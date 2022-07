Quando la scorsa settimana la Russia ha bombardato il porto di Odessa, non è stato un inizio di buon auspicio per il nuovo accordo sulle esportazioni di grano. Se qualcuno credeva che questo accordo tra Mosca e Kiev avrebbe avuto qualche effetto positivo di ricaduta sulla guerra che si estendeva altrove in Ucraina, l’esercito russo ha sicuramente distrutto quel pio desiderio.

La protesta internazionale contro il bombardamento russo di Odessa, come per i suoi precedenti attacchi a centri commerciali, stazioni ferroviarie e ospedali, è stata feroce. “Colpire un obiettivo cruciale per l’esportazione di grano il giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali”, ha twittato Josep Borrell Fontelles, che coordina la politica estera dell’Unione europea.

Nonostante l’azione della Russia, l’accordo sulle esportazioni di grano probabilmente reggerà. Dopotutto, la Russia non ha tecnicamente violato l’accordo. Il Cremlino ha promesso solo di evitare di colpire le navi che trasportano cibo nel mondo esterno.

Ancora più importante, l’accordo è stato progettato per avvantaggiare tutte le parti. L’Ucraina ha bisogno dei proventi delle esportazioni dai circa 22 milioni di tonnellate di grano, mais e altri prodotti nei suoi magazzini e deve sbarazzarsi di questo surplus per far posto al raccolto di quest’anno. La Turchia guadagnerà denaro facilitando il trasporto e la vendita delle merci. E la Russia, come parte di un accordo parallelo, riceverà guadagni per le proprie esportazioni agricole, che porteranno miliardi di dollari, dato il raccolto record della Russia e gli alti prezzi alimentari globali.

L’accordo aiuta anche la Russia ad affrontare il danno reputazionale connesso al blocco navale dei porti ucraini, che ha contribuito a far salire i prezzi dei generi alimentari in tutto il mondo. Mosca ha contrastato le accuse di aver armato il cibo incolpando l’Occidente di aver causato la crisi alimentare con le sue sanzioni punitive contro il Cremlino. Questa settimana, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è in viaggio in Africa nel tentativo di rafforzare il ruolo del Cremlino, che dipende non solo dal commercio agricolo ma da enormi quantità di vendita di armi e dai servizi di società di sicurezza come il Gruppo Wagner.

Il recente accordo sul grano, mediato dalla Turchia e dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, richiederà del tempo per essere attuato. Un intero sistema di monitoraggio deve essere messo in atto per garantire che le navi in ​​partenza non contengano nient’altro che cibo e che non tornino piene di armi. Ci sono mine intorno a Odessa che devono essere evitate o rimosse. Quindi, i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa dovranno aspettare un po’ prima di vedere il grano ucraino e russo da cui dipendono da così tanto tempo.

Anche adesso, non è chiaro quale effetto avranno le rinnovate spedizioni di grano sui prezzi dei generi alimentari. Quei prezzi sono aumentati drammaticamente a marzo, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Oli da cucina, cereali e carne hanno raggiunto i massimi storici e significa che i prodotti alimentari costano un terzo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo l’indice mensile dei prezzi alimentari dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura”, ha riferito The Guardian ad aprile. I prezzi del solo grano sono aumentati di quasi il 20% lo scorso marzo.

Il picco dei prezzi dei generi alimentari ha a sua volta portato persone nelle strade di tutto il mondo, dal Perù alla Palestina all’Indonesia, per protestare contro l’inerzia dei loro governi di fronte all’inflazione. Il governo dello Sri Lanka, in carica da quasi due decenni, è caduto a causa dell’attuale crisi economica senza precedenti del paese. Nel Sahel, 18 milioni di persone affrontano una grave fame a causa della diminuzione dei raccolti, mentre 13 milioni di persone stanno vivendo una grave siccità nel Corno d’Africa. Di solito, è il Programma alimentare mondiale (WFP) che interviene per aiutare. Ma il WFP acquista più della metà del suo grano dall’Ucraina. Si stima che circa 47 milioni di persone siano sull’orlo della fame.

Chi dovrebbero incolpare tutte queste persone per la loro situazione?

Russia: il cattivo?

I prezzi del cibo erano già in aumento prima che la Russia invadesse l’Ucraina. I problemi della catena di approvvigionamento legati al COVID, l’impennata del prezzo di materiali come i fertilizzanti legati all’aumento dei prezzi dell’energia, la diminuzione dei raccolti legata ai cambiamenti climatici: tutti fattori che hanno contribuito all’aumento dei prezzi a partire dal 2020.

Un fattore meno noto è stata la speculazione finanziaria. Dopo l’aumento dei prezzi dei generi alimentari nel 2007-2008, l‘International Food Policy Research Institute ha pubblicato un’analisi che si sarebbe rivelata profetica:

Il flusso di capitale speculativo dagli investitori finanziari ai mercati delle materie prime agricole è stato drastico e il numero di contratti future negoziati è in aumento nel tempo. Da maggio 2007 a maggio 2008, il volume dei futures e delle opzioni sui cereali scambiati a livello globale è aumentato in modo significativo. Un’eccessiva speculazione nel mercato dei futures sulle materie prime potrebbe, in linea di principio, far salire i prezzi dei futures e, attraverso opportunità di arbitraggio, i prezzi spot al di sopra dei livelli giustificati dai fondamentali della domanda e dell’offerta.

