La guerra in Ucraina, causata dall’invasione russa significa anche la chiusura -per adesso completa- di ogni discorso riguardante una coltura specifica: la canapa. Allo stesso tempo, significa entrare in una profonda sospensione temporale anche per quel che riguarda la cannabis. La cannabis e la cultura alternativa probabilmente chiuderanno in entrambi i Paesi, ma almeno questo spazio si era aperto in Ucraina. La tempesta a lungo temuta è scoppiata, dopo l’invasione del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Per gli osservatori di lunga data di questa parte del mondo, c’è una certa logica inesorabile in questo momento cupo. Per almeno una generazione, le relazioni tra i due paesi sono state caratterizzate dal timore russo che il suo piccolo vicino stesse diventando troppo aperto, troppo democratico e troppo occidentalizzato. Le bevande alla cannabis sono arrivate, ma dove sono i consumatori? La società d’investimento canadese Canaccord Genuity stima che le bevande infuse di THC saranno un mercato da 340 milioni di dollari entro il 2022

Ucraina/Russia

Cannabis e Ucraina: cosa rappresenta l’invasione russa

L’Ucraina è stata spinta al centro della scena mondiale, mentre la Russia invade il suo vicino sovrano. La cannabis e la cultura alternativa probabilmente chiuderanno in entrambi i Paesi, ma almeno questo spazio si era aperto in Ucraina.

La tempesta a lungo temuta è scoppiata, dopo l’invasione del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Per gli osservatori di lunga data di questa parte del mondo, c’è una certa logica inesorabile in questo momento cupo. Per almeno una generazione, le relazioni tra i due paesi sono state caratterizzate dal timore russo che il suo piccolo vicino stesse diventando troppo aperto, troppo democratico e troppo occidentalizzato. Questo si estende anche allo spazio per la cultura alternativa e il consumo di cannabis. Anche in epoca sovietica, il “seme sotto la neve” rappresentato dalle reti hippie sotterranee era particolarmente forte in Ucraina.

Il processo di allentamento culturale iniziato con il crollo sovietico e l’indipendenza dell’Ucraina nel 1991 è molto avanzato dalla rivoluzione Maidan del 2014. In questa rivolta popolare, un’occupazione di protesta durata mesi della piazza Maidan di Kiev è finalmente riuscita a spodestare un presidente corrotto e repressivo allineato alla Russia.

Ma questo ha scatenato il contraccolpo russo. Mosca ha fomentato un movimento separatista nella regione orientale del Donbas e ha annesso unilateralmente la penisola di Crimea.

Resta da vedere quanto ambiziosi siano i piani di Putin per l’Ucraina – mettere un burattino al potere a Kiev, o prendere l’intero paese e ricostruire l’impero russo. In qualsiasi scenario, i recenti progressi per la libertà culturale in Ucraina saranno minacciati, anche per la cannabis.

Prime aperture provvisorie per la cannabis in Ucraina

Prima dell’invasione russa, l’Ucraina si stava avvicinando al suo primo significativo allentamento delle leggi sulla cannabis. La Verkhovna Rada, il parlamento unicamerale del Paese, stava considerando un disegno di legge sulla legalizzazione della marijuana medica. Il disegno di legge è stato effettivamente introdotto dal gabinetto dei ministri del presidente Volodymyr Zelensky, secondo un rapporto di gennaio dell’agenzia di stampa ufficiale UkrInform.

Mykhailo Radutskyi, deputato del partito Servitore del Popolo di Zelensky e membro del Comitato della Rada sulla salute pubblica, ha dichiarato: «Il disegno di legge del governo sulla legalizzazione della cannabis medica è già stato pubblicato per la discussione… Spero che i membri del comitato lo sosterranno».

Secondo il progetto di legge, l’importazione e la distribuzione di cannabis sarebbero sotto il controllo della polizia nazionale, ma consentirebbe l’uso del fiore di cannabis erbaceo vero e proprio. Radutskyi ha espresso la speranza che la Rada approvi la legge nel 2022.

L’Ucraina ha fatto il suo primo passo in questa direzione lo scorso aprile, legalizzando l’uso di certi prodotti farmaceutici a base di cannabinoidi per scopi medici. Come riportato dal Kyiv Post, un decreto emesso dal Gabinetto dei Ministri ha reso legale l’uso degli analoghi del THC dronabinol (commercializzato negli USA come Marinol) e nabilone, e del nabiximols, un estratto THC-CBD progettato per trattare i sintomi della sclerosi multipla.

Come chiarisce un’analisi su Lexology, il decreto ha lasciato l’estratto di CBD in una zona leggermente ambigua, dato che la legge ucraina vieta l’estrazione di cannabinoidi ma solo la vendita o il possesso di THC. Quindi, l’estratto puro di CBD importato era tecnicamente legale – e veniva già commercializzato, con la tolleranza delle autorità.

