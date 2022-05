Ucraina: spediti sulla strada del pensiero unico

L’altro giorno accennavo, in merito alla guerra in Ucraina, ad un rischio di controllo sulla stampa, ad opera della singolare idea di alcuni parlamentari e, a quanto pare, del misterioso e riservatissimo direttore generale della RAI -uno dal nome ‘straniero’ e sempre nell’ombra. Solo accennavo, dico, mi sembrava un’idea peregrina. Ero addirittura tentato di pensare che fosse la mia incontrollabile prevenzione verso il ‘potere’, specie quello italiano per lo più oscuro e ambiguo e sempre culturalmente truffaldino, a darmi l’impressione che qualcosa stesse andando male per la, diciamola francamente, ‘libertà di pensiero’.

Intanto, se ben capisco, quei campioni di libertà e di coscienza sociale che sono gli italoviventi, i forzitalioti e -ci mancava appunto quello- i piddiimi lettanini (lo ho scritto molte volte: il peggio, perfino peggio degli stellini e di Giggino), piantano grane alla commissione di censura della RAI e al COPASIR, per ridurre o impedire la partecipazione a trasmissioni e talk show di persone non adeguate al pensiero unico. E anche per altre vie, si impedisce a dette persone di parlare: ad esempio, pare, un teatro livornese ha rinunciato ad un promesso spettacolo del professor Alessandro Orsini perché ‘politico’ … poi magari fanno venire Beppe Grillo o Lorenzo Guerini e le sue case … -pare che abbia case Guerini, non ne so nulla, ma ho intravisto un articolo, ma non sono andato oltre il titolo.

E così si procede, spediti, sulla strada del pensiero unico, anche se non siamo ancora all’arresto dei dissidenti, e su quella del prolungamento della guerra. Dei quali sono un esempio terrificante, le decisioni del Governo (illecite e incostituzionali) di ‘secretare’ l’invio di armi agli ucraini: hai visto mai che gli italiani sappiano che armi mandiamo e, specialmente, quanto ci costano! Evviva la libertà di pensiero e azione … del Governo. E poi dicono che Vladimir Putin è un autocrate e Recep Tayyip Erdogan un dittatore.



Direte: vabbè, ma almeno sulle reti private si parla più liberamente. E come no!

Ho già raccontato tempo fa della incredibile trasmissione di Corrado Formigli, in cui i giornalisti e diplomatici presenti, Formigli incluso, si scompisciavano dalle risate e facevano gestacci alle parole di una giornalista russa, che diceva che era libera di palare e che la legge che impedisce di dire ‘guerra’ non esiste. Delle performance di Lilli Gruber, inutile parlare, sono da neurodeliri … ma lei fa parte della Bilderberg, e quindi può dire tutto e fare tutto. Sugli altri un velo pietoso.

L’altra sera, sempre da Formigli, una scena da torcersi dalle risa, anzi, da controllare il passaporto. Dopo una ‘intervista’ insulsa a un anchorman russo, trattato da Formigli come un mentecatto da strada maestra, compare il duo Michele Santoro (sempre grande, ma sempre più discinto e irritabile … l’età! O forse l rarità delle sue comparse: vuole dire tutto insieme, e pasticcia) Paolo Mieli. Già così, uno si domanda e che c’entrano quei due: sono incompatibili, ai poli opposti, sono l’establishment contro la democrazia in piazza, mah!

Comunque, iniziano a ‘dibattere’, dove il dibattito è, da parte di Santoro, la descrizione dell’evidenza della propaganda battente degli ‘occidentali’ di Joe Biden, e da parte di Mieli la negazione di essa. E fin qui tutto normale e prevedibile, anche se uno si domanda che si fa a fare un ‘dibattito’ così, quando già sappiamo prima come va a finire, ma specialmente quello che ciascuno di loro dirà. Ma va bene, lasciamo correre.

Ad un certo punto, poi, Santoro sbotta, sul fatto che non si è mai visto tanto entusiasmo e battage pubblicitario su questa guerra di Biden, come in altre occasioni, ad esempio per l’Iraq. Apriti cielo: Mieli scandalizzato, rosso in viso (o forse no, sapete com’è la TV!) attacca la solita tiritera sul fatto che non si può citare la solita baggianata che ‘allora non si è fatto o non si è detto’, le porcate (di Putin, naturalmente, altre non ce ne sono) sono porcate anche se ‘quelle di qualche tempo fa erano porcate’ anch’esse: «che non se ne sia parlato allora, non cambia la loro natura oggi». Tutti sappiamo benissimo che si tratta dii una obiezione speciosa: il punto non è che allora era una cosa e ora un’altra, il punto è la doppiezza del comportamento e della coscienza.

