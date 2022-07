Le istanze di simpatia sono raramente scuse per buttare via il libro delle regole. Nel caso dell’Unione europea, l’eliminazione delle regole sull’ammissione ha avuto la tendenza ad essere una caratteristica dell’allargamento. Le credenziali degli Stati candidati sono state, quando necessario, potenziate o preparate per l’occasione. In altri casi, qualunque sia il progresso, sono state ignorate. Per un collettivo che dovrebbe davvero riordinare le scuderie prima di ammettere più occupanti, la gioia entusiasta con cui ha accolto la candidatura simbolica dell’Ucraina è rimasta fedele alla forma.

La guerra in Ucraina ha eliminato i fatti più preoccupanti dell’integrazione europea e del suo processo. Ora si sta facendo di tutto per spolverare, dipingere l’Ucraina come una vera potenza europea dal sapore democratico di fronte alla dispotica barbarie orientale. Fuori dalle macerie, tutti gli oppositori di quella barbarie sono democratici tolleranti e amanti della pace che cantano inni allo stato di diritto. Ciò ha l’effetto aggiunto di non esaminare la natura speciale della società in questione. Per quanto riguarda l’Ucraina, questo è sorprendente.

In termini economici e politici, sarebbe difficile vedere l’Ucraina come un candidato credibile nell’ambito delle procedure ufficiali di adesione. Secondo le osservazioni fatte da Freedom House, essa stessa un’organizzazione no-profit di una certa notorietà finanziata dagli Stati Uniti, “la corruzione rimane endemica e le iniziative per combatterla vengono attuate solo in parte“. Rileva inoltre che gli attacchi a giornalisti, attivisti della società civile e membri di gruppi minoritari si sono dimostrati fin troppo frequenti.

Questi sono alcuni dei problemi che sono stati citati per spiegare i lunghi tempi di attesa per gli altri Stati che attraversano il processo di adesione all’UE. La procedura di allargamento è regolata da una serie di requisiti. Ad esempio, il capitolo 23 riguarda la magistratura (indipendenza, imparzialità, responsabilità), la lotta alla corruzione, i diritti fondamentali (ad esempio, il diritto a un processo, il diritto a un equo processo, la lotta alla discriminazione). Il capitolo 24 tratta questioni di giustizia, libertà e sicurezza, rilevando i requisiti per un’efficiente attività di polizia e cooperazione in una serie di aree.

Dati tali requisiti, la burocrazia dell’UE è stata soffocante e scoraggiante nei confronti di un certo numero di aspiranti candidati. A loro volta, hanno fatto ricorso a una serie di rivendicazioni, spesso inquadrate secondo linee nazionaliste. Il problema è più pronunciato nei Balcani occidentali, dove i candidati sono stati lasciati in una gelida sala d’attesa. Bruxelles ha fatto miracoli danneggiando la propria reputazione al riguardo, bloccando, ad esempio, i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord.

In Serbia, l’atteggiamento verso l’adesione all’UE si è raffreddato. Ad aprile, un sondaggio condotto da Ipsos e pubblicato sul quotidiano serbo Blic, ha rivelato che il 44% degli intervistati era contrario all’adesione, con il 35% a favore. Era la prima volta in due decenni che coloro che erano contrari all’adesione erano in cima alla lista. Giocando su questo stato d’animo, il Presidente serbo Aleksandar Vučić ha sostenuto che il ‘percorso europeo’ sarebbe proseguito in modo dignitoso. Nel frattempo, la Serbia manterrà la sua “indipendenza nel processo decisionale, almeno fino a quando non diventeremo membro dell’UE”.

Nessuna valutazione della società ucraina, anche da parte delle organizzazioni più messianiche finanziate dagli Stati Uniti, è stata in grado di sfuggire ai problemi specifici che devono affrontare i sostenitori della società civile ucraina. Ma la guerra è arrivata e si sono presentate opportunità brillanti. Nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 23 e 24 giugno, è stata presa la decisione di approvare la raccomandazione della Commissione europea di concedere all’Ucraina e alla Moldova lo status di candidato ufficiale.

Eppure, nonostante tutto lo spumeggiante elogio per la misura, il fronte unito è un’illusione. Danimarca e Portogallo hanno sottolineato che, se non fosse per la guerra, l’Ucraina a malapena avrebbe un posto nella coda di adesione per avviare i negoziati di adesione. Un Paese come la Moldova sarebbe ancora più indietro. Il primo ministro portoghese António Costa vede una maggiore priorità e valore nel mantenere la casa dell’UE in un fermo accordo. “Il miglior supporto che l’Unione Europea può dare all’Ucraina è mantenere la sua unità”. La sua preferenza era quella di concentrarsi sulla costruzione di “una piattaforma a lungo termine per sostenere la ripresa dell’Ucraina” piuttosto che dilettarsi in lunghi “dibattiti legali”. Per Costa era d’obbligo evitare di creare “false aspettative che si trasformano in amare delusioni”.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha dato una serie di segnali diversi, ammettendo che i casi di Ucraina e Moldova erano “molto chiaramente […] legati al contesto”. Questo era eccezionale, ha ammesso, poiché l’allargamento era generalmente incompatibile con la missione di integrazione del blocco. La sua controversa preferenza è stata per una comunità politica europea alternativa che potrebbe, al momento opportuno, includere anche la Russia.

Negli ambienti specialistici e accademici, il genio dell’allargamento è stato anche attaccato all’inizio della guerra. Vedran Džihić dell’Istituto austriaco per gli affari internazionali e Paul Schmidt, segretario generale della Società austriaca per la politica europea, vedono un’opportunità per accelerare il processo. Quel progetto si è bloccato con l’adesione della Croazia nel 2013. Gli autori esortano Bruxelles ad andare oltre “la rigidità tecnocratica che è arrivata a caratterizzare l’allargamento dell’UE e le politiche di vicinato”. Incoraggiano anche una “europeizzazione geopolitica comune dei paesi dei Balcani occidentali, insieme a Ucraina, Moldova e Georgia”.

Ancora più intrigante nel sostenere le credenziali di adesione dell’Ucraina prima di altri stati che languivano in coda è un malinteso su come opera la stessa UE. Giandomenico Majone considera l’organizzazione come occupante un mondo in cui “il linguaggio della politica democratica è in gran parte incomprensibile”, vedendo un parallelo più stretto con l’antica Sparta piuttosto che con Atene, “dove l’assemblea popolare ha votato sì o no alle proposte avanzate dal Consiglio degli Anziani, ma non aveva il diritto di proporre misure per proprio conto”.

In questo mondo, la politica nasce meno da una popolazione affrancata che da un’oligarchia di gabinetti, burocrati e diplomatici. Nonostante tutti i discorsi su magistrature indipendenti, misure anticorruzione e responsabilità, l’UE è in ritardo, rendendo lo status di candidati di Paesi come l’Ucraina e la Moldova meno bizzarro di quanto potrebbe essere altrimenti.