Il decreto faceva parte di un’apertura alla cannabis medicinale da parte dell’amministrazione di Zelensky, che è stato eletto nell’aprile 2019. Alla fine del 2020, il suo ufficio ha pubblicato uno studio secondo il quale circa due milioni di malati di cancro in Ucraina potrebbero beneficiare della cannabis medica come alternativa più sicura agli antidolorifici che creano dipendenza. Quell’ottobre, la possibilità di legalizzare la cannabis medica è stata messa davanti agli elettori da Zelensky in un sondaggio non vincolante – parte del nascente modello di democrazia dell’Ucraina basato sulla consultazione dei cittadini. Più del 60% degli intervistati ha sostenuto la legalizzazione.

Crimea e Carpazi: Paradisi della controcultura

Un’ironia particolarmente amara è che la penisola di Crimea – che è stata annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, in un preludio al dramma attuale – è stata un centro di cultura alternativa sia per gli ucraini che per i russi, risalendo fino ai tempi sovietici.

La Crimea, con il suo clima piacevole (per gli standard russo-ucraini), era naturale come un rifugio hippie regionale. Mentre la costa del Mar Nero della Crimea è ora più famosa per la flotta navale russa che vi ha sede, ospita anche numerose spiagge nudiste che sono state a lungo una calamita per gli hippy ucraini e russi e per i sedicenti rastafariani slavi.

A partire dal 2007, i festival “Fairy Town” si sono tenuti periodicamente in aree di bellezza naturale in diverse parti dell’Ucraina, principalmente in Crimea. Questi eventi, sul modello dei Rainbow Gatherings e Burning Man negli Stati Uniti, sono organizzati da un gruppo chiamato Rainbow Academy, con sede nella capitale ucraina Kyiv e nella capitale locale della Repubblica Autonoma di Crimea, Simferopol.

Un altro di questi festival si tiene ogni luglio dal 1993 all’altra estremità dell’Ucraina, sulle montagne dei Carpazi, vicino ai confini con Ungheria e Slovacchia. Lo Shipot Festival prende il nome dalla cascata panoramica dove si riuniscono hippies, punk, drop-outs e guerrieri del fine settimana, nel distretto di Volovets nella regione di Zakarpattia.

La città occidentale dell’Ucraina, Lviv, era un centro della sottocultura hippie quasi sotterranea in epoca sovietica. A partire dagli anni ’70, gli hippies sovietici organizzavano raduni di ritorno alla natura in aree remote, dove potevano lasciarsi andare lontano dall’occhio vigile delle autorità. Questi erano coordinati attraverso una rete chiamata Sistema, che si poneva umoristicamente, o ambiziosamente, come un contro-sistema a quello sovietico dominante. Questo ceppo di cultura alternativa ha preso più piede in Ucraina nei tempi post-sovietici che in qualsiasi altro luogo dell’ex-URSS.

Nel frattempo in Russia…

Mentre l’Ucraina ha visto due volte elezioni libere e trasferimenti pacifici di potere dopo la rivoluzione di Maidan, in Russia c’è stato un consolidamento del potere sempre più autocratico nelle mani di Vladimir Putin, che ha governato ininterrottamente come presidente o primo ministro dal 1999. Questo consolidamento ha incluso una dura repressione della cannabis e di altre droghe illegali, e spesso i procedimenti giudiziari per la cannabis sono stati usati come arma come forma di repressione politica.

Alcuni casi hanno fatto brevemente notizia in Occidente, perché riguardavano occidentali presi nella trappola legale. A gennaio, le autorità russe hanno finalmente rilasciato i dettagli di un procedimento penale contro un insegnante statunitense che è stato imprigionato dopo la sua detenzione a Mosca la scorsa estate. Il ministero dell’interno russo ha detto che Marc Fogel, che è stato arrestato all’aeroporto di Mosca nell’agosto 2021, è stato accusato di aver tentato di contrabbandare cannabis nel paese nel suo bagaglio.

Come riportato dalla CBS, Fogel era un insegnante della Scuola Anglo-Americana di Mosca e un ex impiegato dell’ambasciata USA che usava cannabis a scopo medico ed era iscritto a un programma di marijuana medica negli USA. Una perquisizione del suo bagaglio ha rivelato una piccola quantità di olio di cannabis e fiori erbacei. E’ stato accusato di traffico di “sostanze stupefacenti su larga scala”, e rischia fino a 20 anni di prigione se condannato.

L’attivista per i diritti umani di Mosca Alexander Khurudzhi, parlando per Fogel, ha detto all’agenzia di stampa russa Interfax: “Sostiene che non era a conoscenza del divieto russo della marijuana medica”.

Nel 2019 c’è stato il caso eclatante di Naama Issachar, una donna americano-israeliana beccata all’aeroporto di Mosca con una piccola quantità di cannabis mentre cambiava aereo di ritorno da un ritiro di yoga in India.

Condannata a sette anni e mezzo di prigione, è stata graziata da Putin nel gennaio 2020 – in quello che è stato ampiamente ritenuto un quid pro quo elaborato con il governo di Israele.

