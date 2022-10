Ucraina: un teatro sempre più affollato

Iran, Afghanistan, Arabia Saudita, solo per citarne alcuni, senza dimenticare le minoranze etniche della Russia e i siriani. Il teatro di guerra ucraino si sta affollando sempre più.

Nelle prime settimane di guerra, ad entrare in scena erano stati i siriani. Si stimavano 16mila volontari siriani pronti a entrare in Ucraina. Combattenti pro-regime nella Siria orientale reclutati per il dispiegamento in Ucraina.

Quando il Presidente russo, Vladimir Putin, a settembre, annunciò la mobilitazione militare parziale, sotto i riflettori occidentali finirono le minoranze etniche della Russia. Immediatamente si parlò di ‘sospetti’: «sospetti che le minoranze etniche vengano inviate a combattere e morire in Ucraina in modo sproporzionato» in termini percentuali.

Sotto i riflettori, le regioni più povere del Paese, la periferia dell’impero. «A causa della sua storia di impero ed espansione territoriale, la Russia ospita più di 160 diversi gruppi etnici, secondo il censimento del paese del 2010. I gruppi etnici e indigeni costituivano il 20% della popolazione del Paese nel 2002». «L’analisi dei gruppi di attivisti e dei media ha sollevato il sospetto che le minoranze etniche stiano morendo a tassi sproporzionatamente elevati. Il servizio russo della ‘BBC‘ ha esaminato i rapporti di oltre 6.000 perdite confermate sul campo di battaglia e ha scoperto che all’inizio di settembre le truppe del Daghestan, della Buriazia e di Krasnodar nella Russia meridionale avevano perso la maggior parte dei soldati: oltre 200 morti in ciascuna regione. In confronto, solo 15 persone della regione di Mosca, che rappresentano quasi un decimo della popolazione russa, erano state uccise in battaglia»

Ora protagonisti nel sostegno al malandato esercito russo sarebbero afgani e iraniani. E a fianco, il sostegno politico-economico dell’Arabia Saudita e della Cina.

«I membri del corpo d’élite dell’esercito nazionale afghano, che sono stati abbandonati dagli Stati Uniti e dagli alleati occidentali quando il Paese è caduto in mano ai talebani l’anno scorso, affermano di essere stati contattati per unirsi all’esercito russo per combattere in Ucraina«», ha sostenuto, due giorni fa, Lynne O’Donnell, editorialista di ‘Foreign Policy‘. Attribuendo l’informazione a «diverse fonti militari e di sicurezza afghane». O’Donnell afferma «che la forza di fanteria leggera addestrata dagli Stati Uniti, che ha combattuto al fianco degli Stati Uniti e di altre forze speciali alleate per quasi 20 anni», sarebbe chiamata in Ucraina da Mosca, attraverso il famigerato gruppo mercenario Wagner, e «potrebbe fare la differenza di cui la Russia ha bisogno sul campo di battaglia ucraino«».

«I 20.000-30.000 commando volontari dell’Afghanistan sono stati lasciati indietro quando gli Stati Uniti hanno ceduto l’Afghanistan ai talebani, nell’agosto 2021. Solo poche centinaia di alti ufficiali furono evacuati quando la repubblica crollò. Migliaia di soldati sono fuggiti verso i vicini della regione, mentre i talebani davano la caccia e uccidevano i lealisti del governo crollato. Molti dei commando rimasti in Afghanistan si stanno nascondendo per evitare la cattura e l’esecuzione. Gli Stati Uniti hanno speso quasi 90 miliardi di dollari per costruire le forze di difesa e sicurezza nazionali afgane. Sebbene la forza nel suo insieme fosse incompetente, e abbia consegnato il Paese ai talebani nel giro di poche settimane, i commando sono stati sempre tenuti in grande considerazione, essendo stati istruiti dai Navy SEALs degli Stati Uniti e dal British Special Air Service». Ora questa gente, senza lavoro, senza speranza, e in fuga dai talebani sono facili bersagli dei reclutatori russi. «Un ex alto funzionario della sicurezza afghano, che ha chiesto l’anonimato, ha affermato che la loro integrazione nell’esercito russo “sarebbe un punto di svolta” sul campo di battaglia ucraino», prosegue Lynne O’Donnell.

