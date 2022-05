L’amministrazione Biden ha formulato una risposta senza precedenti all’invasione russa dell’Ucraina. Il coordinamento della diplomazia transatlantica, compresa la condanna della Russia alle Nazioni Unite e l’attuazione di un massiccio pacchetto di sanzioni, è davvero impressionante. La recente richiesta del Presidente di ulteriori 33 miliardi di dollari dal Congresso in aiuti di sicurezza, economici e umanitari per l’Ucraina dimostra la serietà dell’impegno dell’America per la sicurezza europea.

Mentre la Casa Bianca dovrebbe essere applaudita per la sua risposta all’aggressione della Russia in Ucraina, questo racconta solo una parte della storia. In effetti, nessuna di queste iniziative diplomatiche sarebbe stata necessaria se gli Stati Uniti e i loro alleati avessero dissuaso con successo la Russia dall’attaccare l’Ucraina in primo luogo. La deterrenza è fallita perché gli Stati Uniti e i loro alleati hanno segnalato, in anticipo, che non erano disposti ad applicare la forza militare diretta in Ucraina. Lo ha fatto perché aveva paura delle minacce nucleari di Vladimir Putin. Il calcolo del rischio dell’America è stato inquadrato dalla paura dell’escalation nucleare e dalla sopravvalutazione da parte di Washington della potenza militare russa.

Sebbene gli sforzi iniziali per scoraggiare la Russia siano falliti, l’Occidente dovrebbe ora perseguire un approccio diverso. Piuttosto che sulla deterrenza, gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sulla forza. Una strategia globale di coercizione nei confronti della Russia comporterebbe l’integrazione mirata del potere militare nascosto e palese, nonché maggiori sforzi per condurre operazioni di informazione all’interno della Russia per indebolire il fragile controllo politico di Putin.

L’obiettivo di tale strategia dovrebbe essere quello di costringere Putin a fermare la guerra, non semplicemente aiutare l’Ucraina a evitare la sconfitta. Si sforza di raggiungere questo obiettivo aumentando i costi per Mosca oltre le sanzioni e l’isolamento politico. La strategia aiuterebbe l’Occidente ad unirsi attorno all’obiettivo di porre fine alla guerra a breve termine, ma anche forzare una conclusione negoziata alle ostilità più vantaggiosa per gli interessi ucraini e occidentali. L’obiettivo dell’Occidente dovrebbe essere quello di garantire che Putin subisca un fallimento operativo, non di aderire alla sottomissione russa dell’Ucraina o a qualche controverso compromesso negoziato.

Il bisogno di competenza

Finora l’Ucraina è stata brillante nelle tattiche asimmetriche con applicazioni creative dei moderni strumenti di guerra. Tuttavia, le forze russe hanno distrutto gran parte delle infrastrutture dell’Ucraina, mentre circa il 25% della popolazione della nazione è sfollata e affamata. Senza il supporto degli Stati Uniti e dell’Occidente, l’Ucraina potrebbe ancora non essere in grado di impedire alla Russia di raggiungere i suoi nuovi obiettivi, che probabilmente includono la conquista dell’intera costa meridionale dell’Ucraina, inclusa Odessa.

Con l’apertura della nuova fase della guerra nel Donbas e sulla costa del Mar Nero, entrambe le parti del conflitto sono ora impegnate in una corsa di adattamento strategico e operativo. Le prossime battaglie si svolgeranno su un terreno diverso e richiederanno tattiche e armi alterate rispetto ai combattimenti iniziali intorno a Kiev. Questo sarà un campo di battaglia molto diverso e i risultati non sono prestabiliti. Quale parte imparerà più velocemente e avrà modificato la sua strategia e l’impiego della forza migliore determinerà il corso di questa guerra nella seconda fase.

Gli elementi di competenza globale

Un mese prima dell’inizio della guerra, Rob Lee del FPRI sostenne che la strategia di forza di Mosca avrebbe incluso l’uso della forza militare direttamente contro Kiev o, più probabilmente, con incursioni punitive nella metà orientale dell’Ucraina. Ha affermato: “Infliggendo pesanti perdite all’esercito ucraino, facendo prigionieri di guerra e degradando le capacità di difesa di Kiev, la Russia potrebbe potenzialmente alterare la struttura degli incentivi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in modo sufficiente da indurre dolorose concessioni”. Nonostante il riuscito tentativo dell’Ucraina di respingere le forze russe intorno a Kiev, la strategia di forza della Russia non è ancora fallita. Di conseguenza, deve essere sminuito dalla NATO con un approccio più globale.