Lo stesso mese, Putin è stato invitato a parlare a un evento israeliano per commemorare la liberazione dei campi di sterminio nazisti alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945. Il presidente polacco Andrzej Duda ha boicottato l’evento per protesta, notando che la versione rivista della storia resa ufficiale nella Russia di Putin ha praticamente eliminato il patto Hitler-Stalin, l’accordo del 1939 in cui i due dittatori si sono inghiottiti la Polonia e hanno fatto precipitare il mondo nella guerra.

La decisione di Israele di sacrificare Duda in favore di Putin è stata ipotizzata come una ricompensa per la liberazione di Issachar.

Cecenia: Laboratorio dello stato di polizia russo

Ma ci sono stati anche molti russi presi nella rete. Quando la Coppa del Mondo 2018 è stata ospitata dalla Russia, ci sono state richieste di boicottaggio per le violazioni dei diritti nel paese. Un caso famoso, che ha attirato l’ira speciale dei gruppi per i diritti, è stato quello del principale attivista per i diritti umani nella repubblica meridionale della Federazione Russa, la Cecenia, che era stato imprigionato con un’accusa quasi certamente inventata di cannabis.

Oyub Titiev, capo ceceno del gruppo per i diritti umani Memorial, era stato arrestato con l’accusa di possesso dopo una perquisizione della polizia nella sua auto quel gennaio, e rischiava anni di prigione. Anche all’interno della Russia sempre più autoritaria di Putin, la Cecenia è un luogo duramente chiuso, con il presidente della repubblica Ramzan Kadyrov che gestisce quello che i critici chiamano uno “Stato totalitario all’interno di uno Stato“. L’arresto di Titiev è avvenuto nel mezzo di un draconiano giro di vite contro la droga in Cecenia, che era una delle cose che lui protestava – insieme all’internamento degli uomini gay nei campi di detenzione.

Al momento del suo arresto, Human Rights Watch ha definito le accuse contro Titiev «palesemente inventate» e ha espresso timori per la sua sicurezza, facendo notare le numerose minacce e gli attacchi ai membri della sua organizzazione. Titiev ha assunto la leadership del ramo ceceno di Memorial dopo il rapimento e l’assassinio nel 2009 del suo allora leader, Natalia Estemirova.

Nel 2017, dalla Cecenia sono emersi rapporti orribili secondo cui le autorità stavano radunando i gay nei campi e li sottoponevano a tortura – la prima volta che una cosa del genere accadeva in Europa dai tempi della Germania nazista. Presto il regno del terrore è stato esteso ai tossicodipendenti e ai piccoli spacciatori, che hanno iniziato ad affrontare gli abusi macabri per mano delle forze di sicurezza cecene come parte della stessa campagna ultra-puritana. I rapporti descrivevano l’uso della scossa elettrica per indurre i sospetti a “confessare“.

E, di nuovo, molti di questi abusi erano motivati politicamente. Human Rights Watch ha accusato: «Incastrare le persone per reati di droga è diventata una tattica sempre più frequente usata dalle autorità cecene per punire e screditare i loro critici agli occhi della società cecena conservatrice».

Nel giugno 2019, Titiev ha ricevuto la libertà condizionata, che è stata accolta da Amnesty International con riserve: «Abbiamo chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Oyub Titiev fin dalla sua detenzione. La vera agenda dietro il suo procedimento penale con accuse inventate era quella di impedire a un difensore dei diritti umani di fare il suo legittimo lavoro sui diritti umani. Nonostante le prove schiaccianti che il caso contro di lui era stato fabbricato, le autorità in Cecenia hanno abusato crudelmente del sistema giudiziario per condannare un uomo innocente».

Alla fine dell’anno scorso, a Memorial è stato ordinato di sciogliersi dai tribunali russi, con la motivazione spuria che stava agendo come “agente straniero“. Questo significa che il più importante monitor dei diritti umani del paese è stato effettivamente eliminato.

Le misure di polizia-stato attuate per la prima volta in Cecenia sono state presto applicate in tutta la Russia. Nell’ottobre 2018, l’International Drug Policy Consortium, una rete internazionale di organizzazioni non governative, ha presentato un “Civil Society Shadow Report” alle Nazioni Unite, definendo la guerra globale alla droga un “fallimento spettacolare” e sollecitando i governi del mondo a ripensarci. Il rapporto, intitolato Taking Stock: A Decade of Drug Policy, chiamava in causa soprattutto la Russia per l’uso di pestaggi e altri metodi di tortura per estrarre confessioni o informazioni dai sospettati di droga. Il rapporto ha sottolineato che la proibizione contro tali metodi nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è «assoluta e inderogabile, anche in tempo di emergenza pubblica».

Il vicino tato ex-sovietico della Bielorussia, alleato di Mosca, che sta servendo come base per la spinta russa in Ucraina dal nord, è sotto un regime ancora più chiuso – dove la cannabis e ogni altra libertà sociale è interessata. Il paese è stato guidato da un solo uomo, Alexander Lukashenko, dal 1994, e ora si è affermato come un vero e proprio dittatore. Dopo elezioni palesemente rubate nell’agosto 2020, la Bielorussia è esplosa in proteste di massa. Queste sono state represse con una tale brutalità che i membri delle forze di sicurezza di Lukashenko sono accusati di crimini contro l’umanità dai procuratori tedeschi.

