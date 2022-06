Tentare di risolvere un conflitto solo prestando attenzione alla violenza diretta è un errore realista, ci ha detto una volta Johan Galtung, come se le sue cause sottostanti potessero essere represse semplicemente e permanentemente dall’uso della forza. Concentrarsi, invece, esclusivamente sulla violenza strutturale – ritenendo che, se i problemi della formazione della società e delle relazioni di potere possono essere risolti, tali conflitti non si verificheranno mai – è un errore marxista. E concentrarsi esclusivamente sulla violenza culturale, nella speranza che, se gli antagonisti potessero capirsi meglio, smettessero di uccidersi a vicenda, è un errore liberale.

Invece, tutte e tre le fonti della forza generativa devono essere esplorate – con problemi diagnosticati, prognosi ricavata dalle tendenze attuali se si lascia che continuino e terapie appropriate escogitate – se si vuole trasformare un conflitto.

Cosa comporterebbe questo nel conflitto che coinvolge Russia e Ucraina? Dico ‘coinvolgere’ piuttosto che ‘tra’, poiché anche molte altre parti sono implicate. In questo, ancora una volta, seguo l’insegnamento di Galtung: dovremmo occuparci degli obiettivi, dei bisogni e degli interessi degli attori del conflitto attraverso un’ampia formazione geopolitica, non solo nell’arena in cui si sta verificando lo scambio di ostilità.

È necessario che l’invasione russa sia invertita e che non si veda che ne sia stato tratto alcun vantaggio. Viviamo in e con un sistema di stati nazione, che è intrinsecamente competitivo. Parallelamente all’evoluzione di quel sistema, sin da quando ha preso fiato nel Trattato di Westfalia del 1648, sono stati gli sforzi per limitare e regolare la concorrenza mediante accordo.

Oggi, le Nazioni Unite sono il fulcro di tali sforzi – motivo per cui è inquietante quanto sia stata emarginata – e la sua Carta priva chiaramente di legittimità le incursioni armate transfrontaliere. Deve essere mantenuto, o la principale influenza restrittiva e regolatrice sul comportamento degli stati cadrà in disuso. Anzi, deve invece essere rafforzato, e applicato alle violazioni da parte di altri, comprese quelle ben note come l’invasione dell’Iraq e l’occupazione della Palestina.

La domanda è: cosa lascerà indietro? Il rischio per l’Ucraina è di essere lasciata in rovina. Solo poche settimane fa il Presidente Zelensky parlava delle linee di un accordo: sostanziale autonomia per le province orientali; rinnovato status ufficiale per la lingua russa e l’impegno a non aderire mai. Ciò avrebbe potuto risolvere il conflitto, ma si è rivelato impossibile da negoziare. In ogni caso, avrebbe lasciato un’eredità pericolosa.

John Paul Lederach indica le dimensioni relazionali e strutturali, che richiedono attenzione se un conflitto non deve essere semplicemente risolto ma trasformato. Ciò comporta guardare oltre la superficie o presentare problemi di disaccordo. In qualche modo, dopo la caduta del comunismo trent’anni fa, la Russia è rimasta il nemico. A tutti è stato ricordato ora come il Presidente Putin abbia chiesto due volte l’adesione alla NATO, solo per essere respinto. Ciò è avvenuto dopo che la visione di una nuova architettura di sicurezza per l’Europa è fallita, nonostante il sostegno di figure di spicco degli anni ’80 come il Presidente francese Mitterand e, naturalmente, il campione della trascendenza della Guerra Fredda, Mikhail Gorbachev.

Sepolto in profondità nell’esperienza collettiva dei russi di oggi è il ricordo della catastrofe economica causata dall’imposizione frettolosa di una versione estrema del capitalismo neoliberista. Tra le macerie lasciate dopo che una palla da demolizione di ispirazione occidentale è stata usata per distruggere lo Stato sovietico, l’inflazione ha raggiunto il picco del migliaia di percento. I funzionari hanno chiesto agli stranieri dollari americani per comprare cibo per le loro famiglie, come ha ricordato Guy Standing, il rappresentante dell’ILO a Mosca. L’aspettativa di vita è crollata, con la democrazia liberale accusata e screditata per una generazione di russi.

La storia è piena di echi di un momento precedente in cui una nazione è scivolata verso la sconfitta storica – senza che la sua popolazione abbia mai veramente capito come e perché – ed è stata poi sprofondata nell’abieta e nella miseria, ponendo le basi per il fascismo. E questa è davvero l’unica designazione appropriata per l’odierno regime altamente centralizzato e cleptocratico al Cremlino, con lo spazio rimanente per i diritti umani ora chiuso, come sottolineato dalla richiesta del mese scorso della comunità di difesa del paese di nominare un Relatore speciale delle Nazioni Unite.

La triste sequenza della prima guerra mondiale portò inesorabilmente alla seconda guerra mondiale, ovviamente, e a una seconda sconfitta per la Germania. Una ripetizione di questo nel contesto odierno è sicuramente da evitare a tutti i costi. Ma rivolgiamo, per il momento, l’attenzione a ciò che accadde dopo.

