Immagini scioccanti da Bucha e da altre parti dell’Ucraina hanno rivelato ciò che molti sospettavano, che i soldati russi stavano apparentemente commettendo crimini di guerra. Un’immagine di donne morte nude sotto una coperta sulla strada fotografata da Mikhail Palinchak a 20 chilometri da Kiev è stata twittata dal Ministero della Difesa ucraino il 2 aprile. Un rapporto di Human Rights Watch pubblicato il giorno successivo e la storia di Bethan McKernan il giorno dopo affermava che i soldati russi usavano lo stupro come tattica di guerra deliberata.

Tali tattiche sono state chiamate ‘genecide‘ dagli studiosi che studiano il genere e la guerra.

In quanto esperto di stupri durante i conflitti etnici, so che, come tanti altri conflitti, la violenza di genere in tempo di guerra ha una varietà di motivazioni. Includono punizioni, torture, estrazione di informazioni e l’intento di distruggere il morale dell’altra parte.

Le atrocità sembrano essere più frequenti nelle guerre quando l’obiettivo è terrorizzare la popolazione e smobilitare le persone in modo che fuggano in gran numero. Nel tipo di conflitto noto come guerra etnica, l’obiettivo di acquisire e proteggere il territorio porta all’uso delle tattiche più barbare, volte a ridurre la volontà dell’altra parte di combattere utilizzando crudeltà eccessiva, tortura, terrore, sfollamento e persino genocidio. Lo stupro in tempo di guerra fa parte di questa strategia.

Quando lo stupro in tempo di guerra è una strategia deliberata, come lo era in Bosnia, Kosovo oBangladesh, anche gli atti e le atrocità più orribili commessi durante la guerra sono stati sostenuti ai più alti livelli decisionali. Come ha affermato il Segretario di Stato americano Antony Blinken il 5 aprile 2022, «Quello che abbiamo visto a Bucha non è l’atto casuale di un’unità canaglia, questa è una campagna deliberata per uccidere, torturare, violentare, commettere atrocità».

Gli stupri in tempo di guerra non prendono di mira solo donne e ragazze. Potrebbe anche prendere di mira ragazzi e uomini, cosa che le vittime sono estremamente riluttanti a denunciare a causa delle norme sociali.

Tuttavia, non tutte le guerre sono caratterizzate dall’uso deliberato della violenza sessuale. La semplice esistenza della variazione significa che ciò che può essere scatenato dai cani da guerra può anche essere controllato o proibito.

La variazione del fatto che lo stupro avvenga o meno in guerra significa che questi atti non sono casuali. Non accadono perché gli uomini sono individualmente incapaci di controllare i loro impulsi.



Cominciano ad emergere descrizioni su quanto accaduto in Ucraina. La storia di McKernan su ‘The Guardian’ riportava che sulla scia del ritiro delle truppe russe dalle aree circostanti Kiev, «donne e ragazze si sono fatte avanti per raccontare alla polizia, ai media e alle organizzazioni per i diritti umani le atrocità che hanno subito per mano dei soldati russi». «Stupri di gruppo, aggressioni avvenute sotto la minaccia delle armi e stupri commessi davanti a bambini sono tra le cupe testimonianze raccolte dagli investigatori», ha scritto McKernan.

Ho studiato il tema dello stupro durante i conflitti etnici per oltre 20 anni. Lo stupro come strategia di guerra ha l’effetto di minare la coesione di una comunità attaccando le sue stesse fondamenta: le donne. Questo perché in molte società le vittime di stupro sono nuovamente vittimizzate dalle loro stesse comunità, dove vengono accusate di essere state violentate.

Credo che il conflitto in Ucraina sia una guerra etnica. Uno degli obiettivi primari della guerra etnica è la distruzione o la decostruzione della cultura, e non necessariamente solo la sconfitta militare dell’esercito nemico. La decostruzione della cultura si ottiene ferendo e distruggendo gli esseri umani. Per le studiose femministe Elaine Scarry e Ruth Seifert, le donne sono le portabandiera della società che ne perpetuano la cultura e, quindi, sono tra i primi bersagli della guerra .

Storicamente lo stupro in tempo di guerra era concepito erroneamente come una conseguenza non intenzionale e inevitabile della guerra, a causa del fatto che i soldati erano violenti e le donne -percepite come beni mobili e proprietà per secoli- facevano parte delle ricompense della vittoria.

Anche durante il genocidio ruandese, lo stupro è stato percepito come una conseguenza non intenzionale della guerra: «Lo stupro è stato a lungo caratterizzato e respinto dai leader militari e politici come un crimine privato o il comportamento sfortunato di un soldato rinnegato», secondo un rapporto del 1996 di Human Rights

Con l’atteggiamento prevalente secondo cui lo stupro è una parte naturale della guerra, non sorprende che la Convenzione sul genocidio del 1948, che ha criminalizzato alcune violazioni dopo la seconda guerra mondiale, non abbia incluso lo stupro come crimine di guerra, anche se sia i crimini di guerra di Norimberga che quelli di Tokyo tribunali ad esso riferiti.

Non è stato fino al 2008 che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1820, in cui si afferma che lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono costituire crimini di guerra, crimini contro l’umanità o uno dei fattori che contribuiscono a determinare se è stato commesso un genocidio.

Parte di ciò che ha portato a un così lungo ritardo nel riconoscere il ruolo dello stupro in guerra è stata «la ‘caratterizzazione errata dello stupro come crimine contro l’onore e non come crimine contro l’integrità fisica della vittima», come affermano Dorothy Q. Thomas, staff di Human Rights Watch e Regan E. Ralph.

L’uso dello stupro durante la guerra potrebbericonfigurare le identità, cambiando il modo in cui le persone e le comunità vedono se stesse,soprattutto se rifiutano i bambini nati dallo stupro o li accolgono come membri della loro comunità.

Come tattica per sottomettere e controllare una popolazione, in Ucraina è meno probabile che lo stupro ottenga i risultati attesi e gli ucraini fuggano e non facciano più ritorno.

Ci sono diverse spiegazioni del perché questo è il caso. In primo luogo, gli ucraini sono stati in grado di respingere l’avanzata militare russa e la guerra non è durata mesi o anni, finora. In secondo luogo, le donne sono state cruciali per la resistenza ucraina e svolgono ruoli chiave nell’esercito e nel governo ucraini. E terzo, a causa dell’evoluzione del diritto internazionale per designare lo stupro come un potenziale crimine di guerra, c’è ora un precedente nei procedimenti giudiziari di Ratko Mladic,Slobodan Milosevic, Jean-Pierre Bemba e Jean-Paul Akayesu per crimini di guerra e stupri che possono servire come deterrente.

Putin ha descritto l’invasione russa dell’Ucraina in termini sessuali, citando i testi di un gruppo punk dell’era sovietica sullo stupro e la necrofilia:«Dormi bellezza mia, dovrai comunque sopportarlo». La risposta a questa scioccante dichiarazione, riporta ‘The Economist‘, è arrivata a Lviv, in Ucraina. È lì che puoi «vedere i poster di una donna in costumi popolari ucraini che spinge una pistola nella bocca di Putin».

«Non sono una bellezza per te», dice la donna.

[Questo articolo è stato redatto per ‘The Conversation‘ da Mia Bloom, docente di Comunicazione e Studi sul Medio Oriente, presso la Georgia State University e International Security Fellow presso la New America]