Ma il bello viene dopo, quando Mieli dice, senza ridere, che lui (almeno lui) a suo tempo della guerra all’Iraq che era uno schifo lo ha detto (specialmente alla suocera, credo) e lo ha detto anche gran parte della stampa.

Ora, sorvoliamo su tutto. Ma ditemi voi: avete visto o ricordate ai tempi dell’Iraq o dell’Afghanistan qualcosa di simile a quello che vediamo e sentiamo oggi? Ci rendiamo conto che da due mesi non si parla di altro? ,che ogni giorno alla 5, come per il tè, Enrico Mentana fa uno sproloquio di tre ore con un ‘socio’ con barba in crescita che poi si taglia e dopo un po’ ricresce, che lo stesso fa Gruber, che Formigli parla solo di quello, che su rete quattro si parla ogni sera di quello, idem su canale 5, perfino ‘Propagandalive‘ è diventato inguardabile ed emozionale (il contrario del giornalismo), eccetera: resta solo Crozza, per ora. Ma specialmente, vi rendete conto, ci rendiamo conto che se uno timidamente suggerisce, come l’altra sera Santoro, una posizione anche solo in parte diversa, viene insolentito, messo in un angolo, privato del compenso, eccetera! E sorvolo sul fatto che, siccome i nostri giornalisti sono democratici, lo dimostrano invitando qualche giornalista russo, al quale spiegano che non è un giornalista ma un venduto.

Tutto ciò è davvero preoccupante, ma proprio tanto. Specialmente con questo Governo di facce di pietra che fanno e non dicono nulla. Evviva la democrazia! Anzi, evviva Paolo Mieli, del quale Fulvio Abbate propone l’elezione a re d’Italia.

Tanto più che, con mia sorpresa e dolore, il Presidente della Repubblica ha rinunciato, senza esitazioni apparenti, al suo ruolo di difensore della Costituzione e della cultura dell’Italia, non tanto perché si è schierato decisamente e rudemente in ben tre successivi discorsi in occasioni molto importanti legati ala Resistenza italiana, senza mai, nemmeno una volta, fare un minimo di riferimento alle cause della guerra: almeno quello, dal Presidente della Repubblica di noi tutti, me lo sarei aspettato.

L’articolo 78 della nostra Costituzione richiede che siano le Camere ad autorizzare lo stato di guerra, e sul fatto che noi siamo in guerra non vi sono dubbi, anche alla luce delle Convenzioni dell’Aja del 1889 e del 1907, la cosa (la violazione e l’ipocrisia) avrebbe dovuto essere segnalata dal Presidente al Governo, per i necessari provvedimenti. Ma di ciò, e mi addolora, il Presidente non sembra che si sia curato. E intanto, nella disattenzione generale, passa una riforma becera della Magistratura.

Mi sarei anche aspettato maggior pudore, maggiore cautela nell’identificare ciò che accade in Ucraina con ciò che accadde nella Resistenza, tanto più che da molte parti, anche di alta cultura, si invitava alla prudenza, alla distinzione. Il Presidente di tutti gli italiani ha deciso di interpretare il pensiero di una parte del Paese, oltre tutto minoritaria a giudicare dai sondaggi (per quanto i sondaggi si debbano leggere con particolari cautele), e di negare l’accettabilità delle sfere di influenza e delle decisione tipo Yalta, ha dimenticato quanto di questa guerra, risponde proprio alla logica delle sfere di influenza. Voglio dire, per essere chiari: che se non esiste dubbio sulla illegittimità della pretesa russa di esercitare il suo potere su altri Stati in quanto legati ad essa per volontà di essa stessa, la identica cosa dovrebbe valere per l’Italia. A meno che non si voglia dire che l’Italia sarebbe stata libera di rifiutare ‘l’invito’ statunitense a sostenere gli USA nel suo conflitto con la Russia attraverso l’Ucraina.