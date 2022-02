Mentre le forze militari russe si sono schierate al confine con l’Ucraina, i politici statunitensi hanno valutato nuove sanzioni per scoraggiare un’invasione.

Di fronte alle crescenti tensioni, la commissione per le relazioni estere del Senato ha lavorato per elaborare un nuovo pacchetto di misure economiche, con il presidente Bob Menendez che ha anticipato di proporre “la madre di tutte le sanzioni“. Sebbene il pacchetto non sia ancora stato concordato, l’obiettivo è segnalare l’impegno degli Stati Uniti a proteggere la sovranità dell’Ucraina e aggiungere ulteriori costi a qualsiasi invasione russa.

Qualunque cosa accada, il Senato degli Stati Uniti è passato alla modalità di risposta alla crisi sull’Ucraina. Di conseguenza, altri problemi di lunga durata con la Russia hanno ricevuto meno attenzione. Con il presidente Vladimir Putin che essenzialmente chiedeva che il mondo si concentrasse sull’Ucraina, il primo anniversario dell’arresto del leader dell’opposizione russa e attivista anticorruzione Alexei Navalny è passato con relativamente poca attenzione da parte della stampa. Mentre i senatori statunitensi cercano un deterrente per la futura azione russa in Ucraina, è in corso un processo, lontano dalla vista del pubblico, che mira ad allungare la pena detentiva di Navalny a 10 anni. Distrae anche da un altro anniversario imminente, quello delle sanzioni statunitensi e dell’UE sugli uomini che hanno usato il veleno di Novichok per cercare di uccidere Navalny nell’agosto 2020.

Come studioso di politica russa e dell’Europa orientale, ho osservato come i leader autoritari usino la distrazione per tenere fuori equilibrio gli avversari. Era una tattica usata nella Repubblica jugoslava di Macedonia contro i cittadini attivisti e schierata con effetti letali da Slobodan Milosevic per mantenere il potere in Serbia. Il presidente Putin ha utilizzato ripetutamente tali tattiche in passato e, credo, è quello che sta facendo ora: più può aumentare ciò che gli Stati Uniti e i loro alleati minacciano in rappresaglia all’invasione dell’Ucraina, più concessioni può rivendicare aver vinto, semplicemente ritirandosi. Si guadagna il merito di aver evitato la crisi che ha progettato.

Credo che esista un modo efficace per il Congresso di riprendere il controllo della narrativa e riportare l’attenzione sulla vulnerabilità di Putin. Riformulando il dibattito sulle sanzioni in merito al trattamento riservato dal regime di Putin ai cittadini russi, può evidenziare un fermo impegno per i diritti umani come elemento centrale della sua politica di mantenimento della pace e della stabilità nell’Europa orientale. E ha già un meccanismo per farlo: il Magnitsky Act.

Sanzioni con ‘precisione da bisturi’

Questa legislazione onora Sergei Magnitsky, morto in custodia di polizia a Mosca nel novembre 2009. Un esperto fiscale, Magnitsky aveva scoperto un elaborato schema di frode per il rimborso delle tasse che coinvolgeva funzionari del governo russo che, utilizzando documenti aziendali e sigilli presi in un’irruzione nel fondo di investimento Hermitage Capital La direzione, ha creato società di comodo per rubare 230 milioni di dollari in fondi pubblici. Per questo, dicono i sostenitori, è stato arrestato, detenuto per quasi un anno senza processo e sottoposto ad abusi e abbandono che lo hanno ucciso.

La morte di Magnitsky ha scioccato gli attivisti della società civile russa, insieme al CEO dell’Hermitage Bill Browder e al suo avvocato Jamie Firestone, che hanno fatto pressioni sul governo degli Stati Uniti affinché agisse. Ne è derivato lo US Magnitsky Act del 2012, che consente agli Stati Uniti di congelare i beni e vietare l’ingresso di presunti trasgressori dei diritti umani.

La risposta del Cremlino è stata rapida. Entro due settimane, i legislatori russi hanno approvato la legge Dima Yakovlev. Prende il nome da un adottato russo di 21 mesi morto per un colpo di calore in un’auto parcheggiata, la legge ha negato i visti a un certo numero di funzionari statunitensi che ha accusato di violazioni dei diritti umani. Ha anche posto fine a tutte le adozioni statunitensi in sospeso e future dalla Russia, colpendo centinaia di bambini e famiglie. L’anno successivo, un tribunale russo ha ritenuto Browder e il morto Magnitsky colpevoli della frode che avevano scoperto.

