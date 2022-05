I membri della squadra della nazionale di calcio ucraina si stanno attualmente radunando a Glasgow in vista degli spareggi della prossima settimana di nuovo in Scozia per determinare chi si qualificherà per le finali della Coppa del Mondo 2022 in Qatar entro la fine dell’anno.

Con l’invasione russa dell’Ucraina ora è il quarto mese, la posta in gioco per la squadra ucraina non potrebbe essere più alta. Oltre a prenotare un posto ai Mondiali solo per la seconda volta nella storia dell’Ucraina, stanno anche cercando di dare ai loro connazionali qualcosa da tifare.

I membri della squadra nazionale di calcio del Paese con sede in Ucraina avevano bisogno di un permesso speciale per giocare nel prossimo pareggio con la Scozia. Dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, alla maggior parte dei maschi ucraini di età compresa tra i 18 ei 60 anni è stato vietato di lasciare il Paese a causa dell’imposizione della legge marziale.

La guerra ha bloccato la vita ordinaria in Ucraina, con la cancellazione di tutti gli eventi sportivi pubblici. Subito dopo l’inizio dell’invasione, i funzionari del calcio ucraino hanno sospeso la Premier League e altri campionati del Paese. Il 27 aprile hanno confermato che la stagione 2021-22 non sarebbe stata completata a causa delle condizioni di guerra nel Paese. Ciò ha lasciato molti club di fronte a un futuro incerto e a un possibile fallimento.

La guerra ha anche creato ostacoli alla partecipazione dell’Ucraina alle competizioni calcistiche internazionali. L’organo di governo del calcio europeo UEFA ha annunciato a febbraio che i club ucraini avrebbero dovuto giocare le partite casalinghe in sedi neutrali al di fuori dell’Ucraina.

La successiva partita della nazionale in Scozia era originariamente prevista per marzo, ma è stata posticipata al 1 giugno a causa delle circostanze estreme in Ucraina. Il gioco dovrebbe fornire agli ucraini una gradita distrazione dal devastante conflitto che imperversa nel loro Paese e dagli orrori dell’occupazione russa.

Se l’Ucraina si assicurasse la vittoria in Scozia, la squadra passerebbe alla finale degli spareggi contro il Galles. Con un pubblico internazionale ispirato dalla coraggiosa resistenza dell’Ucraina contro la potenza dell’esercito invasore russo, la squadra nazionale del Paese può aspettarsi di ricevere molto sostegno da tifosi neutrali di calcio in tutto il mondo e da milioni di tifosi in Ucraina. “Sento una grande responsabilità per i nostri tifosi in casa, per le nostre forze armate, per la gente comune che è a casa in Ucraina in questo momento”, ha commentato il tecnico della nazionale Oleksandr Petrakov in una recente intervista. “È una grande responsabilità per me e per i ragazzi”.

Senza un campionato nazionale in cui competere, le due più grandi squadre di calcio dell’Ucraina, Dynamo Kyiv e Shakhtar Donetsk, hanno recentemente partecipato a partite di beneficenza per aumentare la consapevolezza sulla guerra in Ucraina. Entrambe le squadre hanno viaggiato in Europa per le partite di esibizione donando i soldi raccolti agli ucraini bisognosi.

Anche singoli calciatori ucraini hanno contribuito agli sforzi di aiuto. Il capitano della nazionale Andriy Yarmolenko, che gioca a calcio con il West Ham United nella Premier League inglese, ha donato 75.000 sterline all’esercito ucraino. Ha anche contribuito alla United Ukraine Foundation, dove i suoi fondi sono stati utilizzati per acquistare un’ambulanza e aiuti umanitari per l’Ucraina.

Nel frattempo, la star ucraina del Manchester City Oleksandr Zinchenko ha partecipato a diverse proteste contro la guerra a Manchester e ha dedicato il recente trionfo del titolo di Premier League della sua squadra all’Ucraina. “Mi piacerebbe un giorno portare questo trofeo in Ucraina perché se lo meritano”, ha detto durante un’emozionante intervista televisiva. Zinchenko è stato anche uno dei tanti calciatori ucraini a criticare i giocatori russi per non essersi espressi contro l’invasione criminale di Putin.

Altre stelle dello sport ucraine hanno sostenuto allo stesso modo lo sforzo bellico del Paese. La tennista Elina Svitolina ha promesso di donare il suo premio in denaro dall’Open di Monterrey all’esercito ucraino, mentre la collega stella del tennis Dayana Yastremska ha anche donato le sue vincite dall’Open di Lione per aiutare l’Ucraina.

L’evento sportivo ucraino di più alto profilo dei prossimi mesi sarà probabilmente la rivincita del campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk contro lo sfidante britannico ed ex campione Anthony Joshua. I due avrebbero dovuto incontrarsi a luglio, ma i ritardi nei negoziati significano che l’incontro potrebbe essere ritardato fino a settembre.

Quando è scoppiata la guerra a febbraio, Usyk inizialmente si è unito alla difesa di Kiev. Tuttavia, il campione dei pesi massimi afferma di essere stato convinto da amici e funzionari che avrebbe potuto aiutare il Paese ‘molto di più’ tornando sul ring e difendendo il suo titolo.

Usyk è stata una delle tante figure sportive ucraine a prendere le armi in risposta all’invasione russa. Alcuni atleti hanno già perso la vita per difendere l’Ucraina. Gli ex calciatori ucraini Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko e l’ex biatleta Yevhen Malyshev sono stati tra quelli uccisi nelle prime settimane di guerra.

Con la fine della guerra russo-ucraina, l’elenco delle vittime sportive si allungherà inevitabilmente. Mentre migliaia di sportivi ucraini continuano a prestare servizio nelle forze armate del Paese, altri cercheranno di sollevare il morale della nazione con vittorie sulla scena internazionale.

La versione originale di questo intervento è qui.