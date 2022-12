Ucraina – Russia: no ad una soluzione ‘Dayton’

All’inizio degli anni ’90, mentre la guerra in Jugoslavia si estendeva alla Bosnia, ho assunto quella che consideravo una posizione di principio. Ho appoggiato l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite alla regione. Ho esortato amici e colleghi a non sostenere azioni per intensificare la guerra. Credevo di essere nel campo pro-pace. Speravo in un cessate il fuoco. Desideravo una diplomazia più risoluta. Ero disgustato da tutto lo spargimento di sangue.

La guerra era iniziata sul serio nel 1991, in particolare dopo che la Croazia aveva dichiarato la sua indipendenza dalla Jugoslavia in giugno. Le enclavi di etnia serba a loro volta si staccarono dalla Croazia e l’esercito jugoslavo intervenne in loro favore. A partire dall’assedio di Vukovar in agosto, la guerra si intensificò con terrificante rapidità.

All’inizio del 1992, la guerra si estese alla repubblica multietnica della Bosnia, dopo che i serbi etnici seguirono l’esempio dei loro fratelli in Croazia e crearono la loro Republika Srpska. Alla fine di febbraio 1992, la Bosnia tenne un referendum sull’indipendenza. Il risultato fu travolgente: oltre il 99% voleva che la Bosnia diventasse un nuovo Stato. Molti serbi etnici, tuttavia, hanno boicottato il voto. Il governo di Alija Izetbegović andò comunque avanti e dichiarò la Bosnia indipendente il 3 marzo.

Non appena la Bosnia dichiarò l’indipendenza, la Serbia ampliò la guerra ‘difendendo’ le aree del nuovo Stato controllate dai serbi. I bosniaci formarono una partnership ad hoc con le forze croate, e la guerra si trasformò in un susseguirsi di atrocità: l’assedio della capitale Sarajevo, i massacri dei bosniaci a Srebrenica, la diffusa pulizia etnica. I serbi etnici commisero la parte del leone in queste atrocità.

I bosniaci fecero appello al mondo esterno per denaro e armi per combattere e preservare il loro nuovo Paese. Fatta eccezione per alcuni Paesi a maggioranza musulmana che fornirono aiuti e pochi combattenti, quegli appelli sono caduti nel vuoto. “Sfortunatamente, ciò che sta accadendo in Bosnia è che il mondo sta seduto a guardare la più avanzata comunità musulmana del mondo che viene spazzata via”, disse all’epoca Adnan Iskandar dell’Università americana di Beirut.

Ero inorridito dalla violenza che aveva accompagnato la disgregazione della Jugoslavia. Mi era chiaro che l’aggressione serba era responsabile delle guerre anche se i nazionalisti altrove nel Paese in disintegrazione avevano favorito quelle guerre. E criticai aspramente le istintive analisi ‘filo-serbe’ di alcuni uomini di sinistra che ripetevano a pappagallo la propaganda del governo dell’uomo forte Slobodan Milošević proprio come gli ingenui uomini di sinistra seguono inconsapevolmente i punti di discussione del Cremlino sull’Ucraina oggi.

Tuttavia, mi opposi al trasferimento di armi ai bosniaci perché pensavo che avrebbe semplicemente gettato benzina sul fuoco del conflitto. Ero fermamente a favore dell’ulteriore integrazione dell’Europa, non dell’ulteriore disintegrazione delle sue regioni di confine.

Sbagliai a non pensare che fosse necessario aiutare la Bosnia con le armi. La mia lettura errata di quella guerra – e la mia analisi di ciò che è accaduto alla Bosnia dopo la guerra – spiega in parte perché sostengo l’Ucraina oggi.

Come finiscono le guerre

Le guerre in Jugoslavia non sono finite a causa di un trattato di pace. Non sono finite perché tutte le parti hanno ragionevolmente concordato un cessate il fuoco.

