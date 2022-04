L’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin è stata accolta con sanzioni economiche senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati al fine di paralizzare la capacità della Russia di dichiarare guerra. Mai prima d’ora nella storia del secondo dopoguerra un’economia delle dimensioni della Russia è stata rimproverata con tale forza. Inoltre, le sanzioni potrebbero rimanere in vigore anche dopo la fine della guerra e raggiungere anche altre grandi economie, in particolare la Cina. In questo caso, le sanzioni attuali potrebbero essere il presagio di una guerra economica a lungo termine con terribili conseguenze per la produttività e il benessere globale.

Le sanzioni radicali invitano a controsanzioni

Il ciclo di sanzioni imposte alla Russia in seguito all’annessione della Crimea nel 2014 si è limitato a divieti di viaggio, congelamento dei beni di alcuni funzionari russi e divieto di trasferimenti di credito e di tecnologia alle compagnie petrolifere e alle banche statali russe. Dopo l’invasione dell’Ucraina, oltre al congelamento delle attività finanziarie degli oligarchi russi vicini al regime, le sanzioni sono state intensificate nei settori della tecnologia, dell’acciaio, dell’energia e della finanza. Gli Stati Uniti hanno interrotto le importazioni di petrolio e gas russo e l’Unione Europea si è mossa per ridurre drasticamente anche la sua dipendenza dall’energia russa. Diverse banche russe sono state tagliate fuori dal sistema SWIFT e, cosa più importante, le attività di riserva della Banca centrale russa (CBR) sono state congelate, insieme al suo fondo sovrano. Gli esperti stimano che la Russia abbia perso l’accesso a circa il 40-60% delle riserve internazionali della CBR, per un valore di 640 miliardi di dollari, il che è un enorme colpo finanziario. Inoltre, gli Stati Uniti hanno vietato il commercio delle riserve auree della CBR, stimate in 136 miliardi di dollari, ovvero un altro 20% delle sue riserve estere totali. Infine, oltre cinquecento società straniere hanno annunciato di voler sospendere volontariamente le attività o di abbandonare del tutto il mercato russo.

La Russia ha paragonato le sanzioni a un “atto di guerra” e ha reagito vietando l’esportazione di alcune merci e materie prime e chiedendo il pagamento per le sue esportazioni di energia in rubli, per ridurre alcune delle sanzioni finanziarie dell’Occidente. Dopo la chiusura reciproca degli spazi aerei, la Russia ha anche consentito alle compagnie aeree russe di registrare nuovamente e di far volare sul territorio nazionale circa cinquecento aerei noleggiati dall’estero, per un valore di circa 10 miliardi di dollari, il che equivale al loro sequestro. Inoltre, la Russia ha minacciato di nazionalizzare i beni delle multinazionali che sospendono le loro operazioni nel Paese. Ma il governo tedesco ha mosso per primo, prendendo il controllo della filiale Gazprom nel Paese per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico tedesco.

La Russia ospita uno stock considerevole di investimenti diretti esteri (IDE) di circa 500 miliardi di dollari, la maggior parte, circa il 75%, dei quali proviene dall’UE (in particolare a Cipro) e circa il 5% negli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti e i loro alleati si muovessero per confiscare le riserve valutarie della Russia, quest’ultima potrebbe impossessarsi degli asset russi delle società occidentali, che valgono all’incirca lo stesso importo. La Russia possiede una quantità minore di IDE all’estero di circa $ 390 miliardi, che è probabilmente distribuita in modo più uniforme tra le economie occidentali ed emergenti. La Russia potrebbe anche smettere di servire il suo debito estero se alcune delle sue attività esterne venissero confiscate, in particolare ora che il Tesoro degli Stati Uniti ha impedito alla Russia di effettuare pagamenti di obbligazioni dalle sue riserve congelate. Anche il debito estero della Russia di circa $ 480 miliardi, di cui quasi $ 100 miliardi è dovuto dal governo, è grande. Queste cifre illustrano bene che la posta in gioco finanziaria sarebbe molto alta nel caso di sequestri di beni e inadempienze contrattuali, senza menzionare le gravi conseguenze di scambi e affari futuri scomparsi.

