoi alleati sono stati responsabili in quei paesi”.

In altre parole, non è del tutto incoerente che il “Sud globale” condanni in linea di principio l’invasione russa ed esprima critiche all’“internazionalismo” occidentale e ai suoi doppi standard.

Le sanzioni radicali alla Russia, che sono state criticate dal Brasile pur avendo votato a favore della risoluzione, ricordano ai paesi in via di sviluppo il potere economico coercitivo dell’Occidente, che potrebbe essere – ed è stato utilizzato – contro di loro se non riescono a proteggere o difendere gli interessi occidentali e aspettative.

I governi e i media dell’Africa e del Medio Oriente hanno anche sottolineato il duro trattamento riservato ai rifugiati provenienti dalle loro regioni dell’Europa orientale, compreso il confine ucraino, per non parlare della questione del record dell’intervento militare dell’Occidente. Come ha osservato Gilles Yabi, il fondatore di WATHI, un “centro di ricerca cittadino” in Senegal, “In Africa, siamo… sbalorditi da questa invasione dell’Ucraina da parte della Russia… Questo è ingiustificabile, così come lo sono stati gli interventi degli Stati Uniti e della NATO in molti paesi, a volte con false pretese e in flagrante violazione del diritto internazionale”.

I tentativi dei politici e degli analisti occidentali di rifiutare qualsiasi equivalenza morale tra gli interventi russi e statunitensi/NATO non sono del tutto convincenti per il mondo non occidentale.

Alcuni paesi non occidentali si risentono anche delle pressioni dell’Occidente, come rivelato nello sfogo del premier pachistano Imran Khan “siamo i tuoi schiavi” a marzo, quando si è confrontato con una missiva degli ambasciatori occidentali che esortavano Islamabad a condannare inequivocabilmente l’invasione della Russia.

Molto dipende dal fatto che il conflitto ucraino finisca con l’umiliante sconfitta della Russia o con il crollo dell’unità europea e occidentale. Ma una guerra nel cuore dell’Europa che ha già avuto un terribile tributo in vite umane e ha inflitto gravi danni sia all’Ucraina che alla Russia non è una brillante pubblicità per l’approccio all’ordine regionale e internazionale che l’Occidente aveva previsto. Mostra i limiti ei pericoli del progetto europeo di pace e stabilità continentale del dopo Guerra Fredda.

Per lo sfondo, alla fine della Guerra Fredda, concetti europei come “sicurezza comune”, identità paneuropea o “casa comune europea”, come articolato dalla Commissione Palme nel 1982 e promosso dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha attirato l’attenzione globale. I presidenti degli Stati Uniti George H.W. Bush e Bill Clinton erano entusiasti della visione di un’Europa “intera, libera e in pace”.

Ma come ha notato la rivista The Economist all’inizio di questo mese, “Per quanto i riverberi della guerra siano avvertiti in tutto il mondo … [questo]ha ribaltato l’idea di un continente” intero, libero e in pace”. Con questo l’idea dell’Europa (e dell’Occidente) come modello di gestione dei conflitti per altre regioni come il Sud-est asiatico, l’Africa o l’America Latina, subisce un duro colpo.

Nella sua bussola strategica più recente pubblicata il 22 marzo, l’UE ha ricordato di essere “un leader coerente che investe in soluzioni multilaterali efficaci”, delle sue “missioni e operazioni di gestione della crisi che operano in tre continenti” e delle sue “responsabilità di sicurezza globale”. Ma se l’Europa non può mettere ordine in casa propria, come può essere presa sul serio come gestore dei conflitti all’esterno.

Infine, mentre infuria il dibattito sul fatto che l’ambizione imperiale di Putin o la minaccia rappresentata dall’espansione della NATO siano responsabili dell’invasione dell’Ucraina, è anche chiaro che molti politici occidentali, tra cui George Kennan, Henry Kissinger, gli ex segretari della Difesa William Perry e Robert Gates, e l’attuale direttore della CIA William Burns, avevano messo in guardia contro quest’ultimo. Il fatto che tali avvertimenti siano rimasti inascoltati non solo sa dell’arroganza o dell’incompetenza geopolitica dell’America, o di entrambe, ma ricorda anche al mondo i pericoli dei coinvolgimenti degli Stati Uniti nelle alleanze di sicurezza in generale.