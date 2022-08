Gli americani sono stanchi, in disaccordo con se stessi e incapaci di gestire più intrecci stranieri, tanto meno la catastrofe su tre fronti che incombe davanti a noi. Eppure eccoci qui, con gli Stati Uniti che potrebbero affrontare una guerra prolungata in Ucraina che rischia di degenerare in un confronto diretto USA-Russia, il crollo dell’accordo nucleare iraniano che potrebbe portare alla guerra con la potenza del Golfo Persico e ora una crisi non necessaria con Pechino su Taiwan, innescato dal viaggio sconsiderato di Nancy Pelosi a Taipei.

In definitiva, questa tripletta di crisi de-prioritizza ulteriormente la vera minaccia esistenziale della nostra era: il caos climatico. Ma questa è un’altra storia. Per ora, l’amministrazione Biden ha ancora l’opportunità di prevenire una di queste potenziali crisi: il conflitto nucleare iraniano.

In Ucraina non si vede né una vittoria né un risultato certo a breve e medio termine. Gli Stati Uniti e i loro alleati, così come i russi, si stanno preparando a un conflitto prolungato. La resistenza e l’impegno determineranno l’esito di quella guerra. Eppure, come scrive il professore del MIT Barry Posen, anche dopo che più risorse saranno state versate nella guerra, il risultato più probabile sarà ancora “una guerra lunga, sanguinosa e, in definitiva, indecisa”.

Oltre ai più di 50 miliardi di dollari che l’amministrazione Biden ha inviato in Ucraina in aiuti militari (e il governo ucraino ha già chiesto altri 40 miliardi di dollari) e sebbene la Casa Bianca sembri improbabile che fornisca un altro supplemento prima delle elezioni di medio termine, più durerà il conflitto acceso, maggiore è il rischio di escalation. Ciò include non solo il potenziale uso di armi nucleari, ma anche un coinvolgimento più diretto degli Stati Uniti nella guerra. (Noterò che l’amministrazione Biden dovrebbe essere elogiata per aver tenuto le truppe statunitensi fuori dalla guerra.)

È vero che gli Stati Uniti non possono e non devono dettare i termini di una soluzione diplomatica alla guerra iniziata dalla Russia. Ma può e deve contribuire a creare le condizioni per la diplomazia. Finora, c’è stata troppa poca diplomazia, in particolare considerando l’imperativo di evitare uno scontro diretto USA-Russia. Il segretario di Stato Antony Blinken, ad esempio, ha parlato con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, per la prima volta dall’invasione russa solo cinque giorni fa.

La crisi di Taiwan, come ho detto sopra, era del tutto superflua. L’amministrazione Biden avrebbe potuto impedirne lo scoppio in primo luogo appoggiandosi a Pelosi per rimandare la sua visita. Sì, Pelosi ha il ‘diritto’ di recarsi a Taipei. Ma non è questa la domanda rilevante. Piuttosto, la domanda è se un viaggio del genere sia strategicamente saggio e se favorisca gli interessi degli Stati Uniti. Non è così.

Le dimensioni complete di questa crisi non sono ancora del tutto comprese. Ma come sostiene Michael Swaine, “Questa situazione ha il potenziale per diventare una versione ancora peggiore della crisi di Taiwan del 1995-96, dato lo stato difficile delle attuali relazioni USA-Cina e le capacità militari notevolmente migliorate della Cina”.

Sebbene Biden abbia perso l’occasione per evitare che la crisi emergesse, può comunque investire in meccanismi di de-escalation per disinnescare il conflitto e prevenire uno scontro con Pechino.

Come se i potenziali conflitti con queste due potenze nucleari non fossero abbastanza gravi, la diplomazia sul programma nucleare iraniano è in vita. Nella capitale austriaca di Vienna è attualmente in corso un nuovo, forse ultimo round di colloqui. Tuttavia, non ci sono segnali chiari che le due parti abbiano raccolto il coraggio di accettare compromessi politicamente scomodi. In qualità di senior dell’UE il diplomatico coinvolto nei colloqui mi ha detto: “Non siamo mai stati così vicini. Ma questo non significa ancora che avremo un accordo”.

Non c’è dubbio che il disastro si verificherà se l’accordo fallisce ed entrambe le parti decidono di intensificare. Durante la sua visita in Israele il mese scorso, Biden e il primo ministro israeliano Yair Lapid hanno firmato la ‘Dichiarazione di Gerusalemme’, un impegno comune a negare le armi nucleari all’Iran. Il giorno prima, Biden ha detto alla TV israeliana che avrebbe usato la forza militare per impedire un Iran nucleare come “ultima risorsa”. Sebbene gli Stati Uniti abbiano dichiarato da tempo che sarebbero entrati in guerra per impedire all’Iran di costruire una bomba nucleare, ribadendo quella minaccia durante i colloqui in corso e durante la visita in Israele, il principale oppositore di un accordo nucleare con l’Iran, è stato un duro promemoria di quanto siamo vicini sono a confronto.