Sanzioni in violazione dei diritti di proprietà

Il tipo e l’entità delle sanzioni finanziarie applicate finora vanno al di là di una normale guerra commerciale. Il boicottaggio di prodotti esteri, mercati e operazioni commerciali all’estero può essere economicamente doloroso, ma sono azioni legittime che non invadono i diritti di proprietà privata. D’altra parte, il divieto governativo diretto o indiretto del commercio estero e delle operazioni commerciali non solo è invasivo dei diritti di proprietà privata, ma è anche economicamente più dannoso, data la loro scala più ampia. Il sequestro e la confisca totale di beni esteri appaiono ancora più dannosi in termini di diritti di proprietà se non sono il risultato di legittime decisioni giudiziarie o contratti e trattati internazionali, come le risoluzioni delle Nazioni Unite. Solo in questi casi sarebbero conformi sia alla lettera che allo spirito della costituzione statunitense.

Le parti duramente colpite dalle sanzioni si sono già lamentate di essere state derubate. E indipendentemente da chi rischia di perdere di più dalle espropriazioni reciproche, queste possono facilmente portare a un’ulteriore escalation delle sanzioni e alla fine a una vera e propria guerra economica. La violazione dei contratti e dei diritti di proprietà di oggi molto probabilmente intaccherà la fiducia delle imprese, il commercio e gli investimenti in futuro. Paesi come Cina, Arabia Saudita e India stanno già valutando la possibilità di allontanarsi dal dollaro USA nelle transazioni internazionali, sia per evitare le sanzioni attuali sia per prepararsi a potenziali future.

Mere sanzioni o presagio di guerra economica?

Finora, l’impatto delle sanzioni non ha minato la volontà della Russia di continuare la guerra. Nonostante il calo delle esportazioni di idrocarburi verso le economie occidentali, l’avanzo delle partite correnti della Russia è aumentato a $ 39 miliardi nel gennaio-febbraio di quest’anno dai $ 15 miliardi dell’anno prima, a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e della compressione delle importazioni. Il rublo ha anche recuperato quasi tutte le perdite subite nei confronti del dollaro USA quando sono state annunciate le sanzioni. La pressione sui conti esterni e sull’economia aumenterà quando l’Occidente ridurrà la sua dipendenza energetica dalla Russia, ma le esportazioni di energia e materie prime di quest’ultima molto probabilmente troveranno altri sbocchi nelle economie emergenti. Le interdipendenze economiche non possono essere annullate dall’oggi al domani ei mercati reindirizzeranno i flussi commerciali internazionali per ridurre il costo economico delle sanzioni.

Il presidente Joe Biden non afferma più che le sanzioni economiche funzioneranno a breve termine, ma vuole comunque mantenerle in vigore per molto più tempo. Può darsi che i beni russi sequestrati vengano tenuti a copertura di future riparazioni di guerra a favore dell’Ucraina o che vengano applicate sanzioni finché Putin rimane al potere. Anche altri alleati degli Stati Uniti, come il Regno Unito, non hanno fretta di revocare le sanzioni non appena la guerra finirà. Inoltre, le sanzioni non sono così efficaci come sperato, perché la Russia continua a commerciare con altre economie emergenti, che insieme rappresentano oggi circa il 40 per cento del PIL mondiale (prodotto interno lordo). Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno esercitato pressioni su Cina, India e altri che non hanno condannato la Russia o applicato sanzioni economiche, minacciandoli anche con sanzioni secondarie, ma la maggior parte ha finora mantenuto la propria posizione. Anche i partner statunitensi in Medio Oriente hanno ignorato le richieste di Biden di pompare più petrolio per domare i prezzi della benzina.

