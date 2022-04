Di fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le prime sanzioni dell’Unione Europea (UE) sono state diplomatiche e finanziarie. Il proseguimento della guerra portò i Ventisette ad ampliare il campo delle sanzioni. Dall’8 aprile 2022, l’UE ha vietato le importazioni russe di carbone e altri combustibili fossili solidi. Dovremmo spingerci oltre nell’embargo ed estenderlo in particolare al gas russo? Molte voci si oppongono, sottolineando il costo dell’embargo per l’Europa, che potrebbe essere penalizzata anche più della Russia.

La resistenza all’embargo energetico russo si basa sull’idea che non ci sarebbero alternative disponibili per le imprese e le famiglie. Per illustrare questo argomento, si consideri la situazione di un’azienda che produce un bene di consumo utilizzando un bene intermedio, a sua volta prodotto utilizzando energia. Non sono possibili sostituzioni. In questo caso una riduzione del 10% di energia riduce del 10% la quantità di beni intermedi e quindi la produzione dell’azienda del 10%.

Questa visione “meccanica” della produzione trascura però le possibilità di sostituzione: un sostituto energetico può essere trovato dall’azienda, oppure beni intermedi che non utilizzano questa energia possono essere offerti anche da nuovi fornitori, e finalmente la domanda dei consumatori può muoversi ad altri beni se questo bene energetico diventa troppo costoso o meno in linea con i bisogni.

534 euro all’anno in meno per un russo

Numerosi esempi storici mostrano come avvengono queste sostituzioni. Le conseguenze dell’embargo deciso dalla Cina nei confronti del Giappone nel 2010 sulle terre rare sono state attutite dall’ingegno degli ingegneri che hanno avviato un riciclo dei materiali sostitutivi. Allo stesso modo, l’embargo sul petrolio e sul gas contro la Germania durante la seconda guerra mondiale è stato notevolmente mitigato dall’uso del gassificatore per alimentare i veicoli civili.

Per valutare le conseguenze economiche dell’embargo, teniamo conto di queste possibilità di sostituzione in una recente nota del Center for Economic Research and its Applications (CEPREMAP). Si presume che sia molto difficile sostituire le energie russe con altri input: l’elasticità di sostituzione utilizzata è quindi tre volte inferiore alle stime abituali. Per quanto riguarda l’embargo, l’UE dovrebbe porre rigide barriere contro tutte le importazioni dalla Russia (compresa l’energia). Questa strategia, che porta a sopravvalutare il costo di un embargo contro le energie russe stricto sensu, è più vicina allo stato attuale delle sanzioni (finanza, agricoltura, trasporto aereo, ecc.). Infine, la Russia non è totalmente esclusa dal commercio internazionale, mantenendo la possibilità di vendere ad altri partner.

Le nostre simulazioni indicano che il costo medio annuo pro capite dell’embargo equivale a una riduzione dello 0,7% della spesa nazionale lorda nell’UE (ossia la somma dei consumi delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti fissi lordi). Il costo sarebbe più alto per la Russia con una perdita del -2,3% della sua spesa nazionale.

Queste pesanti perdite russe sottolineano la forte dipendenza della Russia nei confronti del mondo esterno e una debole capacità di compensare le proprie perdite attraverso altre attività, anche se l’aumento del prezzo dell’energia attutisce questo shock per la Russia.

Anche se i livelli di queste perdite possono essere discussi, questa valutazione mostra già che il sanzionato, qui la Russia, perde tre volte di più dell’UE. Espresso in euro per abitante e per anno, il costo annuale di questo embargo sarebbe di 534 euro per un russo e 227 euro per un europeo (ovvero 908 euro all’anno per una famiglia con due figli).

Le strutture settoriali specifiche per paese e le dipendenze esterne implicano grandi differenze nei costi dell’embargo all’interno dell’UE (figura 1). La Lituania sarebbe il paese più colpito (-5,3%) e il Lussemburgo registrerebbe un guadagno (+0,2%). Germania e Francia occupano posizioni intermedie (11° e 20° tra i paesi europei più colpiti) con perdite rispettivamente del -0,3% e del -0,2% della spesa nazionale. I nostri partner nordamericani sarebbero significativamente meno colpiti da questo embargo con una perdita annuale del -0,03% per un americano e persino un guadagno dello 0,14% per un canadese.

Un costo che presto sarà difficile da sopportare in Russia

Questi risultati confermano che per facilitare una decisione europea concertata sull’embargo, dovrebbe essere messo in atto un meccanismo di ridistribuzione all’interno dell’UE per aiutare i paesi più colpiti, e quindi distribuire equamente il contributo di tutti.

Come si spiegano queste differenze tra i paesi? Innanzitutto, il modello tiene conto di possibili riallocazioni internazionali: per l’energia, il Canada può vendere più elettricità agli Stati Uniti, che possono poi vendere più gas alla Francia, che può poi vendere più elettricità alla Germania. Poi avvengono le sostituzioni: proprio in ogni Paese, famiglie e imprese acquistano meno energia che è diventata scarsa e costosa, utilizzandola dove è meno sostituibile per loro. Infine, alcune produzioni ad alta intensità di input russi (compresa l’energia) vengono delocalizzate in altri paesi. Tenendo conto delle specificità settoriali e commerciali di ciascun paese, il modello spiega perché i paesi che utilizzano la maggior parte degli input russi (compresa l’energia) saranno maggiormente colpiti.

Tali importi possono sembrare modesti vista la riluttanza ad attuare tale embargo. Innanzitutto, va tenuto presente che all’interno di ciascun Paese esistono grandi disparità interne: in Francia, i settori dei trasporti e dell’agricoltura stanno registrando un forte calo rispettivamente del -6% e del -4%.

Poiché il lavoro e quindi il reddito ad esso connesso dipende dal settore di attività, all’interno di ciascun Paese possono comparire vinti e vincitori dell’embargo, richiedendo una ridistribuzione per combattere le disuguaglianze che ne derivano.

Queste valutazioni sottolineano la capacità dell’economia globale di assorbire un tale shock. La globalizzazione ha intessuto una rete di legami commerciali abbastanza fitta da consentire la riallocazione per “assicurare” i paesi contro questo shock dell’offerta negativo ma localizzato. La cessazione delle transazioni solo tra la Russia e l’UE spiega la moderata entità dei costi.

L’esclusione totale della Russia dal commercio internazionale, infatti, comporterebbe un costo difficile da sostenere per l’economia russa: ogni russo dovrebbe ridurre la propria spesa per consumi del 33%, ovvero una riduzione di 8.500 euro l’anno. Questo scenario presuppone l’adesione di tutti i Paesi, il che non è realistico, ma dà la misura del forte potenziale degli strumenti commerciali nella panoplia delle sanzioni contro la Russia.