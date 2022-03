La Russia è entrata in una guerra di scelta in Ucraina. Non è stata inaspettata, ma molto poco prevista per portata, brutalità e impatto. Mette a rischio il continente e il pianeta con lo spettro di uno scambio nucleare ed è stato il generatore di condanne e pressioni globali immediate.

Il Presidente Biden ha chiarito che gli Stati Uniti non hanno alcun interesse nazionale in una guerra diretta con Mosca. Qualsiasi azione di escalation rischia di allargare e diffondere il conflitto, come ha già dimostrato il Presidente Putin. Inoltre, una guerra prolungata sarà disastrosa per l’economia e la società civile dell’Ucraina, metterà a rischio la stabilità europea e aumenterà la prospettiva di uno scambio nucleare che, una volta iniziato, nessuno sa come fermare.

Finora, abbiamo fatto ricorso a sanzioni economiche e affermato che sono più potenti di quanto non siano in realtà. Finora. Ma sono assolutamente necessari per sostenere l’unica conclusione accettabile della crisi: una soluzione diplomatica e avanzata. Perché se la diplomazia fallisse, ciò lascerebbe solo la resa da una parte o la continua espansione del conflitto.

Le sanzioni energetiche potrebbero funzionare. Putin in passato si è mostrato attento alle questioni energetiche, in particolare al calo dei prezzi. La guerra gli permette di raddoppiare con la minaccia di tagliare l’Europa e aumentare i prezzi allo stesso tempo. La NATO e i suoi alleati globali devono prendere questo sul serio. Gli impegni degli Stati Uniti e di altri paesi per aumentare le forniture di GNL e petrolio all’Europa sono essenziali per contrastare e mettere alle strette Putin. I prezzi sono fattori difficili da affrontare. Grandi quantità di petrolio e GNL con prezzi almeno temporaneamente sovvenzionati dai fornitori possono mettere Putin di fronte alla scelta di continuare un conflitto in cui la sua economia è in pericolo crescente, o di mettersi al tavolo per trovare una soluzione.

Ulteriori passi sull’energia sono importanti. I grandi produttori, oltre a fornire più petrolio e gas ea ridurre i prezzi, dovrebbero unirsi per uno sforzo a lungo termine per aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle energie rinnovabili. Si adatta alla loro strategia di riservare gli idrocarburi per usi difficili da sostituire. Soddisfa le esigenze di sopravvivenza del 21° secolo e può costruire tecnologia e utilizzare la scienza per assicurare il progresso e ridurre i danni al globo.

La scelta per Putin deve essere chiara e netta: negozia, o il tuo regime è a rischio. Di fronte alla prospettiva di una risposta diplomatica equilibrata, o di una guerra, lascia poco spazio di manovra. Per assicurare che riceva il messaggio, la pressione economica dovrebbe essere integrata con un attento rafforzamento e posizionamento militare. La NATO è protetta dall’articolo V del Trattato del Nord Atlantico, che dice che un attacco contro uno è un attacco contro tutti. Ma un sostegno credibile all’articolo V richiede di schierare una forza nei paesi della NATO per prendere l’impegno più di uno slogan pubblicitario. Gli Stati Uniti finora hanno spostato meno di 10.000 soldati; La Russia è impegnata con 200.000.

I negoziati devono coinvolgere sia ucraini che russi. ‘Non fai pace con i tuoi amici ma con i tuoi nemici’, come disse una volta Yitzhak Rabin, l’ex Primo Ministro israeliano. L’obiettivo deve essere la fine del conflitto e del danno che sta provocando. E non ci può essere una soluzione completa senza il ritiro russo, il che rende più difficile il compito della diplomazia. Ma una futura Ucraina sovrana e indipendente può diventare, come l’ha descritta Henry Kissinger, un Paese ‘ponte’, sia politicamente che economicamente.

Potrebbe iniziare con una relazione parallela ed equilibrata per l’Ucraina con la sfera economica del Presidente Putin e l’Unione europea. Ci sono economisti internazionali competenti che potrebbero mettere insieme i pezzi di quel puzzle senza compromettere l’Ucraina con nessuno dei due corpi. Per molti anni l’economia dell’Ucraina è stata strettamente integrata nell’Unione Sovietica con quella della Russia. Gran parte della controversia originale è nata a causa di una gara di affiliazione tra l’UE e la Russia. Politicamente, l’Ucraina dovrebbe continuare a godere di una porta aperta verso la NATO anche se le riserve tra gli Stati membri della NATO assicureranno per il prossimo futuro che non vi è alcun sostegno universale per l’adesione dell’Ucraina. Sarebbe anche importante che gli Stati Uniti e gli Stati della NATO che la pensano allo stesso modo non cerchino di cambiare il punto di vista di coloro che si oppongono all’adesione dell’Ucraina.

Coloro che ora sostengono l’escalation, l’espansione o l’estensione di questo conflitto per esercitare pressioni sul vantaggio percepito dell’Occidente sulla Russia e alla fine influenzare il cambio di regime, lo faranno su un numero sempre crescente di ucraini morti nell’interesse dei quali presumono di agire.

Sebbene ci siano segnali che l’esercito russo si sia mosso o si stia muovendo più lentamente del previsto in Ucraina, la tradizione russa è esemplificata al meglio nell’uso radicale della forza schiacciante da parte delle guerre cecene contro i civili e le truppe nemiche allo stesso modo. La prima vittima in guerra è la verità. Già circolano storie di pesanti perdite russe. Non dovremmo contare su una segnalazione insufficiente o eccessiva come conforto o indicatore.

Il conflitto senza diplomazia è la benzina esposta all’accensione. La resa incondizionata non è sconosciuta, ma l’Iraq, l’Afghanistan due volte e il Vietnam hanno dimostrato la sua evanescenza. Sebbene richiederà un doloroso dare e avere da entrambe le parti, la neutralità a lungo termine per l’Ucraina come paese ponte, costruito sul modello della Finlandia o dell’Austria, è un concetto che vale la pena generare e implementare.

La Crimea è un’ulteriore sfida. Putin ha perso un’opportunità quando non ha sponsorizzato un referendum libero ed equo condotto dalle Nazioni Unite nel 2008. Si può ancora farlo e dovrebbe dare il diritto di scelta ai suoi abitanti come abbiamo fatto in tante ex colonie che si sono trasformate in stati indipendenti in gli anni ’60 e ’70. Se la scelta, come sembra probabile, è che i russofoni dominino e rimangano nella Federazione Russa, la Crimea si accontenterà di un accordo che potrebbe e dovrebbe essere ampiamente accettato.

L’alternativa a questo corso negoziale, dichiaratamente difficile, è troppo pericolosa e difficile da contemplare: una guerra crescente; crescente devastazione; un rischio inutile, infinito e catastrofico di scambi nucleari. Le opzioni sono chiare e una leadership saggia prenderà la difficile strada diplomatica meno battuta per ciò che può offrire ed evitare.