La Russia è stata anche una voce leader sulla scena mondiale per le politiche antidroga e anti-cannabis.

La Russia e la politica internazionale sulla cannabis

Alla riunione annuale di Vienna del dicembre 2020 della Commissione sugli Stupefacenti, l’organo di governo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, ha votato per eliminare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, il trattato globale che regola la politica di controllo della droga. La cannabis era stata classificata nella Tabella IV per 59 anni, insieme a pericolosi e altamente tossicodipendenti oppiacei come l’eroina. Con la riclassificazione, la Commissione ha aperto la strada al riconoscimento ufficiale del potenziale medicinale e terapeutico della cannabis da parte delle Nazioni Unite. Tra i 25 che hanno votato contro c’erano Russia, Cina, Pakistan, Brasile e Cuba – tutti regimi autoritari, non a caso. L’unica astensione è stata quella dell’Ucraina.

Mentre l’Assemblea Generale dell’ONU si riuniva a New York nel settembre 2018, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un “Global Call” per rinnovare la guerra alle droghe – con sgomento degli attivisti e delle nazioni dissenzienti che avevano spinto per un ripensamento di una strategia fallimentare che ha causato sofferenze indicibili e inutili nei paesi di tutto il mondo. L’amministrazione Trump ha arruolato la Russia e le Filippine come “co-ospiti” dell’iniziativa – entrambi i paesi con spaventosi record di diritti umani, dove l’applicazione della droga si fonde perfettamente con la repressione politica.

Sia la Russia che l’Ucraina sono grandi produttori di canapa. Ma, come nota l’USDA, entrambi hanno regolamenti estremamente rigorosi che permettono solo ceppi che producono quasi zero THC – standard più restrittivi dello 0,3% permesso dalla legge degli Stati Uniti o dello 0,2% dell’Unione Europea.

Con il mondo che potenzialmente si sta avvicinando all’orlo dell’impensabile, la politica della cannabis nell’Europa dell’Est può sembrare una piccola nota a piè di pagina in una situazione incredibilmente importante. Tuttavia, un esame di questa questione può far luce sulla più generale posta in gioco per la libertà umana mentre l’Ucraina lotta per la sua stessa sopravvivenza come stato indipendente.

Stati Uniti

Aperta la strada per la rivoluzione della cannabis settore beverage

Le bevande alla cannabis sono arrivate, ma dove sono i consumatori?

La società d’investimento canadese Canaccord Genuity stima che le bevande infuse di THC saranno un mercato da 340 milioni di dollari entro il 2022; in confronto, le loro controparti alcoliche hanno rastrellato 346 miliardi di dollari nel 2021.

Per avvicinarsi anche solo agli stessi livelli di quota di mercato, i produttori di bevande alla cannabis devono capire le lacune e come colmarle.

Il sentimento dei consumatori è spesso il motore principale nella creazione di nuove categorie, e lo stesso vale per la fiorente industria delle bevande alla marijuana.

Nel mercato attuale, ci sono quattro aree principali di opportunità guidate dal sentimento dei consumatori che i produttori dovrebbero considerare.

1. I bevitori di alcol stanno diventando più consapevoli dell’impatto che l’alcol ha sulla loro salute e benessere e cercano modi alternativi per rilassarsi o socializzare.

2. I nuovi consumatori sono curiosi o si avvicinano alla categoria della cannabis ricreativa, ma sono intimiditi dall’atto stereotipato di accendersi e/o di giocare a indovinare gli effetti degli edibles.

3. Gli attuali consumatori di cannabis stanno cercando un modo per completare le loro preferenze di consumo esistenti o per sostituire le tradizionali abitudini di fumo.

4. Le persone sensibili agli effetti dell’alcol non vogliono più sentire i postumi di una sbornia, ma desiderano comunque un’esperienza con gli amici che permetta loro di godere dei benefici sociali e fisici.

Una volta che i produttori hanno afferrato le intuizioni dei consumatori che stanno guidando la crescita nella categoria delle bevande, possono iniziare a considerare le opportunità di mercato uniche che lavorano a loro favore.

– Il mercato più ampio delle bevande e le vendite di birra sono in crisi. Negli ultimi anni, la crescita all’interno della più grande categoria di bevande ha ristagnato, spingendo molti produttori a investire pesantemente in R&S all’interno di nuovi mercati. La sostituzione dell’alcool con una bevanda a base di cannabis è una delle maggiori opportunità di mercato, ed è per questo che le maggiori compagnie di birra e i produttori di birra come Molson Coors, Heineken e Pabst si stanno tuffando in questo spazio.

– La popolarità del prodotto THC sta crescendo. 18 stati hanno legalizzato l’uso ricreativo, creando un mercato della cannabis da 28 miliardi di dollari. Nello specifico, la crescita della categoria delle bevande infuse di cannabis è stata del 22% su base annua nel 2020 rispetto al 2019, e il 57% di coloro che consumano bevande alla cannabis negli Stati Uniti le consumano almeno settimanalmente.

– La nuova tecnologia sta creando un’insorgenza più rapida e un migliore assorbimento. Le bevande alla cannabis offrono vantaggi che altri segmenti popolari come gli edibles e le gomme non offrono. Il corpo deve digerire gli edibles per accedere ai principi attivi, ma con una bevanda alla cannabis, l’inizio, l’assorbimento e la biodisponibilità sono molto più rapidi ed efficaci. Questo aiuta a prevenire la comune disavventura di consumatori inesperti che prendono un edible, non sentono l’effetto subito, diventano impazienti, ne prendono un altro – e ne consumano troppo.

– La cannabis ha una gamma più ampia di benefici per la salute. Qualsiasi tipo di funzione o attributo con cui un produttore di bevande potrebbe voler lavorare è disponibile, da quello medicinale a quello nutrizionale. A differenza dell’alcool, le bevande alla cannabis possono fornire diversi terpeni e nutraceutici, offrendo una serie di effetti benefici sul sistema nervoso, sul sistema immunitario e sul sistema metabolico tutti insieme.

– Potenziali vantaggi di produzione. Una lattina di birra da 12 once contiene solo 2 once di alcol, ma non è possibile ridurla o trasformarla in un concentrato e seguire il modello lucrativo di Coca Cola e Pepsi di spedire il concentrato a un impianto di produzione. Tuttavia, quando ci sarà la legalizzazione federale, i produttori di bevande infuse di CBD o THC saranno in grado di approfittare di questo modello, spedendo il loro concentrato a strutture esistenti che già producono bevande gassate. Con il recente declino delle vendite di bevande gassate e di birra, è ragionevole supporre che queste strutture sarebbero relativamente sottoutilizzate, creando un’opportunità per intervenire e approfittare della disponibilità di produzione.

Mentre i consumatori potrebbero sembrare pronti e il mercato fertile, ci sono molti requisiti di capitale e questioni complesse che rendono l’industria delle bevande alla marijuana un settore complicato da navigare.

Ecco alcune sfide che i creatori dovrebbero tenere a mente.

– L’alloggiamento e l’esposizione all’interno dei dispensari esistenti. Questo può essere un potenziale costo aggiuntivo, dato che la maggior parte delle bevande alla cannabis richiede un display refrigerato e comporterebbe un costo aggiuntivo per il fornitore o il distributore. Inoltre, a differenza delle offerte tradizionali dei dispensari che possono stare sotto una vetrina o in un barattolo all’interno dello spazio di vendita, i display refrigerati non sono piccoli. I requisiti di spazio e di configurazione saranno diversi a seconda del punto vendita.

– Vendite in punti vendita diversi dai dispensari. L’attuale industria statunitense della cannabis consiste in un complesso mosaico di leggi, Stato per Stato, sulle bevande a base di CBD e THC. Alcuni mercati permettono la vendita di bevande al CBD nei negozi di liquori, e i cocktail al CBD sono disponibili nei bar, mentre le bevande contenenti THC possono essere vendute solo nei dispensari autorizzati o nei punti vendita al dettaglio negli stati in cui la cannabis è stata legalizzata. E, tranne in circostanze molto limitate in alcune giurisdizioni, la maggior parte delle bevande infuse di CBD o THC non possono essere consumate in spazi pubblici come ristoranti, bar o altri luoghi. Limitare il loro consumo ad ambienti privati o domestici limita anche le attuali opportunità economiche senza la legalizzazione federale.

– Restrizioni di dimensione e peso. Il peso e la massa delle bevande creano le proprie sfide di distribuzione, che è il motivo per cui le maggiori compagnie di bevande come Coca e Pepsi hanno investito nello sviluppo delle loro reti di distribuzione. Gli articoli più piccoli pesano meno e sono più facili da trasportare e distribuire attraverso i canali esistenti. Non occupano tanto spazio nel merchandising e non richiedono la refrigerazione per renderli appetibili al consumo immediato. Inoltre, i consumatori sono meno propensi a comprare grandi quantità di prodotti pesanti e ingombranti quando possono acquistare altrettanto facilmente articoli leggeri e portatili che possono andare ovunque, come le penne da svapo o le gomme.

– Requisiti di distribuzione e di viaggio interstatale. Un po’ meno della metà degli stati e territori degli USA hanno legalizzato la marijuana per l’uso da parte degli adulti, quindi la cannabis ricreativa è ancora illegale in tutti gli altri mercati e a livello federale, il che significa che il trasporto dei prodotti attraverso i confini statali è proibito. Questo limita l’economia di scala che altri produttori di bevande hanno in termini di capacità di usare una grande struttura fisica per servire diversi centri di distribuzione in altri stati o la spedizione interstatale di concentrato.