Quelle due conflagrazioni globali hanno avuto, al loro epicentro, la rivalità di Germania e Francia, che hanno preso le armi l’una contro l’altra tre volte in 70 anni. Il ministro degli Esteri francese Robert Schumann ha lanciato la Comunità europea del carbone e dell’acciaio – precursore dell’UE – con le seguenti parole: “L’unione dei Paesi d’Europa richiede l’eliminazione della secolare opposizione di Francia e Germania… la solidarietà nella produzione così stabilito renderà evidente che qualsiasi guerra tra Francia e Germania diventa non solo impensabile, ma materialmente impossibile”.

Era il 1950, quando stava nascendo una nuova generazione che avrebbe finalmente, attraverso gli sconvolgimenti sociali dei decenni successivi, forzare una resa dei conti in Germania e completare il processo di denazificazione. Ciò, a sua volta, ha consentito alla Vergangenheitsbewältigung di venire a patti con il passato, il che significa ventilare idee storiche dannose per metterle fuori uso.

Fu nelle nuove strutture dell’Europa che i vecchi rapporti finalmente si dissolsero e furono sostituiti; la violenza culturale è stata smascherata e superata e la violenza diretta è stata resa impensabile. Allora come sarebbero le nuove strutture, che abilitano nuove relazioni – per Russia, Ucraina e una nuova Europa –? E come potremmo andare da qui a là, senza un’altra guerra mondiale?

Dovremmo ricordare le violazioni ai concetti di sicurezza della Russia che hanno spinto Putin a scatenarsi. La NATO non avrebbe dovuto espandersi verso est. Il concetto di province pretoriane è antico quanto l’antica Roma e ha acquisito nuova rilevanza per Mosca un secolo fa, quando le potenze capitaliste hanno condotto una campagna di intervento armato contro la nuova rivoluzione bolscevica.

La ‘grandezza’ russa ha costituito un baluardo, nei secoli passati, contro la tirannia di Napoleone (1812), degli Ottomani (1877-8) e, infine, naturalmente, di Hitler. Come per la ‘grandezza’ britannica, tuttavia, nel mondo di oggi è una minaccia e una distrazione. Deve andare – ed essere messo fuori uso. La nozione di un’area di legittima influenza sui destini di altri popoli è odiosa, come in effetti lo è nelle Americhe, attraverso la dottrina Monroe.

Perché non basarsi sull’esistente Commonwealth degli Stati Indipendenti, formatasi nell’ex spazio sovietico alla caduta del comunismo? In epoca imperiale, il potentato di San Pietroburgo era lo zar di tutte le Russie, che governava maliziosamente le aspirazioni e le identità regionali. La risposta ribaltante del presidente Clinton alle aperture di Putin è stata che la Russia era troppo grande per aderire alla NATO. Forse è, per come è attualmente costituito, troppo grande per adattarsi al sistema regolamentato degli stati nazionali?

Invece, parti riluttanti dell’attuale Russia, come la Cecenia e il Tatarstan, potrebbero separarsi come membri indipendenti di un’unione economica e politica, centrata sulla CSI, che offrirebbe anche l’adesione al ‘vicino estero’, comprese Ucraina e Georgia – in un quadro di sovranità condivisa e impegno per la pace? Questa, sicuramente, è una base più promettente per una sicurezza sostenibile.

La prosperità russa dipende fortemente dalle esportazioni di petrolio e gas. Indipendentemente dalla provenienza, è stato profondamente irresponsabile da parte del cancelliere Merkel pianificare l’apertura di nuove infrastrutture per gli idrocarburi nell’Europa degli anni ’20. Il gasdotto Nordstream Baltic, ormai fuori servizio, deve essere definitivamente demolito, a favore di un programma accelerato di decarbonizzazione.

L’economia russa avrà bisogno di investimenti massicci e sostenuti per seguire l’esempio, con l’obiettivo di modellare una socialdemocrazia stabile, con un ruolo per lo stato come partner, non dittatore, e un’adeguata fornitura sociale. Non devono esserci ripetuti ‘trattamenti d’urto’ e sarà necessario uno sforzo globale, guidato dalle istituzioni finanziarie internazionali, per ottenere un risultato più favorevole. Ciò potrebbe procedere parallelamente ai riallineamenti politici sopra previsti.

Questo per quanto riguarda la violenza culturale e strutturale. Ora il duro: la violenza diretta. Ora siamo a buon punto nel playbook neoconservatore per la guerra. È stato astuto di Ali Abunimah riprendere il tono indecentemente gratificato di Hillary Clinton, nei primi giorni dell’invasione, alla prospettiva che questo diventasse il prossimo Afghanistan della Russia: una piaga che gradualmente indebolirà un rivale strategico.

Un parallelo più significativo potrebbe essere il Vietnam. La priorità della pace è chiedere il ritiro di Putin, come è stato per gli Stati Uniti dal sud-est asiatico. Come in quei tempi, l’opposizione alla guerra, sia interna che internazionale, deve catalizzare richieste più ampie di cambiamento politico e sociale. Dobbiamo offrire solidarietà e un’abbondante comunicazione di supporto a quei difensori dei diritti umani russi nel loro appello all’ONU e ai difensori della democrazia.

A breve termine, dobbiamo sperare che tali pressioni portino a un ritiro della Russia il prima possibile. Alcune delle armi fornite dall’Occidente in Ucraina potrebbero essere restituite. Quindi, proprio come le riparazioni di Versailles degli anni ’20 furono sostituite da Marshall Aid a un’Europa devastata dopo il 1945, dobbiamo sostenere che tutto vada bene la prossima volta.