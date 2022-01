Un opuscolo politico pubblicato nel 1762 descriveva una conversazione tra la “Grande Russia” e la “Piccola Russia”. Nello scambio, quest’ultimo ha rifiutato di essere semplicemente ridotto a parte della Grande Russia e ha presentato la propria storia e identità uniche. A quel tempo, il nome “Ucraina” non designava ancora uno stato. Ma il sostantivo ukraina – una parola che significava “terra di confine” in diverse lingue slave – era già usato per descrivere il suo futuro territorio: la vasta regione della steppa che circonda il fiume Dnipro (Dnepr) e confina con il Mar Nero.

Il termine Piccola Russia fu gradualmente abbandonato nell’era del nazionalismo, quando accademici e pensatori di lingua ucraina del XIX secolo decisero di sovvertire il vecchio termine dispregiativo per concepire l’idea moderna dell’Ucraina come nazione. Ma due secoli dopo, sotto la guida di Vladimir Putin, la Russia sta sfruttando questi discorsi storici per giustificare le proprie invasioni nell’Ucraina indipendente. Ha chiarito i suoi sentimenti in un articolo del luglio 2021 pubblicato sulla sua pagina web presidenziale quando ha scritto di russi e ucraini come “un popolo, un tutto unico”.

La capitale dell’Ucraina, Kiev (o Kiev), è stata più volte definita la “madre delle città russe“. Kiev era al centro della Kyivan Rus’ (882-1240), uno stato medievale ortodosso a cui i leader russi – dagli zar a Putin – fanno risalire le origini del loro paese (ascendenza affermata anche da Bielorussia e Ucraina). L’affermazione viene spesso utilizzata per sostenere le rivendicazioni della Russia sui territori ucraini.

Ma questo è un equivoco. Mentre il predecessore dell’impero russo, Moscovia, sorse all’indomani dell’invasione mongola (1237-40) che segnò la fine della Rus’, i governanti di Mosca presero il controllo di Kiev solo 500 anni dopo. Affermare le origini di Kyiv era piuttosto un metodo conveniente per negare l’elemento mongolo e tartaro che ha plasmato il primo sviluppo di Moscovia e invece dare alla Russia un passato ortodosso, con zar apparentemente nominati da Dio.

L’influenza territoriale della Russia sui resti della Rus’ fu limitata dal Commonwealth polacco-lituano (1569-1795), una bifederazione delle due potenze dell’Europa centrale. La maggior parte della regione conosciuta come Ucraina rimase al di fuori dell’autorità russa fino alla spartizione finale della Polonia nel 1795.

Influenza di chi?

L’Ucraina è uno degli stati più grandi d’Europa e la sua geografia è stata influenzata da molti più regni oltre alla semplice Russia. Poiché Ucraina originariamente significava “terra di confine”, il territorio era un bersaglio per diversi regni: non solo la Russia, ma anche il Khanato di Crimea, il Regno di Polonia e gli imperi asburgico e ottomano.

Il nesso polacco-lituano era la chiave per comprendere questa geografia: prima del 1648 quasi tutti gli ucraini vivevano sotto il dominio di Varsavia. L’area delle steppe meridionali dell’Ucraina aveva una popolazione scarsa, mentre nell’ovest l’Ungheria aveva governato la Transcarpazia sin dal Medioevo e le città principali come L’viv o Ternopil erano successivamente polacche o austriache. Queste città divennero brevemente i centri della Repubblica popolare dell’Ucraina occidentale tra il 1917 e il 1921, prima della loro integrazione nell’URSS.

Dal 2014, la regione del Donbas a est e la costa del Mar Nero sono al centro del conflitto tra Ucraina e Russia. Questa terra era conosciuta come “Nuova Russia” (Novorossiya) da Caterina II “la Grande” dopo che i suoi eserciti la conquistarono negli anni ’70 del Settecento. Ma solo pochi russi si sono trasferiti nel “campo selvaggio” dell’Ucraina meridionale (dikoe pole), provocando il reclutamento di coloni stranieri da altre parti d’Europa.

Quindi la “Nuova Russia” non è mai stata davvero molto russa. Storicamente, il suo territorio fu colonizzato da mennoniti e tedeschi cattolici, commercianti francesi e italiani, nonché un gran numero di greci, ebrei (dalla Polonia e dall’Ucraina occidentale), bulgari, serbi e, naturalmente, ucraini.