Queste misure pesanti hanno segnalato quanto seriamente il Cremlino abbia preso la minaccia di sanzioni contro i suoi funzionari e la loro ricchezza. Un problema per i funzionari governativi corrotti ovunque è che devono essere in grado di riporre in sicurezza all’estero ciò che rubano alla loro gente, e le disposizioni del Magnitsky Act eliminano tale opzione.

Nel 2016, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Global Magnitsky Act, che ha esteso l’autorizzazione al presidente di imporre sanzioni ai funzionari stranieri di qualsiasi paese ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di corruzione significativa. Il presidente Donald Trump ha invocato l’atto nel dicembre 2017, sfruttando quella che un commentatore ha descritto come la sua “precisione simile a un bisturi” contro i singoli colpevoli. Canada e Australia hanno approvato una legislazione simile. Anche il Regno Unito e l’UE hanno adottato nuove leggi ispirate al movimento Magnitsky, che prendono di mira i violatori dei diritti umani in tutto il mondo.

Il modo migliore per influenzare il processo decisionale di Putin?

Sebbene progettate per ritenere i regimi responsabili degli abusi contro i propri cittadini, le sanzioni Magnitsky possono essere utili nell’attuale crisi internazionale.

Il governo australiano ha affermato che valuterà l’attuazione delle sanzioni Magnitsky esistenti come risposta alla minacciata invasione. Durante una visita del gennaio 2022 in Ucraina, il senatore statunitense Roger Wicker, che ha co-sponsorizzato il Global Magnitsky Act, ha suggerito che potrebbe applicarsi alle violazioni del diritto internazionale, compresi gli attacchi informatici già perpetrati contro l’Ucraina. Lo stesso Bill Browder ha sostenuto che potrebbe essere il modo migliore per fermare Putin.

E Alexei Navalny, intervistato in carcere, ha incoraggiato i senatori statunitensi a utilizzare gli strumenti già a loro disposizione. Piuttosto che emettere commenti su cosa faranno se Putin dovesse invadere, suggerisce che agiscano semplicemente ora. “La fonte della sua ricchezza è il potere e la corruzione”, ha detto Navalny. “E la base del suo potere sono bugie, propaganda e risultati elettorali falsificati. Vuoi influenzare Putin, quindi influenzare la sua ricchezza personale. È proprio sotto il tuo fondoschiena.

Navalny vede che negli sforzi dei legislatori statunitensi di escogitare nuove sanzioni come armi da guerra o negoziali, stanno facendo il lavoro del presidente Putin per lui. Ciò che Navalny e altri stanno sostenendo non è mettere le sanzioni Magnitsky sul tavolo dei negoziati, ma iniziare a imporle. I ricercatori del Free Russia Forum, che funge da piattaforma per le figure dell’opposizione, hanno già identificato i principali alleati e facilitatori di Putin e i Pandora Papers descrivono in dettaglio le sostanziali risorse offshore nei loro nomi.

Prendere di mira queste persone seguirebbe le precedenti proposte fatte dagli stessi senatori. Quando è diventato presidente della commissione per le relazioni estere del Senato nel gennaio 2021, il senatore Menendez ha esortato l’amministrazione Biden ad applicare le sanzioni Magnitsky contro la cerchia ristretta di Putin. La sua lettera al Segretario di Stato Antony Blinken ha rilevato la violenza di stato contro Navalny, così come la “corruzione corrosiva” del regime di Putin.

Anche attraverso la nebbia della guerra evocata da Putin, Menendez ei suoi colleghi hanno l’opportunità di ricordare ai cittadini in Russia, America e oltre la posta in gioco. Invocando immediatamente le sanzioni finanziarie del Magnitsky Act contro attori corrotti e violatori dei diritti umani, gli Stati Uniti possono dimostrare il loro impegno per lo stato di diritto. Invierebbe un chiaro segnale che, qualunque sia la minaccia prodotta da Putin, la comunità internazionale continuerà a ritenerlo responsabile dei crimini del suo regime, in patria e all’estero.