Negli ultimi giorni del 1991, a Robert Strauss, l’alto funzionario democratico appena nominato da George Bush ambasciatore a Mosca, fu chiesto se avrebbe consigliato agli uomini d’affari statunitensi di investire denaro nella Russia post-sovietica.

“Se avessi $ 100.000 e avessi la tua età”, ha detto a un giovane giornalista, “sarei dannatamente interessato a venire qui e investire quei $ 100.000. Se avessi 10 milioni di dollari e avessi la tua età, sarei interessato a venire qui e investire 100.000 dollari”.

Con l’incoraggiamento di Washington, quella che sembrava una scommessa buona, anche se prudente, sulla Russia di Boris Eltsin, si è accentuata negli ultimi tre decenni e in modo più spettacolare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Il capitale è codardo. Potenziare la Russia oggi, come fece Strauss nel 1991, è impensabile, al limite del non patriottico. In effetti, il Muro che Ronald Reagan ha così famoso chiamato viene ora resuscitato dai leader occidentali impegnati a raccogliere le tende di una nuova cortina di ferro pesantemente sanzionata volta a distruggere le basi economiche del governo di Putin.

Le stesse società che guidavano l’accusa nei vecchi tempi – come Shell, BP e MacDonald’s – stanno ora correndo verso l’uscita, chiudendo negozi e fabbriche, liquidando attività e liquidando beni a prezzi stracciati. Volkswagen, BMW e Toyota hanno interrotto la produzione nei loro stabilimenti russi. Renault, la più dipendente delle principali case automobilistiche del mercato russo, è rimasta in silenzio. La casa automobilistica francese ha perso circa un quarto del suo valore di mercato a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche.

Le sale del consiglio da Londra a Berlino e Seattle stanno abbandonando, molto probabilmente irrevocabilmente, l’ampia struttura dell’impegno economico e della sicurezza strategica costruita con tale entusiasmo – e successo – nei sette decenni successivi alla sconfitta della Germania nella seconda guerra mondiale. Un’ondata di allontanamento economico e di sicurezza si sta dispiegando, alimentandosi con la propria energia e senza alcun piano per ripristinare una parvenza funzionante dello status quo ante.

La globalizzazione economica, soprattutto dopo la fine dell’Unione Sovietica e la morte di Mao, è stata accolta da un entusiasta e solido consenso economico internazionale e assicurata da accordi paneuropei sulla sicurezza militare. Una sovrastruttura ideologica ha addomesticato e sostenuto le sue virtù. In effetti, la facile regola di MacDonald – che i paesi in cui opera il franchise non si fanno la guerra tra loro – non era evidente?

Questo sistema non era affatto perfetto, ma era difficile sostenere che esistessero alternative migliori a una struttura del dopoguerra che si fosse dimostrata sufficientemente flessibile da accogliere pacificamente la fine del comunismo e l’ascesa della Cina.

Ma ora questo sistema sta morendo di una morte dolorosa e dirompente. E a differenza della precedente era di globalizzazione e democratizzazione, nessuno sta affermando che combattere l’occupazione militare ostile della Russia al confine della NATO e le azioni perdenti del mendicante del tuo vicino definite e limitate da sanzioni economiche, segni un miglioramento rispetto all’ancien regime, o prometta migliori strategie strategiche e sicurezza economica rispetto al sistema costruito sulle ceneri di Dresda e Hiroshima.

C’è una possibilità, per quanto piccola, che i leader abbiano la lungimiranza e la fiducia necessaria per iniziare il tortuoso processo di costruzione di una nuova architettura di sicurezza consensuale in Europa e oltre. Mentre l’avanzata russa in Ucraina continua, tuttavia, le prospettive di un lieto fine del genere si attenuano.

Come la vede Biden, “Hai due opzioni. Inizia una terza guerra mondiale, entra in guerra con la Russia, fisicamente. O due, assicurarsi che il Paese che agisce in modo così contrario al diritto internazionale finisca per pagare un prezzo per averlo fatto”.

C’è una terza opzione: rivisitare un impegno diplomatico che soddisfi le linee rosse di tutti. Per Putin ciò significa il riconoscimento formale dello status dell’Ucraina come stato neutrale e chiudere la porta a un ulteriore allargamento della NATO nel suo cortile di casa. Per Zelensky significa preservare l’unità territoriale e la libertà economica dell’Ucraina.

