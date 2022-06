Quando si lavora come giornalista con i militari di qualsiasi Nazione si ha sempre la fortuna di toccare con mano storie davvero uniche. Nel mio ultimo viaggio reportage dall’Ucraina ho avuto modo di conoscere molti militari di vario rango, e ognuno di loro nel raccontarmi la sua esperienza mi ha trasmesso la propria storia personale. Oggi vi voglio raccontare la storia di Oleg. La storia di un veterano d’armi, il Colonnello Oleg.

La sua carriera in divisa è iniziata come poliziotto, attualmente è rientrato in servizio dopo il congedo come colonnello dell’esercito ucraino, ed è anche un giornalista. Oleg ha una particolarità perché oltre a essere un Colonnello dell’esercito e anche un prete. Inizia a raccontarmi la sua storia proprio da questo dualismo e ci tiene a precisare che in realtà lui non è stato sempre credente, anzi, era quanto di più distante dalla fede.

Con il colonnello ci incontriamo in un bar vicino al suo ufficio, a cui non posso accedere per ragioni di sicurezza. Davanti a un tè iniziamo a chiacchierare, e subito mi racconta del suo periodo nella Polizia e di come da non credente è divenuto pastore di anime. Per rompere il ghiaccio gli chiedo subito cosa faceva da poliziotto e lui mi dice: “Sono stato in Kosovo la prima volta nel 2004, e poi per tre periodi di missioni di fila, da luglio 2006 a dicembre 2007. In Polizia ero nel Servizio statale per la lotta ai crimini economici. Poi ho fatto parte delle forze speciali Cobra e sono stato il capo del centro televisivo e studio cinematografico del Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina.”

Il poliziotto Oleg durante il suo periodo nei Balcani faceva parte dell’unità speciale di éolizia della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK-SPU) con un plotone di pattuglia. Gestiva la scorta personale dei parlamentari serbi Vesna e Dejan del parlamento del Kosovo. Inoltre, aveva il compito di sovrintendere all’ordine pubblico nelle enclave serbe, fronteggiando con i suoi uomini le rivolte di massa, e lavorò anche ai Check Point nella zona.

Poi arrivò il momento in cui fu ferito, uno dei momenti più duri per un soldato, secondo solo a quando perdi un amico o vieni fatto prigioniero.Dentro l’animo di Oleg scattò qualcosa d’inspiegabile e giurò a sé stesso che se si fosse salvato sarebbe diventato credente! Cosi fu, e da quel momento in poi inizio una voglia di sapere di fede e di Dio che diveniva voracità. Giorno dopo giorno divorava la Bibbia e i libri che aveva a disposizione in quel piccolo tabernacolo, che lui stesso aveva allestito per il suo plotone. Al suo ritorno, iniziò gli studi per divenire sacerdote che concluse nel 2014.

Arrivò il 2014 e i fatti di Piazza Maidan, che fecero virare il corso della storia Ucraina verso la violenza bellica, che si porterà fino all’attuale conflitto. Ai tempi di Maidan, Oleg era già in pensione dalla Polizia ma era in piazza!

“Il nostro gruppo sul Maidan si chiamava ottava centuria. Lì tutti eravamo divisi in centurie. Ho iniziato il mio servizio come cappellano nella 28° Brigata nel 2014, e nel 2016 sono stato richiamato in servizio militare sempre in seno alla medesima brigate”.

Dato il rango del mio interlocutore posso anche approfondire alcune questioni militari attuali e gli chiedo informazioni sulle armi inviate dai Paesi occidentali e sull’addestramento delle truppe. Il Colonnello annuisce e mi conferma che le armi che sono arrivate hanno permesso la resistenza. Sono arrivati oltre agli ormai famosi GM-148 Javelin, anche altre innumerevoli tipi di armi anticarro che spaziano dal M72 LAW monouso agli RPG nelle varie versioni. Mi confida anche che i droni sono stati fondamentali, soprattutto i droni Turchi Bayraktar TB2, che hanno soprannominato ‘santo Bayraktar‘. I droni hanno sopperito alla carenza profonda dell’aviazione ucraina.

Chiedo ancora come ha fatto l’esercito ucraino, formato da molti giovani arruolati, a diventare così efficiente e tener botta al nemico, perché sul piano tattico le dotazioni sofisticate occidentali, necessitano anche di un prolungato e specificoaddestramento. Lui annuisce e ammette che c’è stato, e c’è ancora un massiccio lavoro di addestramento da parte degli istruttori occidentali, prima veniva fatto sul suolo ucraino, adesso sono gli ufficiali e i sottufficiali ad andare all’estero per formarsi, e poi al rientro in patria trasmettere quanto appreso alle nuove reclute. Così facendo si sono potuti formare reparti di fanteria con standard tattici NATO, tanto da riuscire a fronteggiare i reparti corazzati russi, soprattutto durante la battaglia nei sobborghi di Kiev.

Ogni soldato porta in sé il motivo per cui combatte, porta in sé la ragione che lo porta a presentarsi volontario in difesa di un ideale, per dovere verso la propria patria o semplicemente per estremo spirito d’avventura. Il colonnello cappellano Oleg è tornato in servizio oltre che per spirito di servizio e dovere verso la propria patria, anche per dovere verso il suo ministero, così da portare il conforto della fede finanche ai soldati in prima linea.