Da sola la Russia è la Nazione più vasta del pianeta. Da Mosca, dalle stanze del Cremlino, Vladimir Putin e i suoi sodali controllano un Paese che confina con i Paesi europei e con quelli asiatici; dall’Oceano Pacifico si stende sul mar glaciale Artico e arriva al Mediterraneo attraverso la Crimea strappata all’Ucraina; una distesa di 17.130.000 chilometri quadrati: un territorio enorme, con una popolazione certo composta da mille etnie di 144,1 milioni di persone (dati Banca Mondiale, fermi al 20220).

L’espansionismo russo, tuttavia, non si ferma ai confini ufficiali. Nel corso di questi anni, quasi senza colpo ferire, truppe mercenarie russe, secondo il Centre of Strategic and International Studies, si sono infiltrate e insediate in Botswana, Repubblica Centro Africana, Ciad, Congo, Guinea, Libia, Madagascar, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudan, Sud Sudan, Zimbabwe… Una presenza che risale ad almeno il 2016, in alcuni Paesi da molto prima…

Certo. Una presenza molto più discreta; nota solo ad analisti e osservatori attenti, alle intelligence dei vari Paesi che tengono d’occhio quei Paesi dove si muore di fame e di epidemie, ma ricchi di preziosissime materie prime, dal petrolio al litio, dall’uranio al gas. L’Africa è molto più oggi di duecento anni fa, terra di conquista di super potenze, la Cina da tempo ha allungato i suoi tentacoli in quella parte di Africa che fino a ‘ieri’ era dominio indiscusso della Francia; non è un caso se l’unica base militare fuori dalla Cina, il regime di Xi l’abbia a Gibuti. E poi, certo: gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia non stanno a guardare; e neppure i fondamentalisti islamici, che in quelle popolazioni trovano terreno fertile per le loro sanguinarie ideologie.

Cosa si vuol dire con questo lungo preambolo? Semplicemente che quello che accade in queste ore in Ucraina colpisce; e commuovono, quelle interminabili colonne di profughi che si ammassano in Polonia, Romania e fuggono dalla guerra. Ma quelle donne, quei bambini, quei vecchi, a parte il pigmento della pelle, in cosa sono differenti da quelli che ‘popolano’ i barconi e attraversano il Mediterraneo, o i Paesi balcanici? Nei loro occhi non c’è la stessa paura, disperazione, orrore per quello che hanno patito, e la stessa speranza di vivere un’altra vita? La differenza la coglie solo il leader della Lega Matteo Salvini che senza un’ombra di imbarazzo, benevolmente intervistato da Lucia Annunziata, parla di ‘veri’ profughi dall’Ucraina (come dire che quelli che attraversano il Fezzan infuocato, e sfidano il Mediterraneo su barchini, ‘veri’ non sono).

Prima l’emergenza del Covid, e ora la scellerata guerra scatenata da Putin dimostrano quanto sia vera e attuale la poesia di John Donne: «Nessun uomo è un’Isola, / intero in se stesso. / Ogni uomo è un pezzo del Continente, / una parte della Terra. / Se una zolla viene portata via dall’onda del mare, / la Terra ne è diminuita, / come se un promontorio fosse stato al suo posto, / o una magione amica o la tua stessa casa. / Ogni morte d’uomo mi diminuisce, / perché io partecipo all’Umanità. / E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: / essa suona per te».

Così la piccola, mediocre, politica politicante di un’Italietta egoista e miope, questa settimana perde ogni significato, ammesso ne abbia. I leader più accorti hanno il buon senso di tacere; poi certo: c’è sempre una Giorgia Meloni che accorre festosa a una convention dei repubblicani statunitensi e patriotticamente infiammata dal podio di Orlando in Florida fa sapere che «ci vorrebbero irrilevanti e addestrati come scimmie. Ma sapete che c’è? Non siamo scimmie! Non faremo parte del loro zoo». Poi aggiunge che «Bisogna sostenere ogni sforzo per mettere fine all’aggressione e ripristinare sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, bisogna istituire un fondo europeo per compensare le Nazioni europee che saranno penalizzate dalle sanzioni alla Russia, e va data la concessione di status di rifugiati ai cittadini ucraini».

Una guerra la cui colpa va attribuita soprattutto all’attuale Presidente Joe Biden: «Nessuno mi toglie dalla testa che senza lo scandaloso ritiro delle truppe da Kabul ieri, non avremmo mai visto il tragico assedio di Kiev oggi. E, certamente, nessuno si appresterebbe a vedere Taiwan occupata domani». Peccato che quel ritiro sia stato programmato e annunciato quando Presidente era Donald Trump. Lo stesso Trump che giudica ‘geniale’ Putin.

