Ucraina: una vittoria non negoziabile

Slava Heroyam! L’Ucraina sarà di nuovo gloriosa! Sulle colline ferite dell’Ucraina tornerà la vita. Le case e le strade distrutte saranno ricostruite. Famiglie separate e persone care saranno unite. I morti saranno pianti ma l’Ucraina celebrerà la libertà e la pace. Ho partecipato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e questi erano i sentimenti di molti leader mondiali.

Ho grande fiducia nello stare uniti, totalmente uniti di fronte all’aggressione di Putin. Ho una ferma convinzione nel potere della libertà. Nessun potere, dittatore autoritario o giunta militante può opporsi alla volontà di persone determinate a essere libere. La voce del popolo e la sua determinazione sono molto più potenti di qualsiasi arma da fuoco. La libertà non è negoziabile quando affronta lo sterminio.

La libertà è un’opportunità per tutti. Ma i despoti offrono soluzioni e opportunità che consolano solo se stessi. Sostengono di portare giustizia. Ma la loro giustizia è selettiva. È la loro giustizia. Dettano il loro modo di vivere scelto per gli altri. In verità, si preoccupano di più della sopravvivenza e della longevità del regime e, in ultima analisi, della loro stessa. I dittatori sono disperati; al servizio della loro rete corrotta di truffatori e compiacendo gli avvoltoi amici che volano intorno a loro.

So che Putin non tollera la libertà. Mi sono seduto con lui in molte occasioni. Disprezza le differenze e la concorrenza. Teme e ha paura di un’Ucraina libera. Essendo un profondo narcisista, non può permettersi di vedere vicini più prosperi e di successo. Ha immaginato che un’Ucraina libera e civile rappresenti un grave pericolo per il suo regime. L’aggressione russa contro l’Ucraina non è avvenuta all’improvviso. È l’apice delle rivalità a lungo combattute tra le idee di libertà e il pugno della repressione.

La linea del fronte di questa guerra è molto più ampia, più lunga e più profonda. Molti si chiedono perché la maggior parte dei paesi asiatici tende ad avere una posizione neutrale rispetto all’Europa. La risposta è semplice: molti credono che tutto ciò che possono fare è guardare con il cuore pesante. Seguono da vicino le ultime notizie per sapere chi ha il sopravvento in quel momento. Purtroppo, anche il continente asiatico è pieno di governanti autoproclamati e le persone non hanno voce o hanno voce in sordina nel loro governo.

Gli ucraini stanno combattendo non solo per il loro paese, ma anche per il nostro diritto di esistere e di essere liberi. La loro lotta è globale. Di conseguenza, il nostro sostegno dovrebbe essere globale e completamente incondizionato. Una vittoria ucraina porterà un incoraggiamento senza precedenti a tutte le persone che amano la libertà. Gli autocrati di tutto il mondo saranno abbattuti e devastati. Se la Russia prevarrà, i dittatori marceranno a pieno ritmo.

La risoluzione della guerra in Ucraina non deve avvenire a spese dell’Ucraina. Tutti dobbiamo contribuire come possiamo. L’ardente linea del fronte di questa guerra attraversa l’Africa, l’Asia, le Americhe, l’Europa e il Medio Oriente. Questa guerra infuria tra la parte migliore e la parte peggiore dell’umanità. Tra il mondo libero e il soppresso. Questa guerra è una guerra onnicomprensiva tra autocrazia e democrazia.

La macchina della propaganda del Cremlino è a pieno regime, accusando l’altra parte di quella impegnata a eliminare i russi. Ucraini e russi vivevano in pace – molti sono imparentati – finché Putin non ha scatenato la sua macchina da guerra. Nessuno sta privando la Russia tranne il Cremlino. Nessuno sta esaurendo le proprie risorse e il proprio potenziale tranne il Cremlino. Nessuno sta paralizzando le forze armate russe tranne il Cremlino. Nessuno sta spingendo per allargare il blocco Nato se non il Cremlino. Nessuno ha iniziato un’invasione totale dell’Ucraina tranne il Cremlino. Nessuno ha costretto il mondo libero a intraprendere azioni drastiche tranne il Cremlino.

