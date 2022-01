Ucraina, Cina, scontro tra Stati Uniti e Russia, crisi del gas, ma anche la sfida economica che l’Occidente in particolare si trova a dover affrontare. Tutto pare collegato in questo gennaio 2022 in cui per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale l’Europa rischia un grande conflitto. Eppure in tutto pare sfuggirci qualcosa. Si sente la necessità, più che mai in questa situazione, andare oltre al mainstream e alla narrativa di parte per provare a vedere la faccia nascosta della Luna.

Chris Devonshire-Ellis, socio fondatore e Presidente dello studio legale e fiscale internazionale Dezan Shira & Associates, editore di ‘Asia Briefing‘, è sicuramente la persona giusta per questo tentativo.

Chris, tu appartieni alla nota famiglia industriale Devonshire-Ellis, sei un barone scozzese, un uomo d’affari con grandi interessi in Cina e in Estremo Oriente, presidente e fondatore dello studio Dezan Shira & Associates, e non basta. Sei anche un appassionato viaggiatore, che vivi tra Sri Lanka, Mongolia, Russia e Malta, naturalista, ornitologo, scrittore, musicista. Dire che sei un personaggio eclettico è dire poco. Ma quello che mi interessa in questa intervista è che tu, barone e uomo d’affari con radici in una grande famiglia di industriali, sia un severo critico del mainstream politico ed economico occidentale. È così? E, quanto lavoro devi fare in questo ruolo nel momento che stiamo vivendo?



I vecchi affari della mia famiglia e la Baronia non hanno nulla a che fare con le mie opinioni: John Brown & Co hanno avuto successo fino alla fine della seconda guerra mondiale e alla fine sono stati privatizzati e liquidati come attività negli anni ’60. L’ultima nave che hanno costruito è stata la Queen Elizabeth II, e ho scoperto che tutti i vantaggi derivanti dall’essere nel settore delle costruzioni navali sono passati da tempo. È la stessa cosa per la Baronia: mi è stata trasmessa nel 2011, più di 20 anni da quando ho fondato la Dezan Shira & Associates. Nessuno dei due ha avuto alcun ruolo nella mia attività o nelle mie opinioni politiche. In effetti, non sono affatto un ‘critico duro’ del mainstream politico ed economico occidentale. Ma mi oppongo quando la democrazia diventa l’unico obiettivo a qualunque costo. Non è un sistema di gestione politica particolarmente buono ed è incline a essere manipolato, soprattutto dai capitalisti. Oggi è sotto attacco da parte di coloro che non desiderano vedere la democrazia rappresentativa e per farlo esagerano. Vogliono referendum continui su quasi tutto e questo crea una società insicura. Il pericolo per la democrazia è che venga sovvertita dall’avidità e dalle influenze negative. Sono pro-democrazia, non contro la democrazia, ma ciò non significa che sia immune alle sue debolezze o alternative. Io ho una visione un po’ più equilibrata. Non è difficile, è pragmatismo basato sull’aver passato metà della mia vita a vivere in Paesi democratici e metà in autocrazie. Le differenze viventi tra questi due sistemi sono meno di quanto generalmente immaginino le persone che non hanno avuto tale esperienza.

Cominciamo con la crisi più grave del momento: l’Ucraina, ovvero lo scontro USA-Russia. Sei intervenuto qualche giorno fa dal tuo ‘Asia Briefing‘ e hai spiegato bene la menzogna della narrativa occidentale. E noi ti abbiamo ripreso. Parli di una ‘disconnessione’, dici, parlando dell’Asia, ma possiamo estenderla alla Russia, che questa «disconnessione nelle comprensioni reciproche» porta alla guerra. Ti chiedo, questa ‘disconnessione’ tra l’Occidente (Stati Uniti ed Europa) e la Russia, così come l’Asia, è autentica? L’Occidente non riesce davvero a capire le ragioni, la mentalità, della Russia e dell’Asia, o è una ‘grande bugia cognitiva’ costruita a tavolino? E, se questa ‘disconnessione’ è almeno in parte genuina, allora cosa sta succedendo all’interno del ‘cervello dell’Occidente’? Da quale ‘malattia’ siamo stati colpiti? Ignoranza o cos’altro?



