La guerra russo-ucraina è iniziata nel 2014 dopo che i manifestanti filo-europei hanno rovesciato il governo del presidente Victor Yanukovich, sostenuto da Mosca. Ciò ha portato a una rapida escalation di una crisi che ha portato all’annessione della Crimea alla Russia nel marzo 2014 e alla creazione di due stati de facto protetti dalla Russia nell’Ucraina orientale: le cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DPR, LPR) .

Quando il loro territorio è stato consolidato con l’aiuto russo nel febbraio 2015, circa 10.000 persone avevano perso la vita come diretta conseguenza dei combattimenti. Da allora, il numero delle vittime è salito a oltre 13.000, comprese quasi 300 persone a bordo del volo Malaysia Airlines MH17.

Negli ultimi sette anni, questa guerra sul territorio dell’Ucraina è continuata. Si combatte tra le forze armate ucraine e le forze della DPR e della LPR sostenute dalla Russia lungo la linea del cessate il fuoco del 2015, monitorate dalla Missione speciale di osservatori dell’OSCE in Ucraina.

La dimensione economica della guerra è principalmente correlata al fatto che l’Ucraina perde il suo status di paese di transito per il gas russo verso l’UE, costando al paese circa l’1% del PIL – più di 1 miliardo di dollari USA (734 milioni di sterline) – creando anche problemi di approvvigionamento di gas .

La dimensione diplomatica della guerra è strettamente connessa alle tensioni irrisolte tra Mosca e l’Occidente. Ciò si sta svolgendo in arene internazionali come l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) composta da 57 membri e il Formato Normandia, che riunisce Ucraina, Russia, Francia e Germania. Questi hanno finora impedito una grande escalation della guerra e una massiccia crisi umanitaria.

La situazione lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale, tuttavia, è rimasta altamente instabile. Inoltre, la Russia ha gradualmente intensificato la pressione sull’Ucraina e sui suoi alleati occidentali. Ci sono state continue violazioni del cessate il fuoco, pressioni economiche, attacchi informatici, alcuni già nel 2014, guerra dell’informazione – e ora ancora una volta la minaccia di un’invasione su vasta scala, dipendente dalle garanzie occidentali per una “zona di influenza” russa nel periodo post-sovietico spazio.

Oltre la Russia e l’Occidente

Ma ciò che spesso manca nella copertura della crisi ucraina è il tributo cumulativo che ha avuto sullo stato e sulla società ucraini. Questi hanno messo l’Ucraina in una posizione geopolitica in cui il paese rimane nel mirino delle grandi potenze rivali e ha una propria agenzia limitata.

Tutto ciò ha notevolmente ostacolato gli sforzi di riforma in Ucraina. I progressi nella riduzione della corruzione, nel rafforzamento dello stato di diritto, nel decentramento e in altre riforme della governance sono stati sospesi o annullati di fronte all’invasione russa, che ora non è solo possibile, ma considerata sempre più probabile.

Le continue preoccupazioni per la sicurezza dell’Ucraina negli ultimi otto anni hanno esaurito le istituzioni statali e ridotto ulteriormente la loro efficacia. In aggiunta a ciò, la spesa militare è aumentata costantemente da $ 1,6 miliardi nel 2013 (1,6% del PIL) a $ 4,1 miliardi nel 2020 (4% del PIL). La spesa per i soli appalti dovrebbe aumentare da 838 milioni di dollari lo scorso anno a poco più di 1 miliardo di dollari nel 2022. Ciò ha ulteriormente ridotto la capacità dello stato di investire in servizi pubblici e infrastrutture, il che a sua volta significa anche che l’attrattiva del paese per gli investimenti esteri è ulteriormente subìto.

Dopo il forte calo seguito alla crisi finanziaria del 2008 e l’inizio dell’attuale crisi alla fine del 2013, gli investimenti diretti esteri nel 2019 sono stati di poco superiori a 5,8 miliardi di dollari rispetto agli 8,2 miliardi di dollari del 2012 e ai 10,7 miliardi di dollari del 2008. Mentre il paese ha visto di nuovo una crescita economica costante dal 2016, il PIL nel 2020 ($ 155 miliardi) era ancora ben al di sotto del massimo post-indipendenza del 2013 ($ 190 miliardi). È ulteriormente diminuito del 4% nel 2020. Questo è stato in parte il risultato del COVID – ma, secondo le prospettive di Global Economic Prospects della Banca mondiale del gennaio 2022, le “prospettive di crescita a lungo termine dell’Ucraina sono limitate dal lento slancio delle riforme, che ha ostacolato la concorrenza e lo sviluppo del settore privato”.

Anche la società ucraina e i partner occidentali di Kiev sono diventati più tolleranti nei confronti delle restrizioni sui diritti umani. Queste possono essere una risposta comprensibile, anche se miope, all’acuta minaccia esterna che il paese deve affrontare. Ma sono destinati a danneggiare il governo sia a livello nazionale che all’estero e possono influire sull’assistenza dell’UE. È probabile che ciò estenda ulteriormente le istituzioni ucraine, potenzialmente fino al punto di rottura.

Crisi di legittimità e identità

In risposta all’ultima escalation della crisi, l’Ucraina ha adottato la dottrina della “resistenza nazionale“. In base a questo, tutti gli uomini e le donne sotto i 60 anni sono soggetti a mobilitazione per il servizio militare. Mentre i sondaggi di opinione mostrano che il 33% degli ucraini è pronto a offrire resistenza armata alla Russia in caso di invasione, un ulteriore 21% renderà resistenza non violenta. Ma il 14,3% preferirebbe migrare in un luogo sicuro all’interno dell’Ucraina e il 9,3% lascerebbe l’Ucraina in caso di invasione russa. Quasi un ucraino su cinque (18,6%) non resisterà all’aggressione russa.

Considerando che nel solo 2021 sono emigrate 600.000 persone (circa l’1,5% della popolazione) – il numero più alto all’anno dall’indipendenza, indicativo della crisi demografica del Paese – queste cifre illustrano anche la perdurante crisi di legittimità e identità dello Stato ucraino.

La necessità di istituzioni resilienti

Quindi la crisi dell’Ucraina non è solo militare o geopolitica. Questi sono, ovviamente, in prima linea nelle menti dei responsabili politici e devono essere affrontati con velocità e determinazione. Ma al di là di queste crisi – e ad esse strettamente connesse – c’è stata anche una crisi interna che richiede un’attenzione continua. Senza istituzioni resilienti, l’Ucraina rimarrà per sempre dipendente dal sostegno esterno e sarà vulnerabile ai cambiamenti geopolitici.

La situazione interna dell’Ucraina è un contributo importante alla sicurezza europea e globale a lungo termine quanto l’imperativo immediato di scoraggiare l’aggressione russa.