A una settimana dal fatidico 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, al centro della guerra ci sono le città più importanti del Paese. Ieri è stata ufficializzata la caduta in mano russa di Kherson. Mariupol è sotto assedio e secondo gli osservatori militari la caduta potrebbe essere questione di ore. Kharkiv è bombardata. Kiev è in una situazione non migliore, piovono razzi; difficile prevedere per quanto ancora riuscirà resistere, stanno ripartendo i colloqui tra le parti, ma le speranze in tempi brevi sono poche.

Il conflitto sta iniziando a diventare una guerra urbana.

Gli analisti del Royal United Services Institute (RUSI), il think tank britannico più antico al mondo per la difesa e la sicurezza, ha fatto l’analisi di come si potrebbe caratterizzare una guerra urbana in Ucraina, in particolare nella capitale, Kiev.

«È solo questione di tempo prima che le forze russe raggiungano e completino l’accerchiamento di Kiev», afferma Lance Davies, docente senior presso il Dipartimento della difesa e degli affari internazionali della Royal Military Academy Sandhurst. «Un assalto a Kiev sarà sanguinoso per entrambe le parti. Ma per la popolazione civile sarà devastante».

«Se le forze russe assaliranno Kiev, il Cremlino si impegnerà nei rischi inevitabili della guerra urbana». Notoriamente difficili da combattere, le operazioni urbane sono il peggior incubo per forze militari, comandanti e leader politici. La probabilità di impantanarsi in brutali combattimenti casa per casa è quasi garantita e un assalto a Kiev richiederebbe un enorme impegno in termini di risorse e manodopera, ma soprattutto metterebbe le forze russe in stretto contatto con le popolazioni civili legalmente protette e con le infrastrutture critiche. Pertanto, i comandanti russi dovranno considerare in modo più dettagliato come applicheranno la forza e interagiranno con la popolazione urbana».



Cosa possiamo aspettarci, allora, da un’operazione urbana russa? Come interagiranno le forze russe con la popolazione civile? «L’approccio della Russia alla guerra urbana -e alle popolazioni civili- è altamente pragmatico, dipendente dal contesto e guidato da obiettivi operativi specifici. Mentre l’annientamento della capitale della Cecenia, Grozny, ha, per molti, incarnato la guerra urbana russa, non è immediatamente chiaro se la Russia ricorrerà a tali tattiche distruttive a Kiev».

La ‘guerra urbana‘, secondo Anthony King, «è diventata una forma di guerra centrale, forseaddirittura la definizione, nel ventunesimo secolo. Nel XX secolo gli eserciti si preparavano a combattere sul campo. Oggi, sembra quasi inevitabile che combatteranno nelle città. Le operazioni urbane sono state una caratteristica principale dell’esperienza contemporanea degli eserciti occidentali. Durante la guerra in Iraq, le forze della coalizione hanno combattuto insurrezioni prolungate a Sadr City, un sobborgo densamente popolato di Baghdad, e alla fine del 2004 hanno affrontato il compito estenuante di riconquistare la città di Falluja dagli insorti. Più recentemente, le forze armate occidentali sono state coinvolte nello sradicamento dell’Islam Stato nelle battaglie di Raqqa e Mosul: quest’ultimo è uno dei casi più distruttivi di combattimento urbano dalla seconda guerra mondiale».

«I centri urbani sono ambienti disordinati che sono densamente popolati con terreni fisici e infrastrutture complicati; sono ambienti intrinsecamente politici e sociali che comprendono gli interessi e le relazioni di potere di attori divergenti e sovrapposti. Quindi, nonostante le numerose sfide tattiche incontrate da coloro che operano nell’ambiente urbano -i vincoli che impone alle unità militari di condurre operazioni di manovra e le limitazioni che le aree urbane dense e l’ambiente sotterraneo impongono alla capacità di vedere e colpire un nemico- è la presenza della popolazione civile che è il fattore più importante nelle operazioni urbane.

Data la densità di popolazioni e oggetti protetti negli ambienti urbani, i comandanti dovranno considerare in modo più dettagliato come applicano la forza e interagiscono con la popolazione urbana. Ridurre al minimo il rischio per i civili massimizzerà la legittimità della forza intervenuta agli occhi della popolazione urbana, che è parte integrante del successo della missione nella guerra urbana. Tuttavia, le popolazioni urbane sono raramente neutrali possono agire per limitare,supportare o spostare operazioni militari», afferma Lance Davies. Nel caso di Kiev e più in generale di tutta l’Ucraina, la popolazione è attore di primo piano nella difesa della città, è quella resistenza che fin dalle prime ore della guerra si è attivata e fino ad ora è stata determinante per la tenuta dell’Ucraina. Una popolazione armata e che in parte addestrata, preparata al confronto con le truppe russe tanto da essere strutturata nelle Territorial Defense Forces (TDF), Forze Armate Territoriali.

Infatti, dice Davies, l’invasione russa ad oggi «non è andata secondo i piani. La resistenza ucraina è stata più dura di quanto si aspettasse l’alto comando militare russo e sembra che le forze armate russe siano in ritardo nel raggiungimento dei loro obiettivi militari. Uno di questi obiettivi è Kiev, che è il centro di gravità economico, politico e strategico dell’Ucraina. Per installare un nuovo governo filo-russo a Kiev, la Russia dovrà prendere la città, ma questo sarà estremamente rischioso dal punto di vista militare e politico».

L’assalto della Russia a Kiev potrebbe svolgersi in due modi principali.

