Durante una visita di questo mese a Yerevan, il direttore della CIA William Burns ha avvertito l’Armenia di aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali, compresa l’alta tecnologia, imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. L’Armenia ha una lunga esperienza nell’assistere l’Iran a eludere le sanzioni internazionali, esperienza che senza dubbio tornerà utile. Secondo quanto riferito, Burns ha anche avvertito l’Armenia di avvicinarsi troppo all’Iran, un paese che gli Stati Uniti e Israele hanno visto come una minaccia esistenzialista per decenni.

Il presidente armeno Vahagn Khachaturian ha elogiato la risposta della Russia alle sanzioni occidentali. Incontrando Putin al forum economico “internazionale” di San Pietroburgo, Khachaturian ha affermato di essere d’accordo con le spiegazioni di Putin per la sua invasione dell’Ucraina, la cosiddetta “operazione militare speciale”. “È davvero una nuova era”, ha detto, e “Una dovrebbe probabilmente pensare a come continuare a svilupparsi nelle nuove condizioni che aprono nuove opportunità.” “Sono sicuro che l’economia russa sopravviverà sulla base delle risorse e dei mezzi a sua disposizione e dato [ciò che è successo negli] ultimi due mesi, ‘ Ha aggiunto.

Il Caucaso meridionale ha una faglia geopolitica che contrappone Russia, Iran e Armenia da un lato e Turchia, Azerbaigian e Pakistan dall’altro. Questa faglia è sotto pressione dagli sforzi dell’UE che agisce come un intermediario onesto per far firmare all’Azerbaigian e all’Armenia un trattato di pace che codificherebbe l’esito della seconda guerra del Karabakh del 2020 e porrebbe fine a tre decenni di conflitto. Anche Turchia e Armenia stanno negoziando per porre fine a un periodo ancora più lungo di cattive relazioni.

A questi sviluppi della pace si oppongono il campo filo-russo in Armenia e la diaspora armena, che è considerevole in Francia e negli Stati Uniti, e funzionari statali corrotti da tempo coinvolti nel contrabbando e nella violazione delle sanzioni internazionali. Il campo filorusso è particolarmente forte nei Ministeri degli Affari Esteri armeni, dove la diaspora ha un’influenza eccessiva, e nella Difesa, dove prevalgono le vecchie reti sovietiche.

La cosiddetta forza di pace della Russia è stata introdotta come parte dell’accordo di cessate il fuoco del novembre 2020. L’Azerbaigian è sempre rimasto sospettoso a causa del tradizionale sostegno della Russia all’Armenia, dove ha tre, presto cinque, basi militari. Quasi tanti armeni vivono in Russia quanti vivono in Armenia. Il capo falco di RT, il canale televisivo di propaganda russo, è un’armeno Margarita Simonyan, nota per le sue diatribe anti-ucraine.

Con la guerra della Russia in Ucraina che va male, il Cremlino è anche alla disperata ricerca di mercenari e equipaggiamento militare dai suoi alleati. La Russia avverte una grave carenza di armi e munizioni nella sua guerra contro l’Ucraina. Le forze armate ucraine hanno distrutto 400 caccia ed elicotteri russi, 1700 carri armati e 1.000 sistemi di artiglieria e antiaerei. L’Armenia sta assistendo la Russia diventando seconda alla Bielorussia come fornitore di equipaggiamento militare alla Russia, compresi i lanciarazzi multipli Smerch e quattro caccia a reazione SU30 acquistati nel 2018. Si sospetta che il recente grande acquisto da parte dell’Armenia di munizioni dell’era sovietica sia per la Russia. L’Armenia ha negato di aver trasferito i caccia SU30, ma fonti dell’intelligence occidentale riferiscono che in realtà sono stati inviati in Russia e sono stati utilizzati nella sua invasione militare dell’Ucraina.