Un colpo degli Stati Uniti a Mosca, ciò che potrebbe essere definito obbligo globale, si baserebbe sul concetto di strategia di difesa dell’amministrazione di deterrenza integrata per convincere Putin a modificare il suo sforzo fuorviante in Ucraina. La competenza è normalmente un compito storicamente più difficile della deterrenza, ma data la disfunzionale efficacia militare della Russia, l’analisi costi-benefici per la competenza in questo caso è di buon auspicio per il successo.

La deterrenza e la forza condividono alcuni elementi comuni ma sono concettualmente distinte. La deterrenza cerca di persuadere un avversario a non intraprendere qualche azione di cui è capace. D’altra parte, la coercizione è uno sforzo per persuadere l’avversario a interrompere un comportamento oa cambiarne il corso a causa della minaccia della forza coercitiva o tramite incentivi. La competenza è spesso necessaria sulla scia del fallimento della deterrenza.

Mentre gli sforzi dell’America per scoraggiare un’invasione russa dell’Ucraina sono falliti, una strategia di coercizione avrebbe maggiori possibilità di successo. Dopo l’inetta campagna militare della Russia e l’effettiva resistenza dell’Ucraina, l’equilibrio di potere ora favorisce gli Stati Uniti e i suoi alleati. Le perdite russe sul campo di battaglia e la forza economica ridotta a causa delle sanzioni rendono ancora più credibili le componenti militari di una strategia di coercizione occidentale.

Una strategia di competenza globale a sostegno dell’Ucraina avrebbe cinque elementi o linee di intervento.

Diplomatico e politico

Questo elemento è già perseguito in modo aggressivo dall’amministrazione Biden nel suo isolamento politico ed economico della Russia e dei suoi leader. Ha reso Putin un paria con successo nella maggior parte dei circoli, sebbene Cina, India e alcuni altri stati stiano adottando un approccio diverso. L’Unione Europea e la NATO sono state stimolate e coordinate brillantemente. Dovrebbero essere proseguiti sforzi simili alla rimozione della Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, inclusa la prossima riunione del G20 di quest’anno. In ogni caso, dopo un anno o due di sanzioni, la Russia potrebbe essere espulsa funzionalmente dal G20 interamente a seconda del prezzo del petrolio e del gas naturale.

In termini di una nuova iniziativa, a Finlandia e Svezia dovrebbe essere offerta una rapida approvazione delle loro domande di adesione alla NATO. Mentre le loro domande sono all’esame dei 30 Stati membri della NATO, il Regno Unito e gli Stati Uniti dovrebbero offrire a Finlandia e Svezia garanzie di sicurezza immediate per proteggerli dalle minacce russe. Storicamente, il processo di candidatura è durato più di un anno e la Russia eserciterà indubbiamente pressioni coercitive contro i richiedenti. Inoltre, l’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb dovrebbe essere nominato funzionario della NATO con la possibilità di diventare il prossimo segretario generale quando il mandato di Jens Stoltenberg scadrà nel 2023. Il Consiglio Nord Atlantico potrebbe prendere in considerazione la proposta dell’Amb. (in pensione) Ivo Daldler di ammettere ora l’Ucraina. Tuttavia, ciò sarebbe contrastato dai membri chiave della NATO e dovrebbe essere lasciato ai negoziati finali.

Informativo

La guerra in corso ha sottolineato l’importanza delle comunicazioni strategiche e Zelensky ha dimostrato di essere estremamente efficace nella battaglia delle narrazioni.

Mosca ha utilizzato il suo solito manuale di disinformazione e propaganda, ma con scarsi effetti distinguibili in Europa e Nord America. La Russia continua ad applicare il suo concetto di confronto informativo contro la NATO e l’Ucraina. Cerca costantemente di sfruttare le vulnerabilità identificate delle società democratiche utilizzando operazioni informatiche e informatiche. L’obiettivo della Russia è esacerbare le divisioni sociali, politiche e militari esistenti. Gli obiettivi chiave di questo approccio sono la legittimità del governo ucraino e la coesione della NATO. Putin è stato superato dal determinato e scaltro Zelenskyy in questa dimensione del conflitto. Tuttavia, gli sforzi di Putin ottengono più consenso in Cina, in stati democratici come l’India e in parti dell’Africa.

