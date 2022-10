Ucraina: un cessate il fuoco condannerebbe milioni di ucraini all’occupazione russa

Un gruppo di 30 democratici progressisti al Congresso degli Stati Uniti ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 24 ottobre chiedendogli di perseguire un cessate il fuoco in Ucraina. Meno di 24 ore dopo, hanno ritirato la lettera a seguito di una violenta reazione. Questo insolito incidente ha messo in evidenza la sensibilità delle richieste di una soluzione diplomatica all’invasione dell’Ucraina di Vladimir Putin in un momento in cui milioni di ucraini continuano ad affrontare gli orrori dell’occupazione russa.

I 30 firmatari della lettera ritirata sono gli ultimi di una serie di figure di alto profilo a esprimere il loro sostegno a una sorta di accordo negoziato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime settimane, appelli simili sono arrivati ​​da diverse fonti che vanno da commentatori geopolitici ed esperti dei media a Elon Musk e Papa Francesco. Queste proposte di pace sono state ampiamente condannate come fuorvianti e intempestive, con i critici che sostengono che qualsiasi tentativo di imporre un cessate il fuoco nella fase attuale della guerra ricompenserebbe solo Putin e aprirebbe la strada a un’ulteriore aggressione russa negli anni a venire.

Non è difficile capire perché gli scettici mettono in dubbio i tempi delle recenti iniziative di cessate il fuoco. La Russia attualmente occupa circa il 20% dell’Ucraina, ma sta perdendo terreno su più fronti. In una serie di controffensiva iniziata alla fine di agosto, l’esercito ucraino è riuscito a liberare gran parte dell’Ucraina nord-orientale riducendo al contempo il punto d’appoggio della Russia sulla riva destra del fiume Dnipro, nel sud del paese. Una pausa prolungata nelle ostilità priverebbe l’esercito ucraino dello slancio militare di cui gode attualmente, consentendo a Putin di salvare la sua invasione in rapido disfacimento.

Fondamentalmente, un cessate il fuoco congelerebbe il conflitto e fornirebbe alla Russia uno spazio vitale per riarmarsi e riorganizzarsi. L’esercito di Putin ha subito perdite catastrofiche durante i primi otto mesi dell’invasione, con decine di migliaia di soldati russi uccisi e più di mille carri armati catturati o distrutti. Il suo esercito ora ha bisogno di tempo per addestrare ed equipaggiare nuove unità di truppe composte da russi appena mobilitati.

Né vi è alcuna indicazione che la Russia sia veramente interessata a porre fine alla guerra. Al contrario, Putin ha recentemente adottato una serie di misure escalation tra cui la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale e l’annessione di quattro province ucraine parzialmente occupate (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia). Ha anche introdotto elementi di legge marziale in alcune regioni russe e si è mosso per mettere l’intera economia russa su un piede di guerra. Questi passi lasciano poco spazio al dubbio che il dittatore russo si stia preparando per una lunga guerra e non abbia ancora abbandonato il suo obiettivo originale di estinguere lo stato ucraino.

Il problema più ovvio con le recenti proposte di congelamento del conflitto è il fatto che un cessate il fuoco lascerebbe un quinto dell’Ucraina sotto il controllo del Cremlino e condannerebbe milioni di ucraini a un futuro desolato e incerto sotto l’occupazione russa a tempo indeterminato. Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno già confermato che la Russia è colpevole di aver commesso crimini di guerra in Ucraina. Molti osservatori ritengono che l’obiettivo finale dell’invasione sia il genocidio della nazione ucraina.

I presunti crimini di guerra russi includono l’esecuzione di massa di civili e il bombardamento di scuole, ospedali ed edifici residenziali. Intere città nell’est del paese sono state ridotte in rovina dagli attacchi aerei e dall’artiglieria russi. Nelle aree controllate da Mosca, i civili ucraini sono stati sottoposti a rapimenti, torture e deportazioni forzate. Nel frattempo, le autorità di occupazione hanno deciso di sradicare tutti i simboli della statualità e dell’identità nazionale ucraine.

Mentre le forze ucraine hanno liberato città e villaggi in tutta l’Ucraina meridionale e orientale, hanno scoperto fosse comuni e camere di tortura con una regolarità disgustosa. Altrettanto diffusi sono i resoconti di violenze sessuali. Alcuni civili ucraini sono semplicemente scomparsi senza lasciare traccia. I molti resoconti sorprendentemente simili della vita sotto l’occupazione russa in diverse regioni dell’Ucraina suggeriscono che i crimini di guerra russi contro la popolazione civile non sono eccessi isolati; al contrario, costituiscono una parte fondamentale della strategia militare del Cremlino per la completa sottomissione dell’Ucraina.

Nessun leader ucraino potrebbe legittimamente abbandonare milioni di concittadini a un simile destino. Non sorprende che il presidente Zelenskyy abbia escluso qualsiasi negoziato con Putin e abbia affermato che l’Ucraina cercherà invece di liberare l’intero paese dall’occupazione russa. Gli sforzi internazionali per spingere Kyiv a una pace di compromesso non faranno cambiare idea a Zelenskyy né convinceranno la stragrande maggioranza degli ucraini che sono irragionevoli. Per loro è una questione di vita o di morte. O Putin è sconfitto o la loro nazione cesserà di esistere.

Al di là della questione immediata della protezione dei civili ucraini dai crimini di guerra russi, gli oppositori di un cessate il fuoco notano anche che qualsiasi cosa, a parte la sconfitta in Ucraina, preparerà il terreno per ulteriori guerre di aggressione del Cremlino. Putin ha pagato a caro prezzo la sua decisione di invadere l’Ucraina, ma se sarà in grado di assicurarsi il controllo russo sulle aree attualmente occupate, considererà utili i sacrifici degli ultimi otto mesi. Sarà solo questione di tempo prima che l’Ucraina affronti una nuova invasione russa.

Quasi tutte le guerre finiscono al tavolo dei negoziati. Tuttavia, è fondamentale per la sicurezza globale che eventuali futuri colloqui di pace con la Russia si svolgano alle condizioni dell’Ucraina. Ciò può accadere solo se l’invasione di Putin si conclude con una sconfitta decisiva. Fino ad allora, non dovrebbero esserci negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina.