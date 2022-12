Ucraina – Russia: Stati Uniti non più neutrali (se lo sono mai stati)

In un articolo di ieri, scritto peraltro prima dell’incontro tra Joe Biden e Volodimyr Zelensky, ho scritto che la situazione è al limite del massimo rischio, ma specialmente, una volta di più, facevo notare, e vorrei tornarci ora, quanto le cose siano meno chiare e meno nette di quanto non sembri, ma specialmente molto più pericolose.

Ho scritto e riscritto, e invero non sono il solo, che la guerra vera, in atto, non è tra Zelenski e Putin, come piace scrivere a molta parte della stampa che personalizza sempre, falsando così le cose: perché il discorso, che dovrebbe essere distaccato, oggettivo e giuridico, diventa uno scontro personale, diretto tra questo e quello. Il che può anche andare bene per quella schifezza che ormai è il mondo del calcio, ma non qui, dove si gioca con il destino di popoli, cioè di molti milioni, se non miliardi di persone. E dunque, come dico e ripeto, lo scontro vero è tra USA e Russia. Gli USA in questi ultimi trenta anni hanno eroso continuamente la tranquillità e la sicurezza della Russia, appena uscita da rivolgimenti sconvolgenti, circondandola di basi militari e di Paesi ostili. Anche ignorando e violando accordi nei quali si erano impegnati a certi comportamenti che non sono stati mantenuti.

Come ho precisato tempo fa: non esiste nella Comunità internazionale, non esiste nel diritto internazionale, non esiste nelle Nazioni Unite, alcun sistema organizzato per il mantenimento della pace: anzi il contrario! Chiunque dica che esiste, a parte che mi piacerebbe lo dimostrasse (diamine ci dovrà pure essere una ‘prova’, o no?) a meno che non dica scientemente il falso. Ciò non accade per caso, ma per esplicita, deliberata volontà di tutte le Potenze, grandi e piccole. Gli Stati finora hanno sempre voluto mantenere la più assoluta libertà nel decidere se usare o meno la forza, e ci sono riusciti. Se non fosse così, non vi sarebbero oggi oltre 59 guerre in atto, come scrive una autorevole rivista statunitense. E pertanto, lo dico da giurista, finiamola una buona volta di raccontare che esiste un sistema per il mantenimento della pace: non esiste e nessuno lo vuole.

Lo scopo evidente degli USA è quello di ingessare la Russia sia economicamente, che militarmente (questo non si aspettava di poterlo fare e è essa stessa stupita, finora, di esservi riuscita), che politicamente, cercando di isolarla dal resto del mondo e in particolare dalla Cina, il vero avversario degli USA, secondo loro. In altre parole, come più volte è accaduto nella storia, uno Stato, oggi gli USA, ieri l’Inghilterra, l’altro ieri la Francia, prima ancora l’impero romano e prima ancora quello egizio, eccetera, cercano di trasformare il diritto internazionale, la vita della Comunità internazionale, in una sorta di diritto interno dove loro comandano e gli altri obbediscono: insomma, una specie di Stato. Non è questione giuridica e quindi non mi pronuncio, ma tutti sappiamo che, nella storia, non è mai riuscito a nessuno. Tanto più che gli USA ‘rappresentano’ poco più di un miliardo e mezzo di persone e dovrebbero riuscire a tenerne sotto controllo circa altri sei: alla lunga non può durare.

La ‘novità’ dell’accordo (in realtà un mini accordo) tra USA e Ucraina sta nel fatto che gli USA esplicitamente e dichiaratamente si propongono non solo di aiutare l’Ucraina, ma – ed è decisivo anche dal punto di vista giuridico – di colpire in ogni modo la Russia. Nel suo discorso a Zelenski, Biden ha parlato continuamente di Putin, quasi sputando. E ciò pesa e peserà. Ma, in termini giuridici non devo certo ricordare ai miei colleghi, ma forse a qualche non giurista che mi leggesse, che la ‘guerra’ consiste non solo e non tanto nell’uso della forza, ma in quello he una volta in latino si definiva ’animus bellandi’: volontà di distruggere l’avversario. Non mi sembra il caso di citare la sterminata bibliografia in materia. Basterebbe citare il caso degli USA, quando si stracciarono le vesti perché il Giappone non li aveva avvertiti di volergli fare la guerra, pur sapendo perfettamente che erano già in guerra col Giappone. Forse, però, da allora hanno imparato che è meglio attaccare per primi, all’occasione, senza avvertire: Afghanistan, Iraq, Siria, eccetera.

