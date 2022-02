Con l’aumento dell’aggressività russa verso l’Ucraina, l’amministrazione Biden e l’Europa hanno imposto nuove sanzioni che taglieranno le principali banche e società russe dai finanziamenti occidentali e imporranno costi finanziari diretti a molti dei principali alleati politici del presidente russo Vladimir Putin. Il pacchetto di sanzioni limiterà anche l’accesso della Russia ai prodotti a semiconduttore e alle tecnologie di cui ha bisogno per sostenere il suo settore industriale e le sue capacità militari. Obiettivo delle sanzioni è diventato anche lo stesso Putin e il suo Ministro degli Esteri Lavrov, un passo simbolico importante, anche se non suscettibile di avere un impatto significativo.

Essendo multilaterali e venendo attuate in stretto coordinamento con gli alleati in Europa, Giappone, Australia e altri Paesi del mondo, il loro impatto sulla Russia sarà significativo, anche perché coinvolgenti paesi che hanno ampi rapporti commerciali con il regime russo, come Regno Unito, Germania, Francia e altri stati europei – che hanno un volume di scambi con la Russia molto più elevato rispetto agli Stati Uniti.

Questo spiega perché il mercato azionario russo è andato in picchiata e il rublo è sceso a un minimo storico rispetto al dollaro dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione e sono emerse le nuove sanzioni. Di conseguenza, i miliardari russi hanno perso circa 71 miliardi di dollari il 24 febbraio 2022.

Le nuove sanzioni rientrano in due categorie generali: restrizioni finanziarie e controlli sulle esportazioni. Nel primo gruppo, il congelamento dei beni e sanzioni finanziarie alle più grandi banche russe e a molti degli oligarchi più ricchi e potenti del paese. Queste misure coprono quasi l’80% di tutte le attività finanziarie russe, quella che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha definito”l’infrastruttura centrale del sistema finanziario russo”. Le sanzioni finanziarie bloccheranno le più grandi società finanziarie russe dall’accesso ai mercati del credito e delle valute e impediranno alle entità statali e private di raccogliere capitali. E imponendo costi elevati a queste società finanziarie così come ai principali alleati di Putin, come Aleksandr Bortnikov, capo del Servizio di sicurezza federale russo, e suo figlio, Denis Bortnikov, che presiede il consiglio di VTB, le sanzioni dovrebbero minare gli investimenti e lo sviluppo che guida l’economia russa .

Nella seconda categoria, i controlli sulle esportazioni che vietano alle aziende e ai Paesi di esportare in Russia apparecchiature tecnologiche con componenti che utilizzano microchip costruiti o progettati negli Stati Uniti. Poiché gli Stati Uniti continuano a dominare nella produzione dei tipi di semiconduttori di fascia alta necessari per le tecnologie avanzate, ciò fornisce un’importante leva. I controlli sulle esportazioni riguardano i settori della difesa, aerospaziale e marittimo della Russia e interromperanno l’accesso della Russia a input tecnologici vitali, il che probabilmente porterà all’atrofia di settori chiave della sua base industriale. Sebbene la Russia importi la maggior parte dei suoi semiconduttori dalla Cina, questi sono chip di fascia bassa utilizzati per far funzionare le lavatrici, non per azionare un missile guidato. La Russia fa affidamento sui componenti semiconduttori statunitensi per molte delle sue più importanti applicazioni tecnologiche. Controlli simili sulle esportazioni sui prodotti a semiconduttore vengono imposti da molti altri, tra cui Europa, Giappone e Taiwan. Complessivamente, queste sanzioni – se mantenute per molti mesi – dovrebbero avere un effetto significativo nel ridurre le capacità strategiche della Russia danneggiando il potente settore energetico e le società industriali militari, che sono baluardi del regime di Putin.

Manca dalle ultime sanzioni è qualcosa che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto esplicitamente negli ultimi giorni, ma che necessita di una decisione di 10 banche centrali (compresa quella italiana) oltre quella americana: negare alla Russia l’accesso al sistema SWIFT di comunicazioni finanziarie globali e facilitazione del credito. SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, collega migliaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo. L’espulsione della Russia escluderebbe completamente la Russia dai mercati finanziari occidentali e impedirebbe le transazioni in valuta forte. Ciò imporrebbe costi economici immediati alla Russia. D’altra parte, tagliare fuori la Russia creerebbe costi per le numerose banche e società in Europa e in altri paesi che attualmente fanno affari con la Russia, motivo per cui finora l’Occidente non è stato disposto a imporre questa sanzione.

Le discussioni continuano e potrebbero aumentare le pressioni per adottare questa o altre misure più severe in risposta all’assalto russo, soprattutto se i suoi militari si impegnano in gravi violazioni del diritto umanitario per quanto riguarda il trattamento di civili innocenti e dei leader dell’Ucraina. Altre misure sul tavolo includono sanzioni più dirette basate sui prodotti di petrolio, gas naturale e alluminio. Ma avrebbero anche conseguenze negative più immediate per l’Europa.

In definitiva, l’efficacia delle sanzioni dipende dalla forza delle misure e dalla volontà degli Stati che le impongono di sostenere i costi della loro attuazione. In questo caso, l’impatto delle forti sanzioni ora imposte danneggerà la Russia in modo continuo per i prossimi anni, anche se gli Stati Uniti e le banche e le società commerciali dei suoi alleati, e i loro clienti, sosterranno parte del costo per restare in piedi. contro l’aggressione.