«Un ex funzionario, che era anche un ufficiale di comando afgano», protetto da anonimato, ha riferito alla giornalista che i reclutatori di Wagner «stanno radunando persone da ogni parte. L’unica entità che recluta truppe straniere [per la Russia] è il gruppo Wagner, non il loro esercito. Non è un’ipotesi; è un fatto noto», ha detto. «Sarebbero meglio usati dagli alleati occidentali per combattere al fianco degli ucraini. Non vogliono combattere per i russi; i russi sono il nemico».

I reclutatori contattano i potenziali reclutati attraverso WhatsApp e Signal «con offerte per unirsi a quella che alcuni esperti hanno definito una ‘legione straniera’ russa per combattere in Ucraina».

«La notizia degli sforzi di reclutamento ha causato allarme negli ex circoli militari e di sicurezza dell’Afghanistan, con i membri che affermano che fino a 10.000 ex commando potrebbero essere suscettibili alle offerte russe. Come ha affermato un’altra fonte militare: “Non hanno Paese, lavoro, futuro. Non hanno niente da perdere”». E sperano di guadagnare qualcosa. «Stanno aspettando un lavoro da 3 a 4 dollari al giorno in Pakistan o Iran o 10 dollari al giorno in Turchia, e se Wagner o qualsiasi altro servizio di intelligence si rivolge a un ragazzo e offre 1.000 dollari per essere di nuovo un combattente, questo non rifiuterà. E se trovi un ragazzo da reclutare, lui può convincere metà della sua vecchia unità a unirsi perché sono come fratelli e presto avrai un intero plotone», ha riferito la fonte alla giornalista dell’autorevole testata americana.

Se queste informazioni, al momento non possibili da verificare, fossero confermate, tra poche settimane in Ucraina potrebbero esserci alcune migliaia di uomini ben temprati, addestrati e motivati se non altro dai quattrini per sfamare la propria famiglia.

La differenza più importante, però, la sta facendo e ancor più la potrebbe fare nelle prossime settimane, l’Iran con i suoi droni e i suoi proiettili vaganti.

«Per la prima volta, l’Iran è coinvolto in una grande guerra nel continente europeo», esordiscono John Hardie e Behnam Ben Taleblu, rispettivamente vicedirettore e senior fellow del programma Russia presso la Foundation for Defense of Democracies -definito ‘think tank ultra-falco’, da tempo impegnato sulla linea contro-Iran- e in questo periodo particolarmente in attività nella costruzione di quella che viene definita ‘narrativa asimmetrica’.

«I consiglieri militari iraniani, molto probabilmente membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, sono sul campo nell’Ucraina occupata -e forse in Bielorussia- per aiutare la Russia a far piovere micidiali droni kamikaze iraniani sulle città ucraine e sulle infrastrutture civili», proseguono John Hardie e Behnam Ben Taleblu. Teheran, che «ha riversato notevoli risorse e sforzi nei suoi programmi di droni e missili dalla guerra Iran-Iraq negli anni ’80», «avrebbe fornito a Mosca centinaia di droni di vario tipo. Includono lo Shahed-136, una cosiddetta munizione vagante che Mosca ha ribattezzato Geran-2, progettata per entrare nel suo bersaglio in stile kamikaze». E «sia i funzionari iraniani che quelli alleati degli Stati Uniti ora affermano che Teheran presto fornirà a Mosca non solo più Shahed-136 e altri droni, ma anche missili balistici a corto raggio Fateh-110 e Zulfiqar, un’altra escalation del sostegno iraniano alla guerra russa».

L’Iran ha spesso fornito queste armi ai suoi ‘delegati’ in Medio Oriente, ma «il regime non le ha mai portate prima nell’Europa orientale».



«Il sostegno militare di Teheran sta già lasciando il segno mortale sulla guerra, ma le conseguenze geopolitiche si estendono ben oltre. Aumentando il suo sostegno al tentativo imperiale russo di soggiogare l’Ucraina, l’Iran spera di portare avanti il proprio progetto imperiale in Medio Oriente», sostengono gli analisti della Foundation for Defense of Democracies. «Teheran cercherà probabilmente di sfruttare l’approfondimento della partnership russo-iraniana negli accordi sulle armi da Mosca, utilizzando le lezioni apprese dal campo di battaglia ucraino per perfezionare le capacità di droni e missili iraniani. Allo stesso tempo, il regime iraniano spera probabilmente che alimentare la crisi in Ucraina distrarrà ulteriormente l’Occidente dall’affrontare l’egemonia iraniana in Medio Oriente».

