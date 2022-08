La guerra in Ucraina deve finire con urgenza. Più a lungo continua, maggiori saranno le orribili conseguenze e più difficili saranno gli ostacoli alla pacificazione.

Potrebbe esserci una finestra stretta per una fine diplomatica della guerra poiché entrambe le parti sono esauste, rendendo concepibile una pausa. Sebbene inizialmente un cessate il fuoco congelerebbe le attuali perdite territoriali dell’Ucraina, ciò sarebbe preferibile alla guerra che continuasse indefinitamente.

Sebbene l’invasione russa dell’Ucraina sia una flagrante violazione del diritto internazionale, è comunque la conseguenza di un monumentale fallimento della diplomazia. Le divergenze vecchie di decenni della Russia con l’Ucraina e l’Occidente, in particolare per quanto riguarda l’espansione della NATO, avrebbero dovuto essere oggetto di dialogo, piuttosto che di disprezzo. Al contrario, gli Stati Uniti hanno continuato a incoraggiare le ambizioni della NATO dell’Ucraina, anche nel novembre 2021. Un’urgente ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Russia è essenziale per porre fine alla guerra in Ucraina.

Mentre la guerra è combattuta tra Russia e Ucraina, a Mosca è vista come una guerra con gli Stati Uniti. La Russia mira a dissuadere l’Ucraina dall’adesione alla NATO, a proteggere le ‘repubbliche popolari del Donbass’ -le province orientali di Luhansk e Donetsk- e a consolidare un ponte di terra tra Donbass e Crimea. L’ Ucraina mira a preservare la sua integrità territoriale e sovranità e «sconfiggere la Russia». Per entrambe le parti, la guerra è esistenziale.

Già al suo sesto mese e senza alcun segno di fine, la guerra ha causato immense sofferenze umane e distruzioni in Ucraina. La guerra ha causato più di 100.000 vittime ucraine e ha provocato più di 14 milioni di sfollati. Si stima che i costi di ricostruzione dell’Ucraina ammonterannoall’incredibile cifra di 1 trilione di dollari. Da parte russa, le stime parlano di 75.000 morti e feriti. Questi sono numeri scioccanti.

L’impatto combinato di guerra, rifugiati, sanzioni senza precedenti alla Russia e diminuzione delle forniture energetiche russe, stanno causando un’elevata inflazione e carenza di carburante in Europa. Inoltre, la guerra ha impedito l’ esportazione di prodotti agricoli dalla Russia e dall’Ucraina verso i Paesi in via di sviluppo, causando insicurezza alimentare. La cosa più minacciosa è che la guerra ha infranto una linea rossa nelle relazioni internazionali: il nucleare ‘sferragliare la sciabola‘.

Eppure, un numero sbalorditivo di falchi politici occidentali sta sollecitando un’assistenza militare più aggressiva all’Ucraina per riprendersi i territori attualmente sotto l’occupazione russa. Equiparano gli appelli per la negoziazione alla pacificazione. Questi esperti ignorano le conseguenze dei loro consigli e i fatti sul campo.

A metà giugno, un leader ucraino ha twittato che il Paese ha bisogno di migliaia di pezzi di artiglieria pesante, lanciarazzi, carri armati e droni, confermando la portata dell’ulteriore assistenza occidentale necessaria per invertire l’avanzata russa. Ma, anche se l’Ucraina potesse prevalere, è probabile che la Russia ritorni con un’altra invasione l’anno prossimo.

Pertanto, sia che la guerra si intensifichi per riconquistare territori, sia che ne consegua una situazione di stallo, l’Ucraina richiederà un continuo sostegno occidentale in perpetuo. In Russia, l’impatto delle sanzioni si intensificherà, prosciugando gradualmente la sua capacità bellica, con ripercussioni anche sulla popolazione generale.

Se la guerra continuerà a lungo, gli sbalorditivi costi umani, materiali e politici, aumenteranno non solo per le due parti in guerra, ma anche per l’Europa e il mondo.

Il 29 marzo, Ucraina e Russia avevano raggiunto un accordo storico sulla questione probabilmente più controversa: l’Ucraina che accetta di non aderire alla NATO. Inoltre, il futuro dei territori ucraini allora sotto il controllo militare russo o già annessi alla Russia sarebbe stato oggetto di estesi negoziati multilaterali. L’accordo proposto non è stato concluso e le parti sono ora più distanti.

