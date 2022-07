Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, relativamente pochi nel commentatore occidentale sono stati disposti a chiedere agli Stati Uniti di impegnarsi in una guerra diretta contro Mosca. Le ragioni di questa cautela sono ovvie: la Russia è uno stato nucleare e ha un esercito che, nonostante la sua recente sottoperformance, è ancora molto più formidabile di qualsiasi recente obiettivo dell’intervento militare statunitense.

Eppure, nonostante – o forse a causa di – questa resistenza generale al coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, molti commentatori e politici hanno avanzato proposte più subdole per l’intervento militare americano.

In particolare, ciò è iniziato con richieste diffuse agli Stati Uniti e alla NATO di stabilire una ‘no-fly zone’ sull’Ucraina all’inizio della guerra. Nonostante il suo nome innocuo e legalistico, l’amministrazione Biden ha fermamente respinto questa proposta poiché la sua applicazione comporterebbe piuttosto ovviamente l’abbattimento di aerei russi, che a sua volta porterebbe a una guerra più ampia.

Più recentemente, con l’aumento del pericolo di una crisi alimentare globale aggravata dalla perdita delle esportazioni di grano dall’Ucraina e dalla Russia, sono emerse nuove richieste per gli Stati Uniti e gli alleati di utilizzare la potenza navale per garantire che il grano ucraino possa transitare in sicurezza nel Mar Nero.

Simili alle richieste di una no-fly zone, queste idee sono state avvolte in un linguaggio umanitario. Ma in realtà, equivalgono a una richiesta di un’azione militare guidata dagli Stati Uniti altamente rischiosa.

Versioni della proposta sono state avanzate dal ministro degli Esteri lituano, dai leader militari statunitensi in pensione tra cui l’ammiraglio James Stavridis, il generale Wesley Clark e il generale Jack Keane, nonché dalla rappresentante democratica Elissa Slotkin e dai comitati editoriali del Boston Globe e del Wall Street Journal .

Sebbene queste proposte varino nei dettagli, tutte invocano la retorica dell’intervento umanitario per giustificare e legittimare l’azione. Il Wall Street Journal chiede che una scorta navale guidata dagli Stati Uniti sia “pianificata e lanciata come un’operazione umanitaria”. Stavridis ha definito il suo piano una “missione umanitaria per il grano”, mentre Slotkin ha semplicemente chiesto una “scorta umanitaria”. Il Boston Globe ha definito la sua proposta una “missione per i diritti umani”, mentre il ministro degli Esteri lituano l’ha definita una “missione umanitaria non militare”.

Più sorprendentemente, sia il ministro degli Esteri lituano che il Wall Street Journal hanno definito le nazioni che partecipano a questa ipotetica scorta navale una “coalizione di volenterosi”, e una scelta strana data l’associazione di quella frase con la guerra degli Stati Uniti all’Iraq e l’amministrazione Bush sforzi per dare una patina di legittimità multilaterale alla sua invasione illegale.

Rispetto all’invasione dell’Iraq, queste proposte hanno una pretesa molto maggiore di scopo umanitario. La crescente crisi alimentare globale, esacerbata sia dalle sanzioni che dal blocco russo, minaccia di causare carestie e altre terribili conseguenze soprattutto in Medio Oriente e Nord Africa. Uno sforzo riuscito per liberare il grano ucraino intrappolato dal blocco russo potrebbe senza dubbio alleviare la crisi.

Una scorta navale, tuttavia, richiederebbe per definizione forze militari significative, sia per svolgere operazioni di sminamento sia per esercitare una seria minaccia di rappresaglia contro eventuali attacchi russi alle navi. L’opinionista del Wall Street Journal Seth Cropsey è stato particolarmente esplicito su questo punto, chiedendo “una schiacciante task force navale composta da piccoli e grandi combattenti di superficie con sottomarino e supporto aereo”. Qualunque coalizione sia stata assemblata per l’operazione, è probabile che gli Stati Uniti dovrebbero fornire la maggior parte di queste capacità.

Come per i passati tentativi di intervento umanitario, è impossibile districare i mezzi militari di queste proposte dai loro fini umanitari. Mentre questa tensione avrebbe potuto essere ignorata quando si è intervenuti in stati falliti o contro poteri molto più deboli con una limitata capacità di rappresaglia, farlo sarebbe stato molto più pericoloso in questo caso.

I fautori di un intervento navale come Cropsey sottolineano correttamente che il blocco e il dolore che sta causando sono parti essenziali della strategia di guerra della Russia, intesa a fare pressione sull’Ucraina e sui suoi alleati per cercare di porre fine alla guerra a condizioni più favorevoli a Mosca. Per la Russia consentire che il suo blocco venga rotto senza interferenze significherebbe rinunciare a una grande quantità di influenza e potrebbe, dal punto di vista della Russia, rischiare di incoraggiare un ulteriore intervento degli Stati Uniti e della NATO in altre aree del conflitto. In queste circostanze, la Russia potrebbe trovare immensamente difficile non sfidare un’operazione guidata dagli Stati Uniti come sostengono i commentatori di cui sopra.

Inoltre, dato il comportamento della Russia nella guerra finora, è improbabile che alla sua leadership importi che un’operazione del genere sia stata inquadrata come una “azione umanitaria”. La presenza di una flottiglia navale occidentale nelle acque vicine allo scopo dichiarato di contrastare la strategia bellica di Mosca sarebbe senza dubbio percepita come una minaccia militare. Il fatto che un tale convoglio abbia un obiettivo umanitario ultimo non annullerà questi fatti.

Anche se la Russia non attaccasse direttamente e deliberatamente le navi della coalizione, il rischio di un’escalation accidentale sarebbe alto, come dimostrato dall’abbattimento da parte degli Stati Uniti nel 1988 di un aereo di linea civile iraniano mentre conduceva un’operazione simile per proteggere le spedizioni di petrolio attraverso il Golfo Persico.

Di fronte a queste condizioni, la tesi secondo cui gli Stati Uniti e i loro alleati possono rompere il blocco di Mosca ‘senza sparare un colpo’ è nella migliore delle ipotesi dubbia.

Potrebbero esserci modi migliori per aggirare il blocco. Naturalmente, una fine negoziata della guerra stessa realizzerebbe questo. A parte questo, però, altri hanno offerto proposte meno rischiose per esportare il grano. Questi includono il trasporto del grano su una breve rotta via terra verso un porto rumeno, il raggiungimento di un accordo limitato sulle esportazioni di grano con la Russia o il supporto di una scorta navale guidata da alcuni dei paesi non occidentali più dipendenti dal grano ucraino. Sebbene non sia chiaro se quest’ultima operazione sarebbe praticabile, avrebbe il vantaggio di essere sia credibilmente multilaterale sia, riducendo al minimo il ruolo militare dei paesi che si sono schierati con forza nella guerra, meno potenzialmente escalation.

La crisi alimentare globale esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina minaccia conseguenze disastrose per la stabilità politica e il benessere umano in tutto il mondo. Devono essere presi in considerazione seri sforzi per mitigare questa crisi, anche attraverso una vigorosa diplomazia. Ma una missione che cerca di raggiungere obiettivi umanitari attraverso mezzi militari è pur sempre un’operazione militare, che comporta tutti i rischi che ciò comporta. I sostenitori di questa mossa non dovrebbero usare un linguaggio roseo per fingere il contrario.