C’è una disconnessione e un accumulo di sfiducia che si è sviluppato gradualmente e in modo crescente nell’ultimo decennio. Gran parte di questo è emerso dagli Stati Uniti, che hanno costantemente utilizzato il loro status di più grande potenza economica mondiale. Hanno anche le chiavi per farlo attraverso il dollaro USA come valuta di riserva mondiale e il loro controllo sulla rete di pagamenti globali SWIFT e manipolano quelle che dovrebbero essere responsabilità globali per promuovere invece la politica estera degli Stati Uniti. SWIFT doveva essere un gateway antiriciclaggio, è finito per essere utilizzato per imporre sanzioni. Questo è un abuso. Che ne è stato dell’OMC, dell’ONU o di altri meccanismi di controversia globale? Gli Stati Uniti li hanno aggirati per imporre il proprio insieme di regole. Anche i media occidentali sono molto potenti e gran parte di essi sono controllati dallo stesso tipo di persone. Ad esempio, seguo la Belt & Road Initiative e l’ho fatto negli ultimi sette anni. Eppure parte della retorica negativa su questo è stata ridicolmente di parte. Sono gli stessi fenomeni mediatici che suscitano tutte le notizie anti-vaccini e fake sul Covid.

La questione ucraina è molto attuale, ma anche illustri giornalisti promuovono l’idea che Putin sembra voler ricreare l’Unione Sovietica come unica giustificazione per le sue azioni. Lui no. Ma è molto preoccupato per l’uso di missili ipersonici che potrebbero essere schierati dagli Stati Uniti in Ucraina. Il confine ucraino con Mosca è a soli 450 km. Queste armi volano a Mach5. Putin vuole che la NATO si allontani da quel raggio, il che non è del tutto irragionevole. Ma non hai mai letto della prospettiva russa su questo. Questa mancanza di comunicazione e l’imposizione di un solo punto di vista è ugualmente pericolosa, crea un totale bianco/nero, giusto/sbagliato, mentalità buona / cattiva quando le questioni globali e umane sono sempre molto più sfumate. L’Occidente sembra in gran parte ignaro di questo. È diventato insensibile a qualsiasi considerazione o alternativa. Questo è di grande preoccupazione. Di conseguenza, stiamo entrando in conflitto affetti da sonnambulismo.

Ti chiedo di spiegare bene la ‘guerra del gas’ tra Stati Uniti e Russia che sta dietro, e forse alla base, della vicenda ucraina.



Non sono un esperto di politica del gas e delle forniture Russia/UE. Tuttavia, sembra che gli Stati Uniti abbiano sottolineato un’eccessiva dipendenza dell’UE dal gas russo e che Mosca potrebbe ‘spegnerlo’, sebbene ciò non sia mai avvenuto. Politica e allarmismo a parte, la soluzione ovvia per il fabbisogno energetico dell’UE è la Russia. È relativamente vicino, pulito e poco costoso e la Russia ne ha quantità enormi. Si dovrebbe chiedere ai politici dell’UE perché, considerato che l’UE è stata fondata oltre 60 anni fa, non si sono occupati prima delle loro forniture energetiche. Questo è indicativo di una mancanza di politica. Naturalmente, anche gli Stati Uniti dicono ‘compra da noi!’ durante la liquidazione di Bruxelles per le forniture russe. Ho sempre un sano scetticismo nei confronti degli interessi acquisiti. Chiaramente l’UE manca di una politica coesa o della capacità di sviluppare una prospettiva equilibrata nei confronti delle sue catene di approvvigionamento. È il problema dell’Ue da risolvere, ma gli americani sanzionano la Russia. Hanno persino sanzionato una nave posatubi del gas, il che penso dica molto sulla loro preparazione a interferire. Sanzionare una nave!

E poi c’è l’altra guerra, quella per la supremazia della tecnologia e dello spazio digitale tra Stati Uniti e Cina.

