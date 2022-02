Ucraina: scontro di personalità

Se mai si volesse davvero ragionare sul presidenzialismo e sui suoi pericoli, anzi, sui danni che può produrre, la crisi ucraina ne sarebbe un esempio nonché evidente, clamoroso.

Ogni minuto che passa di questa crisi, molto annosa, appare evidente come lo scontro sia ormai sempre più nettamente tra due personalità, che agiscono più per motivi ‘propri‘ che nell’interesse del loro popolo e, ovviamente, assolutamente non in quello del mondo intiero. Da cui il rischio terribile, non nuovo nella storia, che per ‘non perdere la faccia‘ si esageri, con le conseguenze del caso.

Jon Biden è schiacciato dai suoi ‘apparati‘, che come per ogni burocrazia sono pachidermici e conservatori al parossismo, e, per di più, è pressato dalle fabbriche di armi e simili cose che verosimilmente hanno avuto meno commesse durante la pandemia, ma comunque sono sempre ovviamente (sì, ovviamente!) a favore della guerra, infine, è a pochi mesi dalle elezioni di medio termine della meravigliosa democrazia statunitense che elegge un Presidente con tutti i poteri possibili, e dopo due anni gli rivolta il Parlamento contro, col rischio di rendere il Presidente (come dicono loro, proprio loro, gli ‘americani’!) un’anatra zoppa. Biden ha bisogno di qualcosa che distragga l’attenzione della gente dalla politica interna poco soddisfacente da lui fatta finora. Per di più, ha appena perso in maniera clamorosa la faccenda afghana e ora non vuole perdere la faccia (perché lo scontro lo ha già perso) con il ‘nemico‘ Vladimir Putin. Appunto, come vedremo fra un momento: ‘nemico’.

Quest’ultimo, a sua volta, ha un grossissimo problema di successione e vuole dominare la scena fin dove possibile, sia per poter costruire un successore che vada nella stessa direzione, sia per andarsene con un successo visibile. E quale successo può essere più visibile della compiuta difesa delle frontiere della Russia (la ‘Madre Russia’ … non sottovaluterei questo aspetto) ottenuto attraverso il ritiro dell’avversario americano? per di più dopo un lungo periodo in cui la Russia ha dovuto subire prepotenze varie tra cui lo schieramento di missili con testate nucleari ai suoi confini.

Difesa, dunque, della sicurezza o presunta tale. Un tema fondamentale che ha due diversi significati: in ‘Occidente’, significa sostanzialmente una politica aggressiva per estendere l’influenza occidentale sul resto del mondo, in particolare attraverso la NATO, che, come ha detto Mario Draghi, ormai si occupa di altro … a Oriente. Più chiaro di così. Nell’ottica russa, invece, la sicurezza è esattamente questo: certezza di non poter essere attaccati, via terra, dall’eventuale nemico.

Ciò che spesso mi pare che non si capisca, è che, a differenza degli USA, la Russia è uno Stato continentale, circondato, a occidente e a sud, da potenze non amiche, anche se interessate al mercato russo e al gas russo, sostenute (anzi, diciamolo bene, eh, senza paure linguistiche: ‘dirette’; puramente e semplicemente dirette) da una potenza, gli USA, ostile pregiudizialmente alla Russia -pregiudizialmente specie a causa degli apparati statunitensi. È ben noto il fallimento del tentativo di Donald Trump di rovesciare questa politica, non per generosità, beninteso, ma per interesse geopolitico e ‘ideologico’, oltre che per il probabile aiuto ‘informatico’ russo nelle elezioni. Ma, alla fine, per gli USA la guerra fredda non è mai finita, la Russia è un nemico a prescindere. E, ripeto, la Russia può essere invasa, gli USA no; ve li ricordate un certo Napoleone o un certo Hitler?

Ci sarebbe molto da approfondire, ma tant’è. La posizione europea, per parte sua, appare ormai come quella di un giocoliere nel senso che tendenzialmente non è ostile a Mosca, se non altro per il gas, ma ciò non pertanto deve accettare la direzione d’orchestra statunitense, dati gli strettissimi legami che ci legano agli USA. Il fatto è, in termini di politica internazionale e di economia, che la Russia è un mercato enorme ancora tutto da esplorare, e che dalla Russia ci arriva gas e petrolio in enormi quantità e, con la costruzione del North Stream 2 ancora di più, perché difficilmente controllabile da altri: arriverebbe direttamente in Germania. Ma, dal punto di vista politico, la Russia è, anche in Europa, o meglio in una parte di essa, ancora un nemico, o almeno una potenza ostile da tenere a distanza. Le misure sanzionatorie adottate dalla UE ne sono una prova evidente, oltre ad essere una stupidità controproducente.

E ora cerchiamo di ricostruire la logica degli eventi, per spiegare le indicazioni sintetiche che ho dato prima.

