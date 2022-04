A questo punto, dovrebbe essere ampiamente chiaro a tutti che la narrativa ufficiale del governo statunitense sull’Ucraina è che si dovrebbe essere a favore dell’indipendenza politica ucraina. Cioè, dovremmo sostenere l’idea che l’Ucraina sia uno Stato separato politicamente indipendente dallo Stato russo. Per estensione, ovviamente, l’idea che l’Ucraina sia uno Stato sovrano implica anche che sia separata da tutti gli altri Stati.

Ma come ha fatto l’Ucraina ad arrivare a questo punto? Gli Stati, ovviamente, non compaiono dal nulla. Generalmente vengono in essere attraverso uno dei due modi, o una combinazione di entrambi. Gli Stati possono essere formati da due o più stati più piccoli attraverso un processo di conquista o unione volontaria. E gli Stati possono nascere quando una parte di uno Stato si separa per formare il proprio stato.

Nel caso dell’Ucraina, è uno Stato che è stato creato da un pezzo dell’Unione Sovietica trent’anni fa. Ciò è avvenuto tramite la secessione. In effetti, l’Ucraina faceva parte di una notevole tendenza al decentramento e alla secessione avvenuta all’inizio degli anni ’90. Questi movimenti di secessione, ovviamente, furono contrastati dal governo centrale ‘legittimo’ in vigore in quel momento.

In altre parole, oggi ‘stare con l’Ucraina’ significa ‘stare con la secessione’. Ma non ci si aspetti di sentirlo formulato in questo modo su MSNBC o sul New York Times. No, quella parola è ancora sconosciuta nel discorso politico in America così come il sostegno il processo che ha portato alla secessione ucraina: tenere un’elezione, contro la volontà del governo centrale, sulla secessione di una regione.

Gli ucraini lo hanno fatto, e oggi dovremmo esultare per questo e accettare il risultato di quelle elezioni. Molti esperti americani credono persino che valga la pena combattere una guerra. Ma suggerire qualcosa di simile per una regione degli Stati Uniti? Bene, ci è stato detto che è semplicemente sbagliato.

L’Ucraina si è formata dalla secessione

Il moderno Stato ucraino è nato necessariamente dalla secessione perché lo Stato ucraino non era stato sempre separato né sovrano. La storia dell’Ucraina è una lunga storia di vari territori e sistemi politici che, nel tempo, furono incorporati nell’impero russo a partire dal diciassettesimo secolo. Quella che oggi conosciamo come Ucraina più o meno è nata solo alla fine del diciannovesimo secolo. Ma poi fu soggetta allo zar russo e (più tardi) ai comunisti sovietici. L’Ucraina sovrana consolidata è nata solo nel dicembre 1991, quando si è tenuto un referendum e la maggioranza degli elettori ha votato per l’indipendenza.

L’Ucraina subito dopo godette dell’indipendenza sia de facto che de jure perché lo Stato sovietico era troppo debole per fare qualcosa al riguardo. L’Ucraina non era sola. Alla fine del 1991, gli Stati baltici avevano già dichiarato l’indipendenza, con mosse che furono contrastate dallo stato sovietico e ritenute illegali. Un totale di quindici nuovi Stati fuoriuscirono dall’Unione Sovietica durante questo periodo. Il secessionismo si estese anche oltre l’URSS, con la Slovenia che dichiarò l’indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991. Nel 1993, cechi e slovacchi si separarono entrambi dal loro Stato, dissolvendo del tutto la Cecoslovacchia.

È istruttivo notare che il governo degli Stati Uniti e gli esperti americani generalmente si sono opposti a questi movimenti di secessione. Washington tardò a riconoscere e accettare l’indipendenza degli Stati baltici. Ciò nonostante gli Stati Uniti non avessero mai riconosciuto ufficialmente l’annessione degli Stati da parte dell’Unione Sovietica dopo la seconda guerra mondiale.

George HW Bush rimproverò persino i secessionisti ucraini per la loro ricerca dell’indipendenza, pochi mesi prima che l’Ucraina dichiarasse finalmente la separazione. A quel tempo, Murray Rothbard, seguendo gli impulsi antisecessionisti americani, notò che il New York Times descriveva la dissoluzione della Cecoslovacchia come una questione degna di “rammarico”, mentre “l’opinione dell’establishment” negli Stati Uniti insisteva chiaramente che l’indipendenza della Slovenia fosse un affronto a l’“integrità territoriale” della Jugoslavia.