Ancora una volta, non sono un esperto, ma sembra che gli Stati Uniti siano stati colti di sorpresa dal rapido sviluppo della tecnologia cinese, riuscendo persino a superare quella degli Stati Uniti, o avvicinandosi molto a questo. Questo è un fallimento degli Stati Uniti, non della Cina. Il risultato sembra essere stato che gli Stati Uniti hanno reso difficile, sempre con l’uso delle sanzioni, impedire ai cinesi (e ad altri Paesi) di ottenere alcuni dei materiali necessari per fabbricare prodotti come semiconduttori, prodotti come terre per esempio. Chiaramente, tuttavia, gli Stati Uniti hanno distolto lo sguardo dallo sviluppo dalla palla. Alla fine, tuttavia, la prossima generazione di superpoteri dominanti sarà quella con i più potenti sistemi di intelligenza artificiale in atto. Tuttavia, sono della vecchia scuola, non riesco a immaginare come sarebbe un mondo del genere. Si spera non così distopico come molti dei film di Hollywood vorrebbero farci immaginare.

Credi che il destino dell’Ue si riduca al mercato degli Stati Uniti o della Russia o della Cina o di tutti e tre?



Ebbene, non lo chiamerei un destino, anche se essere confinato nell’uno o nell’altro sarebbe un grave errore. Anche se questa sembra essere la strategia americana: una UE ‘alleata’ per l’acquisto principalmente di merci americane. Il piano Marshall continua per sempre! Ma l’UE non è l’unico mercato. L’ascesa della Cina e dell’Asia è dove si trova la crescita dei consumatori. La popolazione dell’UE è di 447 milioni. La sola popolazione cinese sarà di 1,2 miliardi entro il 2030. Il nuovo accordo di libero scambio RCEP ha una popolazione del 30% del totale mondiale. Chi fornirà queste popolazioni? Se fossi un produttore dell’UE, cercherei come vendere in Cina e in Asia e non mi preoccuperei così tanto del mercato interno. Il 50% della costruzione dell’infrastruttura della Belt and Road Initiative riguarda le catene di approvvigionamento per alimentare la Cina. Le esportazioni in Cina dai Paesi BRI sono aumentate del 69% nel 2021. La Cina ha fatto molta strada da quando ha inondato il mercato dell’UE con alberi di Natale economici. Hanno il loro consumismo di cui preoccuparsi. Questa è l’opportunità.

L’autonomia strategica dell’UE è una pia illusione?

Bene, possiamo dirla così: se qualche politico dell’UE facesse domanda per un lavoro nella mia azienda, penso che la maggioranza non supererebbe l’esame di ammissione, devoto o meno.

Cosa significa per Washington il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? e per Bruxelles?

Purtroppo molto poco. Non l’hanno davvero capito. Ci sono delle eccezioni, ma la maggior parte dei politici e degli uomini d’affari ritiene che si tratti di un accordo commerciale dall’altra parte del mondo in cui non sono coinvolti. I cinesi hanno tenuto corsi a oltre 250.000 dirigenti delle esportazioni da tutto il Paese per istruirli su tutto. In Occidente c’è stata un’esposizione molto limitata e ciò che è stato fatto è stato ampiamente politicizzato. In effetti, sia le imprese statunitensi che quelle dell’UE possono accedere all’accordo di libero scambio RCEP esaminandolo e scoprendo quali accordi di libero scambio o doppia tassazione (utili nel settore dei servizi) esistono già tra loro e una qualsiasi delle nazioni RCEP. Gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio con diversi Stati membri dell’RCEP, possono accedere all’RCEP se lo desiderano tramite la porta sul retro. È lo stesso con l’UE. Se qualcuno è interessato a questo -RCEP è responsabile del 30% del PIL globale e del 30% del mercato globale dei consumatori totale- allora dovrebbe contattarmi. È un argomento su cui ho dedicato molto tempo e in cui la mia azienda, Dezan Shira & Associates, è molto coinvolta. Ci sono opportunità commerciali immediate nell’Asia orientale e ora è il momento di definire una strategia e andare per questi. È semplice. Vendi in Asia.

