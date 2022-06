Il Presidente Usa, Joe Biden, ha confermato che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina sistemi missilistici più avanzati per colpire quelli che ha definito ‘obiettivi chiave’ della forza d’invasione russa. «Forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina», ha scritto Biden sul ‘New York Times‘ di ieri.

Biden non ha specificato il tipo esatto di sistema missilistico, ma un alto funzionario americano ha confermato che è un sistema in grado di viaggiare per quasi 80 km, non sufficienti per colpire il territorio russo. Secondo fonti Usa, Kiev ha comunque rassicurato Washington che non utilizzerà i sistemi ad alta precisione contro obiettivi all’interno della Russia.

Fonti dell’Amministrazione Usa riferiscono che Kiev riceverà una fornitura ristretta del sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità M142 a medio raggio (HIMARS), che ha una portata ben più ampia dei 25 chilometri garantiti dagli obici M777, inviati sempre dagli Usa. Il sistema può lanciare un razzo capace di percorrere circa 77 km. E’ montato su un camion che può trasportare un container con sei razzi.

Può anche lanciare un missile a lungo raggio, il sistema missilistico tattico dell’esercito, con una portata di circa 190 miglia, ma questo sistema non sarà inviato dagli Stati Uniti.

L’Ucraina aveva anche chiesto il Multiple Launch Rocket System (Mlrs), che può lanciare razzi per centinaia di chilometri. Un alto funzionario statunitense ha chiarito che «in questo momento abbiamo deciso di non fornire munizioni a lungo raggio e lo abbiamo comunicato agli ucraini». Si prevede che le forze ucraine utilizzeranno i razzi nel Donbass e in particolare a Severodonetsk.

Questa, dunque, la decisione. Decisione annunciata ufficialmente e dando molto rilievo al fatto, tanto da far muovere il Presidente degli Stati Uniti d’America con un intervento di suo pugno (si fa per dire) sul quotidiano più importante del Paese.

Un tema caldo e controverso, quello della fornitura da parte degli USA di sistemi missilistici a lungo raggio all’Ucraina, che ha tenuto banco per giorni.

L’Ucraina questo aveva richiesto: sistemi missilistici a lungo raggio. Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso dell’ultimo G7, aveva chiesto i famosi MSLR, Multiple Launch Rocket System, il sistema missilistico più potente e complesso, capace di lanciare razzi a oltre 300 chilometri di distanza. Volodymyr Zelensky, NATO,

E proprio nel ‘lungo raggio‘ si poneva il problema e il relativo dibattito. ‘Lungo raggio‘tradotto significa capaci di raggiungere il territorio russo. Biden stesso era molto preoccupato dal fatto che la fornitura di questi sistemi potesse apparire, agli occhi della Russia, una provocazione. Una parte dei suoi più stretti collaboratori sembrava invece propensa a rispondere positivamente a tale richiesta. Così anche alcuni gruppi di riflessione.

Con l’intervento di ieri di Biden si chiarisce cosa si darà (sistemi missilistici e munizioni più avanzati, ma non tanto da poter colpire la Russia), e cosa non si darà (sistemi a lungo raggio che gli ucraini potrebbero usare per mirare direttamente al territorio russo). Una via di mezzo, che probabilmente non accontenterà Kiev, che oramai chiede sempre di più -più armi e più potenti-, ma che evita di mettere in mano ai russi un elemento che potrebbe essere preso a pretesto per allargare i confini della guerra, rischiando di coinvolgere la NATO, una cautela che fin dal 24 febbraio Biden non ha mai dimenticato di usare.

Non è un «gesto di pace» o di «apertura» verso il Cremlino, ma la conferma di una linea che l’Amministrazione Biden sta adottando fin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. E’ il giudizio di Jack Lewis Snyder, professore alla Columbia University e esperto di geopolitica, espresso all’agenzia stampa ‘AGI‘. «L’Amministrazione Biden non intende provvedere un sistema missilistico a lungo raggio, che gli ucraini potrebbero usare per attaccare il territorio russo». «L’obiettivo è fornire razzi con una gittata minore in grado di colpire l’artiglieria russa ma su territorio ucraino».

Perchè Zelensky, nel suo continuo richiedere armi era arrivato a chiedere addirittura questo specifico sistema missilistico? tra le punte di diamante americane.

Il tema è stato discusso in un rapporto di Mark F. Cancian, consulente senior dell’International Security Program presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington.

«Il grande valore dei sistemi a razzo è che forniscono rapidamente molto fuoco. In circa due minuti, una singola batteria di razzi (nove lanciatori MLRS) può sparare 108 razzi da nove pollici ciascuno con una testata da 200 libbre», afferma Mark F. Cancian. «Sebbene queste capacità siano ampiamente utili, sono particolarmente efficaci contro bersagli che possono muoversi ma sono attualmente fermi. L’applicazione classica è attaccare l’artiglieria nemica, chiamata fuoco di controbatteria. Le unità di artiglieria sono ferme quando sparano, ma progettate per muoversi rapidamente quando necessario. Pertanto, quando si trovano unità di artiglieria nemiche, è essenziale colpirle rapidamente con molto fuoco. Per questi obiettivi, i razzi sono superiori ai cannoni di artiglieria, che impiegano molto più tempo per fornire il volume di fuoco necessario.