Gli sforzi per diradare la nebbia della disinformazione all’interno della Russia dovrebbero essere intensificati. Ci sono poche fonti di notizie indipendenti all’interno del paese, ma alcune tecniche sembrano funzionare ancora. L’Ucraina ha adottato un approccio inquietante con la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare e contattare le famiglie dei soldati russi caduti per informarli del destino della loro amata. Hanno anche costruito siti web per le famiglie per ottenere informazioni sullo stato dei loro familiari che combattono contro l’Ucraina e allo stesso tempo avere una prospettiva sulla portata della guerra che Mosca nasconde ai propri cittadini. A Kiev, l’Information Strategies Council of Ukraine, una coalizione di attivisti e think tank, ha inviato e-mail e messaggi sui social media direttamente a 15 milioni di russi in età di leva. Ha anche preso di mira i russi più anziani con diversi messaggi su misura, utilizzando riferimenti storici per stimolare una messa in discussione dei notiziari e della propaganda generati da Mosca.

Altri metodi per proiettare narrazioni fattuali a più russi dai russi al di fuori del controllo del Cremlino sarebbero probabilmente più efficaci. La NATO e l’Unione Europea devono creare la capacità di progettare e condurre un’offensiva informativa in Russia e sopraffare il controllo delle informazioni di Putin. Putin sembra aver paura delle ‘quinte colonne’ a casa. Questa vulnerabilità dovrebbe essere sfruttata di più.

Il Global Engagement Center degli Stati Uniti ha la missione di “guidare, sincronizzare e coordinare gli sforzi del governo federale nel contrastare gli sforzi di propaganda e disinformazione di stati stranieri e non statali”. Potrebbe essere un modello su cui costruire, ma ci vorrà uno sforzo collettivo da parte degli Stati europei per stabilire la capacità di proiettare la verità in Russia e penetrare il dominio di Putin sul suo ecosistema informativo domestico.

Gli attacchi informatici russi contro l’Ucraina non sono stati finora efficaci. Tuttavia, i servizi segreti russi, in particolare il team Sandworm supportato dal GRU, stanno minacciando costantemente la capacità di generazione di elettricità dell’Ucraina e la sua rete elettrica. Il governo Zelensky sta attualmente affrontando un’impennata nell’attività informatica. L’Occidente può fare di più per supportare gli ucraini in questo spazio di battaglia con supporto sia tecnico che di intelligence per garantire che la loro infrastruttura critica sia preservata e funzionante. Gli ucraini sembrano resistere nonostante il presunto dominio informatico della Russia.

Militare

Il principale bastone militare in questa strategia è fornito dagli stessi ucraini, aiutati dalle armi occidentali. Ciò dovrà essere accelerato e sostenuto durante la prossima fase, che probabilmente comporterà un consumo intensivo di artiglieria e missili. Richiederà anche quantità massicce di forniture e abbastanza droni per integrare le risorse limitate ora pilotate dagli ucraini. Recentemente, gli aiuti sono stati aumentati di un altro incremento. Questa nuova tranche di 800 milioni di dollari suona enorme e il materiale viene consegnato in una sequenza temporale senza precedenti. Anche con la recente richiesta presidenziale di 33 miliardi di dollari di aiuti da parte del Congresso, potrebbe essere sia inadeguata che troppo tardiva.

Saranno necessari mezzi cinetici più nascosti ma diretti poiché si tratta di una guerra di notevole logoramento. Le modalità indirette di conflitto tramite le forze per procura non sono una novità (ad esempio, El Salvador, Angola e Hezbollah nel Libano meridionale). L’uso delle forze per procura ha una lunga storia, ma anche una rilevanza crescente in un’era di concorrenza strategica. Una delle modalità di guerra in evoluzione che si adattano a una competenza globale è la ‘guerra surrogata’. In questa modalità di guerra, lo Stato evita l’uso dei propri soldati come principale portatore dei gravi costi della guerra e lo delega a forze di procura e l’uso di surrogati tecnologici messi in campo a distanza per consentire allo Stato di gestire meglio i rischi del conflitto moderno. Possono anche impiegare forze paramilitari per il supporto dell’intelligence per prendere di mira i nodi critici della forza d’attacco. Per questo conflitto, ciò significherebbe un maggiore utilizzo degli strumenti alleati per la guerra informatica, una maggiore condivisione di informazioni e attacchi di precisione più senza equipaggio ai principali centri operativi russi e ai collegamenti di approvvigionamento critici all’interno dell’Ucraina.

Infine, la posizione della NATO è stata prudentemente rafforzata con il dispiegamento di quattro nuovi gruppi tattici della NATO in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Occorre fare di più per prepararsi alle contingenze transfrontaliere. La NATO dovrebbe predisporre una o due forze più grandi di una divisione al di fuori dell’Ucraina nel caso in cui sia necessario il mantenimento della pace o un intervento umanitario armato. Si può prevedere che la sicurezza umana e le operazioni di soccorso in caso di calamità potrebbero essere necessarie in breve tempo, data la portata della distruzione delle forniture energetiche, mediche e idriche ucraine.