Il fatto che Teheran e Mosca avrebbero cooperato così strettamente in Ucraina «ha colto di sorpresa molti osservatori, inclusi alcuni dei principali esperti russi sull’Iran. Nonostante il loro recente allineamento, Iran e Russia hanno una lunga storia di inimicizia e sfiducia che risale all’era zarista», proseguita altalenante negli anni. Con il ritorno di Putin alla presidenza, nel 2012, «le relazioni russo-iraniane hanno preso piede» in particolare con l’intervento militare russo in Siria, nel 2015 «per salvare il loro comune alleato, il dittatore siriano Bashar al-Assad. Sebbene il sospetto e la concorrenza permangano, entrambe le parti vedono sempre più i loro interessi intrecciati,guidati dall’opposizione condivisa all’Occidente. Non è imminente un’alleanza formale, ma ciò non impedirà a Russia e Iran, insieme alla Cina, di approfondire la loro intesa».

A causa dei problemi che la Russia ha incontrato in Ucraina, «Mosca ha raddoppiato la sua partnership con Teheran, compresi gli sforzi congiunti per contrastare le sanzioni occidentali. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei, nel frattempo, ha incaricato i suoi subalterni di sviluppare relazioni più forti con Russia e Cina. Con il sostegno del Cremlino, l’anno scorso l’Iran ha ottenuto la piena adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a guida cinese e russa. Teheran sta anche cercando di entrare a far parte del cosiddetto gruppo BRICS e sta attualmente negoziando un accordo di libero scambio permanente con l’Unione economica eurasiatica guidata da Mosca».

In questo contesto, affermano John Hardie e Behnam Ben Taleblu, «un accordo per fornire alla Russia droni, missili e consulenti militari ha un senso strategico per l’Iran e può dimostrare il valore di quest’ultimo a uno dei suoi due partner senior nell’intesa anti-occidentale. L’accordo solleva anche la questione di ciò che l’Iran potrebbe ricevere in cambio. Ora potrebbero essere offertiaerei da combattimento russi avanzati o il sistema di difesa aerea S-400, che Mosca ha precedentemente rifiutato di vendere a Teheran. L’assistenza al programma di armi nucleari dell’Iran rimarrà probabilmente un ponte troppo lontano per la Russia, nonostante l’ avvertimento contrario del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky».

Da non sottovalutare il fatto che l’Iran avrà così la possibilità di testare droni e missili contro i sistemi di difesa aerea di fabbricazione occidentale. «Teheran applicherà sicuramente le lezioni apprese dal teatro ucraino al futuro sviluppo di armi e tattiche in Medio Oriente».

E per tornare all’aspetto più strettamente politico-strategico: «per i governanti iraniani, sostenere la guerra della Russia in Ucraina è anche un’espansione della propria offensiva contro l’Occidente. Per decenni, l’Iran ha cercato di estendere la sua influenza e indebolire i suoi rivali fornendo armi, compresi alcuni degli stessi droni e missili che ha fornito alla Russia, a gruppi militanti mediorientali, come gli Hezbollah libanesi e i ribelli Houthi dello Yemen. Ora, Teheran sta, in effetti, applicando all’Europa la stessa strategia di proliferazione delle armi».

L’Iran dovrebbe essere avvisato dall’Occidente «che la sua posizione in Ucraina potrebbe aprire la porta a un nuovo imprevedibile fronte per procura con Israele», avvisano Ellie Geranmayeh, vicedirettore del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’European Council on Foreign Relations, e Cinzia Bianco visiting fellow dello stesso centro, esperta di Penisola Arabica e relazioni con l’Europa.

Le due ricercatrici buttano sul tappeto, la possibilità di una sorta di guerra per procura collaterale alla principale tra Russia e Stati Uniti. «Nonostante la delicata gestione delle relazioni di Israele con Mosca, secondo quanto riferito, Israele ha fornito all’Ucraina informazioni sui droni iraniani. La guerra ombra tra Iran e Israele potrebbe intensificarsi in Ucraina in modi simili a come Israele ha preso di mira il personale e le risorse iraniani in Siria. Ad esempio, Israele può aiutare le forze ucraine a prendere di mira siti con consulenti militari iraniani che stanno collaborando con la Russia».

Non mette gli stivali sul campo, ma non per questo è meno importante, l’Arabia Saudita.