Che l’economia provi dolore ci è chiaro. Non è certo se Putin e i suoi più stretti alleati paghino un prezzo politico abbastanza alto da portare a un cambiamento di comportamento.

L’ invasione dell’Ucraina arriva in un momento delicato per l’economia mondiale, che stava appena iniziando a riprendersi dalle devastazioni del COVID . La guerra della Russia potrebbe ora avere conseguenze economiche di vasta portata, poiché potrebbe causare il crollo dei mercati finanziari e il forte aumento del prezzo del petrolio.

Un paragone preoccupante può essere fatto anche con la guerra dello Yom Kippur del 1973 in Medio Oriente, che portò a una crisi petrolifera. Ciò ha scosso le fondamenta dell’economia mondiale e ha segnato la fine di un boom economico che aveva fatto così tanto per ridurre la disoccupazione e aumentare il tenore di vita. Oggi l’economia mondiale è molto più grande di allora, ma negli ultimi decenni è cresciuta molto più lentamente . E la pandemia ha sferrato un duro colpo negli ultimi due anni, con i governi costretti a spendere ingenti somme per salvare le proprie economie. Ora, nonostante alcuni segnali di ripresa, permangono i rischi di una maggiore inflazione e di una minore crescita, con ingenti debiti che limitano la capacità di intervento di molti governi.

La chiave dell’indebolimento delle prospettive economiche sono l’aumento dei costi energetici e la continua interruzione delle catene di approvvigionamento, entrambe aggravate dalla crisi ucraina. La Russia è il principale fornitore di gas e petrolio dell’UE e costi energetici più elevati significano trasporti più costosi, con ripercussioni sulla circolazione di tutti i tipi di merci.

Ma forse il rischio più grande per l’economia mondiale è che una crisi prolungata possa portare il mondo alla stagflazione , una combinazione di alta inflazione e bassa crescita economica. Questo è stato un problema chiave dopo la crisi petrolifera del 1973, ma che molti economisti speravano fosse stato consegnato alla storia, con prezzi relativamente bassi e stabili negli ultimi due decenni .

L’inflazione elevata e in aumento aggraverà la crisi del costo della vita che sta già colpendo molti consumatori. Presenta anche un dilemma per le banche centrali che hanno versato denaro nell’economia negli ultimi due anni della pandemia. La maggior parte di loro sta ora pianificando di ritirare gradualmente questo sostegno e contemporaneamente aumentare gradualmente i tassi di interesse per frenare l’inflazione.

Ma questo indebolirà ulteriormente l’economia, soprattutto se l’inflazione continuerà ad accelerare e le banche centrali reagiranno con un drammatico aumento dei tassi di interesse. Durante la crisi degli anni ’70, la Federal Reserve statunitense aveva aumentato i tassi di interesse al 10% entro il 1978, provocando una profonda recessione. L’anno successivo nel Regno Unito, i tassi di interesse della Banca d’Inghilterra hanno raggiunto il 17% , accelerando un forte declino economico.

Le speranze che le pressioni inflazionistiche si allentino entro la metà del 2022 ora sembrano ottimistiche. La Russia e l’Ucraina sono tra i maggiori esportatori mondiali di grano e molti (soprattutto in Europa) dipendono dal petrolio e dal gas russi, quindi i prezzi dell’energia e dei generi alimentari potrebbero continuare a salire.

E non è solo il tasso di inflazione che conta, ma anche le aspettative della gente che aumenterà ulteriormente. Ciò può innescare una “spirale salari-prezzo”, in cui le persone chiedono salari più alti per compensare il costo della vita più elevato, costringendo le aziende ad aumentare ulteriormente i prezzi su tutta la linea per pagare gli aumenti salariali. Le banche centrali sono quindi costrette ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse.

L’inflazione significa anche che la spesa pubblica potrebbe diminuire in termini reali, riducendo il livello dei servizi pubblici e comprimendo le retribuzioni del settore pubblico. E se le aziende si preoccupano di non poter aumentare i prezzi a sufficienza per compensare l’aumento dei salari, potrebbero essere tentate di ridurre la propria forza lavoro, portando a un aumento della disoccupazione.

Mentre le banche centrali hanno pompato enormi quantità di denaro nei mercati finanziari per aiutare a stabilizzare un’economia debole, un effetto di ciò è stato che i mercati azionari sono rimasti notevolmente vivaci nell’ultimo decennio, aumentando in media di quasi il 10% ogni anno .

Le azioni avevano già iniziato a scendere quest’anno dopo che le banche centrali hanno annunciato che avrebbero allentato questo supporto e i mercati sono scesi ulteriormente da quando l’Ucraina è stata attaccata. Se la stagflazione torna, le banche centrali dovranno ridurre il loro supporto ancora più velocemente, mentre un rallentamento dell’economia colpirebbe i profitti delle imprese e deprimerebbe ulteriormente i prezzi delle azioni (sebbene i titoli energetici aumenterebbero). Ciò a sua volta potrebbe ridurre gli investimenti e la fiducia delle imprese, portando a un minor numero di nuovi posti di lavoro. Mercati più deboli influenzerebbero quindi la crescita economica, nonché la sostenibilità dei piani pensionistici da cui dipendono molte persone.