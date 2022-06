Solo pochi anni fa, l’obiettivo di Pavlo Kovtonyuk era ricostruire il sistema sanitario ucraino. Ora, il suo compito è raccontare la sua sistematica distruzione da parte delle forze russe che stanno invadendo l’Ucraina.

Mentre prestava servizio come vice ministro della Sanità ucraino fino al 2019, Kovtonyuk faceva parte di una squadra di riformatori in missione per riformare il sistema sanitario del Paese e modernizzare la sua infrastruttura medica a lungo trascurata. Ciò includeva il finanziamento e la costruzione di nuove cliniche sanitarie primarie e familiari.

Una di queste nuove cliniche si trovava a Makariv, una cittadina a circa 40 chilometri a ovest di Kiev. La clinica, entrata in servizio nel 2018, era pulita e accogliente con attrezzature moderne. Prima della guerra, fungeva da centro per gli sforzi di immunizzazione contro il COVID-19 nella città.

In loco è ancora appeso uno striscione che promuove la campagna di vaccinazione, ma questo striscione è tutto ciò che resta della struttura. Il resto della clinica è ora un mucchio di mattoni e macerie di cemento insieme a frammenti di vetro e plastica, pezzi di legno e rottami di attrezzature. Pesanti mortai hanno raso al suolo la clinica a marzo come parte della fallita offensiva dell’esercito russo verso Kiev.

La distruzione di una moderna clinica sanitaria a Makariv non è un incidente isolato. Kovtonyuk osserva che un totale di almeno 169 strutture mediche ucraine hanno subito danni significativi dall’inizio dell’invasione russa a febbraio, mentre 18 personale sanitario è stato ucciso.

Kovtonyuk afferma che l’attacco a Makariv fa parte di una campagna deliberata. Attraverso il lavoro del suo team presso l’ONG del Centro sanitario ucraino, Kovtonyuk crede di avere prove sufficienti per dimostrare che la clinica Makariv e molte altre strutture mediche sono state prese di mira intenzionalmente come parte della campagna genocida della Russia per distruggere lo stato e la nazione ucraini.

“Si potrebbe sostenere che la distruzione delle strutture mediche è solo una parte della politica generale russa di attaccare i civili ucraini e le infrastrutture civili. Questi sono crimini di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ma questo è più di questo. È l’armamento senza precedenti della distruzione dell’assistenza sanitaria da parte della Federazione Russa”, afferma Kovtonyuk durante una recente visita al sito di Makariv.

A sostegno di queste affermazioni, osserva che la clinica si trova vicino a un campus ospedaliero più grande. Sebbene la clinica sia stata completamente distrutta dall’avanzata dell’esercito russo, i danni alle altre strutture sono limitati. Allo stesso modo, gli edifici in tutta l’area circostante sono relativamente illesi. Né ci sono obiettivi militari concepibili nelle vicinanze.

La natura mirata dell’attacco alla clinica ha convinto Kovtonyuk che si è trattato di un atto intenzionale piuttosto che di una distruzione casuale. Ex senior manager dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un uomo preciso e conservatore nelle sue accuse e nelle sue indagini. In effetti, sta raccogliendo prove concrete per un possibile caso futuro presso la Corte internazionale di giustizia.

Kovtonyuk ritiene che le prove raccolte a Makariv e dozzine di siti simili indichino un piano sistematico russo per distruggere le infrastrutture mediche dell’Ucraina. “I russi stanno distruggendo l’assistenza sanitaria qui per terrorizzare i cittadini e per forzare un genocidio con la migrazione”, afferma. “Pensano di farla franca. Credono che l’OMS non agirà, il mondo non se ne accorgerà e le poche persone locali che rimarranno qui alla fine avranno i loro ricordi cancellati in una nuova Ucraina controllata dalla Russia. Questo non può essere permesso”.

Nel sito di Makariv, Kovtonyuk indica una serie di crateri regolarmente distanziati nell’erba intorno alla clinica distrutta che si estendono in linea retta verso l’obiettivo. Un ufficiale di artiglieria ucraino addestrato per ispezionare i siti dell’impatto conferma in seguito che questo schema di fuoco indica soldati che tentano di fissare un bersaglio. Crede che una squadra di mortai russa di due persone stesse probabilmente operando a un chilometro di distanza, mentre uno spotter con le comunicazioni stava dirigendo il fuoco entro il raggio visivo del bersaglio. Ciò suggerisce che un gruppo di soldati russi non solo ha accettato un ordine illegale, ma sapeva anche esattamente cosa stavano prendendo di mira e ha scelto di distruggerlo.

Gli attacchi russi alle strutture mediche ucraine non hanno ancora scatenato un forte contraccolpo internazionale. Kovtonyuk è particolarmente critico nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Sottolinea che è stato solo il quarantaduesimo giorno di guerra che il Direttore Generale dell’OMS ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell’invasione. Secondo Kovtonyuk, alla Federazione Russa non sono state applicate sanzioni interne ai sensi della Costituzione dell’OMS, mentre una recente risoluzione ha indicato che i funzionari dell’OMS potrebbero prendere in considerazione alcune misure se la Russia continua le sue azioni.

Kovtonyuk lo considera inadeguato. “Il ministro della Salute russo è ancora nel Consiglio esecutivo dell’OMS. È anche al tavolo del gabinetto di Putin insieme al ministro della Difesa Shoigu. È direttamente colpevole, ma l’OMS non ha fatto nulla per sanzionare anche lievemente i russi. Non li ha nemmeno disinvitati da una singola riunione Zoom”, commenta.

L’ex vice ministro della Sanità ucraino ammette di essere frustrato da gran parte della risposta occidentale all’invasione russa e accusa l’establishment occidentale di non riuscire a cogliere appieno la gravità della situazione. Allo stesso tempo, sottolinea che l’Ucraina ha superato tutte le aspettative. “C’è una cosa su cui nessuno ha fatto affidamento, che si tratti dell’establishment occidentale o dei despoti russi. Vale a dire, che coloro che sono stati scelti come vittime in questa situazione, gli ucraini, si sarebbero rifiutati di recitare quella parte. La vittima non sarà vittimizzata. Combattiamo, ognuno a modo suo. Non sbiadiamo o pieghiamo”, afferma Kovtonyuk.

Questo spirito combattivo ha trasformato un’anticipata rinuncia militare di tre giorni nel più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. La straordinaria resilienza dell’Ucraina ha conquistato l’ammirazione del mondo che osserva, ma il paese continua a pagare un prezzo terribile per la sua posizione coraggiosa. Il prendere di mira deliberatamente le strutture sanitarie ucraine è uno dei tanti crimini di guerra di cui la Russia è attualmente accusata mentre Putin cerca di spezzare la volontà dell’Ucraina di resistere. Gli attacchi alle strutture sanitarie serviranno da fulcro per le indagini in corso mentre la comunità internazionale cerca di ritenere la Russia responsabile per i crimini commessi in Ucraina.

