Questo fine settimana, milioni di russi e ucraini celebreranno la Pasqua ortodossa con uova dipinte e speciali dolci benedetti dai sacerdoti locali. Queste tradizionali celebrazioni pasquali sono tra le poche cose che le terre vicine hanno ancora in comune mentre la guerra lanciata da Vladimir Putin due mesi fa continua.

La religione è stata a lungo al centro delle relazioni travagliate tra i due Paesi, con la Chiesa ortodossa russa che storicamente serve a rafforzare l’autorità imperiale russa sull’Ucraina. Negli ultimi anni, i legami religiosi hanno svolto un ruolo centrale negli sforzi di Putin per impedire all’Ucraina di uscire dalla sfera di influenza russa. Tuttavia, l’uomo forte del Cremlino sta ora scoprendo che una fede ortodossa condivisa non significa che gli ucraini abbraccino necessariamente la sua visione del loro Paese come parte di un rinnovato impero russo.

Sia la Russia che l’Ucraina fanno risalire le loro storie nazionali al X secolo e allo Stato altomedievale di Kiev Rus. L’adozione del cristianesimo da parte del principe di Kiev Volodymyr il Grande nel 988 è considerata sia a Kiev che a Mosca come il punto di partenza delle loro identità ortodosse. Tuttavia, non c’è accordo sulle moderne implicazioni geopolitiche di questo antico legame.

Oggi, i due Paesi rimangono prevalentemente ortodossi. Secondo i dati del Pew Research Center, il 78% degli adulti ucraini e il 71% degli adulti russi si identificano come credenti ortodossi. Tuttavia, il panorama religioso non è così uniforme come potrebbe sembrare inizialmente.

La congregazione ortodossa ucraina è divisa in una serie di dominazioni diverse, le due più grandi sono la Chiesa ortodossa ucraina di recente costituzione e la rivale Chiesa ortodossa ucraina-Patriarcato di Mosca, che è strettamente legata alla Chiesa ortodossa russa ed è stata tradizionalmente vista come sottomessa al Cremlino.

Putin ha cercato a lungo di utilizzare la Chiesa ortodossa russa e la sua propaggine ucraina come strumenti di soft power. Questi sforzi hanno subito una grave battuta d’arresto all’inizio del 2019, quando il leader spirituale del mondo ortodosso, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha concesso l’indipendenza alla Chiesa ortodossa ucraina (conosciuta come ‘autocefalia’). Questo è stato considerato un duro colpo per le ambizioni revansciste di Putin. In risposta, la Chiesa ortodossa russa ha ufficialmente interrotto i legami con il Patriarca ecumenico.

Nonostante la frustrazione russa per l’istituzione di una Chiesa ortodossa ucraina indipendente, Putin sembra ancora aver creduto sinceramente che molti credenti ortodossi ucraini avrebbero accolto con favore la sua invasione. Durante un discorso alla vigilia della guerra, Putin ha parlato della necessità di proteggere lo ‘spazio spirituale inalienabile’ della Russia in Ucraina. Questo punto di vista è stato sostenuto anche dalla Chiesa ortodossa russa, che ha ripetutamente affermato che l’Ucraina fa parte del suo territorio spirituale.

Da quando i carri armati russi sono entrati in Ucraina il 24 febbraio, Putin ha cercato attivamente di ritrarre l’invasione come una giusta crociata che gode della benedizione divina. Il leader russo ha persino citato la Bibbia durante una massiccia manifestazione pro-guerra tenutasi a Mosca a metà marzo. «Ed è qui che mi vengono in mente le parole delle Scritture: non c’è amore più grande di quello di chi dà la sua anima per i suoi amici», ha dichiarato Putin alla grande folla nella capitale russa.

Finora, la guerra non è andata secondo i piani. Mentre le truppe russe hanno incontrato un’opposizione più rigida del previsto sul campo di battaglia e sono state costrette a ritirarsi dal nord dell’Ucraina, la guerra santa di Putin per le anime dei fedeli ortodossi ucraini ha incontrato problemi simili.

Molti ucraini sono rimasti indignati dal sostegno aperto e spesso esplicito del leader della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, alla guerra, che ha incluso l’eco delle affermazioni di Putin sul posto dell’Ucraina nel cosiddetto ‘mondo russo’. Anche gli ucraini sono rimasti scioccati e angosciati nel vedere il leader religioso apparentemente benedire l’uccisione dei soldati ucraini.

Questo sgomento si è espresso nella resistenza spirituale che ha radunato le frammentate denominazioni ortodosse dell’Ucraina. Il metropolita Onuphry, a capo del Patriarcato di Mosca, ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti esortando Putin a porre fine alla guerra. Nel frattempo, più di 300 sacerdoti della sua chiesa stanno chiedendo la rimozione del patriarca Kirill, cosa inconcepibile solo poche settimane fa. «È impossibile per noi rimanere in qualsiasi forma di sottomissione canonica al Patriarca di Mosca», affermano ora.

Diverse singole congregazioni ucraine hanno espresso la loro opposizione alla posizione favorevole alla guerra della Chiesa ortodossa russa spostando la loro fedeltà dal Patriarcato di Mosca alla Chiesa ortodossa ucraina.

La guerra ha colpito anche le comunità ortodosse al di fuori dell’Ucraina. Sacerdoti e diaconi russi ortodossi di tutto il mondo hanno pubblicamente invitato il patriarca Kirill a prendere una posizione di pace più forte. Alcuni credenti stanno abbandonando del tutto la Chiesa ortodossa russa in segno di protesta, con numerose singole parrocchie che hanno disertato.

Anche altri leader cristiani hanno espresso il loro allarme per il ruolo della Chiesa ortodossa russa nella guerra di aggressione di Putin. Secondo quanto riferito, il Consiglio Mondiale delle Chiese sta valutando la possibilità di espellere la Chiesa ortodossa russa dalla sua associazione. Papa Francesco è stato particolarmente esplicito nei suoi appelli per la pace e ha recentemente annullato i piani per un incontro di giugno con il patriarca Kirill a Gerusalemme.

L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha chiesto a Kirill di aiutare a «porre fine alla violenza in Ucraina». Il suo predecessore, Rowan Williams, che nutre un profondo apprezzamento per il cristianesimo orientale, è stato significativamente meno diplomatico. Williams ha criticato apertamente la Chiesa ortodossa russa e ha parlato della «scioccante, per non dire blasfema, assurdità dei cristiani ortodossi impegnati nell’uccisione indiscriminata di innocenti».

La fede conta durante i periodi di guerra, specialmente nei Paesi vicini prevalentemente ortodossi come la Russia e l’Ucraina con un’eredità religiosa profondamente intrecciata. Con l’evolversi dell’attuale conflitto, è sempre più chiaro che i messaggi che raggiungono le congregazioni ortodosse russe e ucraine sono sorprendentemente diversi. Questa dimensione spirituale avrà un impatto cruciale sull’esito finale della guerra e sembra destinata ad approfondire ulteriormente il divario che separa la Russia moderna e l’Ucraina.