I mali di questa guerra non hanno eguali nella storia del secondo dopoguerra. Il comportamento criminale del Cremlino non ha limiti. I leader russi non si vergognano di portare devastazione e sofferenza ai più vulnerabili: bambini innocenti, anziani e famiglie. Questo orrore non è presente solo nei territori devastati dalla guerra. È presente anche nella stessa Russia.

La cosiddetta mobilitazione “parziale” di Putin ha portato paura e lacrime ai più vulnerabili; le minoranze etniche che vivono in Russia e sproporzionatamente arruolate e gettate in prima linea. I buriati, i calmucchi, i tuvani e altre minoranze emarginate sono stati usati come carne da macello. In quelle regioni remote dove vivono le minoranze etniche, hanno quasi esaurito gli uomini in età militare. Secondo resoconti locali, il Cremlino sta commettendo un caso da manuale di pulizia etnica sotto l’egida di una “operazione militare speciale”.

Sotto la lunga e oscura ombra di Putin, la Russia è stata congelata fino al midollo. Eppure, anche in questo gelo profondo, ci sono alcune crepe palpabili. La guerra in Ucraina non è più solo il conflitto di un solo uomo. Sta infliggendo dolore alle innumerevoli vite toccate dalla sua ombra oscura. Il cuore di tutti si spezza quando famiglie innocenti scavano tombe per i loro cari.

I più schietti e brillanti in Russia sono per lo più messi a tacere. In qualsiasi nazione, le persone dalla mente libera sono fondamentali per offrire differenze e soluzioni migliori. Ma, sfortunatamente, proprio questa parte della società in Russia si è ridotta in modo catastrofico. Le restanti persone coraggiose in Russia stanno ancora combattendo contro la corruzione e questa guerra mentre affrontano torture e carcere se arrestate. Il mondo non è contro il popolo russo ma contro la cleptocrazia e le atrocità del Cremlino.

Per molti, non sorprende che il regime del Cremlino abbia da tempo fatto affidamento sul lavaggio del cervello e sull’uso di reclute criminali nell’esercito e nell’esercito mercenario di Putin, il Gruppo Wagner. Più sono spietati e feroci contro gli ucraini, più vengono ricompensati. La loro missione è uccidere o essere uccisi. In effetti, ci sono speciali unità russe incaricate di giustiziare chiunque si ritiri o si rifiuti di combattere.

I soldati ucraini che stanno combattendo in prima linea descrivono i mercenari Wagner come “zombi” che attaccano in ondate umane. La fornitura russa di tali ondate umane sembra illimitata. Per combattere e sconfiggere queste orrende tattiche del Cremlino, l’Ucraina ha un disperato bisogno di armi avanzate: F-16, missili a lungo raggio, moderni carri armati e più munizioni, solo per citarne alcuni. Portiamoli lì! L’Occidente non dovrebbe essere intimorito o intimidito dalle minacce di escalation di Putin. Capisce solo la forza.

Gli Stati Uniti hanno designato Wagner un’organizzazione criminale internazionale, essenzialmente un gruppo terroristico. Devono essere perseguiti, sanzionati e paralizzati per garantire che non rappresentino una minaccia per nessuno e più paesi devono unirsi a questo sforzo.

Ci sono alcuni in Russia delusi da altri paesi, inclusa la posizione della Mongolia sulla guerra contro l’Ucraina. A causa della sua geografia, sotto una stretta stretta tra Russia e Cina, il governo della Mongolia è costretto a compiere un atto di equilibrio. Tuttavia, l’opinione pubblica in Mongolia odia risolutamente il brutale attacco contro questa nazione sovrana.

A questo proposito, vorrei affrontare il record storico: quando Adolf Hitler attaccò l’Unione Sovietica, il popolo della Mongolia si unì contro questo invasore fascista. Hanno mostrato solidarietà con il popolo sovietico e non hanno risparmiato nulla. Solo un esempio, se i pastori nomadi avevano più di 100 cavalli, inviavano più della metà del loro bestiame in Unione Sovietica. Un quarto di tutti i cavalli in prima linea durante la seconda guerra mondiale provenivano dalla Mongolia.

