Ai negoziatori di pace ucraini che dovevano incontrare i rappresentanti russi è stato detto di “non mangiare né bere nulla“, dopo che l’oligarca russo Roman Ambramovich e due negoziatori di pace ucraini avrebbero sofferto di quelli che si sospetta siano gli effetti dell’avvelenamento.

I dettagli su come si è verificato l’avvelenamento non sono stati confermati e Abramovich è tornato nelle trattative, ma il gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat ha affermato che i sintomi includevano “infiammazione degli occhi e della pelle e dolore lancinante agli occhi”, coerenti con l’avvelenamento chimico.

Non è di buon auspicio per il futuro dei colloqui di pace, che dipenderanno dal grado di fiducia che entrambe le parti hanno l’una nell’altra e nei mediatori. La questione della buona e della malafede e il fallimento della fiducia tra Russia e Ucraina – e tra Russia e membri della Nato, in particolare quelli ai confini della Russia – sono stati fondamentali per lo svolgersi di questa crisi. Riuscire a ricostruire quella fiducia sarà fondamentale per porre fine alla crisi.

Quindi è interessante considerare il ruolo che la fiducia e la sfiducia hanno giocato nella guerra e il ruolo che potrebbero avere nel porvi fine.

Avendo fatto parte dell’Unione Sovietica fino al 1991, le relazioni dell’Ucraina con la Russia sono diminuite e fluite nel corso degli anni. Nel 1994, la Russia ha firmato il Memorandum di Budapest, che garantiva la sovranità dell’Ucraina e nel 1997 i due paesi hanno firmato il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato. Ciò ha rafforzato il Memorandum di Budapest, nel suo riconoscimento dell’inviolabilità dei confini esistenti tra Ucraina e Russia.

Il trattato è scaduto il 31 marzo 2019 su iniziativa dell’Ucraina. Le due parti erano ai ferri corti sull’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e sul conflitto in corso nel Donbas nell’Ucraina orientale. Mosca ha criticato la decisione, sostenendo che Kiev stessa aveva violato il trattato costruendo legami più stretti con l’Occidente.

Durante il massiccio accumulo di truppe russe ai confini dell’Ucraina fino al 2021, Putin e i suoi alti diplomatici hanno continuato a insistere sul fatto che la Russia non intendeva invadere l’Ucraina. Ma come sappiamo, nelle prime ore del 24 febbraio Putin ha smentito questa assicurazione quando ha inviato i suoi militari in Ucraina.

Diffidare del “gruppo esterno”

È con questa storia di sfiducia e tradimento che devono procedere i negoziati. Dal punto di vista di uno psicologo, questo sarà molto problematico. Qualsiasi pace duratura dipenderà dal fatto che entrambe le parti confidano che l’altra si atterrà alle condizioni di un accordo. Ma secondo la teoria della psicologia dell'”identità sociale”, che sostiene che le persone distinguono tra gruppi interni (noi) e gruppi esterni (loro), questo sarà difficile poiché ciascuna parte diffiderà naturalmente dell’altra.

Questo può essere visto nelle dichiarazioni che ciascuna parte ha fatto sull’altra. Gli ucraini hanno espresso l’opinione che Putin sia un pazzo o mentalmente instabile. La Russia afferma che gli ucraini hanno perseguitato i cittadini di origine russa e hanno sostenuto i neonazisti. È facile per i sostenitori di entrambe le parti credere che questa etichettatura e sfiducia da “fuori gruppo” derivi naturalmente da questo.

Da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014, gli psicologi hanno cercato di capire come avvicinare questi due gruppi. Hanno scoperto che le identità nazionali rigide tendono a minare il processo di pace, mentre concentrarsi su identità più ampie e inclusive come la comunanza di lingua e storia tra i due paesi sono fattori che facilitano il processo di pace.

Ma le continue violenze nel Donbas e le regolari violazioni degli accordi di cessate il fuoco hanno minato i colloqui di pace. Per raggiungere un accordo, la fiducia deve essere reciproca, ma anche la sfiducia tende ad essere reciproca. La sfiducia promuove anche ritorsioni e in una situazione in cui entrambe le parti lanciano attacchi quotidiani l’una contro l’altra, la sfiducia reciproca sta contribuendo a una spirale di aggressione.

Nel frattempo, le persone che cercano di fuggire dalle zone di guerra devono riporre la loro fiducia nei “corridoi umani” apparentemente garantiti dalla Russia, il che richiede un grande atto di fede dato che i russi prendono di mira i rifugiati. I rifugiati devono anche fidarsi delle promesse che saranno al sicuro lontano dalle loro case in una parte diversa dell’Ucraina o in un altro paese del tutto.

La teoria del capitale sociale vede la fiducia come una qualità che lega insieme i singoli membri di una comunità. Ma le vittime della guerra tendono a dimostrare un capitale sociale inferiore rispetto alla maggior parte delle persone. Tendono ad essere meno disposti a fidarsi degli altri, hanno livelli di fiducia più bassi nelle istituzioni e sono più pessimisti riguardo all’onestà e alla moralità dei politici. È stato anche riscontrato che i bambini esposti al combattimento durante la seconda guerra mondiale prima dei sei anni hanno mostrato livelli più bassi di fiducia e impegno sociale quando hanno raggiunto l’età adulta.

Questi risultati suggeriscono che la fiducia delle future generazioni di ucraini sarà influenzata negativamente dalla guerra. In particolare, è probabile che i bambini ucraini che sono ora esposti alla violenza abbiano meno fiducia negli altri, nelle istituzioni e nei politici quando crescono.

Strada per la pace

Supponendo che l’Ucraina rimanga uno stato indipendente, come farà il popolo a ricostruire il proprio paese e che relazione avrà con la Russia? La sfiducia creata da questa guerra renderà difficile, certamente per l’Ucraina, accettare una versione del trattato di amicizia del 1997 ed è probabile che la minaccia di una guerra continui a incombere su entrambi i paesi. E le azioni di Putin hanno gettato nello scompiglio il sistema internazionale, che difficilmente migliorerà presto.

Ma più immediatamente, la sfiducia tra Russia e Ucraina sarà un grosso ostacolo sulla via di una risoluzione pacifica. Abbiamo visto come la sfiducia fosse un problema nel garantire la pace nell’Irlanda del Nord, così come la pace tra Israele e i suoi vicini arabi. La mediazione potrebbe aiutare, ma il successo della mediazione dipende dall’assicurare che il mediatore abbia la fiducia di entrambe le parti, cosa che abbiamo visto con il lavoro di John Mitchell nell’Irlanda del Nord.

E ora vediamo che essere un negoziatore di pace di per sé comporterà un alto grado di fiducia, qualcosa che potrebbe rivelarsi difficile se Abramovich e i due negoziatori ucraini fossero stati davvero avvelenati.