La memoria, a quanto pare, non è uno dei pregi dei politici italiani. Chi ha detto «Putin meglio di Renzi»? Giorgia Meloni, a ‘Otto e mezzo‘, 3 dicembre 2015); chi ha scritto: «Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile»? Giorgia Meloni, su Facebook, il 18 marzo 2018. Chi ha scritto che la Russia di Putin «difende i valori europei e l’identità cristiana e combatte il fondamentalismo islamico»? Sempre Meloni, nel suo libro ‘Io sono Giorgia‘.

Certo: nulla a confronto con quello che ha detto Salvini: «Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin!» (su Facebook, 25 novembre 2015); Ucraina: ‘non si rompano le palle a Putin’ (TgCom24, Ansa, 12 novembre 2014); «Fra Putin e Renzi io scelgo Putin tutta la vita. Putin lo vorrei domani mattina come presidente del Consiglio» (‘Radio Anchi’io‘, 3 dicembre 2014); «Chi gioca contro Putin è un deficiente» (incontro con la stampa estera, 10 dicembre 2014); «L’Europa processa Putin, ma io lo preferisco a tanti euro-buffoni!» (su Facebook, 11 marzo 2015); «Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell’Unione Europea di oggi, una finta democrazia. Io farei a cambio, porterei Putin nella metà dei paesi europei, mal governati da presunti premier eletti che non sono eletti da nessuno, ma telecomandati da qualcun altro» (al Parlamento europeo, 11 marzo 2015); «Putin è una delle persone con le idee più chiare al mondo, mi basterebbe essere a un minimo del suo livello. Scambierei Renzi con Putin domani mattina, saremmo un Paese migliore» (‘Radio Cusano Campus‘, 20 marzo 2015); Salvini posta sul suo profilo Facebook delle foto con Putin e poi scrive, «Io sto con lui» (‘Ansa’, 9 maggio 2015); Salvini si presenta al Parlamento europeo con una maglietta bianca con la faccia di Putin di profilo, sotto un colbacco militare. «L’ho comprata a Mosca è una risposta agli euro-cretini che giocano alla guerra con Putin e con la Russia» (‘Ansa’, 9 giugno 2015); «Preferisco Putin all’Europa, non ci sono dubbi. Basta pensare che in Russia hanno una tassazione bassa, al 15%» (‘Zanzara’, su ‘Radio 24‘, 17 luglio 2015); «Putin e Le Pen sono due tra i migliori statisti in circolazione. Noi siamo vicini a chiunque difenda un futuro pacifico per l’Europa» (a Montecitorio, 9 dicembre 2015); Salvini presenta libro su Putin: «lui ha idee chiare» (‘Ansa’, 21 dicembre 2015); «Mi aspetto che domani escano dossier segreti che coinvolgono Putin nella strage di piazza Fontana e sull’aereo di Ustica. O ci sono prove o ci rido sopra» (sulle ipotesi di coinvolgimento del leader russo nella morte Alexander Litvinenko, ‘Ansa’, 21 gennaio 2016); «Faremo la storia con Trump, Le Pen e Putin» (manifestazione a Milano, 29 maggio 2016); «Renzi vede Putin? Un coniglio che incontra un gigante» (‘Ansa’, 17 giugno 2016); Putin è una «fonte di speranza», Donald Trump «un grande uomo», Marine Le Pen una “donna forte”, Nigel Farage “ha avuto il merito storico di aver creduto nella Brexit” (a “Die Welt”, 3 gennaio 2017); “Averne dieci di Putin in Italia, metterebbe un po’ di ordine” (a Napoli, “Ansa”, 11 marzo 2017); “Se devo scegliere tra Putin e la Merkel… vi lascio la Merkel, mi tengo Putin!” (su Twitter, 25 marzo 2017); “Meno male che Putin c’è” (su Facebook, 7 aprile 2017); “Ritengo che Putin sia uno dei migliori uomini di governo al mondo. Lo dico perché lo credo e non perché me lo suggerisce qualcuno: se avessimo un Putin in Italia staremmo assolutamente meglio” (“Ansa”, 28 novembre 2017); “Putin mi piace perché lo stimo, non perché mi pagano per dire che mi piace” (“Radio 1”, 11 dicembre 2017); “Mi auguro che domani i russi rieleggano il presidente Putin, uno dei migliori uomini politici della nostra epoca, e che tutti rispettino il voto democratico dei cittadini” (su Twitter, 17 marzo 2018); “Vado a incontrare Putin. Uomini come lui, che fanno gli interessi dei propri cittadini, ce ne vorrebbero a decine in questo Paese” (durante un comizio nel Bresciano, 8 luglio 2018); “L’annessione della Crimea alla Russia è avvenuta dopo un referendum”; “Ci sono alcune zone storicamente russe, in cui c’è una cultura e delle trazioni russe, e che quindi appartengono legittimamente alla Federazione Russa”. Che sia stato un referendum falsato dalla presenza dei militari di Mosca “è un punto di vista, ma non è il mio” (“Washington Post” e “La Stampa”, 20 luglio 2018); “Putin è un grande presidente. E lo dico perché lo penso, non perché mi pagano” (alla festa della Lega Romagna, “Ansa”, 3 agosto 2019); “Lasciatemi dire che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci sia ora sulla faccia della terra… Insieme a Trump” (alla festa della Lega di Oppeano, Verona, “Ansa”, 12 luglio 2019); “Putin è un uomo di governo stimato e stimabile” (alla stampa estera, 13 febbraio 2020); “Voi ritenete davvero che Obama sia il buono e Putin il dittatore? Non insultate l’intelligenza della gente. (…) Io spero che Trump, Putin, Marine Le Pen e il sottoscritto possano fare qualcosa di utile per la democrazia e la pace nel mondo” (“Otto e mezzo”, “La7”, 30 marzo 2017).