Nei giorni successivi alla fine della guerra, non era raro vedere un magro ma robusto cavallo mongolo stare insieme alle vittoriose forze alleate tra le rovine di Berlino. I cavalli erano un’ancora di salvezza logistica, spostando attrezzature pesanti e armi attraverso fango e terreni accidentati, compresi quelli minati. In circostanze difficili, i cavalli mongoli erano l’unico mezzo di trasporto e talvolta una fonte di nutrimento molto necessaria. Il numero di forniture di cavalli dai pastori mongoli ai sovietici ha raggiunto più di mezzo milione.

Alla fine del 1941, i sovietici iniziarono una controffensiva contro le forze tedesche alla periferia di Mosca. Durante quei brutali mesi invernali, la maggior parte dei soldati e degli ufficiali dell’Armata Rossa indossava calde uniformi invernali realizzate con bestiame mongolo. Inoltre, con donazioni dalla Mongolia, i sovietici produssero carri armati e flotte di aerei da combattimento. Il governo della Mongolia ha donato le sue riserve in oro e valuta forte all’Unione Sovietica per quattro anni consecutivi. Le donazioni mongole di agnello e carne al fronte sovietico hanno superato quelle fornite dagli Stati Uniti

Quando la Germania nazista attaccò l’Unione Sovietica, i mongoli si schierarono con il loro vicino settentrionale nel miglior modo possibile. Quando la Russia di Putin ha attaccato l’Ucraina, fin dal primo giorno, il popolo della Mongolia si è opposto alla brutale invasione. Il mio punto qui è, per la comunità internazionale, fare ciò che hanno fatto i mongoli. Nessuno stato sovrano ha il diritto di attaccarne un altro a meno che non ci siano circostanze terribili che certamente non esistevano in Ucraina. Non stare a guardare; offrire supporto.

L’Occidente è sempre un passo indietro rispetto a Putin. Il presidente Zelensky, fin dai primi giorni di guerra, ha chiesto “non un passaggio” ma “più armi”. È ora di anticiparlo e porre fine a questa guerra malvagia.

Gli ucraini stanno pagando il prezzo più alto per la nostra libertà. Soffrono, versano sangue e sacrificano tutto ciò che hanno di prezioso. Stanno combattendo contro il peggio dell’umanità per salvare il meglio dell’umanità. Non commettere errori, Putin non ha intenzione di fermarsi in Ucraina.

Il presidente Biden e il cancelliere Scholz potrebbero avere il tempo di aspettare. Ma un’Ucraina ferita non ha tempo per aspettare. Coloro che hanno strappato territori, città e villaggi ucraini non stanno aspettando. Gli assassini, gli stupratori e i saccheggiatori non stanno perdendo tempo; stanno perseguendo incessantemente con la loro missione mortale. Putin non sta aspettando. I mercenari di Wagner non stanno aspettando. Perché le persone che amano la libertà dovrebbero aspettare? Dobbiamo respingere, e più forte!

Nessuno al giorno d’oggi dovrebbe mai tentare ciò che Putin sta facendo in Ucraina. Il mondo ha scrollato le spalle collettivamente quando ha occupato gran parte della Georgia nel 2008. Questo lo ha incoraggiato ad afferrare la Crimea nel 2014. Ha percepito debolezza e nessuna determinazione e ha deciso di invadere l’Ucraina. La vittoria dell’Ucraina non è negoziabile: deve VINCERE.

Come un’unica famiglia, come umanità, dobbiamo tutti sostenere l’Ucraina perché sta pagando il prezzo più alto per la libertà. Non solo fino a quando non sarà totalmente liberato, ma anche fino a quando non sarà ricostruito e si riprenderà dalla guerra di Putin. Dobbiamo essere in questo per il lungo raggio. Non sarà facile, ma farlo può scoraggiare il conflitto in altre aree del mondo (il cinese Xi sta osservando attentamente mentre osserva Taiwan). Dobbiamo restare uniti e affrontare insieme questo male fino a quando i confini dell’Ucraina non saranno ripristinati e il paese potrà ricostruirsi.