Un capitolo sempre più geostrategico è quello della moneta digitale. Dal tuo punto di vista, qual è il gioco qui? E qual è il non detto? Quanto all’Europa, un noto manager italiano, Corrado Passera, ha affermato che la sovranità monetaria, quindi anche la sovranità economica e politica, il ruolo geopolitico dell’Europa rischiano di essere schiacciati se Bruxelles e Francoforte non si affrettano verso l’euro digitale. Cosa ne pensi?



Chiaramente questa è una tecnologia in evoluzione e diventerà un attore dominante. Ma ci sono numerose considerazioni. Come è supportato? Per qualche equivalente del vecchio gold standard? Come gestirlo e mantenere il controllo? Dopotutto, queste non sono criptovalute. Rappresentano la forza finanziaria dello Stato sovrano. Poi c’è la fine di SWIFT e il controllo statunitense della finanza globale. Cosa, o chi, lo sostituirà? C’è bisogno di farlo? Chiaramente, come ho accennato in precedenza, il ruolo degli Stati Uniti nel sovvertire SWIFT ha accelerato il desiderio di numerosi Paesi di circumnavigare questo. Come funzioneranno le valute digitali e in quali termini è ancora un problema con molte incognite. Ma siamo sulla strada. La Cina sta tenendo ulteriori prove del Digital Yuan durante le Olimpiadi invernali. Altri Paesi seguiranno l’esempio. Immagino che entro la fine del decennio tutto questo sarà storia antica.

E poi c’è la questione delle criptovalute. In che modo le criptovalute cambieranno l’equilibrio mondiale a medio e lungo termine?

Credo che mentre la tecnologia è intelligente, queste sono solo una moda passeggera. Le valute digitali saranno basate su alcune delle tecnologie utilizzate, ma il concetto di un valore sempre più apprezzato basato sulla difficoltà di codifica non è proprio uno strumento finanziario. È un’inflazione sempre crescente e quindi incline a essere manipolata da persone senza scrupoli. Questo è valore senza averlo guadagnato. Alla fine questi si trasformeranno in un gioco da ragazzi, come il Monopoli in cui un giocatore domina e tutti gli altri falliscono. Il mondo reale semplicemente non funziona così.

L’Africa è al centro di una disputa tra Europa e Stati Uniti da un lato, Cina, Russia e, in misura minore, India, dall’altro. Da tempo c’è una corrente di osservatori che credono che l’Africa scaccerà l’Europa e gli Stati Uniti, il che determinerà, per la vecchia Europa in particolare, una crisi delle materie prime che porterà al suo declino. Quali sono i tuoi pensieri su questo?

Beh, non andrei così lontano. Non vedo alcuna controversia centrale. Quello che è successo è che l’India ha perso l’occasione di impegnarsi veramente nel commercio globale mantenendo il protezionismo del mercato interno e tenendo a debita distanza gli investimenti esteri, quando in realtà avrebbero dovuto ereditare il ruolo di fabbrica del mondo’ dalla Cina -hanno una buona fascia demografica in età lavorativa con centinaia di milioni di potenziali dipendenti capaci. New Delhi ha avuto l’opportunità di aiutarli a crescere con guadagni di fascia bassa e creare ricchezza tra la propria popolazione proprio come ha fatto la Cina, ma mancano quella finestra. Faccio affari in India; è molto più difficile come investitore straniero lì che in Cina.