Nel diritto internazionale, così come non esiste un ‘sistema’ per il mantenimento della pace, esiste invece un complesso di regole che attengono alla condotta della guerra. Sia regole, cosiddette umanitarie, sia regole sul comportamento dei belligeranti nei confronti degli Stati terzi, i cosiddetti neutrali.

Sulle regole per la condotta della guerra ho già parlato a lungo in un precedente articolo, citando in particolare un autore statunitense, un ufficiale, che parlava a nome degli USA, e che, tra l’altro giustificava l’uso dei bombardamenti ai servizi da parte della Russia, citando e riportando il manuale di guerra statunitense, noto e pubblicato! Così come negli altri manuali si parla spesso do neutrallità.

Attenzione, ciò vuol dire che gli USA sono perfettamente coscienti del fatto che mentono, rispetto a quello che essi stessi scrivono, quando dicono che la Russia viola il diritto internazionale bombardando i servizi: loro farebbero esattamente lo stesso e lo hanno fatto.

Perfetto, ma sono più forti, sono sostenuti da molti, tutti fingono di non sapere che le cose stanno così, ma il comportamento illecito sempre illecito è, nel caso, la menzogna. Ma se dalla menzogna consegue una azione di forza, quello è uso illecito della forza.

Durante una guerra, infine (e gli USA in moltissima giurisprudenza ne hanno parlato fino alla noia a cominciare dalla famosa sentenza Paquete Habana del 1900) si distinguono i combattenti (gli stati effettivamente in guerra) e i neutrali, cioè gli Stati che dichiarano di non partecipare o non partecipano comunque alla guerra. Il diritto internazionale, precisa accuratamente cosa possono e non possono fare gli stati neutrali: nel caso gli USA e i Paesi europei.

Cito un giusta che più famoso non c’è: Hans Kelsen tedesco, fuggito in USA durante il nazismo e lì autore di un importante manuale di diritto internazionale, dove, alle pagine da 154 a 173 della edizione del 1967 (non proprio diecimila anni fa!) si spiega chiaramente che lo Stato neutrale, se vuole restare neutrale, non deve in alcun modo aiutare (quindi non solo con le armi, ma certamente con quelle) una delle potenze in guerra. Qualora lo faccia, scrive chiaramente Kelsen, la potenza che subisce l’atteggiamento ostile, ha il diritto di trattare il non più neutrale come nemico, cioè sparargli addosso.

Ciò che è accaduto finora tra Washington e l’Ucraina (sorvoliamo sulla stupida Europa e la ridicola NATO) è esattamente questo.

Da giurista dico: se la Russia abbattesse un paio di arei statunitensi che portano armi, colpisse una nave, eccetera, avrebbe il sacrosanto diritto di farlo.

La Russia, finora, ha evitato accuratamente di farlo, anche quando gli ucraini distrattamente hanno colpito la Polonia con un missile … russo (sono tutti russi i loro missili!) e anche quando, per errore scusabile poverini, pare che abbiano colpito la stazione di Khromatorsk, di nuovo con un missile russo!

Voglio solo dire che si sta creando una situazione al limite del rasoio: basta un gesto irresponsabile di qualcuno (e ne abbiamo visti, parecchi) per fare perdere il controllo della situazione.

Poi, ognuno è libero di decidere come regolarsi.

Si dice (in parte è vero) che gli USA abbiano, dal punto di vista delle armi, dato poco, perché vogliono spingere l’Ucraina a trattare. Sarà, speriamo!

Ma, ipotizziamo: se, per dannato errore, una piccola bomba colpisse, che so, Varese: che facciamo?

In altre parole: vogliamo prendere un po’ di razionalità o no? Specialmente parlare della realtà e non delle fantasie più o meno bellicose? E ci rendiamo conto che ogni giorno che passa, muoiono ucraini: a Zelenski non importa, d’accordo lui ha i suoi obiettivi, ma nemmeno a noi?