La posizione americana in tutto questo, forse prevedibilmente, era che i confini di uno Stato – siano essi l’Unione Sovietica, la Cecoslovacchia o qualsiasi altro Stato – sono in qualche modo sacrosanti e non devono essere cambiati, aboliti o altrimenti mancati di rispetto.

Eppure, nel giro di una sola generazione, il governo statunitense è passato dal sostenere lo Stato sovietico nell’opporsi alla secessione al garantire la difesa militare – attraverso la NATO (l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) – agli Stati baltici secessionisti.

Perché la secessione va bene per gli ucraini ma non per gli americani

Non ci si può aspettare che tutto questo trasformi il tipico esperto americano in un secessionista. Le élite americane hanno da tempo mantenuto un doppio standard sulla secessione. Sostengono la secessione per gli africani, per gli indiani, per i pakistani e per altri residenti di stati i cui movimenti di secessione sono classificati come ‘decolonizzazione’. La maggior parte del mondo lo fece, ed è per questo che il numero degli Stati-nazione è raddoppiato dopo la seconda guerra mondiale. La secessione è stata diffusa nel secolo scorso. In effetti, il regime degli Stati Uniti ha sostenuto letteralmente dozzine di movimenti di secessione in nome della liberazione nazionale. Allo stesso modo, possiamo aspettarci che lo stesso doppio standard venga impiegato nel caso dell’Ucraina. Suonerà più o meno così: “La secessione va bene per l’Ucraina perché l’URSS non era una democrazia all’epoca. La secessione non è consentita dove le persone possono votare”.

C’è un problema con questa versione degli eventi, tuttavia. Il primo è che l’URSS si stava rapidamente muovendo verso quella che l’Occidente classificherebbe come una democrazia. Mikhail Gorbaciov aveva già portato avanti riforme che avrebbero riorganizzato l’URSS in uno Stato democratico che avrebbe probabilmente incontrato l’approvazione delle élite occidentali. Gli Stati Uniti hanno sostenuto questo processo, ed è in parte per questo motivo che gli Stati Uniti si sono opposti all’indipendenza dell’Ucraina. Gli Stati Uniti volevano che l’Ucraina, e anche i Paesi baltici, rimanessero all’interno di un enorme stato post-sovietico che sarebbe durato. Questa riforma democratica, infatti, è avvenuta in Russia, che prima dei giorni della paranoia anti-Putin era chiamata democrazia in Occidente.

(Un’altra affermazione che non regge è che gli Stati post-sovietici, ma non le regioni degli Stati Uniti, possono separarsi perché sono stati annessi contro la loro volontà dall’impero russo. Naturalmente, se l’annessione unilaterale è il criterio, allora California, Nevada, Il New Mexico, l’Arizona, metà del Colorado e lo Utah hanno tutti il ​​diritto alla secessione secondo gli stessi standard di qualsiasi regione del vecchio impero russo. Potremmo anche menzionare innumerevoli territori indiani – e territori francofoni – che furono annessi e governati contro la volontà di gli abitanti del luogo.)

Ma anche se fosse loro concesso un voto, gli ucraini hanno capito ciò che gli americani antisecessionisti rifiutano di ammettere: i gruppi di minoranze culturali che sono in cattivi rapporti con le élite del governo centrale hanno maggiori possibilità di una vera autodeterminazione attraverso la secessione piuttosto che l’unità e la democrazia. Sebbene l’Ucraina fosse la più importante componente non russa dell’URSS, era comunque in minoranza. A quel tempo, i separatisti ucraini credevano che l’etnia russa avrebbe dominato la politica all’interno di una democrazia post-sovietica. Probabilmente avevano ragione.

Quindi, la democrazia non risolve i problemi che solo la secessione e il decentramento radicale possono risolvere. L’Ucraina è solo un esempio di ciò, anche se possiamo essere certi che Washington e i suoi alleati esperti negheranno che qualsiasi lezione sulla secessione può essere appresa qui.

Tuttavia, per quelli di noi che riconoscono il valore della secessione, la prossima volta che incontriamo un americano che ci dice che ‘sta dalla parte dell’Ucraina’, dovremmo rispondergli che è sempre bello incontrare un compagno secessionista.