Le guerre in Jugoslavia finirono perché il principale aggressore, la Serbia, fu sconfitto militarmente. Nel primo caso, nell’agosto 1995, l’esercito croato assistito dagli Stati Uniti riuscì ad espellere le milizie di etnia serba dalle terre che controllava in Croazia e Bosnia in quella che allora era la più grande campagna militare in Europa dalla seconda guerra mondiale. L’esercito croato commise vari crimini di guerra durante l’operazione Storm, tra cui l’espulsione di decine di migliaia di serbi etnici e l’esecuzione di civili, anche se i tribunali internazionali hanno successivamente respinto l’affermazione serba di genocidio.

Nel secondo caso, la NATO bombardò la Serbia da marzo a giugno 1999, costringendola a ritirare le sue truppe dalla contesa regione del Kosovo. La NATO non ricevette l’autorizzazione dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quindi il bombardamento era tecnicamente in violazione del diritto internazionale. A seguito degli attacchi sono morti anche alcuni civili, tra cui tre giornalisti cinesi quando è stata colpita l’ambasciata cinese a Belgrado.

Nel primo caso, l’operazione croata pose le basi per gli accordi di Dayton che hanno posto fine al conflitto bosniaco. Nel secondo caso, l’operazione della NATO preparò il terreno per l’accordo di Kumanovo che mise fine alla guerra del Kosovo.

A volte le guerre finiscono in situazioni di stallo. A volte una parte è decisamente sconfitta. Il conflitto in Ucraina, a questo punto, potrebbe andare in entrambi i modi. Dato che la Russia è un Paese potente con armi nucleari, lo scenario della Serbia probabilmente non si verificherà. È improbabile che Putin, a differenza di Milosevic, venga rovesciato da una rivolta popolare e poi trascinato davanti a un tribunale per crimini di guerra. Ma l’esercito russo potrebbe ancora essere decisamente sconfitto nel suo tentativo di accaparrarsi quanta più Ucraina possibile. L’Ucraina ha la volontà e, a differenza della Bosnia, la capacità di difendersi.

Il modo in cui finisce la guerra in Ucraina è importante, ma altrettanto importante è il modo in cui si costruisce la futura pace.

Il problema con una pace dettata

La Serbia ha perso la guerra in Bosnia. Ma la Bosnia non ha vinto. Non aveva una forza militare sufficiente per dettare i fatti sul campo.

Così, gli Accordi di Dayton hanno imposto una pace difettosa al Paese che continua ad affliggere la Bosnia oggi. A seguito di Dayton, il conflitto militare tra bosniaci, serbi e croati è stato trasposto in un registro politico. Invece di combattersi con le armi, i tre principali gruppi ora combattono l’un l’altro nelle ingombranti istituzioni politiche create da Dayton. Questo è un bene, in quanto le persone non si uccidono più a vicenda. È negativo, tuttavia, in quanto la Bosnia oggi è a malapena un Paese.

Ci sono due parti principali della Bosnia: la Republika Srpska e la Federazione della Bosnia-Erzegovina, che consiste nel duo spesso litigioso di croati e bosniaci. Queste due entità autonome amministrano congiuntamente anche una terza area, il distretto di Brcko. La presidenza ruota tra tre membri, un serbo, un croato e un bosniaco, eletti dalle rispettive comunità. Le divisioni etniche che hanno dato origine alla guerra, sfruttate da politici opportunisti, non hanno portato a una democrazia ma a un’etnocrazia.

Il Paese non funziona davvero come un Paese, non con la Republika Srpska che minaccia continuamente di separarsi dallo stato, i croati perennemente stanchi di essere un partner minore e i bosniaci che vogliono uno stato unitario che rifletta meglio la loro maggioranza demografica (50,1% della popolazione rispetto al 30,8% di serbi e al 15,4% di croati). Le elezioni che periodicamente si svolgono sono state definite ‘le più complicate del mondo’. Uno straniero in realtà amministra il territorio come un governatore neocoloniale. Il politico tedesco Christian Schmidt, Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, ha dimostrato il suo ruolo neocoloniale intervenendo nelle ultime elezioni di quest’anno per imporre unilateralmente modifiche alla legge elettorale .

La Bosnia ha chiesto di entrare a far parte dell’Unione Europea, che è una delle poche cose che la maggior parte dei cittadini dello Stato sostiene. Nonostante questo sostegno, le istituzioni politiche divise non riescono a mettersi d’accordo sui passi costituzionali, giudiziari, economici e di altro tipo necessari per qualificarsi per l’adesione all’UE. La corruzione è dilagante, il PIL pro capite di circa $ 6.000 lo pone almeno $ 3.000 dietro il paese più povero dell’UE, la Bulgaria, e quasi la metà di tutti i giovani bosniaci vuole andarsene perché il loro futuro all’interno del paese sembra cupo.

Gli Accordi di Dayton hanno bloccato molte delle dinamiche che hanno dilaniato la Bosnia in primo luogo. La prospettiva di una futura adesione all’UE potrebbe fungere da forza per unire il Paese, proprio come l’adesione della Serbia può incoraggiare una maggiore democrazia in quel Paese e l’adesione del Kosovo può contribuire a spianare la strada al suo riconoscimento internazionale.

Che ciò accada o meno, tuttavia, la Bosnia è proprio il tipo di soluzione che l’Ucraina sta cercando di evitare. Chi crede in una pace giusta in Ucraina deve considerare tutte le strategie che possono anticipare il destino bosniaco. Tutte queste strategie comportano la riduzione al minimo possibile dell’occupazione russa del territorio e del coinvolgimento negli affari ucraini.

Evitare una ’soluzione Dayton’ in Ucraina

La Serbia continua a svolgere un ruolo di spoiler in Bosnia a causa delle sue strette relazioni con la Republika Srpska. Questa è la posizione di ripiego che Putin accetterebbe se non riuscisse ad assorbire tutta l’Ucraina nella Russia o ad installare un governo fantoccio a Kiev. Utilizzerà il Donbass e la Crimea per interrompere il funzionamento dell’Ucraina proprio come la Serbia interferisce in Bosnia attraverso la sua delega.

In quanto Stato quasi fallito con confini incerti, l’Ucraina non sarebbe in grado di qualificarsi per l’adesione all’UE. Con un’economia devastata dagli attacchi implacabili della Russia, l’Ucraina non rappresenterebbe alcuna minaccia economica per gli interessi russi. Disarmata e neutrale, l’Ucraina potrebbe essere invasa a piacimento da qualsiasi futuro governo russo a cui non piaccia ciò che sta facendo il suo vicino.

Ovviamente non sono l’unico a vedere i parallelismi con la Bosnia. Ecco Hamza Karčić, Professore associato all’Università di Sarajevo:

Se Zelenskyj fosse costretto a concedere l’autonomia a est, rischierebbe di sovrintendere alla costituzione di un’entità tipo Republika Srpska. Ciò darebbe effettivamente ai ribelli filo-russi voce in capitolo nel governo dell’Ucraina, probabilmente attraverso poteri di veto simili a quelli della Republika Srpska, che renderebbero il paese disfunzionale come lo è stata la Bosnia. Ciò non solo capovolgerebbe lo sviluppo del paese, ma ne bloccherebbe anche l’integrazione nell’UE e nella NATO.

Per evitare questo scenario, l’Ucraina deve vincere. Deve preservare la stessa sovranità che Putin finge di sostenere, almeno in teoria, con la sua politica estera ‘sovranista‘. Deve usare la forza delle armi non solo per respingere gli invasori russi, ma anche per prevenire il tipo di ‘conflitto congelato’ che la Russia ha usato così efficacemente per ostacolare la Georgia e la Moldavia dopo precedenti interventi militari in quei Paesi.

Non è chiaro se l’Ucraina possa riconquistare la Crimea o tutto il Donbass, o quale sarà il prezzo di quelle campagne per gli ucraini e il mondo. Ma una sorta di pace forzata sulla falsariga degli accordi di Dayton non è nell’interesse dell’Ucraina o, francamente, di nessuno al di fuori del Cremlino. Gli ucraini hanno ragione a diffidare dei loro alleati che dettano i termini di un accordo futuro. Possono vedere le sfide che la Bosnia deve affrontare oggi, quasi 30 anni dopo la guerra.

La domanda è: quando impareremo anche noi la lezione della Bosnia?