Comunque, l’Africa sta raccogliendo quel mantello. I Paesi africani hanno concordato l’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), che è entrato in vigore il 1 ° gennaio dello scorso anno. Ciò significa che un’azienda straniera può rifornirsi di prodotti da tutta l’Africa, senza pagare alcuna commissione transfrontaliera, consolidarli in un unico stabilimento di produzione e, se ha sede in una zona di libero scambio, importare anche componenti esteri per realizzare un prodotto completo. È lo stesso identico modello utilizzato dalla Cina. Per quanto riguarda l’Europa, c’è un problema storico forse esagerato, con molti paesi dell’UE che hanno colonizzato parti dell’Africa. Questo a volte è usato per suscitare risentimenti. Ma più significativo di questo è l’atteggiamento generale dell’Occidente nei confronti degli investimenti africani, i prestiti per lo sviluppo hanno dei vincoli. Impongono termini che non hanno a che fare con la produzione o le infrastrutture. Li usano per imporre un cambio di regime e spesso non pensano alle conseguenze. Poi i disaccordi sfociano in guerre civili. Cinesi e russi tendono a non imporre tali condizioni. Vogliono opportunità commerciali e di mercato. L’Occidente è infatuato dei tentativi di combinare il commercio con l’installazione della democrazia, il che in genere significa l’installazione di governi con opinioni filo-occidentali. Ma i tempi sono cambiati. Quel modello non funziona più. Gli africani sono diventati più intelligenti e vogliono che i loro politici abbiano opinioni filo-africane. È una disputa? Penso che sia più un riequilibrio delle prospettive africane e che c’è bisogno che gli africani si alzino e gestiscano il proprio continente, senza farsi dettare le linee da Washington, Londra o Bruxelles.

Stati Uniti (appoggiati dall’Europa) contro Russia, Stati Uniti (ancora supportati dall’Europa) contro la Cina. In entrambi i casi: il rischio di una guerra si profila all’orizzonte. Questa sensazione è fondata o stiamo solo assistendo a una messa in scena?



Non sono sicuro di quanto gli Stati Uniti siano sostenuti dall’Europa per quanto riguarda la Russia. Significativamente forse, ma non all’unanimità. Sospetto che Washington dovrà fare marcia indietro proprio come fece l’URSS a Cuba nel 1962. La domanda è come farlo senza che Washington perda la faccia. Intanto penso che Putin faccia sul serio. Il suo compito è proteggere la Russia e non vuole armi pesanti così vicino a Mosca. L’UE nel frattempo farebbe meglio a occuparsi dei propri problemi: sta diventando una Repubblica invece del blocco federalista del mercato comune che doveva essere. Questa è la ragione alla base della Brexit. Una delle conseguenze di questo repubblicanesimo in via di sviluppo è il desiderio di espandersi. L’UE ha rilevato molti degli ex Stati sovietici dopo lo scioglimento dell’URSS e da allora ha discusso con molti altri Paesi sull’adesione. Turchia, Georgia e Ucraina per esempio. Ma queste Nazioni hanno processi di pensiero e storie diverse rispetto all’Europa occidentale. A mio avviso, non sono partite particolarmente valide. Ciò che gli Stati Uniti vogliono è una Repubblica dell’UE, e forse anche il Regno Unito lo vuole, ma essere al di fuori di questo. Pensa a tutte le vendite di armi che potrebbero essere fatte con l’istituzione di un esercito dell’Unione Europea! Ciò accadrebbe sicuramente se la Russia annettesse l’Ucraina. A volte mi sembra che Washington vorrebbe assolutamente che ciò accadesse.

Quanto a Taiwan, la Cina non vuole la guerra. Ma non vuole nemmeno un Taiwan indipendente, erano in gran parte contenti dello status quo. Tuttavia, Taiwan è diventata anche uno Stato cliente degli Stati Uniti e sta spendendo miliardi per i sistemi d’arma statunitensi. Compreranno di più poiché la Cina è descritta come affetta da bullismo. Eppure c’è un impatto sull’economia. Taiwan ha tre volte la popolazione di Hong Kong, ma solo il doppio della produzione del PIL. I cittadini di Hong Kong guadagnano in media il 25% in più rispetto ai taiwanesi. Sulla base del commercio e della produttività, Taiwan è in ritardo. Ciò alla fine non funzionerà con l’elettorato locale, e sospetto che emergerà un candidato più pro-Cina per calmare la situazione e cercare di ricostruire i legami commerciali e il tenore di vita.

Dei due, la situazione in Ucraina è molto più grave. Se la Russia annetterà il Paese, il risultato saranno sanzioni, l’effettiva apertura di un nuovo divario est-ovest, un esercito dell’UE e un mercato dell’UE quasi interamente dipendente dagli Stati Uniti per la sua energia, i suoi sistemi d’arma e le nuove tecnologie. Penso che sia facile vedere il vincitore qui, motivo per cui considero tutti questi sviluppi piuttosto più del valore nominale o del modo in cui vengono venduti. Ci sono interessi acquisiti molto al lavoro in questa arena geopolitica.