In effetti, l’opposizione ai negoziati è formidabile in Ucraina: un sondaggio d’opinione di maggio ha rivelato che l’82% degli ucraini si è opposto a qualsiasi concessione territoriale per raggiungere un accordo di pace. Comprensibilmente, sarà difficile per il governo ucraino accettare un accordo di pace che non includa il ripristino di almeno parte della sua integrità territoriale. Inoltre, le concessioni ucraine devono essere sottoposte a un referendum popolare.

Anche la parte russa non sembra interessata a un accordo.

Per entrambe le parti, i negoziati richiederanno il dialogo con un nemico demonizzato. Questa non sarebbe un’eccezione nella storia della pace. I recenti negoziati tra Russia e Ucraina in merito allo scambio di prigionieri di guerra e all’agevolazione delle esportazioni di grano sono incoraggianti.

Un punto di svolta sarebbe se gli Stati Uniti e l’Unione Europea prendessero in considerazione incentivi tangibili come l’adesione accelerata all’UE per l’Ucraina e l’allentamento delle sanzioni per la Russia, condizionato da un cessate il fuoco e negoziati in buona fede per un accordo di pace duraturo.

Inoltre, l’accordo deve reinventare le future relazioni tra Stati Uniti e Russia, nonché tra l’UE e la Russia. Pertanto, ciascuna parte avrebbe incentivi allettanti per fermare la guerra e scoraggiare la ripresa dei combattimenti. Una saggia diplomazia e capacità di governo devono garantire che nessuna delle parti venga umiliata nel processo.

Un’iniziativa del genere richiederà uno sforzo diplomatico erculeo per farla decollare. Gli attuali ed ex leader mondiali, in particolare dal sud del mondo, con un accesso fidato ai presidenti di Russia e Ucraina potrebbero intraprendere il pesante sollevamento iniziale per persuaderli che una fine negoziata della guerra è possibile e preferibile. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, usando la sua notevole autorità morale, potrebbe mobilitare questi operatori di pace.

Visti i lenti e costosi progressi militari che entrambe le parti sono riuscite a garantire negli ultimi mesi, è probabile che le due parti si stiano avvicinando a un punto della guerra in cui potrebbe essere concepibile fermarla. Quel momento potrebbe arrivare prima dell’inizio dell’inverno, in ottobre. A quel punto, la Russia o avrebbe preso il controllo dell’intera regione del Donbass o, avendo preso la maggior parte della regione, perseguire le parti rimanenti del Donbass si sarebbe rivelato troppo proibitivo per le sue forze. La Russia potrebbe quindi dichiarare ‘missione compiuta’ per le sue ‘operazioni militari speciali’. Le forze armate ucraine stanno utilizzando armi di precisione a lancio multiplo che gli Stati Uniti hanno fornito a giugno, esigendo un prezzo pesante dalla parte russa. Attualmente, l’Ucraina punta a riprendersi Kherson nel sud. Potrebbero avere successo. Pertanto, in ottobre probabilmente si aprirà una finestra ristretta per il ristabilimento della pace, rendendo possibile un cessate il fuoco immediato seguito da negoziati di pace.

Inevitabilmente, il cessate il fuoco produrrà inizialmente un risultato ingiusto. Tuttavia, il futuro dei territori ucraini sotto il controllo russo al momento di un cessate il fuoco, sarà determinato nel corso di negoziati multilaterali estesi, che ripristineranno l’integrità territoriale dell’Ucraina nella misura del possibile, preserverebbero la sua sovranità, fornirebbero sicurezza contro eventuali incursioni future, garantirebbero l’integrità territoriale dell’Ucraina status non NATO e non nucleare, creando un’infrastruttura multilaterale per la ricostruzione e per sostenere l’adesione accelerata del Paese all’UE

Washington ha un ruolo vitale in questo sforzo di pacificazione. In quanto forza trainante della coalizione transatlantica a sostegno della resistenza ucraina e principale artefice delle sanzioni imposte alla Russia, gli Stati Uniti devono assumersi la responsabilità di preparare il terreno per eventuali negoziati tra le parti in guerra.

In primo luogo, gli Stati Uniti devono tornare urgentemente al dialogo con la Russia. In questo senso, designare la Russia come uno Stato sponsor del terrorismo, come minaccia il Congresso degli Stati Uniti e sollecita l’ Ucraina, equivarrebbe a bruciare tutti i ponti con la Russia per il prossimo futuro e condannare l’Ucraina a una guerra interminabile.