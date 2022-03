Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo la quale gli ufficiali russi, per tenere alto il morale delle truppe dopo settimane sfiancanti di avanzate e retrocessioni, e, secondo alcune stime, circa 15mila morti, avrebbero loro promesso che «la guerra finirà entro il 9 maggio», giorno in cui si celebra a Mosca il ‘Giorno della vittoria’ nella ‘Grande guerra patriottica’, come in Russia viene chiamata la Seconda guerra mondiale.

La sensazione degli addetti ai lavori, militari e politici, è invece ben altra in Occidente. Un conflitto prolungato in Ucraina sembra sempre più plausibile.

Il think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha prodotto un rapportodal titolo ‘Avoiding the Dangers of a Protracted Conflict in Ukraine‘, sul perchè e sul come evitare i pericoli di un conflitto prolungato in Ucraina, a firma di tre dei suoi principali analisti, Anatol Lieven, Sarang Shidore, Marcus Stanley.

Di seguito riportiamo una sintesi del lavoro.

***

«La Russia continua a lanciare attacchi contro obiettivi militari e civili e gli Stati Uniti e i suoi partner stanno aumentando le spedizioni di armi al governo di Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito, Washington sta facendo piani per sostenere la guerriglia a lungo termine contro le forze russe, in caso di caduta di Kiev.

L’attuale percorso verso una lunga guerra in Ucraina è altamente indesiderabile ed è carico digravi rischi per gli interessi degli Stati Uniti, dell’Ucraina e della comunità internazionale.

Tali rischi includono:

• un alto costo in vite e sofferenze ucraine e la distruzione dell’Ucraina -le sue infrastrutture, istituzioni e tessuto sociale;

• radicalizzazione della società ucraina e conseguente guerra civile;

• l’escalation verso una guerra di grandi potenze, che potrebbe coinvolgere armi nucleari e contrapporre la NATO alla Russia, minacciando così la sicurezza nazionale degli Stati Uniti;

• un indebolimento della coesione della NATO;

• una prolungata recessione globale che colpisce gli Stati Uniti tanto quanto qualsiasi altra Nazione.

Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero evitare questi esiti distruttivi dando la priorità al sostegno al governo ucraino per raggiungere una soluzione diplomatica. Tale accordo si tradurrà in un risultato più sicuro per l’Ucraina, gli Stati Uniti, gli alleati europei e il resto del mondo. Sebbene i dettagli di un tale accordo vadano oltre lo scopo di questo brief, l’andamento dei colloqui ucraino-russi indica che è possibile un accordo che preveda una sovranità e indipendenza significative per l’Ucraina.

Evitare un conflitto prolungato implica anche che gli Stati Uniti non dovrebbero adottare obiettivi massimalisti, come il cambio di regime a Mosca o la completa e decisiva sconfitta della Russia. Dovrebbero invece applicare sanzioni per rafforzare la leva negoziale dell’Ucraina».

Solo una settimana dopo l’invasione lanciata dalla Russia il 24 febbraio, i funzionari dei governi statunitense e britannico hanno avvertito che, anche se si aspettavano che la Russia raggiungesse un ‘sequestro tattico’ di Kiev e della maggior parte dell’Ucraina entro pochi mesi al massimo, la guerra stessa potrebbe facilmente superare l’anno in corso».

«Un conflitto prolungato di questo tipo è del tutto plausibile».

Anche se Kyiv alla fine dovesse cadere, «le forze ucraine potrebbero continuare la guerra indefinitamente combattendo da aree dell’Ucraina occidentale non occupate dai russi o fornendo armi a una resistenza clandestina per impegnarsi in un’estesa ribellione nelle regioni occupate dai russi. Per otto anni, i funzionari ucraini hanno fatto piani di emergenza per stabilire un governo a Leopoli, nell’estremo ovest dell’Ucraina, o forse in Polonia. Gli alleati della NATO potrebbero prolungare il conflitto indefinitamente, se lo desiderano, fornendo a tale governo armi e materiale.

Ci sono ampie prove che si stanno gettando le basi per questa possibilità. ‘Washington Post‘ ha recentemente riferito: «Gli alleati dell’Ucraina stanno pianificando come aiutare a stabilire e sostenere un governo in esilio, che potrebbe dirigere le operazioni di guerriglia contro gli occupanti russi, secondo diversi funzionari statunitensi ed europei». Anche se la Russia non occupa gran parte dell’Ucraina, lavorare attraverso un governo a Leopoli potrebbe sembrare in qualche modo simile alle operazioni attuali, che forniscono assistenza militare a un governo riconosciuto all’interno dell’Ucraina. Sarebbe una sorta di scenario di ‘conflitto congelato’ che coinvolge un lungo stallo militare in cui le attuali ostilità continuano in un paese diviso.

Nelle aree dell’Ucraina occupate dalla Russia, un’insurrezione interna fornita di nascosto dagli Stati Uniti e dalla NATO sembra essere una forte possibilità. In un recente articolo su ‘Foreign Affairs’, Douglas London, ex ufficiale delle operazioni di alto rango della CIA, ha affermato che «gli ucraini hanno passato gli ultimi otto anni a pianificare, addestrare e attrezzarsi per resistere all’occupazione russa.. Gli Stati Uniti saranno invariabilmente una fonte importante ed essenziale di sostegno per un’insurrezione ucraina». I paramilitari della CIA addestrano da tempo le forze ucraine e hanno già combattuto al loro fianco contro le forze separatiste sostenute dalla Russia nella guerra civile iniziata nel Donbas nel 2014.

Qualsiasi conflitto continuato probabilmente non sarebbe breve. I politici statunitensi e gli ex funzionari del governo fanno spesso riferimento alla possibilità di trasformare l’Ucraina nell”Afghanistan di Putin’, indicando che molti a Washington vedono un conflitto prolungato come un’opzione concreta.

Funzionari dell’amministrazione hanno anche indicato che obiettivi bellici ambiziosi possono comportare un lungo conflitto».

«Sebbene la riluttanza a scendere a compromessi da parte delle parti coinvolte potrebbe costringere a una lotta prolungata, la storia mostra che i conflitti a lungo termine sono altamente distruttivi per i Paesi in cui vengono combattuti, comportano un grande rischio di escalation e altri risultati imprevedibili, e non sono efficaci nel raggiungere principali obiettivi di politica estera».