‘Guerra del gas’, ‘guerra per le materie prime africane’, ‘difesa dal drago comunista cinese’, sono tutte cose che odorano di muffa, di battaglie di retroguardia, di roba vecchia. Quindi dobbiamo concludere che l’Europa e gli Stati Uniti sono destinati al declino mentre il futuro è con l’Africa, l’Asia (Cina e India), la Russia?

L’UE ha una scelta, non sono sicuro che l’America ce l’abbia. L’Europa, alla fine di questi dibattiti, si trova ancora sulla stessa massa eurasiatica di Russia e Cina ed è molto vicina al Medio Oriente e all’Africa. Eppure i suoi valori di leadership sono andati perduti a causa di Washington. Gli Stati Uniti hanno già mostrato i denti in diverse occasioni all’UE; sanzionando Airbus, BMW, incoraggiando le persone a buttare i vini francesi nel water. I leader dell’UE sono pronti a opporsi agli Stati Uniti? Sono disposti a fare una sorta di accordo con Cina e Russia? C’è bisogno e in certi ambienti c’è la sensazione che l’UE dovrebbe essere più orientata verso la ‘cooperazione’ piuttosto che la ‘concorrenza’ che i suoi politici ‘commerciali’ spesso usano con la Cina, compreso il posizionamento dell’alternativa del ‘Global Gateway’ dell’UE al l’iniziativa Belt and Road. Gli Stati Uniti hanno i loro problemi interni molto seri con cui fare i conti. Devono sconfiggere il trumpismo e in qualche modo trovare un modo per unire il Paese, anche se come questo possa essere fatto sembra estremamente difficile. Le cose sono completamente sfuggite di mano. Le priorità si sono polarizzate. Il diritto di portare armi ora significa che ci sono in media 1,2 pistole per ogni singolo cittadino statunitense, uomini, donne, bambini e neonati. E cosa succede? Le persone innocenti vengono uccise. I gruppi di vigilantes stanno ora comparendo per le strade. La Corte Suprema degli Stati Uniti è diventata meno una sede imparziale per i giudici di saggezza che uno strumento politico per promuovere agende aziendali di estrema destra.

Si è anche sviluppata una tendenza ad allontanarsi dalle questioni globali. Il disastro assoluto in Afghanistan. Economie distrutte in Siria e Libia. Allontanarsi dall’accordo di partenariato transpacifico. In effetti, Washington avrebbe potuto fare accordi sia con la Cina che con la Russia e risolvere molti di questi problemi, ma se ne sono andati. Il nostro mondo ha bisogno di Stati Uniti pragmatici e ragionevoli, invece della Nazione demonizzante e divisiva che sta diventando. Si tratta anche di assumersi la responsabilità. Putin e Xi non sono i mostri spesso ritratti dai media occidentali e dai politici occidentali. Ho ascoltato molti dei loro discorsi e presentazioni negli ultimi due decenni. Nessuno di loro sembra eccessivamente ambizioso, in termini imperiali, ma sembra invece volere cooperazione. Ma non è così che li vede l’Occidente. Vedono l’espansionismo e lo sviluppo delle autocrazie che minimizzano la loro influenza globale. Ma l’Occidente lo ha appena perso ritirandosi dall’Afghanistan. Hanno perso l’Iran, stanno perdendo il loro status in Africa e persino in Sud America. Il problema è che gli Stati Uniti sono estremamente competitivi e vogliono vincere a tutti i costi. Stiamo per vedere esattamente cosa significhi mentre la situazione con l’Ucraina continua a evolversi. Ma i giorni degli Stati Uniti come unica potenza dominante sono finiti. È necessario che emerga una sorta di condivisione del potere con un occhio allo sviluppo globale e all’unione. Il pianeta lo sta gridando. Tuttavia, ciò richiede la cooperazione. Non concorrenza.