Come per qualsiasi nuovo mercato, ci saranno alti e bassi, mentre i marchi competono per la quota di mercato e allo stesso tempo navigano tra le molte questioni normative, di supply-chain e di produzione.

Sia i marchi affermati che quelli nuovi nel mercato del ready-to-drink si troveranno di fronte a una corsa accidentata, ma tenere queste sfide davanti agli occhi può aiutare a prepararli al successo.

Stati Uniti

Come selezionare un punto vendita di successo per un’operazione di vendita al dettaglio di canapa

L’acquisto di un sistema point-of-sale per un negozio di cannabis non è un’impresa da poco. Molti fattori entrano in gioco. Ma il processo decisionale può essere reso più facile seguendo alcune linee guida generali.

Un rivenditore di cannabis dovrebbe scegliere un sistema POS con caratteristiche che supportino il suo modello di business, le sue operazioni e il suo marchio, secondo i progettisti, i consulenti e gli esperti di POS.

«Un POS ci aiuterà a gestire la nostra attività, giusto? Quindi di quali strumenti hai bisogno per essere in grado di gestire quell’attività?» ha chiesto Krista Raymer, cofondatore di Vetrina Group, una società di consulenza sulla cannabis con sede a Toronto.

«Se siete concentrati sui dati, volete un fornitore di POS che vi fornisca i dati per prendere decisioni. Se la maggior parte della tua attività sarà gestita attraverso l’e-commerce, trovare un fornitore di POS che abbia un’agevole integrazione con l’e-commerce sarà molto importante».

Christine Foss, direttore di prodotto per POSaBIT Inc, un’azienda di POS e pagamenti con sede nello stato di Washington, ha detto che mentre c’è molto da considerare quando si sceglie un sistema POS, alla fine le operazioni commerciali di un rivenditore dovrebbero guidare il processo decisionale.

La maggior parte dei rivenditori di cannabis inizia considerando il loro flusso di lavoro e come il loro POS lo supporterà.

«I dispositivi hanno delle limitazioni sul flusso di lavoro. Se hai un registro imbullonato al bancone, non puoi camminare per il negozio con esso se vuoi avere un modello di negozio Apple», ha detto Foss.

La telefonia mobile è utile anche per i rivenditori che hanno intenzione di soddisfare molti ordini online o sul marciapiede, o di fare consegne.

Ma questo porta a un altro punto: l’accesso a internet. Cosa succede se il Wi-Fi del tuo negozio non funziona o se il tuo dipendente sta facendo una consegna e ha bisogno di completare una transazione in una zona con scarsa connettività? Foss suggerisce di controllare i sistemi che hanno una modalità offline che può essere aggiornata una volta ristabilita la connettività.

Conformità, controllo e flessibilità

Come ogni aspetto dell’industria della cannabis, “la conformità è fondamentale” quando si sceglie un sistema POS, ha detto Foss.

Il fornitore di POS deve stare al passo con le leggi che cambiano – che si tratti di limiti di acquisto o di leggi fiscali – e, idealmente, aiutarvi ad evitare problemi, ha detto.

Un’altra caratteristica dei sistemi POS è la capacità del programma di controllare ciò che i budtender possono e non possono fare nel punto di acquisto e fornire visibilità ai proprietari in base ad ogni acquisto.

«A volte succede che i budtender danno troppi sconti, o danno uno sconto che non dovrebbero», ha detto Foss. «Possiamo impostare limiti di impilamento degli sconti, possiamo permettere aspettative, o possiamo avere un intero limite di sconti all’interno del negozio, così nessuno avrà più del 50% di sconto».

Un altro fattore da considerare per i dettaglianti è se vogliono tirare su una transazione per il prodotto o per il cliente, ha detto Foss.

I sistemi che possono visualizzare prima il cliente al punto di una transazione permetteranno al budtender di accedere al profilo di quella persona, compresi i suoi prodotti preferiti, qualsiasi storia di acquisto recente o altre note sul cliente. Questa caratteristica supporta un impegno più personale con il cliente, il che è utile se l’interazione personalizzata con il cliente fa parte del marchio del rivenditore, ha detto Foss.

Aggiornare il modello ATM

Un sistema POS migliora il modello tradizionale di bancomat che molti dispensari hanno, e può aumentare la redditività, ha detto Foss.

I sistemi POS permettono ai rivenditori di cannabis di effettuare vendite con addebito, il che comporta una media di transazioni più alta rispetto alle sole vendite in contanti, ha detto Foss.

Per esempio, un caso di studio POSaBIT di un rivenditore di cannabis dello stato di Washington ha scoperto che lo scontrino medio di debito del negozio era quasi 20 dollari in più dello scontrino medio in contanti.

«È solo la natura della bestia. La gente spende più soldi con una carta”, ha detto Foss. «Molti proprietari diranno: faccio un sacco di soldi con il mio bancomat. E sì, lo fanno. Ma la quantità di denaro che recupererete da quel biglietto medio che è molto più grande è una differenza molto più grande che fare dollari con il bancomat».