Il fuoco di controbatteria è importante perché i russi non sono stati timidi nell’impiegare la loro potenza di fuoco e, di conseguenza, l’artiglieria russa si è rivelata la principale minaccia per le forze ucraine. Nell’attuale conflitto, l’artiglieria, non gli aerei o i missili, ha causato la maggior parte della devastazione vista nei video»

Gli Stati Uniti stanno «fornendo all’Ucraina radar controbatteria progettati per trovare l’artiglieria russa quando spara, a complemento dei suoi sistemi missilistici. I radar individuano la traiettoria dei proiettili e calcolano da dove provengono gli spari. Ciò consente un rapido contrattacco per il quale i sistemi a razzo sono adatti.

I droni sono anche adatti per fornire posizioni per il fuoco della controbatteria, sebbene non possano condurre gli incendi da soli. Per dare un senso di scala, un drone che spara due missili Hellfire fornisce 36 libbre di testate esplosive, mentre un singolo pod HIMARS fornisce 1.200 libbre. I commentatori hanno ipotizzato che la fornitura di fuochi a lungo raggio presagisse una fase più offensiva da parte degli ucraini. Tuttavia, non c’è nulla di intrinsecamente offensivo nei sistemi a razzo. Le loro capacità sono utili tanto in difesa quanto in attacco poiché gli avversari usano sempre l’artiglieria. Fornire i sistemi segnalerebbe un aumento generale delle capacità militari ucraine. Questo aumento sarà importante poiché l’Ucraina passerà sempre più all’offensiva».

Gli Stati Uniti hanno due sistemi missilistici a lungo raggio: il Multiple Launch Rocket System(MLRS) e il High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Questi sparano le stesse munizioni, ma utilizzano veicoli diversi.

La fornitura annunciata, come previsto da Cancian, è HIMARS.

HIMARS utilizza «un camion pesante per trasportare un pod a sei razzi. Questo è più o meno equivalente al russo BM-27 Uragan, che è stato schierato in Ucraina. Un camion non ha la stessa mobilità di un veicolo cingolato, ma è molto più facile da mantenere. Questa caratteristica, sarà probabilmente fondamentale, poiché gli ucraini vengono sopraffatti da sistemi nuovi e sconosciuti». L’analista sottolinea che «MLRS utilizza un veicolo blindato, basato sul telaio Bradley M-2, per trasportare due pod. Ciò equivale al russo BM-30 Smerch, impiegato anche in Ucraina. Essendo tracciato, MLRS può attraversare terreni più difficili ma è più grande e più pesante di HIMARS. Le dimensioni e il peso significano che il veicolo è più complesso e potrebbe ritardare la capacità dell’Ucraina di portarlo in battaglia».

Una causa di un po’ di confusione, prosegue l’analista. «è che i razzi sono solitamente indicati come MLRS perché quel sistema è arrivato prima. Pertanto, nell’uso colloquiale, il veicolo MLRS spara razzi MLRS e il veicolo HIMARS spara razzi MLRS. Praticamente nessuno si riferisce ai razzi con la loro nomenclatura tecnica: M26, M30 o M31».

A questo punto, con Mark F. Cancian, ci si addentra nei dettagli tecnici.

«I razzi originariamente trasportavano munizioni chiamate Dual-Purpose Improved Conventional Munitions (DPICM), colloquialmente note come munizioni a grappolo. Ogni razzo conteneva 518 o 644 bombe, (a seconda della variante) che si estendevano su una vasta area, rendendole molto più efficaci di una testata unitaria con il suo effetto a punto singolo. Il doppio scopo significava che la bomba poteva esplodere come arma antiuomo o concentrare i suoi effetti per penetrare nella parte superiore di un veicolo blindato. L’ampia area di impatto e gli effetti versatili hanno reso queste munizioni preferite rispetto ad altre munizioni.

Il problema con le bombe era un tasso di dud relativamente alto, circa il 2%. I dud diventano, in effetti, mine antiuomo, che la convenzione di Ottawa ha bandito. Gli Stati Uniti hanno cercato di portare il tasso di dud sotto l’1%, ma non sono stati in grado di farlo. Pertanto, gli Stati Uniti hanno sostituito la versione DPICM con una versione a testata unitaria. Testata unitaria significa che c’è un’unica grande testata piuttosto che molte piccole bombe. Poiché le testate unitarie sono meno efficaci, le forze armate statunitensi vorrebbero mantenere la capacità di utilizzare il DPICM nelle emergenze di combattimento, ma questo è stato controverso. Pertanto, gli ucraini riceveranno quasi sicuramente la versione della testata unitaria».