Solo negli ultimi due mesi, la parte statunitense ha raddoppiato le sanzioni di massima pressione di Trump, aggiungendo diverse nuove sanzioni e promettendo una pressione economica ancora maggiore. L’Iran, a sua volta, ha risposto attivando 500 nuove centrifughe avanzate, potenziando notevolmente le proprie capacità nucleari.

Se questa tendenza continua, l’assenza di un accordo nucleare significa che l’Iran si avvicinerà a una bomba e gli Stati Uniti più vicini alla guerra.

Il team di Biden potrebbe aver calcolato che in uno scenario del genere, il pubblico americano avrebbe incolpato l’Iran e Trump, dal momento che, dopotutto, si è ritirato dall’accordo nucleare in primo luogo. Ma un recente sondaggio di Data for Progress versa acqua fredda su quella scommessa. Rivela che gli elettori sono divisi, con il 33% che incolpa Biden e il 34% che incolpa Trump.

Gli elettori non sono del tutto ingiusti. Trump merita la parte del leone della colpa per aver ritirato l’accordo e aver fatto tutto il possibile per distruggere l’accordo. Ma Biden ha avuto un’occasione d’oro per rientrare nell’accordo tramite ordine esecutivo durante la sua prima settimana in carica, come ha fatto con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l’Organizzazione mondiale della sanità. Invece, ha scelto di mantenere in vigore le sanzioni di Trump e di negoziare per rientrare nel piano d’azione globale congiunto (l’accordo con l’Iran o il JCPOA) solo dopo aver trascorso mesi preziosi a consultarsi con i tre paesi che avevano spinto Trump a ritirarsi l’accordo in primo luogo – Arabia Saudita, Israele ed Emirati Arabi Uniti – il tutto insistendo sul fatto che l’Iran doveva fare il primo passo.

Israele, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno tutti convinto Biden a non ‘rientrare di corsa’ nell’accordo. “Sta sdraiato sveglio la notte a preoccuparsi di questo? Probabilmente ha altre cose che lo preoccupano di più”, ha detto a Politico una fonte ben posizionata.

Teheran ha percepito queste prime azioni dell’amministrazione Biden con occhio diffidente. Gli iraniani credevano che Biden mirasse a prolungare la sofferenza dell’Iran sotto le sanzioni di Trump per indebolirlo e costringere l’Iran ad accettare termini più severi. La risposta dell’Iran è stata tanto prevedibile quanto pericolosa: se Biden farà pressione sull’Iran con le sanzioni di Trump, l’Iran farà pressioni sugli Stati Uniti espandendo ulteriormente le sue attività nucleari. E alcune delle escalation iraniane più problematiche, come l’aumento dell’arricchimento dell’uranio al 60%, sono avvenute durante il controllo di Biden, non di Trump.

In breve, l’armeggiare diplomatico di Biden nei suoi primi mesi ha avvelenato l’atmosfera e peggiorato la situazione. Gli iraniani hanno quindi aggiunto ai problemi sia rifiutandosi di impegnarsi direttamente con gli Stati Uniti sia facendo la loro giusta parte di perdita di tempo.

Ma i sondaggi dovrebbero ricordare alla Casa Bianca che se i colloqui falliranno, sarà visto tanto quanto il loro fallimento quanto quello di Trump e dell’Iran.

Tuttavia, ci sono molte buone notizie nei sondaggi. Gli elettori americani preferiscono in modo schiacciante che la questione nucleare venga risolta diplomaticamente piuttosto che intraprendere un’azione militare: 78% contro 12%. E il 67% degli elettori sostiene un rinnovo del JCPOA, l’accordo con l’Iran, con solo il 20% contrario. Tra i Democratici, il sostegno è ancora più forte: l’82% dei Democratici vuole vedere rinnovato il JCPOA.

Il fatto che il JCPOA venga rianimato o meno non dipende esclusivamente da Biden, ovviamente. Ci vorrà flessibilità e volontà politica da entrambe le parti per arrivare al sì. Ma il Presidente ha un controllo significativo su questo problema. Biden dovrebbe fare tutto ciò che è in suo potere per rilanciare l’accordo, non solo per la colpa che si assumerà se fallisce o per il sostegno del pubblico che guadagnerà in caso di successo, o anche per gli ovvi benefici per la sicurezza che l’accordo porta negli Stati Uniti, ma anche per evitare una disastrosa crisi su tre fronti che l’America non può permettersi.