Ucraina – Taiwan: no causa-effetto

“Se gli uomini definiscono reali le situazioni, sono reali nelle loro conseguenze”, ha scritto il sociologo WI Thomas. Il teorema di Thomas giustamente chiamato , formulato all’inizio del XX secolo, riflette uno dei pericoli costanti dell’arte di governo ed è profondamente saliente per i dibattiti in corso sulla strategia di Washington per l’Ucraina mentre la guerra si trascina nel suo dodicesimo mese.

I senatori Lindsey Graham, Richard Blumenthal e Sheldon Whitehouse si sono recati a Kiev all’inizio di gennaio per garantire il continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. “[Speaker] Kevin McCarthy ha detto niente assegni in bianco. Questo ha senso per me. Non stiamo chiedendo un assegno in bianco. Non lo sono”, ha detto Graham. “Chiedo aiuti militari per raggiungere lo scopo di cacciare gli invasori russi dall’Ucraina. Se Putin riesce a farla franca, Taiwan se ne va. Se Putin ha successo in Ucraina e non viene perseguito ai sensi del diritto internazionale, tutto ciò che abbiamo detto dalla seconda guerra mondiale diventa uno scherzo”.

Non solo il destino di Taiwan, ma la legittimità dell’intero sistema internazionale del dopoguerra dipende dall’esito della guerra in Ucraina, sostengono alcuni funzionari e politici occidentali. Il conflitto “non riguarda solo la sopravvivenza dell’Ucraina, riguarda anche la sicurezza degli Stati Uniti e il futuro della democrazia nel 21° secolo”, ha twittato l’ex funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale Alexander Vindman alla fine dell’anno scorso. “Il successo dell’Ucraina mette in guardia da future aggressioni autoritarie. Mentre il successo della Russia manifesta un mondo in cui i grandi stati depredano gli stati più piccoli”.

Quello che accade in Ucraina, prosegue l’argomentazione, non è altro che un referendum sulla fattibilità della democrazia nel mondo; gli Stati Uniti devono quindi fare tutto il necessario , per tutto il tempo necessario , per sostenere la causa di Kyiv.

Questo discorso di una lotta globale per la democrazia è stato un veicolo per coltivare il consenso bipartisan sulla politica ucraina dell’amministrazione Biden: i repubblicani che altrimenti potrebbero essere scettici su un coinvolgimento nell’Europa orientale vengono corteggiati con l’allettante proposta che aiutare l’Ucraina significhi contenere la Cina contro Taiwan . C’è solo un problema: non è vero. L’analogia Ucraina-Taiwan è sia empiricamente infondata che concettualmente viziata. È un riavvio della mal concepita teoria del domino dell’era della Guerra Fredda e rischia di consentire errori altrettanto catastrofici se non viene completamente dissipata.

Fondamentalmente, l’analogia offre un meccanismo causale per valutare i risultati e le intenzioni: ci viene detto che il “successo” di Putin in Ucraina scatenerà un’invasione cinese di Taiwan. Eppure non ci sono prove che il leader cinese Xi Jinping e gli alti funzionari del PCC siano guidati da questo tipo di pensiero, né hanno motivo di esserlo. Una delle principali considerazioni cinesi su uno scenario di invasione di Taiwan è l’equilibrio delle forze nella regione. Gli attuali e futuri aiuti militari statunitensi a Taiwan, così come la presenza locale delle forze statunitensi e il loro potenziale intervento, sono già inseriti nei calcoli cinesi.

Più aiuti statunitensi a Kiev non significano più aiuti a Taipei o una posizione più solida delle forze statunitensi nell’Asia orientale. Perché il PCC dovrebbe basare i suoi piani militari sugli sviluppi in un teatro del tutto estraneo a migliaia di miglia di distanza, piuttosto che basarsi semplicemente sui fatti sul campo?

In effetti, l’analisi rischio-beneficio della Cina per una contingenza di Taiwan è completamente diversa dalle circostanze che hanno portato alla guerra in Ucraina. L’amministrazione Biden ha dichiarato esplicitamente e ripetutamente nel periodo precedente l’invasione russa che non metterà gli stivali sul terreno in Ucraina e cercherà invece di imporre costi a Mosca attraverso una combinazione di sanzioni e aiuti militari. Ciò è in netto contrasto con la politica di lunga data di ambiguità strategica di Washington , che sostiene che gli Stati Uniti possano (o meno) intervenire militarmente per difendere Taiwan dall’attacco cinese.

Non c’è nulla che impedisca a Washington di mantenere un deterrente credibile su Taiwan, sostenuto dai costanti sforzi delle forze armate statunitensi per rafforzare la propria presenza nella regione, indipendentemente da come si svolgerà il conflitto ucraino nel prossimo anno.

Non solo è possibile, ma necessario perseguire due distinte serie di obiettivi politici rispetto a Ucraina e Taiwan, se non altro perché le circostanze sottostanti, dall’equilibrio delle forze sul campo alle variabili militari e politiche in gioco, sono diverso. È possibile segnalare efficacemente un deterrente su Taiwan, come Washington ha fatto per decenni, senza impegnarsi eccessivamente in Ucraina sulla base del presupposto infondato che Xi sta aspettando con impazienza il controllo russo su, diciamo, Bakhmut, Zaporizhzhia o Odessa come una sorta di via libera per lanciare una guerra completamente estranea in una parte lontana del mondo.

L’analogia Kiev-Taipei sembra essere guidata meno da prove concrete o circostanze militari comparabili e più da vaghi paralleli estetici. Russia e Cina sono inquadrate in tandem come avversari nella più ampia lotta globale tra autocrazia e democrazia. Questo quadro guidato dai valori prevede un ” campo autocratico “, come ha affermato l’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, che si coordina per danneggiare gli Stati Uniti e i suoi alleati in tutto il mondo. Attribuisce intenti e predice i risultati esclusivamente in base alle caratteristiche predeterminate di un regime.

Niente di tutto ciò suggerisce che la Cina non potrà mai invadere Taiwan, ma suggerisce che la decisione di farlo non si baserà su come si stanno comportando le forze russe in Ucraina.

Non esiste una connessione intrinseca tra ciò che accade in Ucraina e ciò che potrebbe accadere a Taiwan. Ma se i politici insistessero nell’immaginarlo, allora il collegamento sarebbe reale nelle sue conseguenze, come suggerisce il già citato teorema di Thomas. Il risultato potrebbe benissimo essere un revival dello stesso pensiero ispirato alla teoria del domino che ha fatto precipitare il disastro del Vietnam. Legandosi le mani con l’errata convinzione che qualcosa di meno della totale sconfitta russa porterà inevitabilmente le navi da guerra cinesi ad attraversare lo stretto di Taiwan, Washington potrebbe trovarsi invischiata in un pantano che, ironicamente, renderebbe Taiwan meno sicura rafforzando la mano geopolitica della Cina e deviando le forze armate risorse che sarebbero potute andare a Taipei.

A dire il vero, c’è una discussione urgentemente vitale da svolgere sugli effetti a lungo termine della guerra sul triangolo strategico Russia-Cina-USA e sui passi concreti che possono essere intrapresi per mitigare l’emergere in corso di un fronte orientale comune contro Washington e suoi alleati. Ma la fissazione su un legame illusorio tra Ucraina e Taiwan offusca questi due conflitti più di quanto non riveli e serve solo ad aumentare il rischio di gravi errori di calcolo.