Sia Kiev che Mosca offrono un tiepido incoraggiamento a una parata di benefattori egoisti che sperano di fungere da mediatori per fermare i combattimenti. Le sessioni bilaterali offrono prospettive migliori, ma sia Putin che Zelensky vedono il valore (almeno non stanno chiudendo nessuno) nel dare un cenno agli sforzi degli estranei – dal presidente francese Macron al presidente turco Erdogan e al primo ministro israeliano Naftali Bennett – per incoraggiare una tendenza a favore del dialogo.

Gli aspiranti mediatori non sono partiti disinteressati. Per Macron, che non molto tempo fa ha annunciato che la NATO era “morta in cervello” e si candida alla rielezione, un processo diplomatico in cui lui – e la Francia – svolgono un ruolo importante ha evidenti vantaggi. Allo stesso modo per Erdogan e Bennett, ognuno dei quali ha azioni vitali da proteggere in entrambe le capitali in guerra, e vede il dialogo come un modo per sfuggire ai costi a somma zero della guerra continua e alle richieste americane di schierarsi con Kiev.

Mosca comprende i loro interessi e le loro preoccupazioni fin troppo bene. Nei giorni scorsi, i media russi hanno pubblicato un video di unità militari russe che pattugliano il versante siriano delle alture del Golan. Negli ultimi due anni le forze russe sono state presenti lungo la frontiera israelo-siriana, parte dell’ampio ruolo militare della Russia in Siria, accelerato dalla campagna del 2011 contro il regime del presidente siriano Bashar al Assad.

Non c’è bisogno di ricordare a Israele che fa affidamento sulla tolleranza della Russia per mantenere la sua campagna aerea in Siria contro l’Iran e i suoi delegati. Tuttavia, per ogni evenienza, il video mostrava soldati russi che pattugliavano il confine israeliano del Golan indossando tute da combattimento con la lettera “Z”, il simbolo della campagna militare in Ucraina.

Lo sforzo di mediare – o anche di essere visto come mediatore – non è privo di costi. Bennett ha avuto problemi a Kiev dopo che è stato riferito che la sua offerta di amore duro non era la benvenuta. L’affidabilità di Erdogan come alleato della NATO potrebbe risentirne ulteriormente se manterrà la sua promessa di non unirsi all’isolamento economico della Russia guidato dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, l’amministrazione Biden ha nettamente preso le distanze da tali sforzi di mediazione in quanto incompatibili con la sua campagna di massima pressione contro Putin e la Russia.

Apparentemente l’amministrazione vede più utilità impegnarsi in un po’ di realpolitik con artisti come il Venezuela di Maduro – e perseguire una strategia ibrida a metà strada tra la guerra con Mosca e la punizione alla ricerca della “sconfitta strategica” della Russia. Potrebbero esserci buone ragioni per ripensare alla campagna statunitense per schiacciare Maduro, ma a Washington non c’è stato alcun dibattito che definisca esattamente cosa significhi la “sconfitta strategica” di Russia e Putin, o i costi che essa comporta.

Volodymyr Zelensky potrebbe essere quello che ci riporterà tutti sulla Terra. L’accordo ora discusso con crescente entusiasmo in entrambe le capitali non sarà così generoso nei confronti dell’Ucraina come quello offerto prima dell’invasione e dell’occupazione continua da parte della Russia del suo vicino. Zelensky e Putin allo stesso modo dovranno fare scelte difficili sul Donbas, la Crimea e le dimensioni e la missione delle forze armate ucraine, in effetti le stesse questioni che l’Ucraina, la Russia e la comunità internazionale hanno affrontato prima della guerra.

Nella migliore delle ipotesi, l’ordine globale e la sua schiera di istituzioni multilaterali che ora stanno uscendo dalla scena hanno offerto meccanismi concordati per affrontare, limitare e risolvere i conflitti. Forse dalla distruzione in Ucraina emergerà un ordine nuovo e migliorato. Nonostante tutto il suo entusiasmo, Strauss, se fosse in giro oggi, probabilmente direbbe: “Non scommetterci”.