Con lo scioglimento dell’Unione Sovietica, una serie di Stati, formalmente indipendenti, diventano entità autonome anche se legate, all’inizio, alla Russia e alla sua politica. Non va dimenticato, tra l’altro, che con lo scioglimento della confederazione dell’Unione Sovietica, la Federazione Russa (la Russia attuale, insomma) assunse sulle proprie spalle tutto il debito pubblico dei Paesi, diciamo così, lasciati liberi.

In realtà, la cosa è più complessa, dato che oltre agli Stati che facevano parte della Unione Sovietica, la Russia perdeva o allentava fortemente il controllo su quelli che si definivano Paesi satelliti, come la Polonia, l’Ungheria, ecc… Tanto che, all’epoca dello scioglimento dell’URSS, tra la Russia e gli USA, e in particolare tra Mikhail Gorbaciov e George Bush senior, da un lato, si decideva, tra l’altro, nientemeno che la riunificazione della Germania (per dire: il ‘muro’ di Berlino non è ‘crollato’, è stato abbattuto con il pieno accordo della Russia), gli USA si impegnavano a non includere tra i territori sotto controllo militare della NATO sia la Germania dell’Est, sia i Paesi europei ‘lasciati liberi‘ dalla Confederazione sovietica, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia (poi Cechia e Slovacchia), Romania e Bulgaria, sia, infine, i Paesi di nuova indipendenza dalla Confederazione sovietica e cioè, appunto, i Paesi baltici, la Bielorussia, l’Ucraina e la Georgia, che sono i Paesi direttamente confinanti a Ovest con la Russia.

Ho detto ‘lasciati liberi’ non per errore, ma per un preciso riferimento ad una idea nata a seguito della Conferenza di Yalta, che concluse la guerra ma iniziò la cosiddetta guerra fredda, per la quale Conferenza gli USA avrebbero avuto, diciamo così, il controllo politico dell’Europa dell’Ovest e l’URSS quello dell’Europa dell’Est, idea che, nella sua evoluzione concreta, fu a lungo dibattuta anche dai giuristi e che va sotto il nome di teoria della ‘sovranità limitata’. Grazie alla quale, per capirci meglio, l’URSS giunse al punto di ‘giustificare’ l’invasione dell’Ungheria e della Cecoslovacchia (per fare due nomi) sulla base del fatto che non potevano cambiare il regime politico, la loro sovranità non arrivava fino a tanto! E poi, negli ultimissimi tempi della permanenza dell’URSS, di esercitare forti pressioni anche sulla Polonia.

Beninteso, anche qui non facciamo le mammole che non siamo: la stessa identica tesi veniva dichiarata (sottovoce) e praticata, sia con le armi economiche che politiche e militari dagli USA nei confronti dell’Europa occidentale, Italia in testa. Ormai non dovrebbe più essere una affermazione propagandistica che il principale motivo per il quale il Partito Comunista non è mai andato al Governo in Italia e in Europa era il, diciamola semplicemente, divieto statunitense. Divieto, nel caso dell’Italia, esercitato anche con pressioni (molto energiche) sui politici italiani, la partecipazione a tentativi più o meno folcloristici di colpo di Stato, la formazione di gruppi militari segreti in Italia … lo ricordate, vero, la struttura Gladio diretta o almeno tollerata sfacciatamente addirittura da un Presidente della Repubblica italiana? Per non parlare del famoso viaggio a Washington di De Gasperi, che da lì tornò con molti denari (non per sé, sia chiaro!) e il compito di fare uscire il Partito Comunista dal Governo.

Ma, tornando all’accordo verbale tra Gorbaciov e Bush esso non fu rispettato dagli USA, che ampliarono la presenza delle truppe NATO ai territori appena usciti dal controllo sovietico, e cioè gli Stati baltici, la Polonia e gli altri Paesi che ho citato prima, che in precedenza facevano parte del Patto di Varsavia del 1955, una sorta di fotocopia della NATO, fondata nel 1949.

Da internazionalista mi corre l’obbligo di precisare che un accordo segreto o non, scritto o non, è, per il diritto internazionale, perfettamente valido e obbligatorio: il diritto internazionale non ha forme predisposte e inevitabili per la stipulazione dei trattati. Mettiamola così: Bush e Gorbaciov siglarono un patto tra gentiluomini, che, trattandosi di capi di Stato era un accordo ferreo tra Stati, suscettibile di costituire una base per una rivendicazione da parte di entrambi in caso di violazione. Gli USA, per lo più, affermano che non essendo un patto scritto non avrebbe valore giuridico. Bene, io ribadisco esattamente l’opposto, su questo non vi sono dubbi. Anche se, purtroppo, è tutt’altro che raro il caso di Stati che stipulano accordi verbali o anche scritti e poi, al momento di applicarli, ne negano la validità. Un esempio recente e plateale è quello di Israele che nega la validità del trattato tra Israele e la Palestina, firmato a Washington nel 1991, davanti a Bill Clinton, perché la Palestina, secondo Israele, non sarebbe un ente capace di stipulare trattati. Ma sta in fatto che Yitzhak Rabin e Yasser Arafat si sono stretti la mano sul prato della Casa Bianca: per quello che erano, due Capi di Stato.