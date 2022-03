Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Il momento dell’intervento militare russo in Ucraina dopo mesi di aspettative sul probabile, possibile, certo, auspicabile o meno, è arrivato stamane 24 febbraio 2022. Un massiccio dispiegamento di forze per “riportare” l’Ucraina sotto il comando dittatoriale di una Russia a cui Putin vuol ridare il ruolo di un impero zarista. Vecchio sogno della Grande Madre Russia. Questo nuovo scenario cambia radicalmente ruoli e posizioni degli attori in campo e modifica pregresse strategie, apparenti o concrete. E quando la ragione diplomatica viene sostituita dalla logica della guerra (oltre le fesserie sulla guerra come irrazionalità e menate simili, ché i conflitti sono opzioni dell’azione fondate su calcoli ed interessi razionali), prospettive ed analisi accelerano gli scenari probabilisticidovendo cassare variabili in gioco ex ante.

Questo atto di guerra pone una questione terminologica come tutte le parole che descrivendo la realtà la occultano aggiungendosi all’evento caricandone in forme e modi altamente simbolici atti altrimenti considerati inspiegabili. Ma non è questo il caso, poiché non c’è nulla di inspiegabile nel gesto umano di confliggere invece di competere o cooperare. Tutte forme operative della realtà sociale con cui è leggibile un conflitto sociale (politico, militare, religioso, economico). Va subito detto che in situazioni estreme come l’attuale tra l’eco di bombe che non arrivano a noi si offrono almeno due panorami di un evento. Per un verso vi sono commentatori che già sanno che cosa accadrà, effetti conseguenze ed altro, e poi altri che non dovendo decidere, cosa che non spetta a chi scrive, azzardano più che risposte, quesiti. Che ora non servono, dovendo arginare gli effetti di uno scontro militare, ma che forse potrebbero servire quale futura disamina. Dunque ci si chiede che vuole veramente Putin, verso dove si spinge, qual è la sua posta in palio, la validità delle sue analisi costi/benefìci, ecc. Oltre il tema geopolitico di confronto tra democrazie e dittature, domani con la Cina, appena sferrato l’attacco russo in poche ore ci si è subito sbizzarriti a dipingere Putin come un pazzo, un folle, che sta provocando un ‘genocidio’ (?).

Ma si conosce il significato delle parole o le si lasciano librarsi a caso? Genocidio è una “sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, una razza o una comunità religiosa. Enc. Treccani”). Qualcuno crede che lo scopo sia uccidere tutti gli ucraini? Addirittura poi rubricare il monarca russo quale nuovo Hitler (un altro?), ideatore dell’Olocausto e della Shoah qui non c’entra nulla. Detto ciò, questo attacco russo, tra condanne unanimi e nuove e partecipate manifestazioni per la Pace, può essere analizzato con le regole di ingaggio di un’azione fatte di atti e mosse con cui i “giocatori” interagiscono nella realtà sociale. Qui abbiamo almeno quattro attori, di diverso peso, autorità, legittimazione che si confrontano. Vi è il comando degli Stati Uniti che al di là dell’oceano si interfacciano con quello che c’è, di poco, dell’Unione europea. Poi c’è l’attore in campo l’Ucraina ed infine c’è la NATO, NORTH ATLANTIC treaty ORGANISATION, che si chiama non a caso Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Un’alleanza difensiva nata con la firma del Trattato di Washington del 4 aprile 1949 in periodo di Guerra Fredda, tanto richiamata a torto o a ragione in questi giorni. Ne fanno parte 30 Stati del mondo, in risposta al carattere totalitario dell’Unione Sovietica. Organismo, necessita di essere ricordato, di cui dopo l’implosione dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche ne fu chiesta la cancellazione del pari con la soppressione del Patto di Varsavia. Ma non successe e non solo venne ampliato facendo entrare paesi come la Turchia!, un’oscenità, armandola in modo mostruoso, ma ne fu ampliata azione e ruolo. Si può più che ipotizzare che la crescita della Nato sia dipesa da due motivi. Il primo è che un organismo che funge da longa manus degli Usa, il secondo è connesso alla mancata crescita di un’Unione europea anche adesso totalmente fuori dei giochi se non per qualche “azzardata” enunciazione. Priva come è di una difesa europea comune, di difesa dei confini, di ripartizione solidaristica dei temi strutturali, con l’immigrazione innanzi tutto dove dormono il sonno degli inetti da anni, di una politica estera unitaria e non fatta di interessi nazionalistici dei suoi membri che si muovono per conto proprio, con carenze di indirizzo e di strategia. Una Nato peraltro mostruosa come organizzazione e dispendiosissima dove fare molte carriere, un organismo che nei decenni è sempre più estensione americana in Europa. Un disastro, che molti negheranno. Dunque dicevo che l’attuale tremenda situazione può esser letta con le modellizzazioni teoriche basate su atti e mosse con cui si comportano gli attori sociali in un conflitto sociale. Un approccio di comprensione e spiegazione della realtà sociale espresso dalla ‘Teoria dei Giochi’ (TdG) formalizzato nel 1944 con la pubblicazione di ‘The theory of games and economic behavior’, scritto da John Von Neumann e Oskar Morgenstern che avrà larga eco in economia, politologia, sociologia, psicologia. La TdG è una modellizzazione matematica che prende in considerazioni situazioni di conflitto (qui il caso Ucraina-Russia-Usa più attori di contorno). In sintesi valuta come diverse persone (o giocatori) operano delle scelte per ottenere il massimoguadagno per sé tenuto conto che i guadagni dipendono dalle proprie scelte e da quelle degli altri. Studi con seguenti approfondimenti, di Robert Axelrod e le sue analisi sulle chances di apertura alla cooperazione in un mondo di egoisti con un noto torneo informatizzato. E soprattutto Thomas Schelling ed il suo fondamentale “La strategia del conflitto”, a partire dalla sua riflessionenegli anni ’60 sul problema della deterrenza nucleare nel famoso scontro Unione Sovietica–Stati Uniti per i missili nucleari sull’isola di Cuba. Lavoro, con altri, per il quale riceverà poi dopo 40 anni il Nobel per l’economia. Missili che trasposti oggi in Ucraina al contrario inducono la Russia a nutrire molte preoccupazioni per l’avanzamento che la Nato ha effettuato per anni nei territori ex sovietici per oltre 1300 chilometri! E molti dicono che non sia questo il problema. Come si dovrebbe comportare la Russia se non come fecero gli Usa con dei missili puntati verso le coste della Florida? O vale solo ciò che preoccupa i secondi privando la prima di una pari reciprocità? Dittatura o meno, qui non c’entra. E non sono filo russo, bando ai cretini. Afferma al riguardo Schelling che «Nasce il problema di trovare forme di accordo, o condizioni su cui accordarsi, tali da non fornire incentivi a ingannare la controparte (…) Anche se non escludiamo la possibilità di esistenza di una relazione di ‘fiducia’ tra due partner, non dobbiamo comunque ritenerla scontata; e anche la fiducia stessa può essere studiata in termini di teoria dei giochi. Spesso si raggiunge la fiducia semplicemente attraverso la continuità della relazione tra due parti e il riconoscimento da parte di entrambe che il guadagno derivante da un potenziale imbroglio è superato dal valore della tradizione di fiducia che renderà possibile una lunga serie di accordi futuri». Dunque il punto è che non siamo a conoscenza di tutte le mosse che hanno eventualmente “fornito incentivi ad ingannare la controparte”, come e su che cosa ci si sia esposti per poi ritrattare e tornare alla mossa precedente. Lo supponiamo e proviamo ad argomentarlo ma sono parole aggiuntive rispetto alle “parole” fondanti l’attivazione di quelle iniziali mosse di reciprocità, poi negate. Perché questa è venuta meno, una reciprocità che pure si dava, con reciproca soddisfazione, tra avversari, denaro contro energia.

