Ucraina: scrivi Draghi, leggi Biden

Anche Mario Draghi ha finito per dedicare la maggior parte della sua intervista di Pasqua al ‘Corriere‘ a parlare della guerra ucraina e di Vladimir Putin. Anche lui, con questo tono, con l’uso di questa ‘familiarità’ sprezzante: Putin vuole, Putin dice, Putin è un criminale. Bah!

E quindi non riesce neanche lui ad evitare la becera ipocrisia di dire: «La linea di tutti gli alleati resta quella di evitare un coinvolgimento diretto dell’Europa nella guerra. Uno dei punti fermi di questo conflitto è l’affermazione da parte di tutti i leader della Nato, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti Biden, che non vi sarà un coinvolgimento diretto dell’Alleanza. Comprendo le ragioni che spingono Svezia e Finlandia a pensare di entrare nella Nato».

Becera ipocrisia, dicevo e confermo. Che poi non sia colpa di Draghi è possibile, ma lui le dice quelle cose, e per di più sembra fare una distinzione, impossibile, tra il coinvolgimento nella guerra e un ‘coinvolgimento diretto‘. Al di là della differenza, che mi sfugge, Draghi ammetta ufficialmente che l’Italia è ‘coinvolta‘ nella guerra … forse prima di dire quella frase avrebbe dovuto consultare Luigi Di Maio!

Becera, dico, perché tutti sappiamo benissimo, e lui per primo, che la posizione degli ‘alleati‘ non è affatto ‘estranea‘ al conflitto, al contrario è violentemente ‘dentro‘, e quindi è anche ipocrita, perché sia Draghi sia noi tutti vediamo chiaramente che le cose non stanno così. E io, che stimo molto Draghi, non riesco a capire perché abbia assunto questa posizione appiattita su Biden, senza alcun tentativo di suggerire, almeno, idee diverse e nuove, che pure ha … aveva!

E allora spieghiamo di nuovo. L’estraneità ai conflitti armati è un istituto ben noto e ben fermo del diritto internazionale, fin dai tempi più antichi, ma certamente a partire dalle Conferenze dell’Aja della fine dell’ottocento e inizio del novecento.

Quando scoppia una guerra, gli Stati non direttamente coinvolti, insomma non parti della guerra, possono decidere di dichiararsi estranei al conflitto, per dire, in pratica, che non intendono prendere parte al conflitto, e quindi non intendono, né possono, ‘aiutare‘ in qualunque maniera utile allo sforzo militare, uno dei due o più contendenti. Non possono, vuol dire che se lo fanno, è come se stessero partecipando attivamente alla guerra, e quindi sono suscettibili di tutte le conseguenze del caso.

In altre parole: se una delle parti del conflitto intende colpire uno degli Stati che aiuta senza partecipare, può farlo senza commettere un ulteriore illecito rispetto al fatto di avere per esempio iniziato la guerra. Il che, però, vuole anche dire, che lo Stato che aiuta, può attendersi qualche conseguenza negativa.

Il modo migliore e più classico per violare la neutralità è ovviamente quello di fornire armi ad una delle parti del conflitto. E ancora di più, fornire aiuto tecnico di vario tipo, per non parlare dell’addestramento.



È esattamente tutto ciò che stanno facendo quelli che Draghi chiama ‘gli alleati‘, Italia inclusa. Che, oltre tutto, sequestra beni di persone definite sprezzantemente ‘oligarchi’, senza che ben se ne comprenda il motivo. Si tratta, certo, di persone ricche e in molti casi amiche di Putin. Ebbene, e allora? L’idea ipocrita è che, siccome sono ricchi e le loro ricchezze derivano più o meno direttamente da attività svolte in Russia, si ‘presume’ che siano coinvolti nella gestione del governo russo. Cosa che è una evidente sciocchezza.

Ma le cose stanno così e Draghi chiama quella sciocchezza una ‘sanzione’, cosa che non è, perché è solo una rappresaglia, e per di più, se ben capisco, aggiunge a quelle sanzioni inesistenti come tali, anche la chiusura dei porti italiani alle navi russe. Sulla ragione della quale iniziativa, regna il più assoluto mistero.

Ma tant’è. La posizione di Draghi, e quindi del nostro Paese, è del tutto solidale, anzi, molto di più, con quella statunitense.

