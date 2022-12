Ucraina: un campo di battaglia che si sta esaurendo

La Russia, ha detto ieri Vladimir Putin, ha «un enorme esercito di volontari civili, composto da 21 milioni di persone», il 15% della popolazione, ha aggiunto, definendoli «un immenso esercito». Putin non ha parlato di un ‘esercito’ di 21 milioni di soldati, come alcuni in un primo momento hanno frainteso, si riferiva, appunto, ai ‘volontari civili’. Una dichiarazione più di colore che altro, ma solo se non la si guarda nell’ottica di quanto sta accadendo in Ucraina, e se sfugge il fatto che da quelle parti i ‘numeri‘ iniziano a contare, e, secondo me, potrebbero fare la differenza tra guerra e pace.

Andiamo per ordine.

Sarebbe interessante, sarebbe stato interessante che da parte di qualche esponente, sia pur balbettante e ignaro dell’inglese, del nostro Governo si dicesse una parola, una, sull’incontro Macron-Biden dei giorni scorsi. Specie quando, evidentemente sotto l’effetto dell’alcool, la signora Giorgia Meloni, strepita che il problema dei migranti va risolto con l’aiuto dell’Europa … dopo la frittata della nave a Marsiglia e il frittatone del Trattato del Quirinale ignorato, ha voglia di aspettare!

Silenzio completo anche dall’‘opposizione‘, tutta presa dalle sue beghe interne comprensibili solo a Stefano Bonaccini e forse a Elly Schlein. Figuriamoci se possono fare almeno lo sforzo di dire una parola, tanto più (ma i consigli di Renzi e Calenda evidentemente arrivano) che potrebbero attaccare il Governo per essersi fatto completamente isolare.

Isolare, non formalmente, ma, peggio, nella sostanza.

L’incontro, a Washington, tra Emmanuel Macron e Joe Biden ha davvero alcuni aspetti molto interessanti, e per certi versi nuovi sul serio.

Sorvoliamo sulle baggianate rancorose di qualche giornalista italiano, che ha parlato di desiderio di Macron di mostrarsi quale leader europeo, eccetera. Che lo si voglia o no, che piaccia o no, Macron non è Renzi, è un leader europeo, e rappresenta quella parte dell’Europa, attenta al progresso e ad una collocazione autonoma e forte, che la renda terza rispetto sia a USA e Russia che a USA e Cina. C’era un altro leader, Mario Draghi, ma lo hanno buttato fuori e hanno messo al suo posto la signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’.

Ne ho parlato qui molte volte e non posso tornarci. Ma sembra che nessuno abbia colto la grande novità del fatto che è accaduto. Novità non per il fatto che Putin abbia detto un mezzo sì all’apertura di dialogo fatta da Biden, accompagnato da critiche alle critiche ricevute. Il fatto ‘rivoluzionario’ è che -possiamo dirla così anche se magari forzando- Macron ha convinto Biden a fare ciò che sto e stanno in molti predicando da tempo: riconoscere che il conflitto in Ucraina è tra USA e Russia, e non, o non solo, tra Russia e Ucraina: questo è solo il campo di battaglia.

Attenzione: un campo di battaglia in via di esaurimento per la progressiva riduzione della popolazione ucraina.

Una cosa, che detta così può apparire crudele, anzi, è crudele, ma purtroppo è una realtà, e nella politica internazionale la realtà conta moltissimo. Gli ucraini, prima della guerra, erano circa 40 milioni. Ma tra i morti militari e quelli civili, e specialmente considerando quelli che sono fuggiti dal Paese -si parla di 7 milioni di rifugiati-, e quelli che probabilmente fuggiranno dall’inverno alla ghiaccio, la popolazione si sta riducendo ai minimi termini. In un certo senso, la Russia sta perseguendo proprio questa politica: indurre gli ucraini a lasciare l’Ucraina. Che è un modo per poter aprire finalmente una trattativa realistica con l’avversario vero, gli USA, e la NATO cioè gli USA. Non credo di sbagliare se dico che gli USA si stanno domandando quanto possano ancora continuare a fare la guerra gli ucraini, e, ovviamente, temono assai di trovarsi costretti ad intervenire direttamente o a farsi sconfessare.

Lo ha capito così bene Volodymyr Zelenski che cerca in ogni modo di alzare la tensione. E, mentre cerca di ottenere e ottiene che il Papa parli di massacri ucraini, facendo arrabbiare (fintamente, secondo me) Putin, attacca la Chiesa ortodossa russa in Ucraina: cioè una parte consistente della popolazione ucraina. La stessa identica cosa che gli ‘antirussi‘ in Ucraina hanno fatto per anni, fino ad offendere quella parte consistente della popolazione ucraina di lingua russa (come da sempre!) togliendo dalla Costituzione la lingua russa come lingua ufficiale insieme a quella ucraina.

Che l’idea che da ciò potessero derivare maltrattamenti o peggio possa essere esagerata, può anche darsi, ma che abbia nella ‘gente comune’, e in quella più convintamente ‘russofila’, creato una sensazione di paura, ma specialmente di estraneità, è largamente possibile e comprensibile. Stava ai politici evitare ciò, ma hanno fatto il contrario, negarlo è solo stupido.

Non sto dicendo che ciò ha scatenato la guerra, ma che certamente ciò non ha aiutato ad evitarla, e ha creato, in molta parte della popolazione ucraina di lingua russa, la voglia di difendersi dal timore di essere cancellati dagli altri ucraini. Così, che ci siano ambienti ucraini pronti a esprimere fattivamente odio per gli altri ucraini è un fatto. Chiunque abbia parlato anche dieci minuti con un ucraino, sa benissimo che quelli, diciamo così, dell’ovest, odiavano e odiano quelli, diciamo così, dell’est, e viceversa. A prescindere dalla guerra. Beninteso, come in ogni cosa di questa complessità, solo a bocce ferme si potranno fare delle verifiche serie e accurate, specie nei tempi. E chi sa che i fantasiosi tribunali penali di Ursula von der Leyen non si trovino ad accusare qualche ucraino!

È una banalità che sappiamo tutti perfettamente: la storia insegna che mai nella storia, appunto, la colpa è solo da una parte, mai. Perfino Hitler (ora mi toglierete il saluto?) non è l’unico colpevole della guerra, anche se l’ha perseguita deliberatamente, ma forse … , beh per fortuna quel ‘forse’ non si è verificato e non abbiamo una Europa nazista!