«Il fuoco della controbatteria con razzi non guidati sarà importante, ma la fornitura di razzi guidati potrebbe cambiare le regole del gioco. Gli Stati Uniti hanno sviluppato un tale razzo -chiamato Guided MLRS (GMLRS)- negli anni 2000 e lo hanno ampiamente utilizzato nelle guerre in Iraq e Afghanistan. La guida consente al razzo di colpire entro 10 metri dal punto di mira, eliminando l’incertezza della dispersione balistica e riducendo notevolmente il numero di razzi necessari per distruggere un bersaglio. (Il sistema non è perfetto; errori nella posizione di destinazione possono causare imprecisioni.)

C’è anche un colpo di artiglieria a cannone guidato -chiamato Excalibur- adatto al tiro con obici, come l’M-777 che gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina. Gli Stati Uniti presumibilmente stanno fornendo questi proiettili di artiglieria guidata insieme agli obici. Poiché questi proiettili hanno le stesse limitazioni di portata di tutti i proiettili obice, non sono un sostituto completo dei sistemi a razzo.

Sebbene costoso (160.000 dollari ciascuno), GMLRS è ancora in produzione, il che mitiga le preoccupazioni sugli effetti sulla prontezza degli Stati Uniti per altri potenziali conflitti ».

«I sistemi HIMARS/MLRS possono sparare una munizione speciale che raggiunge distanze estremamente lunghe, il sistema missilistico tattico dell’esercito (ATACMS). L’autonomia è di circa 190 miglia; il costo è ben oltre 1 milione di dollari ciascuno, sebbene il sistema sia fuori produzione dalla fine degli anni 2000. Ogni capsula trasporta solo uno di questi missili. Come il razzo normale, originariamente aveva una testata DPICM ma ora ha una testata unitaria. Lo scopo di una tale munizione a lungo raggio e costosa è quello di attaccare obiettivi strategici di alto valore come quartier generali, nodi logistici o aeroporti in cui gli aerei non possono essere utilizzati a causa di indisponibilità o vulnerabilità.

I normali razzi MLRS possono colpire la maggior parte degli obiettivi nell’Ucraina occupata. L’ATACMS sarebbe quindi molto utile per colpire obiettivi situati nella patria russa, che la tanto ridotta forza aerea ucraina non può raggiungere. Molti lucrativi obiettivi russi ora operano liberamente nel santuario della patria russa. Se la Russia può attaccare obiettivi in Ucraina, perché l’Ucraina non può attaccare obiettivi in Russia? Attaccare questi obiettivi strategici infastidirebbe ulteriormente le operazioni russe.

Tuttavia, questa sarebbe una significativa escalation del conflitto. Sebbene l’esercito ucraino abbia condotto alcuni attacchi nella patria russa, questi sono stati pochi e con risorse ucraine. Fornire una munizione statunitense con lo scopo principale di colpire obiettivi nella patria russa sarebbe percepito sia come un segnale di ampliamento della guerra sia come potenziale minaccia al regime russo. Il Presidente Biden ha detto di voler evitare di rischiare la reazione russa».

L’analista affronta poi, in chiusura il problema della manutenzione. «L’Ucraina sta ricevendo un’ondata di nuove attrezzature. All’inizio, l’equipaggiamento era principalmente munizioni e armi facili da usare come Javelin, Next generation Light Anticarro Weapon (NLAW) e Stinger. Quindi, gli alleati degli Stati Uniti e della NATO hanno iniziato a fornire armi importanti del tipo che gli ucraini avevano già, in modo che le operazioni e la manutenzione fossero familiari. Ora, l’Ucraina sta ricevendo armi che non ha mai usato prima.Sebbene gli Stati Uniti e altri alleati della NATO,abbiano istituito programmi di addestramento,condurre rapidamente l’addestramento durante la guerra è una sfida. La formazione e i requisiti per questo nuovo sistema si aggiungeranno a una lunga serie di altri nuovi sistemi che richiedono personale e attenzione di alto livello. Le esigenze di manutenzione e addestramento di questi particolari sistemi, che l’esercito ucraino non ha mai utilizzato prima, sopraffarranno la capacità dell’Ucraina di farvi fronte?»

Gli Stati Uniti «forniscono a HIMARS i normali razzi, incluso GMLRS, ma non ATACMS. La Russia si lamenterà che ciò rappresenti un’escalation, ma tale denuncia è infondata poiché i russi utilizzano sistemi equivalenti.

In bilico sullo sfondo c’è il problema crescente del mantenimento di tutti i nuovi sistemi che l’Ucraina ha richiesto e sta ricevendo. Un collasso del sistema logistico ucraino, con parcheggi pieni di attrezzature americane e NATO in panne,potrebbe disilludere molti dei sostenitori dell’Ucraina e minare l’intero programma di equipaggiamento».