Milioni di armeni hanno già passaporti russi che vivono in Russia e ad altri che vivono in Armenia vengono offerti passaporti in cambio dell’accettazione di combattere nella regione del Donbas nell’Ucraina orientale o dell’invio del cosiddetto “aiuto umanitario” alle entità per procura della Russia lì, il la cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica popolare di Luhansk (LPR). La Russia ha a lungo mascherato l’invio di armi come “aiuti umanitari” alla DPR e alla LPR e all’enclave armena del Karabakh in Azerbaigian.

La fedeltà dei negoziati del primo ministro armeno Nikol Pashinyan con l’Azerbaigian e la Turchia viene messa in dubbio quando l’Armenia agisce come il secondo più stretto alleato della Russia, dopo la Bielorussia, nella sua guerra contro l’Ucraina. Come scrive l’analista militare russo Pavel Felgenhauer, l’Armenia ha preferito costruire legami molto stretti con Russia e Iran piuttosto che adottare una politica estera indipendente e multi-vettoriale.

A differenza di Armenia e Bielorussia, gli stati dell’Asia centrale come il Kazakistan hanno preso le distanze dalla guerra russa in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha recentemente ringraziato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev per aver rifiutato di riconoscere la DPR e la LPR.

Un’aggiunta sorprendente ai Paesi che stanno aiutando la Russia a eludere le sanzioni occidentali è la Georgia. Tradizionalmente stretto alleato dell’Ucraina nella loro ricerca congiunta di integrazione nella NATO e nell’UE, il sovrano de facto della Georgia, l’oligarca Bidzina Ivanishvili, sta perseguendo una politica estera filo-russa. Ivanishvili ha guadagnato miliardi negli anni ’90 in Russia e presumibilmente il Cremlino ha qualche kompromat su di lui.

Washington e Bruxelles sono quindi entrambe turbate dal fatto che Armenia e Georgia assistono la Russia a eludere le sanzioni occidentali. Più russi si sono trasferiti in Georgia che in Armenia dopo l’invasione e non tutti sono anti-Putin. A giugno, l’UE ha riconosciuto la stagnazione della Georgia e ha concesso lo status di candidato solo a Ucraina e Moldova, rifiutandosi di concederlo alla Georgia.

Un afflusso massiccio di 134.000 russi, in particolare dal settore informatico, si è trasferito in Armenia dall’invasione. Tra coloro che si sono trasferiti c’è Ruben Vardanyan, un uomo d’affari russo di origine armena incluso nelle sanzioni occidentali contro la Russia. L’intelligence militare ucraina ha riferito che 113 aziende IT russe si sono trasferite in Armenia e sono state lanciate quasi nuove 1.000 società private. Alcuni di questi sono fronti per eludere le sanzioni occidentali, condurre spionaggio e lavorare su cyber, hacking e altre attività contro l’Ucraina. Molte società armene sono registrate in altri membri dell’Unione economica eurasiatica e alcune fungono da hub intermediari per l’alta tecnologia russa; L’Armenia viene utilizzata per l’acquisto di prodotti high tech in Occidente che vengono poi trasportati in Russia.

Armenia e Russia stanno collaborando per sostituire il dollaro USA come mezzo per resistere alle sanzioni. Le banche centrali dei due Paesi stanno discutendo su come un cambio rublo russo-dram armeno potrebbe facilitare il passaggio dal dollaro USA.

L’Armenia, e in una certa misura la Georgia, stanno giocando un gioco pericoloso nell’aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali. I vantaggi di corruzione a breve termine per i funzionari armeni e georgiani e i vantaggi geopolitici per l’Armenia come parte dei suoi stretti legami con la Russia saranno controbilanciati dall’essere inseriti nella lista nera degli Stati Uniti e dell’UE. L’Armenia sta minando la volontà dell’UE di mediare un accordo di pace e la disponibilità della Turchia alla riconciliazione imitando la Bielorussia nel diventare sempre più un satellite russo.