«L’Arabia Saudita sta armando la sua produzione di petrolio in modi che aiutano a mantenere la solvibilità di Mosca». «Riyadh (un partner occidentale di lunga data) e Teheran (un nemico occidentale di lunga data) sono entrambi in gran parte motivati da un fattore: gli Stati Uniti», affermano Geranmayeh e Bianco. «La crisi energetica generata dall’invasione russa dell’Ucraina ha dato un forte impulso allo status geopolitico dell’Arabia Saudita. E Riyadh sta giocando un gioco offensivo». La mossa più recente, quando Riyadh ha spinto l’OPEC+ (composta da membri dell’OPEC più altri produttori non membri, come la Russia) a tagliare la produzione collettiva di 2 milioni di barili al giorno facendo infuriare gli Stati Uniti.

«È chiaro che sia l’Iran che l’Arabia Saudita stanno usando il conflitto in Ucraina per indebolire gli interessi occidentali». Però, sottolineano le analiste, non si tratta di una alleanza con la Russia.

«In questo contesto, il rifiuto saudita di cooperare alla politica petrolifera con gli Stati Uniti non è affatto schierato con la Russia. A differenza dell’Iran, l’Arabia Saudita ha votato contro la Russia in tutte le principali risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relative all’Ucraina, ha fornito aiuti per 400 milioni di dollari all’Ucraina e ha sostenuto un accordo che ha rilasciato i cittadini occidentali catturati dalla Russia mentre combattevano a fianco dell’Ucraina. Le recenti mosse dell’Arabia Saudita riguardano più il non schierarsi con Washington, che ritiene non sia più un partner affidabile.

Una premessa fondamentale della decennale partnership USA-Saudi –petrolio in cambio di sicurezza-, affermano Ellie Geranmayeh e Cinzia Bianco, «è stata definitivamente intaccata sia dall’Amministrazione Obama che da quella Trump. L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha firmato un patto nucleare con l’Iran e l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ignorato le principali infrastrutture saudite colpite da missili e droni lanciati dalle forze sostenute dall’Iran nel 2019. Se non fosse stato per la necessità di contrastare la Russia nel mercato dell’energia, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe probabilmente continuato a ostracizzare Mohammed bin Salman per anni.

I politici sauditi stanno ora inviando messaggi chiari al governo degli Stati Uniti: Riyadh è di umore saudita, la rinegoziazione dei fondamenti della loro partnership comporterà un ridimensionamento delle aspettative, la regione del Medio Oriente è diventata multipolare e l’Arabia Saudita si sente autorizzata a giocare un gioco di estrema copertura strategica». La risposta degli Stati Uniti, dovrebbe prendere le distanze dal «pensiero tradizionale di poter fare una scommessa strategica sull’Arabia Saudita o che una politica di contenimento sia la soluzione a tutte le aree di confronto con l’Iran. L’Occidente ha bisogno di politiche nuove, più innovative e più efficaci per rispondere alle potenze regionali nell’ordine mondiale multipolare accelerato dallo scontro con la Russia».

Tirando le somme, se il quadro tracciato è corretto, in Ucraina, a fianco della Russia, troviamo i due ‘signori’ del Medio Oriente –Iran e Arabia Saudita, due potenze mediorientali che di solito si trovano su lati opposti nella maggior parte dei conflitti e che per altro intrecciano la Russia in svariati consessi- parzialmente (con una manciata di uomini), la ‘debitrice’ Siria, combattenti dell’Afghanistan pre-talebani divenuti mercenari, e poi, a bordo campo, senza esporsi troppo, ma garantendo un fondamentale sostegno economico e diplomatico, la Cina, e sullo sfondo, l’India, che per ora sta a guardare, ma potrebbe essere pronta ad entrare in scena a fianco del suo rivale d’area, Pechino -il sostegno economico a Mosca, per quanto in nome dell’interesse economico indiano, non ha mancato di darlo acquistando petrolio.

Sul fronte opposto, gli Stati Uniti e i suoi allegati europei e asiatici. In allenamento, Israele.

La rappresentazione plastica della guerra per procura che si sta combattendo sulla pelle dell’Ucraina. Con due imperi allo scontro: l’impero occidentale, piuttosto smunto, smagrito, e l’impero russo-sino-mediorientale, corpulento, seppure qua e là ammaccato.