Economico

L’America e i suoi alleati hanno implementato un massiccio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Di conseguenza, le finanze russe potrebbero presto andare in default e la sua economia potrebbe crollare. Occorre prestare maggiore attenzione alle esportazioni di energia della Russia. Come osserva Chris Miller di FPRI “se vuoi colpire duramente la Russia, devi cercare l’energia. Tutto il resto è davvero piuttosto piccolo in confronto.” Poiché in alcune capitali c’è poco sostegno per sanzioni più intense, può essere utile definirne la durata e le condizioni per mitigarle.

Alcuni hanno proposto che l’Occidente continui le sanzioni finché Putin rimarrà al potere. In sostanza, questa è una richiesta di cambio di regime. Una minaccia del genere potrebbe non ottenere molto in termini reali, ma comporta dei rischi poiché sfida direttamente il principale centro di potere del Cremlino. È altamente improbabile che venga accettato dai leader tedeschi o francesi. Un approccio più strategico sarebbe mantenere le sanzioni in vigore fino a quando le forze russe non avranno lasciato tutti i territori concordati e i comandanti militari non saranno consegnati alle autorità competenti.

La competenza globale dovrebbe includere anche i finanziamenti per la ricostruzione dell’Ucraina. L’Economist stima che il conto della ricostruzione per l’Ucraina sia di 200-520 miliardi di dollari. Come hanno scritto di recente alcuni studiosi, piuttosto che semplicemente congelare le riserve di valuta forte della Russia nelle banche occidentali, tali riserve di valuta dovrebbero essere liquidate e utilizzate. Questi beni dovrebbero essere raccolti e trasferiti alla Corte penale internazionale in deposito a garanzia per le riparazioni.

L’Occidente dovrebbe avviare le procedure per assegnare le riparazioni a Kiev da quei fondi. Ciò comunicherebbe alla leadership russa che ogni giorno di distruzione in Ucraina è semplicemente un altro giorno di ricostruzione nel suo futuro, per il quale Mosca pagherà. Idealmente, questo potrebbe indurli a smettere di attaccare e terrorizzare i civili e ad operare nel rispetto della legge sui conflitti armati.

Legale

L’Occidente dovrebbe perseguire la Corte penale internazionale per ogni divisione e comandante dell’esercito la cui area di responsabilità ha dimostrato di aver commesso crimini contro l’umanità e altre violazioni del diritto internazionale. Washington dovrebbe fare lo stesso anche per i capi corporativi e di unità del gruppo Wagner, i mercenari presumibilmente dietro il massacro di Bucha. Il procedimento giudiziario può essere lontano, ma l’intento di perseguire deve essere chiaro ora.

Ora è il momento della competenza

Il governo degli Stati Uniti dovrebbe sfruttare le opportunità create dalla tenace difesa dell’Ucraina, ma con maggiore urgenza e più forza. Putin comprende la forza, non le sfumature o le assegnazioni incrementali di armi che l’Occidente sta fornendo. La strategia iniziale degli Stati Uniti e dei suoi alleati è stata applicata lentamente e in modo incrementale e non è stata trasmessa in modo coerente come una strategia di coercizione. Non ha obbligato Putin a ricalcolare benefici attesi e costi evidenti. Ad oggi, gli Stati Uniti stanno reagendo e lasciano l’onere di combattere tutto agli ucraini. La NATO non ha una postura esplicita per infondere alcuna potenza di combattimento significativa o aiuto umanitario, è solo in grado di difendere la frontiera e lo spazio aereo della NATO.

L’Occidente ha bisogno di elaborare una strategia globale con l’obiettivo esplicito di costringere Putin a fermare la sua aggressione, non semplicemente a mantenere l’Ucraina al livello di sopravvivenza. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina a guadagnare tempo, ma occorre aumentare lo sforzo per includere lo schieramento di una maggiore potenza militare in collaborazione con i suoi alleati chiave. L’Ucraina può ancora essere salvata dalla devastazione prolungata, dalle vittime di massa e da un’ignobile capitolazione che estende semplicemente l’influenza di Putin e indebolisce l’Europa. La Russia può essere costretta a limitare i suoi obiettivi e a fermare le sue eclatanti violazioni del diritto internazionale e tornare alla diplomazia. Potrebbe essere giunto il momento per gli Stati Uniti e i suoi Stati democratici di prendere a cuore l’imponente discorso di Biden a Varsavia e ‘non aver paura’.