Ripubblichiamo l’analisi (pubblicata da East Asia Forum) di David Lubin, capo dipartimento di emerging markets economics presso Citigroup e associate fellow of the Global Economy and Finance programme at Chatham House.

***

Sanzionando la banca centrale russa, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno inferto a Mosca uno shock finanziario molto consistente. Il potere dello shock deriva non tanto dalla sanzione di una banca centrale – che non è una novità di per sé, dal momento che gli Stati Uniti hanno precedentemente sanzionato le banche centrali di Iran e Venezuela – quanto piuttosto a causa del numero di paesi partecipanti. La Cina osserverà da vicino.

Nessuno sa esattamente quanti dei 640 miliardi di dollari statunitensi di valuta estera e riserve auree della Russia siano ora inaccessibili, ma il paese ha effettivamente perso l’accesso a centinaia di miliardi di dollari. La banca centrale deve aver sicuramente pensato di proteggersi de-dollarizzando le proprie riserve dopo il 2014, investendo di più in euro, oro e renminbi. Ma poiché tutte le transazioni con la banca centrale russa sono state sanzionate, la Russia troverà difficile, se non impossibile, utilizzare anche i suoi 130 miliardi di dollari di riserve auree poiché le economie straniere esiteranno a commerciare con un’entità sanzionata.

Questo è un problema serio per i responsabili politici cinesi, dal momento che le sanzioni russe sottolineano la vulnerabilità che deve affrontare qualsiasi paese che abbia relazioni tese con gli Stati Uniti e la cui banca centrale detiene riserve significative per l’assicurazione geopolitica. La Cina ha molte riserve estere ma anche, in un certo senso, molto poche. 3,4 trilioni di dollari di riserve nel bilancio della People’s Bank potrebbero sembrare abbondanti, ma non lo è. Se lo fosse, la Cina non avrebbe bisogno di mantenere i suoi controlli sui deflussi di capitali.

In pratica, la Cina ha tre approcci se cerca di ridurre la sua vulnerabilità al tipo di sanzioni che la Russia sta affrontando.

Il primo approccio è trovare asset in cui investire che siano più sicuri del dollaro USA o delle valute di qualsiasi altro paese che potrebbe, in alcuni scenari, cercare di imporre restrizioni alla Cina. Trovare asset veramente sicuri in cui investire le riserve cinesi sarà estremamente difficile, soprattutto perché allontanarsi dall’Occidente potrebbe ridurre i rendimenti amplificando i rischi. L’attuale stretta di finanziamento della Russia deriva dal fatto che non solo gli Stati Uniti, ma anche l’Unione Europea, il Regno Unito e il Giappone si sono coordinati per bloccare l’uso delle sue riserve da parte della Russia.

Il secondo approccio consiste nell’accelerare l’utilità internazionale del renminbi per ridurre la necessità di valuta estera della Cina. Ma il renminbi rappresenta solo il 15% nel regolare anche il commercio della Cina. La Cina ha forti incentivi per aumentare l’uso del renminbi, quindi i progressi limitati suggeriscono sfide significative. La notizia recente che l’Arabia Saudita potrebbe accettare il renminbi per alcune vendite di petrolio alla Cina è di importanza simbolica. Dal momento che l’Arabia Saudita ha un surplus commerciale di 15 miliardi di dollari con la Cina, ricevere tale importo in renminbi solleva dubbi su cosa farebbe l’Arabia Saudita con tutta quella valuta cinese mentre il riyal rimane ancorato al dollaro.

Sebbene il renminbi si sia dimostrato una destinazione attraente per gli obbligazionisti di tutto il mondo, non è certo una prova dell’internazionalizzazione. Gli investitori stranieri acquistano molte obbligazioni indonesiane, ma ciò non trasforma la rupia in una valuta di riserva. In ogni caso, il dominio della valuta nel sistema monetario internazionale è caratterizzato dall’inerzia: le cose cambiano lentamente. Potrebbero mancare solo pochi anni dal fatto che la Cina diventi un’economia più grande degli Stati Uniti in termini di dollari, ma questa è solo una parte dell’equazione che determina lo status internazionale del renminbi.

Il percorso più affidabile della Cina per ridurre le sue vulnerabilità potrebbe essere quello di rafforzare la sua autosufficienza economica. In campi come la tecnologia, l’agricoltura e l’energia, la Cina sta già facendo un lavoro pesante per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni e dipendere maggiormente dalla “circolazione interna”. La sostituzione delle importazioni potrebbe diventare una caratteristica ancora più visibile della politica economica cinese. Un sottoprodotto potrebbe essere quello di mantenere chiusi i confini della Cina, dal momento che il turismo è stato il più grande drenaggio delle partite correnti nell’ultimo decennio. Quando le famiglie cinesi si godono le vacanze a casa piuttosto che all’estero, l’economia evita un drenaggio che è ammontato a 220 miliardi di dollari nel 2019.

Una Cina più introspettiva suggerisce sfide future per l’economia cinese e certamente cattive notizie per i paesi che negli ultimi anni hanno costruito una proficua dipendenza dalla domanda cinese.

Quando le dinamiche della geopolitica modellano la politica economica, la crescita diventa purtroppo un residuo.