Non si può escludere che la guerra economica contro la Russia alla fine si estenderà alla Cina e ad altri attraverso sanzioni secondarie e una crescente animosità politica. Prima dell’invasione della Russia, gli Stati Uniti erano già in una guerra commerciale e tecnologica contro la Cina. I paesi dell’UE hanno anche preso una posizione più dura nei confronti della Cina, archiviando un accordo di investimento e controllando con maggiore attenzione i trasferimenti di tecnologia. Un disaccoppiamento dell’economia mondiale in due blocchi contrapposti di regimi “democratici” e “autocratici” non sembra più una prospettiva inverosimile. Alcuni leader occidentali potrebbero persino accoglierlo come l’unica “soluzione” per contrastare la crescente concorrenza economica delle economie emergenti in rapida crescita.

La deglobalizzazione avrebbe conseguenze economiche disastrose

Nel breve periodo, è probabile che la guerra in Ucraina abbia un grave impatto negativo sull’economia globale. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede che le economie di Ucraina e Russia si ridurranno rispettivamente del 20% e del 10% nel 2022 e che la crescita del PIL reale decelererà in media di 2,5 punti percentuali nelle regioni in cui opera —vale a dire, Europa orientale, centrale e sudorientale; Asia centrale; Tacchino; e il Mediterraneo meridionale e orientale. La Banca Mondiale ha anche avvertito che la guerra in Ucraina spingerà milioni di persone nella povertà e dozzine di paesi poveri entreranno in una crisi del debito.

Ma è probabile che le conseguenze a lungo termine delle sanzioni saranno molto più gravi, in particolare se sfoceranno in una guerra economica più ampia. Le sanzioni e il loro danno alla fiducia delle imprese potrebbero ridurre notevolmente il commercio e gli investimenti della Russia con l’Occidente per decenni. La guerra ha anche messo nuovamente in discussione l’affidabilità delle catene di approvvigionamento globali e rafforzato le precedenti richieste di sviluppare industrie strategiche a livello nazionale e rafforzare la sovranità economica. Se il processo di globalizzazione degli ultimi tre decenni fosse terminato e le attuali sanzioni degenerassero in una guerra economica globale, la perdita di produttività dovuta allo smantellamento della divisione internazionale del lavoro potrebbe essere sostanziale. Uno studio recente ha rilevato che un aumento dell’1,0% della globalizzazione economica ha aumentato la produttività dello 0,5% nei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel lungo periodo. La deglobalizzazione li ridurrebbe sia alla produttività che ai tassi di crescita del PIL reale.

Sanzioni pesanti servono anche utilmente gli interessi meno cospicui dei governi, il che le rende anche difficili da revocare. L’embargo sull’energia russa, che ha fatto salire alle stelle i prezzi del petrolio e del gas, sta contribuendo ad accelerare la transizione dall’energia fossile, ma aumenta i costi sociali dell’attuazione rapida dei piani del Green Deal. La spinta al riarmo aumenta la spesa pubblica e la tassazione, di solito a vantaggio del complesso militare-industriale. Oltre alla sfortunata perdita di vite umane, alle tremende sofferenze e alla distruzione economica, le guerre vanno di pari passo con un inasprimento del controllo del governo sulle libertà civili e la diluizione dei diritti umani.

Murray N. Rothbard lo ha riconosciuto fin troppo bene quando ha esposto la sua posizione libertaria contro tutte le guerre intraprese dallo stato. Nonostante tutte le buone intenzioni, è quasi inevitabile che qualsiasi guerra interstatale comporti un’aggressione nei confronti di privati ​​e delle loro proprietà su ciascuna parte del conflitto, sia attraverso l’azione militare, la coscrizione o la tassazione. Pertanto, Rothbard chiede la rapida fine di qualsiasi guerra e avverte che “la tirannia domestica … è l’inevitabile accompagnamento della guerra tra stati, una tirannia che di solito persiste molto tempo dopo la fine della guerra”.