Il recente calo dei prezzi dei generi alimentari – dopo il picco di marzo, il costo di un paniere di prodotti alimentari ha iniziato a diminuire – dimostra che la ‘speculazione eccessiva’ ha effettivamente svolto un ruolo influente. Le materie prime devono ancora uscire dall’Ucraina o dalla Russia, quindi il calo ha più a che fare con le aspettative che un’imminente recessione riduca la domanda, il che, come sottolinea l’economista Ann Pettifor, ha frenato la speculazione finanziaria. Le presunte leggi della domanda e dell’offerta hanno poco a che fare con questo.

Tuttavia, non credo che questi fattori abbiano lasciato la Russia fuori dai guai. Putin ha chiaramente preso di mira l’agricoltura ucraina come parte del suo assalto generale al Paese. Non è stato solo il blocco dei porti ucraini, che il governo russo ha segnalato la sua intenzione di fare diversi giorni prima dell’invasione. Una volta iniziata la guerra sul serio, l’esercito russo ha colpito i terminali del grano, fatto saltare in aria silos e bruciato campi, dirottato il grano ucraino per venderlo come esportazioni russe, rubato attrezzature agricole e distrutto un ponte che collegava gli agricoltori ucraini ai mercati di esportazione in Romania.

Queste mosse sono state progettate per interrompere l’accesso dell’Ucraina alla propria fornitura di cibo e privarla dei proventi delle esportazioni. Ma potrebbe essere in gioco anche un’altra strategia.

Chi è vicino a Putin ha parlato della convinzione del leader russo di poter sopravvivere all’Occidente, che alla fine dovrà fare i conti con i cambiamenti dell’opinione pubblica dopo mesi di aumento dei prezzi dell’energia. Ancora più minacciosamente, Putin ha spinto per un blocco del grano nella speranza che “porti all’instabilità in Medio Oriente e provochi una nuova ondata di rifugiati“, secondo l’economista russo Sergei Guriev, ex capo economista presso la Banca europea per la ricostruzione e Sviluppo. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha effettivamente riconosciuto l’armamento alimentare della Russia quando ha scritto ad aprile che “molti Paesi dipendono dalle nostre forniture per la loro sicurezza alimentare. Si scopre che il nostro cibo è la nostra arma silenziosa. Silenziosa, ma potente”.

La Russia non sarebbe il primo Paese a usare il cibo come arma in questo modo. L’esperto africano Alex DeWaal identifica sette casi di governi che ricorrono a questa tattica, che l’ONU ha dichiarato crimine di guerra. La coalizione guidata dai sauditi dietro la guerra in Yemen, ad esempio, ha bloccato i porti e impedito alle consegne di cibo di raggiungere gli yemeniti affamati (sebbene il blocco sia stato allentato, è ancora in vigore in alcune parti del nord). Il governo etiope ha limitato il flusso di cibo e finanziamenti alla regione del Tigray nel tentativo di ridurre di fame lo stato ribelle alla sottomissione. Siria, Sud Sudan, Myanmar, Venezuela: anche i governi di questi Paesi si sono affidati a questa strategia brutale e purtroppo efficace.

Allora, perché la Russia ha firmato l’accordo?

Putin è chiaramente preoccupato che il tempo in realtà non sia dalla sua parte. Anche se ha continuato a perseguire obiettivi massimalisti, affermando ancora una volta questa settimana che il cambio di regime a Kiev è una priorità, le forze russe hanno raggiunto ciò che potrebbe rivelarsi il punto più alto della loro acquisizione territoriale. L’uso efficace da parte dell’Ucraina dell’HIMARS (sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità) per prendere di mira le posizioni dell’artiglieria russa e i centri logistici dietro la linea di ingaggio non solo ha fermato l’avanzata russa in aree chiave, ma ha preparato la strada a una controffensiva ucraina per riprendere il città di Kherson e altro territorio nel sud.

Sì, in Occidente l’inflazione si fa sentire. L’Unione Europea, preparandosi all’impatto della riduzione delle importazioni di energia russe durante l’inverno, ha appena raggiunto un accordo di emergenza per ridurre il consumo di gas naturale del 15% a partire dal prossimo mese e fino al prossimo marzo. La disponibilità degli americani a pagare un prezzo per sostenere l’Ucraina – costi energetici più elevati, rischio di escalation – ha oscillato da marzo e probabilmente non durerà per sempre.

Ma Putin deve affrontare una sfida più difficile. Non ha i soldati per una guerra di logoramento indefinita. Il suo complesso militare-industriale è stato duramente colpito dalle sanzioni, tanto che è andato a chiedere l’elemosina in Iran per ottenere i droni. L’economia russa è stata sostanzialmente svuotata, con la produzione interna ferma e le società straniere che rappresentavano il 40% del PIL russo non tornano presto. L’unica cosa che impedisce alla Russia di precipitare nel baratro sono le sue esportazioni di energia. Queste sono significative, certo, ma non saranno sufficienti per salvare il Paese da una spirale discendente come il Venezuela.

Ecco perché Putin deve iniziare a vendere il suo grano, salvare la reputazione della Russia tra i maggiori esportatori alimentari del mondo e consolidare tutti i guadagni che può nei territori che l’esercito russo ha sequestrato in Ucraina. Percependo la disperazione, Kiev insisterà su quello che ritiene essere il suo vantaggio.

Questa guerra non si concluderà con una vittoria netta – la Russia non si impossesserà di tutta l’Ucraina, l’Ucraina non priverà la Russia di tutti i suoi guadagni illeciti – ma solo con ciò che entrambe le parti possono rivendicare come una vittoria. Nel frattempo, mentre il tiro alla fune continua in uno dei principali ‘cesti del pane’ del mondo, l’eventuale consegna di cibo agli affamati del mondo sarà una vittoria per tutti.