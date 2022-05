‘Dov’è la carne?’ Il famoso slogan di uno spot televisivo del 1984 per la catena di fast food Wendy’s si adatta sorprendentemente per la guerra in corso tra Russia e Ucraina.

La carne bovina – e in particolare la carne bovina caricata geopoliticamente – si trova in Paraguay, uno dei 10 maggiori esportatori mondiali di quel prodotto, con la Russia che rappresenta il secondo importatore di carne dalla nazione sudamericana. Di conseguenza, il settore della carne del Paraguay era in crisi dopo che Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea avevano sospeso l’accesso della Russia al sistema SWIFT nei primi giorni della guerra.

A quel punto, il Paraguay si è trovato di fronte a un bivio: accettare l’esito delle sanzioni internazionali motivate da problemi di diritti umani o sforzarsi di aggirare le sanzioni per il bene di condurre gli affari come al solito. La scelta dei paraguaiani dovrebbe dire alla comunità internazionale tutto ciò che deve sapere sulla mentalità del Paese.

Gli esportatori paraguaiani hanno risposto alla crisi della carne negoziando con i clienti russi le spedizioni di carne di pollame, frattaglie bovine, grasso e latte intero in polvere, assicurando il proseguimento delle normali attività tra Asuncion e Mosca. Questo approccio di corteggiare piuttosto che evitare il paria globale che è il dittatore russo Vladimir Putin non dovrebbe sorprendere se si considera che il Paraguay è anche uno dei principali esportatori di carne bovina verso l’Iran, e che l’ambasciatore Federico Alberto Gonzalez Franco, attuale ministro dell’Interno, è il principale agente di influenza di Mosca nel Paese.

E se gli Stati Uniti tentassero di compensare l’impatto dell’attuale crisi petrolifera perseguendo nuove strade commerciali con la Russia, piuttosto che l’effettiva politica dell’amministrazione Biden di vietare le importazioni di petrolio russo? Indubbiamente, l’indignazione internazionale sarebbe diretta a Washington. Eppure i ‘fallimenti morali’ del Paraguay ricevono scarsa attenzione.

Il Presidente paraguaiano Mario Abdo Benítez è tra i capi di stato latinoamericani che non hanno criticato esplicitamente l’invasione russa. Il silenzio di Asuncion sull’aggressione russa è un duro colpo per la popolazione ucraina del Paraguay di circa 40.000 abitanti, inclusa una comunità particolarmente ampia nel dipartimento di Itapúa.

Per tutti i paraguaiani, la posizione incapace del loro governo nei confronti della Russia aggiunge beffa al danno di anni di criminalità organizzata, in particolare gli scandali persistenti di riciclaggio di denaro orchestrati da Carlos Fernández Valdovinos e dal governatore José Domingo Mino Adorno. Il predecessore di Abdo Benítez come Presidente, Horacio Cartes, è stato più volte incarcerato per frode valutaria negli anni ’80 e in seguito è stato oggetto di un tentativo di estradizione da parte del Brasile per presunto riciclaggio di denaro collegato a Dario Messer, l’uomo d’affari che nell’agosto 2020 ha firmato un patteggiamento con Le autorità brasiliane che lo hanno condannato a 18 anni di carcere per riciclaggio di denaro e appropriazione indebita.

E la lista continua. Federico Alberto Gonzalez Franco, un confidente di Abdo Benítez, ha legami con i servizi segreti russi. Il Ministro dell’Industria e del Commercio Luis Alberto Castiglioni Soria è uno stretto alleato dell’Iran. Il vicepresidente Hugo Velazquez ha perso milioni nelle banche libanesi durante la crisi finanziaria di quel Paese. L’ex ministro dell’Interno Arnaldo Giuzzio e il presidente del Congresso del Paraguay Oscar Rubén Salomón Fernández hanno utilizzato un veicolo blindato di proprietà di un boss del narcotraffico per una vacanza insieme in Brasile.

Più di recente, i resoconti dei media latinoamericani hanno rinnovato i riflettori sulle attività di Carlos Fernández Valdovinos, ex capo della Banca centrale del Paraguay durante la presidenza Cartes e artefice delle famigerate operazioni di riciclaggio di denaro di Asuncion, schemi che, a loro volta, hanno finanziato il terrorismo in Medio Oriente da gruppi come Hezbollah e ha fornito un santuario del denaro oscuro ai politici più corrotti d’Europa. Nell’aprile 2021, il Paraguay ha condannato il finanziere di Hezbollah Assad Ahmad Barakat a due anni e sei mesi di carcere per falsificazione di passaporti e frode all’immigrazione.

Il comportamento sconcertante del Paraguay si vede anche nella decisione del Paese, nel settembre 2018, di chiudere la sua ambasciata a Gerusalemme solo pochi mesi dopo la sua apertura. A quel tempo, Asuncion trasferì l’ambasciata lontano dalla capitale israeliana e tornò a Tel Aviv solo tre settimane dopo l’ascesa al potere di Abdo Benítez.

Oggi, il fallimento morale del Paraguay nei confronti della Russia è inquietantemente ben allineato con la storia di Asuncion sia di corruzione interna che di decisioni anomale in politica estera. Poiché la guerra in Ucraina offre agli Stati Uniti un’opportunità cruciale per rivalutare le loro alleanze globali, è sicuramente necessario un esame più attento del Paraguay da parte dell’establishment della politica estera americana. E quell’esame può iniziare con una domanda che ora rappresenta molto più di uno slogan: dov’è la carne?