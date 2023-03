Ucraina – Russia: le azioni della Cina possono fare la differenza

Alcuni giorni prima del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio 2023, i funzionari statunitensi hanno affermato che la Cina stava valutando la possibilità di fornire alla Russia armi letali per sostenere la sua campagna militare. La Cina ha negato le accuse e nell’anniversario dell’invasione ha invece presentato il suo piano di pace in 12 punti per porre fine al conflitto. Questi eventi sono seguiti dopo che le tensioni tra Pechino e Washington sono divampate durante lo scandalo del pallone spia cinese iniziato all’inizio di febbraio 2023 .

Dall’inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno avvertito la Cina di non sostenere la Russia. A seguito delle notizie secondo cui la Russia aveva chiesto assistenza militare alla Cina nel marzo 2022, Washington ha avvertito che i Paesi che forniranno sostegno “materiale, economico, finanziario [o] retorico” alla Russia avrebbero dovuto affrontare “conseguenze”. L’amministrazione Biden ha anche affrontato la Cina nel gennaio 2023 con “prove che [suggerivano] che alcune società statali cinesi potrebbero fornire assistenza” all’esercito russo.

La Cina ha ampiamente aderito alle sanzioni occidentali che limitano gli affari con la Russia. Tuttavia, è stato essenziale per la resilienza economica della Russia e la sua campagna di guerra dal febbraio 2022. La Cina ha aumentato sostanzialmente le sue importazioni di carbone, petrolio e gas naturale dalla Russia nel 2022, ad esempio, che insieme all’aumento delle importazioni dell’India, hanno aiutato il Cremlino a negare alcuni degli effetti del calo delle vendite di energia in Europa. Il motivo alla base dell’aumento degli acquisti cinesi e indiani di energia russa, tuttavia, rimangono i forti sconti che sono stati loro offerti dalla Russia, che cerca disperatamente di sostituire i suoi ex clienti in Europa.

La Cina ha anche aumentato le sue esportazioni di tecnologia in Russia per l’utilizzo da parte della sua industria della difesa dopo che a molte società russe è stato negato l’accesso alla tecnologia dall’Europa e dagli Stati Uniti a causa dell’imposizione di sanzioni. Secondo il think tank Silverado Policy Accelerator, “la Russia continua ad avere accesso a tecnologie cruciali a duplice uso come i semiconduttori, grazie in parte a Cina e Hong Kong”. Inoltre, la Cina ha aiutato la Russia a minare le sanzioni economiche occidentali sviluppando sistemi di pagamento internazionali al di fuori del controllo occidentale e ha sostenuto la costruzione di una “alleanza internazionale di imprese” comprendente società non occidentali.

Pechino è stata anche essenziale nel minare gli sforzi occidentali per ritrarre la Russia come un paria internazionale. La Cina si è ripetutamente astenuta dal voto delle Nazioni Unite che condannava l’invasione russa e ha votato contro una risoluzione dell’aprile 2022 per sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani. Pechino sembra anche aver esitato tra definire la situazione in Ucraina un conflitto e denunciare la violazione delle regole delle Nazioni Unite in materia di confini. Inoltre, la Cina, insieme alla Russia, ha rifiutato di approvare il comunicato del G-20 che presentava un linguaggio critico nei confronti della guerra in Ucraina alla fine dell’incontro del 2 marzo 2023. Anche i media statali cinesi sono stati ampiamente favorevoli o neutrali alla Russia da allora iniziò l’invasione.

Le forze russe e cinesi hanno tenuto diverse esercitazioni e pattugliamenti militari bilaterali dal febbraio 2022. L’ultima esercitazione si è svolta nel Mar Cinese Orientale nel dicembre 2022 e lo “scopo principale dell’esercitazione [era] rafforzare la cooperazione navale tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese e per mantenere la pace e la stabilità nella regione dell’Asia-Pacifico”, si legge nella dichiarazione del ministero russo. Nel frattempo, sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati e hanno posato per le foto al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai del settembre 2022. E nei prossimi mesi, Xi Jinping dovrebbe recarsi in Russia dopo che l’alto diplomatico cinese Wang Yi ha visitato Mosca nel febbraio 2023.

Sebbene la Cina abbia dimostrato di essere disposta ad assistere la Russia, è stata attenta a evitare la percezione di un sostegno aperto. La Cina ha citato la necessità di rispettare e salvaguardare “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi”, senza denunciare la Russia o invitarla a porre fine al conflitto. Ma dopo che il principale produttore cinese di droni, Da Jiang Innovations (DJI), ha vietato le esportazioni dei suoi droni in Ucraina e Russia nell’aprile 2022, la Russia ha continuato a utilizzare liberamente la tecnologia di sorveglianza DJI per prendere di mira gli operatori di droni ucraini, dimostrando i limiti della neutralità cinese.

Accanto alle sospette imminenti forniture militari cinesi alla Russia, a cui si riferiva l’amministrazione Biden, Pechino è chiaramente più interessata a una vittoria russa che a una ucraina, anche se non lo ammetterà pubblicamente.

Allora perché la Cina è così impegnata a sostenere la Russia rifiutandosi di farlo apertamente? Non c’è dubbio a Pechino che più l’Occidente si concentri sull’Ucraina, meno risorse i paesi occidentali possono permettersi di dare a Taiwan e alla regione dell’Asia-Pacifico. Il prolungamento del conflitto indebolirebbe anche la Russia, che in alcuni circoli nazionalisti cinesi è ancora vista come un concorrente e che si è ingiustamente impadronita del territorio cinese nel XIX secolo.