Un sistema POS allineato con tutte le regole e i regolamenti sulla cannabis può anche aiutare i rivenditori ad evitare potenziali problemi legali associati ai bancomat dei dispensari, come il recente avvertimento di Visa.

Il colosso finanziario ha notificato alle banche e ad altre istituzioni finanziarie di essere a conoscenza di uno schema secondo il quale i bancomat senza contanti nei dispensari venivano deliberatamente codificati in modo errato per mascherare gli acquisti di cannabis – un modo apparente per aggirare il divieto federale della marijuana e le regole bancarie.

I sistemi POS non sono perfetti

Le maggiori lamentele sui sistemi POS da parte dei clienti riguardano di solito l’affidabilità dell’hardware, così come i guasti del sistema, la lentezza o gli errori di segnalazione, ha detto Foss.

Un altro mal di testa logistico può essere rappresentato da dettagli come le convenzioni di denominazione dei prodotti. Per esempio, il sistema POS permette di condividere i prodotti tra i negozi? Una volta che il prodotto è nel sistema in una posizione, viene generato automaticamente nel sistema? Questo evita di avere un database con più voci dello stesso prodotto, ha detto Foss.

Ma alla fine della giornata, una delle maggiori preoccupazioni con i sistemi POS è il servizio clienti. Quindi assicuratevi che il fornitore che scegliete offra un servizio clienti di prim’ordine e sia molto reattivo in caso di problemi, ha consigliato Foss.

«Non essere in grado di raggiungere qualcuno quando qualcosa è davvero sbagliato è un problema», ha detto Foss.

«Sapete che c’è una grande differenza tra un negozio di ciambelle e un negozio di cannabis, dove ci sono problemi di conformità e alcune ramificazioni davvero brutte se non si risolvono le cose rapidamente».

Stati Uniti

Una startup tecnologica dello Utah e una tribù canadese si associano per partecipare a un concorso nel settore dello smaltimento del carbonio in un progetto da 100 milioni di dollari di Elon Musk

Una startup blockchain nello Utah e una società di proprietà indigena in Alberta, Canada, stanno collaborando per utilizzare la canapa per rimuovere il carbonio dall’atmosfera e competere per un premio di 100 milioni di dollari dal CEO di Tesla Elon Musk.

La proposta di The Hemp Blockchain Inc. e la FFES Environmental, una società di proprietà della Sucker Creek First Nation in Canada, prevede che i canadesi coltivino la canapa sulla terra della First Nation, con la società dello Utah che misura e verifica l’impronta di carbonio della coltura.

I partner sperano che il piano vinca il finanziamento del fondo XPrize Carbon Removal, una borsa da 100 milioni di dollari istituita da Musk.

Il premio è progettato per incentivare la tecnologia per rimuovere il carbonio dall’atmosfera.

I vincitori devono dimostrare una tecnologia che può:

– Rimuovere almeno 1.000 tonnellate di carbonio all’anno.

– Modellare i loro costi su una scala di 1 milione di tonnellate all’anno.

– Mostrare un percorso per raggiungere una scala di gigatoni all’anno in futuro.

Sucker Creek First Nation è una banda governativa Cree First Nations di circa 2.000 persone, situata vicino a Enilda, Alberta.

The Hemp Blockchain è una società privata che fornisce la verifica della blockchain per i coltivatori e i trasformatori di canapa che cercano di acquistare o vendere crediti di carbonio volontari.

Il direttore operativo di Hemp Blockchain, Steven Prosniewski, ha detto a Hemp Industry Daily che la startup tecnologica prevede di dettagliare i piani della tribù per produrre prodotti in fibra di canapa che possono sostituire la plastica ed essere utilizzati come componenti per la costruzione.

La tecnologia Blockchain, ha detto, permetterà ai coltivatori di canapa di dare agli investitori dati verificabili su quanto carbonio le loro piante di canapa stanno sequestrando.

Egli ha sostenuto che l’industria della canapa ha bisogno di dati concreti per verificare la presunta capacità della pianta di sequestrare il carbonio dall’aria e “affondarlo” nei prodotti fabbricati.

«Vediamo la domanda là fuori», ha detto Prosniewski. «Tutti vogliono che questo accada».

Stati Uniti

La Chiesa cattolica contro la legalizzazione della cannabis in Minnesota

La Chiesa cattolica ha gettato il suo peso dietro uno sforzo per sconfiggere la legalizzazione nello Stato Gopher. Il motivo? Fumare erba è un peccato.

La Bibbia è la chiave della vita: un documento che, nelle mani giuste (o sbagliate), può essere utile per giustificare (o condannare) qualsiasi cosa. Quest’ultima interpretazione della volontà divina è il motivo per cui la Chiesa cattolica si oppone alla legalizzazione della marijuana in Minnesota.

L’anno scorso, con il sostegno del governatore Tim Walz, una legge di legalizzazione è passata alla Camera di Stato controllata dal partito democratico. Passare attraverso il Senato di Stato a maggioranza repubblicana richiederà il sostegno dei repubblicani riluttanti e dovrà sopravvivere all’opposizione di una coalizione chiamata Minnesotans Against Marijuana Legalization, che consiste nel sindacato dei poliziotti di Stato, dei camionisti e della Minnesota Catholic Conference (MCC), il negozio di politica della Chiesa.