«Il primo è combinare più leve del potere nazionale per intimidire e costringere sia le popolazioni combattenti che quelle non combattenti. Basandosi sul pensiero militare russo, questo approccio considera i civili come strumenti e obiettivi legittimi di operazioni. In questo scenario, le forze russe prenderebbero di mira il morale del nemico bloccando Kiev e assicurando il controllo dei territori circostanti al fine di isolare e armare l’accesso della popolazione a beni pubblici chiave, come cibo, acqua e servizi medici.

Questo sembra essere già iniziato con un segnalatoattacco russo a un impianto petrolifero a sud di Kiev nelle prime ore del 27 febbraio. Un tale attacco è progettato per privare la popolazione e l’esercito ucraino di una fonte di energia vitale. E il 1° marzo la Russia ha bombardato la torre principale della televisione di Kiev, uccidendo cinque civili e ferendone molti altri. Secondo il ministero della Difesa russo, l’obiettivo dell’attacco aereo era quello di reprimere gli attacchi informativi contro la Russia, suggerendo che la campagna informativa dell’Ucraina per delegittimare l’invasione in corso sta danneggiando il Cremlino. Questo dovrebbe anche essere inteso come un tentativo di isolare la popolazione di Kiev dal mondo esterno mentre le forze russe avanzano sulla città.

Successivamente, la Russia potrebbe impiegare una campagna d’informazione aggressiva con l’obiettivo di minare la determinazione della popolazione. Queste campagne di informazione possono essere utilizzate per rivoltare la popolazione contro le forze di difesa della città e per segnalare che le forze russe hanno il completo controllo della situazione. Ma il successo di queste campagne di informazione dipende da quanto la popolazione sia ricettiva alle comunicazioni strategiche russe. Per ora, la popolazione civile di Kiev sembra determinata a resistere a un assalto russo, con molti civili che intraprendono un rudimentale addestramento alle armi e si preparano a difendere le loro case.

Questa pressione psicologica sarebbe accompagnata da continui fuochi di precisione a lungo raggio per neutralizzare le posizioni militari, le strutture economiche e le sedi del potere politico. L’obiettivo è paralizzare la città come organismo socioeconomico e costringere la popolazione urbana a lasciare Kiev.

Agli occhi della popolazione ucraina, la Russia ha già perso la battaglia per la legittimità e un assalto alla città non farebbe che rafforzare questo fallimento. La presa di mira di infrastrutture nazionali critiche prolungherebbe la miseria della popolazione civile. E, indipendentemente dal fatto che la Russia utilizzi o meno munizioni a guida di precisione, l’uso della forza in ambienti urbani densamente popolati provocherà inevitabilmente danni collaterali. Invece di erodere la determinazione della popolazione di Kiev, l’uso della forza potrebbe effettivamente irrigidire la resistenza».

«L’altro scenario è il livellamento di Kiev. Politicamente, questa è l’opzione meno appetibile per il Cremlino, data l’indignazione interna e internazionale che provocherebbe. I leader russi sanno che la distruzione deliberata della popolazione civile e delle infrastrutture sarebbe una violazione del diritto umanitario internazionale. Ma, cosa inquietante, il Cremlino ha avuto la tendenza a persistere nell’uso della forza quando è convinto della virtù della propria causa.

I recenti attacchi aerei della Russia su Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina, negli ultimi giorni indicano che Mosca ha deciso di condurre la guerra con livelli di forza più elevati nelle aree urbane. L’esperienza della Russia nelle operazioni urbane tende ad essere a scapito della popolazione civilepiuttosto che della loro protezione.

Nella prima guerra cecena (1994-1996), Mosca ha combattuto duramente per garantire che la Cecenia rimanesse una parte della Russia, a qualunque costo. In totale disprezzo per la popolazione civile, molti dei quali si rifugiarono negli scantinati per tutta la durata della battaglia, la Russia ricorse al martellamento di Grozny con il fuoco dell’artiglieria di massa, a volte al ritmo di 4.000 colpi all’ora, e alla fine riconquistò la città 20 gennaio 1995. In breve, i ribelli sono stati puniti per aver violato l’integrità territoriale della Russia in un momento di percepita debolezza dello Stato.

In Siria, la Russia ha sostenuto strategie di assedio brutale e di fame -che obbligano i gruppi armati non statali e le popolazioni urbane a rispettare gli accordi locali solo dopo prolungati assedi e bombardamenti illegali- condotte tra e contro la gente, con totale disprezzo per la vita civile e le infrastrutture critiche . Per Mosca, prendere di mira le popolazioni era considerato un costo accettabile a breve termine per il raggiungimento di obiettivi a lungo termine: il mantenimento della stabilità e dell’ordine regionale attraverso la creazione di uno stato siriano funzionante. La Russia ha utilizzato bombe non guidate e munizioni termobariche, ed è stato riferitoche gli attacchi aerei russi hanno ucciso tra le 6.000 e le 18.000 persone in Siria, anche se il numero è probabilmente più alto.

Se misure meno energiche non riescono a produrre un effetto, la leadership militare e politica russa potrebbe costringersi a credere che un sanguinoso assalto a Kiev sia la loro unica opzione per garantire gli obiettivi operativi e politici della Russia. Tuttavia, ciò non si adatterebbe alla narrativa della leadership politica che sostiene di proteggere la popolazione ucraina dagli estremisti nazisti. A questo proposito, la Russia potrebbe essere vincolata dalla propria narrativa politica e, come tale, potrebbe scegliere di non usare una forza schiacciante. Inoltre, l’esperienza viziosa di Grozny, in cui le forze russe hanno subito pesanti perdite, incomberà nelle menti della leadership militare e politica.

Si può solo sperare che i continui negoziati tra le delegazioni russa e ucraina portino a un esito positivo per la popolazione ucraina».