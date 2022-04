Molte banche centrali potrebbero dover muoversi più lontano e più velocemente di quanto attualmente prezzato sui mercati per contenere l’inflazione . Ciò potrebbe portare i tassi ufficiali al di sopra dei livelli neutrali (un livello ‘neutrale’ è quello in cui la politica monetaria non è né accomodante né restrittiva ed è coerente con il mantenimento della piena occupazione e dell’inflazione stabile dell’economia). È probabile che ciò porti a condizioni finanziarie globali ancora più rigide.

In un contesto di inflazione in aumento, i previsti rialzi dei tassi di interesse hanno portato a un notevole inasprimento nelle economie avanzate nelle settimane successive all’invasione russa dell’Ucraina . Nonostante tale inasprimento, le condizioni finanziarie sono vicine alla media storica e i tassi reali rimangono accomodanti nella maggior parte dei Paesi. Condizioni finanziarie più restrittive contribuiscono a rallentare la domanda, nonché a prevenire un disancoraggio delle aspettative di inflazione (vale a dire, dove l’anticipazione di continui aumenti dei prezzi in futuro diventa la norma) e a riportare l’inflazione all’obiettivo.

. La guerra, nel mezzo di una ripresa già in fase di rallentamento dalla pandemia, è destinata a, come discusso nel nostro ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria globale

L’Europa corre un rischio maggiore rispetto ad altre regioni a causa della sua vicinanza geografica alla guerra, della dipendenza dall’energia russa e dell’esposizione non trascurabile di alcune banche e altre istituzioni finanziarie alle attività e ai mercati finanziari russi . Inoltre, la continua volatilità dei prezzi delle materie prime può esercitare una forte pressione sul finanziamento delle materie prime e sui mercati dei derivati ​​e potrebbe anche causare ulteriori perturbazioni come le oscillazioni ‘selvagge’ che hanno interrotto alcuni scambi di nichel il mese scorso. Tali episodi, in un contesto di accresciuta incertezza geopolitica, possono pesare sulla liquidità e sulle condizioni di finanziamento.

In questo contesto, e alla luce degli accresciuti rischi per la stabilità finanziaria,(aumento dei prezzi delle case e valutazioni allungate),

In Cina, il recente sell-off azionario, in particolare nel segmento tecnologico, unito alle continue tensioni nel settore immobiliare e ai rinnovati lockdown, hanno sollevato preoccupazioni per un rallentamento della crescita, con possibili ricadute sui mercati emergenti. I rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati a causa delle continue tensioni nel settore immobiliare in crisi. Potrebbero essere necessarie misure straordinarie di sostegno finanziario per allentare le pressioni sui bilanci, ma queste aumenterebbero le vulnerabilità del debito lungo la strada.

Azioni politiche

Nel breve termine, le banche centrali dovrebbero intraprendere un’azione decisa per evitare un radicamento dell’inflazione e tenere sotto controllo le aspettative di futuri aumenti dei prezzi. I tassi di interesse potrebbero dover aumentare oltre quanto attualmente prezzato sui mercati per riportare l’inflazione all’obiettivo in modo tempestivo. Ciò può comportare spingere i tassi di interesse ben al di sopra del loro livello neutrale. Per le banche centrali dell’economia avanzata, una comunicazione chiara è fondamentale per evitare un’inutile volatilità nei mercati finanziari, fornendo indicazioni chiare sul processo di inasprimento pur rimanendo dipendenti dai dati.

Nei mercati emergenti, molte banche centrali hanno già notevolmente inasprito la politica. Dovrebbero continuare a farlo, a seconda delle circostanze individuali, per preservare la loro credibilità nella lotta all’inflazione e ancorare le aspettative di inflazione.

I responsabili politici dovrebbero rafforzare gli strumenti macroprudenziali selezionati per affrontare sacche di vulnerabilità elevate (ad esempio, per resistere all’impennata dei prezzi delle case), evitando al contempo un ampio inasprimento delle condizioni finanziarie. Trovare il giusto equilibrio in questo caso è importante date le incertezze sulle prospettive economiche, il processo di normalizzazione della politica monetaria in corso e i limiti dello spazio fiscale post-pandemia. I responsabili politici dovranno inoltre affrontare problemi strutturali come la frammentazione dei mercati dei capitali, che avrebbe implicazioni per il ruolo del dollaro USA. I sistemi di pagamento affrontano rischi simili poiché le banche centrali cercano di stabilire le proprie valute digitali indipendenti dalle reti internazionali esistenti. Le autorità di regolamentazione saranno anche sotto pressione per ridurre le lacune normative per garantire l’integrità e proteggere i consumatori nel mondo in rapida evoluzione delle risorse crittografiche.

Allo stesso tempo, i compromessi tra sicurezza energetica (forniture adeguate e convenienti) e clima (meccanismi di regolamentazione volti ad aumentare i prezzi del petrolio e del gas) vengono messi a nudo mentre l’offerta e gli effetti sui prezzi delle sanzioni internazionali sulla Russia si ripercuotono in tutta Europa e oltre. Potrebbero esserci alcune battute d’arresto nella transizione climatica nell’immediato futuro, ma l’impulso a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia potrebbe essere un catalizzatore per il cambiamento. I responsabili politici dovrebbero, pertanto, sforzarsi di onorare gli impegni sul clima e intensificare i loro sforzi per raggiungere gli obiettivi di zero netto, adottando nel contempo ulteriori misure appropriate per affrontare i problemi di sicurezza energetica.