È indubbio, e Draghi lo dice, che il Parlamento ha accettato senza fiatare di fornire armi all’Ucraina, ma che da ciò debba trarsi la conclusione che il suo comportamento internazionale sia coerente con un indirizzo dato dal Parlamento, avrei più di un dubbio. A parte il dubbio, già discusso in altre occasioni, circa la legittimità, costituzionale innanzitutto, della nostra ‘partecipazione’ al conflitto.

Mi dispiace per Draghi e per qualche costituzionalista più o meno di regime, ma la Costituzione italiana (violata) richiede che la guerra sia deliberata dal Parlamento, che in conseguenza il Capo dello Stato assuma il comando delle Forze armate, e che si istituiscano in Italia campi di concentramento per eventuali prigionieri di guerra! Non ridete, è proprio così. A parte il fatto che dovrebbe essere entrato in vigore il codice penale militare di guerra.

Sorvolo sul fatto che anche lui sottolinea che se non si fosse aiutata l’Ucraina, essa sarebbe divenuta schiava di Putin. Ho spiegato ampiamente perché è una sciocchezza, e non mi ripeto.

Sorvolo anche sul fatto, però molto grave anche se pochi osano parlarne, che allo scopo di fare vedere che cerchiamo approvvigionamenti di gas ecc… altrove rispetto alla Russia (far vedere, perché in realtà quei rifornimenti cominceranno ad arrivare l’anno prossimo, e prima di arrivare in fondo, hai voglia!), il governo non dice (né ha detto il Parlamento, né le forze politiche) che ci andiamo a rifornire in Paesi sul cui livello di democrazia vi sarebbe assai di male da dire: dalla Turchia al Congo, dall’Algeria (Paese invero simpaticissimo e molto amico degli italiani) all’Egitto, l’odiato Egitto, che non ci dà gli indirizzi degli imputati nel processo Regeni e maltratta Zaki, ma stavolta … il silenzio è plumbeo. Ipocrisia? Fate voi.

Quanto al discorso sul Covid-19, Draghi sparge sicurezza e tranquillità. Io sarei assai più cauto, ma posso comprendere che in questo momento ci manca solo il Covid! E non ho fatto in tempo a scriverlo che Draghi stesso è stato colpito e affondato dal predetto!

A proposito, però, della sua presunta stanchezza e del suo futuro politico, premesso che dichiara di non volersi presentare alle elezioni, dice anche: «Non sono stanco e non ho alcuna intenzione del genere. Ho però l’intenzione di governare, affrontare le emergenze secondo il mandato che il presidente della Repubblica mi ha dato lo scorso febbraio. Questo è decisivo. Non bisogna governare per il potere fine a sé stesso. Tra l’altro, chi lo fa perde potere. Bisogna governare per fare le cose che servono all’Italia» e poco più avanti aggiunge «Ma questo posto è per una persona scelta dagli italiani. Bisognerebbe che i presidenti del Consiglio fossero tutti eletti».

Eh no, non ci siamo. Attenzione caro Presidente. Il mandato del Presidente della Repubblica attiene alla sua persona se il Presidente le ha dato un ‘mandato’ per fare talune cose delle due l’una: o il Presidente, per sua dichiarazione esplicita, ha violato gravemente la Costituzione, o lei si sbaglia di grosso. Al Presidente non compete di dare indirizzi di Governo: quelli competono al Parlamento. Non lo sa? Se poi, caro prof. Draghi, aggiunge anche l’altra frase, che vuole dire? che punta al presidenzialismo?

È, pare, una vecchia idea sua e di Sergio Mattarella. È legittima, ma non in questa forma: di queste cose si deve discutere chiaramente in Parlamento e con il Paese, altrimenti si giustifica il dubbio, o meglio il sospetto, che lei e Mattarella stiate brigando per una qualche forma di presidenzialismo, più o meno surrettiziamente realizzata. Lei dice di non volere essere eletto, cioè partecipare alle elezioni, ma si potrebbe sospettare che intenda mettere già ora le mani avanti per una elezione al Quirinale e da lì fare partire una campagna presidenzialista … e con le forze politiche che abbiamo potrebbe anche riuscire.

In astratto, nulla di male. Nel concreto del nostro Paese, un colpo pesantissimo alla nostra democrazia, come ho scritto varie volte.

Brutta intervista, signor Presidente.