Vero è che Salvini si trova in buona compagnia; Silvio Berlusconi, per esempio, non è da meno. Il leader di Forza Italia, ha “un rapporto fraterno con Vladimir. Credo sia il migliore: ritengo che per la Russia sia una fortuna” (“Euronews”, 17 gennaio 2013); sulla questione ucraina ha ragione Putin? “Assolutamente sì. Putin porta le sue truppe sul confine e le porta perché gli abitanti della Crimea hanno paura che Kiev invii truppe che possano compiere stragi” (a “Bersaglio mobile”, “La7”, 20 maggio 2014); “Putin è una persona sensibile, di sentimenti profondi, ha un sentire delicato: è un vero guerriero della libertà e della democrazia nel suo paese” (in “Il Cav. in una videointervista per il libro “Berlusconi si racconta a Friedman, my way”, 6 ottobre 2015); “Vladimir è sensibile, aperto, ha il senso dell’amicizia, ha rispetto per tutti, soprattutto per le persone umili, e una profonda comprensione della democrazia” (“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 22 ottobre 2010); “Vladimir Putin è un dono del Signore” (Forum sulla democrazia a Yaroslav, in Russia, 10 settembre 2010); Putin “è in assoluto il numero uno dei leader mondiali. Lo assumerei in una mia impresa”, “ha un’idea molto chiara della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha una visione più lucida della situazione mondiale…è una persona di grandissima intelligenza e rispettosa degli altri, non prende il telefonino e fa un tweet quando sente che un capo di Stato gli ha detto qualcosa contro” (alla convention di Forza Italia a Milano, Ansa, 5 ottobre 2018).

Piace al centro-destra, ma anche al Movimento 5 Stelle. “La politica estera degli Stati Uniti è stata un disastro sotto Obama. Se Trump ha voglia di convergere con Putin, di rimettere le cose sulla giusta strada, non può che avere il nostro appoggio Due giganti come loro che dialogano: è il sogno di tutto il mondo! Eravamo in guerra fredda, con l’arma nucleare. La politica internazionale ha bisogno di statisti forti come loro. Considero questo un vantaggio per l’umanità. Putin è quello che dice le cose più sensate sulla politica estera” (“traduzione autentica” dell’intervista rilasciata da Beppe Grillo al settimanale francese “Journal du Dimanche”, a cura del M5S Europa, 23 gennaio 2017); “L’alleanza Trump-Putin ci deve rassicurare” (Luigi Di Maio, “Di Martedì” su “La7”, 10 gennaio 2017); per la pace mondiale “meno male che c’è Putin”, (Alessandro Di Battista, “Il Post”, 25 gennaio 2019).; “Putin riconosce Donbass? Nulla di preoccupante…La Russia non sta invadendo l’Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia fuorché una guerra”

(Alessandro Di Battista su Facebook, ‘Adnkronos‘, 22 febbraio 2022).

Con lo ‘sciocchezzaio’, almeno per ora, si può finirla qui. Per fortuna c’è un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella: misurato, composto, pesa con attenzione parole e gesti. Come l’altro giorno, di grande valore simbolico (ma anche i gesti simbolici hanno una loro importanza e significato). Ha trovato le parole più giuste e necessarie sull’invasione russa dell’Ucraina, e in un contesto anche visivamente significativo: la visita al quartiere romano di Corviale, periferia sud ovest di Roma, un quartiere famoso per la sua allucinante architettura: un infinito blocco di cemento che avrebbe dovuto essere un modello di quartiere futuribile, con centinaia di appartamenti, servizi e commerci; ed è subito diventato un ghetto, simbolo di quello che una periferia non deve essere, il nome stesso è diventato sostantivo per intendere degrado, abbandono, solitudine. Mai un Presidente della Repubblica è andato a Corviale; una “visita” preceduta da quella a Norcia, che ancora porta i segni del terremoto del 2016.

Mattarella, suo malgrado, continua ad esercitare quel ruolo di supplenza al vuoto che lascia una classe politica che non sa, non vuole, forse non può rinnovarsi e rigenerarsi.