Ancora Schelling ricorda che «Uno studio del comportamento conflittuale consapevole, intelligente, sofisticato – del comportamento vincente – è una sorta di ricerca delle regole di un comportamento “corretto” finalizzata a vincere una competizione». Quanto sin qui detto è la trasposizione modellistica di una realtà concreta esplicitatasi nel tempo, su cui ci si esercita per rispondere al profilarsi di situazioni come quella attuale in cui negoziazioni e conflitto sono opzioni sul tavolo di trattative o meno. Ma in una situazione di conflitto con sangue vero morti reali e persone che scappano, bambini che piangono e madri atterrite, ovviamente come è nell’umano che alberga in molti di noi, partecipiamo soprattutto del gioco delle emozioni. Dinanzi a noi si svolge una modalità del conflitto in cui sono venuti modificandosi le variabili di due tipi di giochi. Il primo, valido fino a poco prima dell’invasione russa, di Correlazione positiva perfetta in cui lo Stato del gioco era fatto di Opposizione negoziale, tra avversari ed in alcuni settori tecnologici, partners, con una modalità di Non fiducia o disaccordo reciproco non deleteria per i giocatori, con un tipo di gioco a Somma variabile con Payoff (guadagni) variabili non predeterminabili. Con Preferenze ed interessi dei giocatori, Comuni, di reciproco vantaggio. A fronte di questa, si è venuta affermando una Correlazione negativa perfetta di cui sono state evidenziate le criticità evidenti, lasciando nell’ombra altri aspetti psicologici e non, qui dei due giocatori di rilievo, americani e russi, con tutti gli altri oltre tale confronto. Gli aspetti preponderanti risultano evidenti in questi giorni di guerra. Un’Opposizione che è divenuta inconciliabile tra Antagonisti/avversari fondata su una Sfiducia reciproca disfunzionale in modi e forme diverse per tutti i giocatori sul terreno. Si pensi solo ai costi di mancato approvvigionamento di energia in Europa. Il gioco è divenuto a Somma fissa con Guadagni (perdite) costanti progressive e con Preferenze divergenti dai vantaggi individuali per ora non tutti noti. Questa caduta di reciprocità determina poi dei costi altalenanti a seconda dei giocatori, qui gli alleati contro Putin, in campo. Già infatti in Europa ci si preoccupa di come preparare le opinioni pubbliche a carenza di energia ed aumenti considerevoli dei prezzi, che non è solo la stufa di casa, mentre gli Usa non hanno questa variabile da dover conteggiare potendo contare su un’autonomia energetica. Del pari, impossibile che i russi non abbiano considerato il proprio costo in termini di risorse monetarie mancate, avendo con tutta evidenza provveduto a dirottare le materie prime verso la Cina, probabilmente a prezzi vantaggiosi. Questo è un vero serio problema, un asse che si instaura tra i due colossi anti o non democratici, in diverso modo autoritari e dittatoriali. Insomma, in una non conclusione, vantaggi e perdite, costi e benefìci necessitano di ulteriori approfondimenti. Intanto le guerre hanno sempre un’unica funzione: ricompattano le forze, disparitarie, in campo. Azione necessaria ma che riduce anche gli spazi di autonomia di pensiero critico su alcuni aspetti delle vulgate che diventano giocoforza intrise di omologazione.