Tuttavia, ci sono chiari vantaggi per la Cina se il conflitto si conclude prima piuttosto che dopo, e alle condizioni russe. Poche settimane prima dell’invasione nel febbraio 2022, Russia e Cina avevano firmato la loro partnership “senza limiti” , mentre sia Xi che Putin si definivano il loro ” migliore amico “. Dare sostegno agli alleati contribuirà ad aumentare la fiducia nei confronti di Pechino, aumentando anche la sua influenza su una Russia tesa.

Anche la Cina desidera un vicino stabile e amichevole. Una sconfitta russa potrebbe portare al collasso del paese, destabilizzando potenzialmente gran parte dell’Eurasia. Il cambio di leadership russo, in caso di sconfitta, potrebbe anche inaugurare un governo russo filo-occidentale alle porte della Cina, qualcosa che Pechino desidera evitare.

La guerra ha a sua volta destabilizzato i mercati energetici e alimentari globali e ha causato un’estrema instabilità nell’economia globale, in un momento in cui l’economia nazionale cinese è ancora fragile mentre si riprende dagli effetti della pandemia di COVID-19. La Russia è un partner economico vitale per la Cina, in gran parte nel settore energetico, ma anche grazie al ruolo del Cremlino nella Belt and Road Initiative cinese per aumentare il commercio in tutta l’Eurasia.

Mentre l’importanza della Russia in questo senso è diminuita dopo l’invasione, Mosca conserva una significativa influenza tra i paesi ex sovietici che formano l’Unione economica eurasiatica (EAEU), così come attraverso le industrie energetiche dell’Asia centrale .

Una sconfitta militare ucraina avrebbe anche effetti negativi sulla posizione degli Stati Uniti negli affari globali, dimostrando che l’assistenza militare occidentale non è stata in grado di invertire le sorti di un grande conflitto. Al contrario, una vittoria ucraina rafforzerebbe il sostegno occidentale a Taiwan, incoraggerebbe i sostenitori della democrazia in stile occidentale in tutto il mondo e invertirebbe la percezione in Cina del declino occidentale negli affari globali.

Ma una fornitura aperta di armi letali potrebbe distruggere le relazioni economiche della Cina con l’Occidente quando la Cina sta ancora studiando gli effetti delle sanzioni su una grande economia come la Russia. Ciò non ha impedito a Pechino di sottolineare il doppio standard degli Stati Uniti nel fornire armi all’esercito taiwanese, da ultimo nel marzo 2023 , quando il ministro degli Esteri Qin Gang ha chiesto “Perché, pur chiedendo alla Cina di non fornire armi alla Russia, gli Stati Uniti hanno venduto armi a Taiwan in violazione di un comunicato congiunto [del 1982]?”

Mentre le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono sempre più tese, a Pechino si teme che un aperto sostegno alla Russia possa danneggiare le relazioni di Pechino con l’UE. L’UE è ora il più grande mercato di esportazione della Cina e la Cina spera ancora di creare un cuneo tra l’UE e gli Stati Uniti e impedire lo sviluppo di una politica transatlantica congiunta nei confronti della Cina. Nel frattempo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il 5 marzo 2023, ha affermato che la Cina non fornirà alla Russia aiuti militari letali “suggerendo che Berlino ha ricevuto assicurazioni bilaterali da Pechino sulla questione”. Insieme ai commenti di Xi Jinping nel novembre 2022 che sottolineano la necessità di evitare la minaccia o l’uso di armi nucleari, la Cina cerca di evidenziare la sua posizione di mediazione e dimostrare che è un attore responsabile negli affari mondiali che promuove la pace. L’accordo mediato dalla Cina tra Iran e Arabia Saudita per ristabilire le relazioni ufficiali il 10 marzo 2023 è stata un’ulteriore prova di questa iniziativa.

Al contrario, secondo Qin Gang, la Cina vede gli Stati Uniti come una superpotenza canaglia e vede lo “ scontro e il conflitto ” con gli Stati Uniti come inevitabili a meno che Washington non cambi rotta. E mentre la Cina continua a diffidare dei tentativi statunitensi di contenerla, negli ultimi anni tali politiche sono state sempre più riconosciute anche negli ambienti politici statunitensi.

Tuttavia, gli aiuti militari sia letali che non letali alla Russia dalla Cina probabilmente aumenteranno, incanalati indirettamente attraverso paesi terzi consenzienti. L’arrivo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko in visita di Stato a Pechino il 28 febbraio ha destato allarme negli Usa proprio per questo motivo . In definitiva, la Cina vede la guerra in Ucraina come parte di un conflitto più ampio con il mondo occidentale guidato dagli Stati Uniti. Aiutare la Russia è vista come una decisione strategica per la Cina, il che significa che la sua ” neutralità filo-russa ” continuerà a essere cautamente messa alla prova a Pechino.

Sebbene la Cina non abbia causato la crisi ucraina, cerca di affrontarla in modo efficace. La scissione sino-sovietica nei primi anni ’60 ha permesso a Pechino di espandere rapidamente i suoi legami con l’Occidente, e la crisi ucraina aiuterà la Cina a trarre vantaggio dalle sue relazioni con la Russia in mezzo all’incertezza economica globale. La Cina prenderà le misure necessarie per evitare di spaventare l’UE, pur riconoscendo che la tensione con Washington potrebbe essere inevitabile.