Quando Vladimir Putin si riferisce a questa vasta regione come alla “Nuova Russia“, rivela per lo più una comprensione inadeguata del passato multietnico dell’Ucraina. Cercare di capire l’Ucraina esclusivamente attraverso il prisma russo è limitante: l’identità ucraina è una sintesi della sua popolazione multiculturale che è collegata non solo alla Russia, ma anche, sostanzialmente, agli stati dell’Europa centrale e alla regione del Mar Nero.

Egemonia culturale in Ucraina

L’ascesa del movimento nazionalista ucraino nel 19° secolo è stata vista dalle autorità russe come un segno di corruzione delle influenze straniere, forse anche il risultato di un complotto occidentale. L’identità ucraina era caratterizzata come subordinata a un’alta cultura russa prevalentemente urbana, essendo la lingua ucraina associata alla campagna.

La lingua russa rimase uno strumento di mobilità sociale, vitale per chiunque volesse entrare nell’amministrazione dell’impero russo e migliorare il proprio status socioeconomico. Ancora oggi in Ucraina, il russo rimane una lingua conveniente per l’occupazione, utilizzata da molte aziende e industrie tecnologiche.

L’ucraino era parlato molto prima delle prime pubblicazioni di Taras Shevchenko in ucraino negli anni ’30 dell’Ottocento, ma il suo alfabeto non fu standardizzato fino alla fine del 19° secolo. Inizialmente, l’ucraino fu incoraggiato dalle autorità zariste come contrappunto all’influenza polacca. Ma quando le società clandestine ucraine (Hromady) si svilupparono per perseguire la ricerca sulla cultura popolare, nel 1876 il governo zarista mise fuori legge tutte le pubblicazioni e gli spettacoli in ucraino.

Dopo il 1917, l’Ucraina conobbe una primavera culturale di breve durata a causa delle politiche di indigenizzazione (korenizatsiia) sotto i bolscevichi. Inizialmente incoraggiarono le lingue nazionali a minare il dominio culturale russo, con l’89% dei giornali stampati in ucraino nel 1931 e il 97% degli alunni delle scuole primarie che imparavano la lingua. Ma Stalin invertì queste politiche nel 1932.

La carestia dell’Holodomor, che uccise circa 3,5 milioni di persone nella sola Ucraina nel 1932-33, distrusse proprio la popolazione che poteva preservare i segni sociali e culturali di un’identità nazionale. Questo disastro ha spostato l’equilibrio demografico del paese, con la perdita di un terzo della popolazione ucraina.

La rapida successione di occupazioni e battaglie durante la seconda guerra mondiale segnò anche la perdita del ricco passato multietnico dell’Ucraina, con l’esecuzione e la deportazione della sua popolazione ebraica, e la quasi eradicazione della restante popolazione tartara di Crimea.

Nel 1946, in Ucraina erano rimasti solo 25 milioni di abitanti, il che aprì il paese alla crescente migrazione da altre parti dell’Unione Sovietica, in particolare dalla Russia. La distruzione della società ucraina prebellica e la sua sostituzione con sostenitori di un’ideologia della Grande Russia è stata rafforzata dalla riforma della lingua e dell’istruzione del 1958, che mirava a rendere il russo la seconda lingua madre di tutti i non russi.

Al momento dell’indipendenza dell’Ucraina nel 1991, un terzo della popolazione era composto da questi migranti russofoni e dai loro discendenti, specialmente nell’est industriale e in Crimea. Ad oggi, l’Ucraina ospita la più grande popolazione di russofoni al di fuori della Russia.

Nel 1991, il 90% della popolazione ha votato a favore di un’Ucraina autonoma. Ora, 30 anni dopo, l’Ucraina si considera uno stato postcoloniale e multinazionale, né “russo” né “piccolo”. Mentre i politici russi continuano a inquadrare l’Ucraina come russa a proprio vantaggio, questo punto di vista ignora come l’Ucraina abbia perseverato di fronte all’assimilazione forzata, alla differenziazione culturale, alla belligeranza imperiale e allo sfruttamento coloniale, per diventare il proprio paese.