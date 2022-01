Dopo che la Russia ha scatenato una crisi ammassando oltre 100.000 soldati intorno all’Ucraina, ci si aspettava solo che lo stallo si intensificasse. Il presupposto prevalente era che il Presidente russo Vladimir Putin avrebbe mantenuto la pressione per mantenere l’influenza mentre i funzionari americani e russi si preparavano per i colloqui del 10 gennaio a Ginevra.

Poi una buona notizia è apparsa quando è stato riferito che Putin avrebbe ordinato sabato a circa 10.000 di quelle truppe di tornare alle loro basi nel sud della Russia. Questi resoconti dei media sono in discussione. Se fosse vero, la mossa potrebbe essere un gesto che riconosce la decisione del Presidente Biden di rinviare il previsto pacchetto di armi da 200 milioni di dollari all’Ucraina, a parte le spedizioni di armi leggere e munizioni.

Anche se il ritiro si è verificato, Putin ha ancora molte forze schierate vicino all’Ucraina, quindi la crisi continua.

Spiccano due delle varie proposte recenti volte a prevenire uno scontro armato tra Russia e Ucraina, anche se nessuna delle due risolverà la crisi.

La prima sostiene il rafforzamento dell’esercito ucraino con consistenti forniture di armi americane, in particolare missili anticarro e di difesa aerea, e l’invio di consulenti aggiuntivi per garantire che i soldati ucraini siano pronti a utilizzare gli armamenti in breve tempo. Ecco una versione stravagante di questa idea: un enorme ponte aereo come quello avviato dagli Stati Uniti nel 1948 per garantire il flusso di beni di prima necessità a Berlino Ovest dopo che la leadership sovietica aveva bloccato le vie di trasporto che la collegavano all’Occidente.

Coloro che chiedono l’invio di ulteriori armi americane in Ucraina insistono sul fatto che Putin sarà scoraggiato solo quando sarà convinto che l’Occidente sosterrà Kiev.

Il secondo piano, meno pericoloso: creare un’Ucraina neutrale che non si unirà all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico né diventerà alleata della Russia. Coloro che spingono questo approccio puntano al Trattato di Stato austriaco del maggio 1955. Quell’accordo portò al ritiro delle forze di occupazione alleate (americane, britanniche, francesi e russe) con l’intesa che l’Austria si sarebbe dichiarata uno stato neutrale, cosa che il suo parlamento fece quell’ottobre, una volta che tutte le truppe straniere erano partite. Durante la Guerra Fredda, l’Austria rimase fuori dalla NATO e dal Patto di Varsavia a guida sovietica e divenne anche una prospera democrazia.

I sostenitori della neutralità ucraina invocano altri esempi di successo, come la Finlandia durante la Guerra Fredda. “Cosa c’è che non va?” chiedono, aggiungendo che l’ingresso dell’Ucraina nella NATO è in ogni caso una prospettiva lontana.

Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina 2,5 miliardi di dollari in armi dal 2014 – inclusi 400 milioni di dollari solo nel 2021 – e i soldati americani addestrano il loro esercito dal 2015. Coloro che chiedono ulteriori consegne di armi all’Ucraina presumono erroneamente che il suo esercito possa assorbire rapidamente enormi quantità di armi avanzate e che i consiglieri militari americani possano addestrare rapidamente i soldati ucraini per usarli in battaglia.

Scartano la prospettiva che la Russia possa voler smascherare il bluff di Washington, lasciando agli Stati Uniti due scelte sbagliate: farsi da parte per evitare la guerra con la Russia e permettere la sconfitta dell’Ucraina, o correre in suo soccorso e rischiare uno scontro con la Russia che potrebbe andare fuori controllo – e si concluse con una sconfitta americana, dato che i combattimenti sarebbero avvenuti alle porte della Russia.

I sostenitori di un ponte aereo presumono che la Russia starebbe a guardare mentre gli Stati Uniti completano un’operazione di rifornimento aereo per rendere l’esercito ucraino più muscoloso.

Paradossalmente, portare armi all’Ucraina nella speranza di proteggerla potrebbe finire per mettere in pericolo il Paese innescando un attacco russo. E lungi dall’incrementare la credibilità americana, finirà per eroderla. Avendo armato l’Ucraina, gli Stati Uniti non andranno oltre e la salveranno dalla sconfitta se ciò richiederà di combattere la Russia. Questa è la dura realtà.

La proposta di neutralità, al contrario, ha un vantaggio significativo: non aumenterà la probabilità di guerra. Tuttavia, date le circostanze prevalenti, non funzionerà neanche quella. Austria e Finlandia accettarono volontariamente la neutralità. Il governo ucraino non abbandonerà la sua aspirazione ad aderire alla NATO, che è stata sancita dalla costituzione del Paese dal 2019. Inoltre, né la NATO né Biden la costringerebbero a diventare neutrale. Lo ha detto la Casa Bianca.

Un’Ucraina neutrale soddisferebbe Putin, ma Biden affronterebbe un feroce contraccolpo politico in patria – e non solo da parte dei repubblicani – nel caso (improbabile) che cedesse alla richiesta di Putin che l’Ucraina rinunci alla NATO e forzi l’Ucraina ad accettare la neutralità. Dividerebbe anche la NATO e rischierebbe le critiche pubbliche, in particolare dalla Polonia e dal trio baltico, forti sostenitori della ricerca dell’Ucraina di unirsi all’alleanza.

C’è una terza soluzione, anche se richiederebbe grandi concessioni da parte di Ucraina e Russia.

Lo studio del 1995 sull’allargamento della NATO, che specificava i termini per l’ammissione di nuovi membri, afferma che dovrebbero prima risolvere le ‘dispute etniche o controversie territoriali esterne’ che li coinvolgono. Questa disposizione, sebbene non formulata come una precondizione, potrebbe tuttavia essere invocata per rinviare a tempo indeterminato l’ingresso dell’Ucraina nell’alleanza, ma senza chiudere la porta per sempre.

In cambio, la Russia riconoscerebbe il diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa, secondo la Carta delle Nazioni Unite, inclusa la libertà di acquisire armi e ricevere addestramento militare da paesi di sua scelta. L’Ucraina ricambierebbe impegnandosi a non consentire basi militari occidentali nel suo territorio – la Russia ha denunciato l’espansione finanziata dagli Stati Uniti dei porti ucraini di Ochakiv e Mykolaiv sul Mar Nero per ospitare navi da guerra americane – e di estendere tale divieto agli aerei militari dei membri della NATO e missili da crociera o balistici. In cambio, la Russia accetterebbe una zona smilitarizzata lungo il suo lato del confine ucraino.

Questa formula non equivale a una soluzione completa della controversia Russia-Ucraina, ma potrebbe dare a ciascuna delle parti qualcosa da pubblicizzare come successo mentre si reprime la crisi immediata.