La coalizione speciale fa eco alle paure repubblicane sulla cannabis

La posizione della MCC contro la legalizzazione della cannabis segue altre organizzazioni cattoliche in altri stati che si oppongono alla legalizzazione. Nel 2018, la Chiesa cattolica del Michigan ha esortato gli elettori a rifiutare la Proposta 1 di quello stato. (In Canada, dove il governo nazionale ha legalizzato la cannabis nel 2018, la Chiesa ha almeno segnalato un tiepido sostegno alla cannabis medica «se correttamente dispensata per scopi terapeutici», ma si è espressa contro l’uso della cannabis per “intossicazione deliberata”. (La Chiesa deve ancora ricevere il memorandum sulla «cannabis come prodotto di benessere»).

La Chiesa ha un record perdente, ma la fortuna potrebbe essere più gentile in Minnesota, dove la Chiesa cattolica sembra prendere l’iniziativa contro la legalizzazione della cannabis. Alla conferenza stampa di gennaio che annunciava il lancio di Minnesotans Against Marijuana Legalization, è stato Ryan Hamilton della Catholic Conference a condannare la legge sulla legalizzazione non come “una legge sulla giustizia, [ma]una legge sulla commercializzazione della marijuana“, secondo l’Associated Press.

Per quanto riguarda il motivo per cui la legalizzazione è un male, gli oppositori hanno tirato fuori tutti i soliti spauracchi – più persone che guidano strafatte, più persone che non superano i test antidroga e quindi incapaci di lavorare – ma, in un allontanamento dal solito copione anti-legalizzazione, con il sapore aggiuntivo della parola sacra. «La nostra direzione su questo tema viene dal Papa stesso», ha detto Hamilton in un’intervista pubblicata da The Catholic Spirit.

Dio condanna davvero l’erba?

Perché Dio pensa che l’erba sia cattiva? Al posto di una dichiarazione, Katherine Szepieniec, un portavoce della Minnesota Catholic Conference, ha indirizzato Cannabis Now a un articolo del 2014 della rivista TIME, in cui Papa Francesco condannava la legalizzazione di qualsiasi droga – una posizione che la Chiesa ha costantemente tenuto dal 2001.

«I tentativi, per quanto limitati, di legalizzare le cosiddette ‘droghe ricreative’, non solo sono altamente discutibili da un punto di vista legislativo, ma non riescono a produrre gli effetti desiderati», disse allora il Papa. Lasciatemi dire questo nei termini più chiari possibili: Il problema del consumo di droga non si risolve con le droghe! La tossicodipendenza è un male, e con il male non ci può essere nessun cedimento o compromesso”.

Secondo il TIME, il problema principale di Papa Francesco con le droghe è che esse creano dipendenze che «feriscono le relazioni e intrappolano le persone nella povertà». Questo può essere vero in certi casi – la dipendenza da cannabis è una cosa reale e un problema reale per le persone che la sperimentano – ma è anche vero che la proibizione della cannabis crea problemi, incluso l’impoverimento e l’incarcerazione, e per nessun’altra ragione che una legge fatta dall’uomo.

Cosa pensa Dio – o il Papa, o la Conferenza Cattolica del Minnesota – delle persone che usano l’erba per gettare altre persone in prigione o ridurre la loro vitalità economica? I torti della Guerra alle Droghe, gli arresti per droga a sfondo razziale e l’impoverimento delle comunità non sono stati affrontati né da Papa Francesco, né dai vescovi canadesi, né dalla Conferenza Cattolica del Michigan. E a queste domande, Szepieniec non ha risposto.

La Chiesa si è già espressa contro l’uso di droghe in passato, per poi cambiare idea quando le conveniva. Secondo Sanho Tree, il direttore del Drug Policy Project presso il think-tank Institute for Policy Studies, la Chiesa cattolica ha vietato la pratica di masticare foglie di coca in quella che oggi è la Bolivia, il Perù, l’Ecuador e altri Paesi sulle Ande – o almeno lo ha fatto fino a quando le miniere d’argento sono state scoperte a quote di 13.000 piedi e oltre. I coloni spagnoli (e la Chiesa) scoprirono presto che il lavoro forzato indigeno non poteva funzionare a tali altitudini senza masticare foglie di coca – e tutto d’un tratto, l’uso della coca era di nuovo OK.

La Chiesa adotterà una posizione più morbida sulla legalizzazione della cannabis, o forse approverà la depenalizzazione come alternativa allo status quo che ha innegabilmente causato così tanti problemi terreni? Improbabile. Nella sua intervista al Catholic Spirit, Hamilton del MCC ha detto che la Chiesa del Minnesota continuerà a «stare in piedi contro un’industria che ha dimostrato di fare più male che bene ai poveri e vulnerabili e al bene comune».